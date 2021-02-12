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Мюнхенская речь Путина – сбывшееся пророчество

Мюнхенская речь Путина – сбывшееся пророчество
14 лет назад, 10 февраля 2007 года, на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, президент России Владимир Путин выступил со своей программной речью, которая сразу же произвела эффект разорвавшейся бомбы. В ней он говорил о тех противоречиях, которые назрели в мировой политике и неудачных способах их решения, а также о месте России в такой сложной ситуации. Запад ликовал – сенатор США Линдси Грэм  восторженно писал: «Одной своей речью он сделал для объединения США и Европы больше, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие». Итак, прошло 14 лет – и пришло время спросить: как тебе такое, Линдси Грэм?

Что именно «такое»? Да всё! Всё, что произошло за эти почти полтора десятилетия – либо сбылось согласно словам Путина, либо полностью укладывается в их принципиальную логику. Перечислим три самые важные вещи, о которых Путин честно предупредил тогда мир, но вместо того, чтобы прислушаться к его словам, их сделали просто поводом для скандала.

Ещё в 2007 году Путин совершенно точно вынес приговор однополярному миру – не столько гегемонии США как таковых, сколько концепции евроатлантического проекта, правящей связке США и Европы. Сбылось с удивительной точностью: во-первых, радикально ухудшились отношения США и ЕС, во-вторых, сам ЕС потерял Великобританию, в-третьих, альтернативным центром мира уже точно стал могучий Китай.

Но самое вкусное – «в-четвёртых»: сбывшееся пророчество об отказе самих США от своей роли – «Это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри». Трамп и его торжество изоляционизма смогли подтвердить то, во что в 2007 году никому не верилось! Это – первое, и никто не в силах поспорить, что Путин в 2007 году увидел то, чего не видел ещё никто. Однополярный мир сожрал себя изнутри!

Второе: перспектива новой гонки вооружений и обострения отношений между Россией и Западом.Путин долго и подробно тогда перечислял: вот, нужно соблюдать Договор об обычных вооружённых силах в Европе, нужно усовершенствовать ДРСМД, американская ПРО в Европе имеет наступательный потенциал, НАТО нарушает обещания данные СССР о нераспространении на восток, нельзя подменять решения ООН решениями НАТО или ЕС. В противном случае – России придётся как-то отвечать: «Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности». Ещё в 2007 году совершенно внятно были объяснены причины, почему Россия не может поступиться своей безопасностью – а потом, спустя 11 лет, ВНЕЗАПНО, появились перспективные российские системы стратегических вооружений. Что, реально «внезапно»? Вас не предупреждали тогда?

И третье – до всяких там Болотных и Навальных, Тихановских и Майданов Путин предельно конкретно сказал «западным партнёрам»: действия ваших агентов влияния под видом НКО крайне ухудшают наши отношения. «Что нас беспокоит? Я могу сказать и думаю, что это понятно для всех: вот когда эти неправительственные организации финансируются, по сути, иностранными правительствами, то мы рассматриваем это как инструмент иностранных государств в проведении политики в отношении нашей страны». Что стоило за эти годы просто вернуть международным организациям функции… ну да, международных, а не проамериканских? И не нужны были бы законы об иноагентах и тому подобное. Поистине бесконечное терпение у России – 14 лет прошло с этих слов до посадки Навального!

Сейчас мы живём в мире, который был предречён Путиным 14 лет назад. Может, стоит как-то повнимательнее прислушиваться и к другим его заявлениям?Путин

https://jpgazeta.ru/myunhenskaya-rech-putina-sbyvsheesya-prorochestvo/

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