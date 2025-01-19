Территория Героев...(159)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. На счету батальона под командованием подполковника Ивана Пащенко – десятки единиц уничтоженной вражеской техники и военные трофеи, сотни ликвидированных боевиков ВСУ.

В августе 2024 года батальон Ивана Пащенко совершил марш с Донецкого направления в район Курской области.

Исследовав обстановку, офицер организовал нанесение контрударов по вражеским диверсионно-разведывательным группам и освободил ряд населенных пунктов. Личный состав батальона уничтожил 6 БТР, БМП, 5 боевых бронированных машин иностранного производства и более 200 боевиков ВСУ, захватил 2 радиостанции и секретные документы неонацистов.

Позже штурмовики под командованием подполковника Пащенко освободили еще один населенный пункт, уничтожили 3 БТР, БМП, 3 боевые бронированные машины и более 140 человек живой силы противника. Боевую бронированную машину канадского производства «Рошель» удалось захватить в исправном состоянии.

В дальнейшем штурмовые группы батальона продолжили уничтожать вражеские подразделения, вторгшиеся в Курскую область, где во время боёв и вытеснения противника с нашей территории уничтожили 2 БТР, 3 боевые бронированные машины и более 200 военнослужащих ВСУ, 11 неонацистов были пленены.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Ивану Пащенко присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://t.me/mod_russia/47405

Ефрейтор Захаров Евгений,

ефрейтор Канашин Михаил Экипаж танка в составе наводчика-оператора ефрейтора Евгения Захарова и старшего механика-водителя ефрейтора Михаила Канашина выполнял боевую задачу по проделыванию прохода в минно-взрывных заграждениях, оборудованных противником на подступах к опорному пункту.

Противник, стремясь не допустить штурма своих позиций, сосредоточил основные силы на уничтожении танка под управлением ефрейтора Канашина. Находясь под огнем противника, российские танкисты меняли направления движения, резко маневрируя с установленным минным тралом, уходя от атак FPV-дронов.

Враг, стремясь ликвидировать российский танк был застигнут врасплох группой штурмовиков, скрытно подобравшейся к позициям с фланга. Российские штурмовики атаковали опорный пункт и, проникнув в него, уничтожили украинских боевиков.

Благодаря отвлекающим маневрам танкистов ефрейтора Евгения Захарова и ефрейтора Михаила Канашина штурмовое подразделение овладело важным опорным пунктом, а проделанный проход в минно-взрывных заграждениях позволил осуществить подвоз необходимого обеспечения.

https://t.me/rabotaembrat/9319

Ефрейтор Будаев Булат Ефрейтор Булат Будаев в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы расположения ВС РФ.

Двигаясь в составе автомобильной колонны, Булат осуществлял подвоз материальных средств к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских боевиков.

Приближаясь к линии боевого соприкосновения, колонна подверглась огневому воздействию со стороны противника.

Несмотря на плотный обстрел, Будаев, умело маневрируя на сложном участке местности грузовым автомобилем, вывел его из-под удара противника и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Булата Будаева груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/9303

Военнослужащий Устич Павел В ходе специальной военной операции Павел Устич выполнял задачи по организации связи между передовыми позициями и командованиям отряда БАРС-16.

В ходе очередной попытки отбить рубежи, занимаемые российскими бойцами, украинские боевики выдвинулись в атаку при поддержке артиллерии и минометов.

В результате вражеского обстрела часть линий связи были повреждена.

Понимая, что потеря связи лишит командование отряда возможности оперативно координировать действия сил в бою, Павел выдвинулся устранять повреждения.

Рискуя жизнью, Павел восстановил оборванные линии связи, что позволило командованию своевременно оценивать изменение обстановки на поле боя, вести воздушную разведку, корректировку огня и осуществлять контроль поражения вражеских целей.

Отходя в укрытие, Павел заметил приближающегося противника и вступил с ним в бой. Сковав действия врага, Устич сумел добраться до своего подразделения, после чего по противнику был нанесен удар с помощью fpv-дрона.

Смелые и решительные действия Павла Устича позволили российским бойцам отразить атаку противника и удержать занимаемые рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/9297

Рядовой Бордюг Владимир Оператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Владимир Бордюг, в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков.

В ходе боя штурмовая группа попала в огневую засаду. Пулеметный расчет противника, находясь на господствующей высоте и хорошо укрепленной позиции, сковал действия группы российских штурмовиков. Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный беспилотник к вылету, Бордюг незамедлительно отправил его в район опорного пункта противника. Оперативно определив местоположение вражеского пулеметного расчета, Владимир верно рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил пулеметчика.

Оперативные и грамотные действия рядового Владимира Бордюга позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/9304

Сержант Корниловских Иван Расчет автоматического гранатомета под командованием сержанта Ивана Корниловских получил задачу выдвинутся к линии боевого соприкосновения и обеспечить огневую поддержку действий штурмовой группы российских Вооруженных Сил.

Прибыв в заданный район, Корниловских оборудовал огневую точку на господствующей высоте, после чего расчет вступил в бой.

Противник, ведя пулеметный огонь с закрытой огневой позиции, сумел сковать действия российских штурмовиков.

Иван, обнаружив пулеметную точку врага, открыл по ней огонь из гранатомета и подавил ее.

Противник, лишившись пулеметной поддержки, предпринял попытку ввести в бой резервы для сдерживания наступления российских бойцов, а также подверг их атакам fpv-дронов.

Несмотря на полученное в ходе атаки боевиков осколочное ранение, Корниловских продолжил вести бой. Заметив две группы украинских боевиков, продвигающихся к району интенсивных боевых действий, Иван прицельными выстрелами из АГС уничтожил их.

Противник, не в силах сдержать натиск российских штурмовиков, был вынужден оставить занимаемые позиции.

Смелые и решительные действия сержанта Ивана Корниловских, а также профессионализм его подчиненных позволили обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника и занять более выгодные рубежи для развития наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9298

Гвардии ефрейтор Аверин Владимир Действуя в составе подразделения штурмовиков, гвардии ефрейтор Владимир Аверин выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим.

Подразделения украинских боевиков, стремясь отбить утраченные рубежи, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ.

В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Владимир, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь 20 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место.

После боя Аверин, погрузив раненых на автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии ефрейтора Владимира Аверина позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим и сократить сроки их возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9305

Ефрейтор Чекалин Даниил Ефрейтор Даниил Чекалин, действуя в составе мотострелкового подразделения, выполнял боевую задачу по удержанию рубежей на важном тактическом направлении, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Находясь в обороне и ведя наблюдение за прилегающей местностью в зоне своей ответственности, Чекалин своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков.

Даниил доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающейся группе боевиков и, оценив силы противника, первыми выстрелами поразил вражеского пулеметчика, чем существенно снизил возможности для атаки.

Продолжая вести бой, Даниил сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения.

В ходе стрелкового боя ефрейтор Чекалин лично уничтожил большую часть диверсантов и удержал занимаемый рубеж до прибытия подкрепления.

Мужественные и решительные действия ефрейтора Даниила Чекалина позволили отразить несколько атак украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9325

Ефрейтор Соловьёв Илья Действуя в составе расчета гаубицы «МСТА-Б», ефрейтор Илья Соловьев выполнял задачи по уничтожению фортификационных сооружений и огневых средств противника.

Расчету поступила боевая задача оказать артиллерийскую поддержку российским военнослужащим, штурмующим опорный пункт врага.

Благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями воздушной разведки, находясь на подготовленной огневой позиции, Соловьев быстро и точно навел орудие и в течение короткого времени уничтожил укрепления противника, а также нанес ему значительные потери в живой силе, что вынудило врага отступить.

Благодаря профессионализму и отваге ефрейтора Ильи Соловьева российские мотострелки значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9302

Рядовой Яковлев Кирилл Оператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Яковлев Кирилл, в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков.

В ходе боя штурмовая группа попала в огневую засаду. Пулеметный расчет противника, находясь на господствующей высоте, сковал действия группы российских штурмовиков. Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный дрон к вылету, Кирилл незамедлительно отправил его в район опорного пункта противника. Оперативно определив скрытное местоположение вражеского пулеметного расчета, Яковлев выполнил несколько сбросов боеприпасов на огневую точку противника что привело к ее уничтожению.

Оперативные и грамотные действия рядового Кирилла Яковлева позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/9320

Младший сержант Будажапов Бимба В ходе специальной военной операции младший сержант Бимба Будажапов выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

Для оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений Бимба регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В один из дней в ходе подвоза боеприпасов на позиции подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобиль, которым управлял младший сержант Будажапов, подвергся артиллерийскому обстрелу и налету FPV-дронов со стороны украинских боевиков.

Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, Бимба вывел грузовой автомобиль с боекомплектом из-под огня противника, не допустив его поражения.

Продвигаясь по пересеченной местности ночью без фар, младший сержант Будажапов обеспечил доставку боеприпасов штурмовикам в установленные сроки.

Грамотные и профессиональные действия младшего сержанта Бимбы Будажапова позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику, имущество и своевременно восполнить резервы подразделения на передовой.

https://t.me/rabotaembrat/9307

Старший сержант Кузнецов Артур Неся службу на посту воздушного наблюдения, старший сержант Артур Кузнецов обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, движущийся в направлении одного из наших опорных пунктов.

Мгновенно оценив ситуацию, Артур по средствам радиосвязи доложил командованию о приближающемся вражеском дроне-камикадзе, после чего открыл прицельный огонь по беспилотнику.

Точным огнем Артура дрон противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Артура Кузнецова позволили защитить личный состав от атаки дрона-камикадзе противника.

https://t.me/rabotaembrat/9321

Доброволец Александров Сергей Минометно-гаубичная батарея под командованием Сергея Александров выполняла боевую задачу по огневой поддержке бойцов отряда БАРС-32 на важном рубеже обороны.

Противник силами пехоты при поддержке артиллерии и минометов предпринял попытку выбить российских бойцов с занимаемых позиций.

Находясь под огнем украинских боевиков, Александров обеспечил непрерывную боевую работу своей батареи.

В ходе боя противнику удалось вскрыть позицию минометного расчета, которым руководил Сергей, после чего враг предпринял попытку уничтожить его огнем артиллерии и атаками fpv-дронов.

Несмотря на угрозу жизни, Александров принял решение продолжать вести огонь по наступающему противнику.

В результате атаки вражеского fpv-дрона боевой товарищ Сергея получил ранение. Оценив ситуацию, командир оказал бойцу первую помощь, чем спас ему жизнь.

В результате мужественных и самоотверженных действий Сергея Александрова и его подчиненных силами батареи был нанесен значительный урон живой силе и технике противника, что лишило наступающих боевиков атакующего потенциала и позволило бойцам отряда БАРС-32 удержать занимаемые позиции и отбросить врага на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/9308

Ефрейтор Ерофеев Андрей Штурмовой отряд под командованием ефрейтора Андрея Ерофеева выполнял задачу по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.

Продвинувшись вглубь линии обороны противника в одном из населенных пунктов, отряд был блокирован украинскими боевиками. Завязался неравный бой с превосходящими силами противника.

Андрей Ерофеев, оценив обстановку, учитывая многократно превосходящие силы противника, отдал приказ на отвод группы на запасные позиции.

Хорошо изучив план городской застройки, Андрей, грамотно определил направление движения группы. Находясь под интенсивным огнем украинских боевиков, бойцы под командованием ефрейтора Ерофеева умело маневрировали и точным огнем уничтожали противника.

Укрывшись в полуразрушенном заброшенном здании, Андрей Ерофеев распределил сектора ведения огня и организовал оборону. Дождавшись прибытия боевиков к подступам здания, штурмовики открыли по ним огонь, заставив обороняться на ограниченном и открытом участке местности. После того, как атака боевиков была отбита, группа Андрея вместе с подкреплением перешли в наступление и выбили врага из населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/9315

Старший прапорщик Скоробагатов Василий Командир ремонтного взвода старший прапорщик Василий Скоробагатов выполнял задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

Неоднократно в условиях непосредственного огневого соприкосновения с противником, проводил эвакуацию техники с поля боя, организовывал ее доставку в стационарные ремонтные мастерские, а также обеспечивал ремонт, замену узлов и агрегатов в полевых условиях.

В ходе ведения боевых действий под руководством и при личном участии старшего прапорщика Василия Скоробагатова с линии боевого соприкосновения было эвакуировано и в последующем восстановлено более двадцати единиц поврежденной бронетехники различного типа.

https://t.me/rabotaembrat/9326

Рядовой Панарин Алексей Продвигаясь по маршруту в составе головного дозора, рядовой Алексей Панарин обнаружил диверсионную группу украинских боевиков, оборудующих пулеметную точку на пути следования наших войск.

Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в неравный бой.

В ходе боестолкновения Алексей скрытно обошел с фланга противника, бросившего основные силы на отражение атаки, и прицельным выстрелом из РПГ-7 уничтожил пулеметный расчет.

Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, противник отступил.

В результате проявленных рядовым Алексеем Панариным мужества и героизма были созданы благоприятные условия, позволившие своевременно прибыть колонне в заданный район без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9314 Татьяна Левицкая - фельдшер медицинской службы ВС РФ.

Танковый батальон ВВО.

Выполняя свои обязанности в зоне СВО, она неоднократно действовала в составе эвакуационных групп на линии боевого соприкосновения с риском для жизни и зачастую – под плотным артиллерийским огнём противника.

На счету старшего прапорщика Левицкой несколько десятков спасённых жизней российских военных, которые были эвакуированы с линии боевого соприкосновения.

Отвага, самоотверженность и решительность Татьяны Левицкой были отмечены медалью «За боевые отличия».

https://vk.com/wall-214486361_89619

Гвардии рядовой Николаев Сидам Нашёлся тот самый военнослужащий, который приехал возложить цветы к Вечному огню в Александровском саду.

Это гвардии рядовой Сидам Николаев, он служит в эвакуационном подразделении в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск. Ранение он получил на боевом задании в результате атаки вражеского БПЛА.

После выздоровления Сидам планирует вернуться к своим боевым товарищам в зону СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1369 Подразделение под командованием Дениса Скукуновского одним из первых освобождало Херсон. Действия Дениса позволили застать противника врасплох:

«В полукольцо брали город, заходили с разных направлений и успешно взяли с минимальными потерями. Это такой существенный успех, потому что крупный город».

За один из боев Денис Скакуновский получил Золотую Звезду Героя России. Офицер рассказал, как вышел победителем из неравного боя:

«Моя рота вступила в неравный бой с батальонной тактической группой численностью до 250 человек и около 20 единиц боевой техники. С минимальными потерями нанесли противнику огромный урон. Уничтожено в бою до 15 единиц техники и большая часть личного состава противника».

Сегодня подразделение Дениса активно принимает участие в освобождении Курской области. Под натиском наших воинов противник или сдается, или бежит. См. видео по ссылке

https://t.me/specnazAlpha/33256 Сержант Илья Морозов взял себе позывной «Князь». Он служит начальником аппаратной в 26-й бригаде управления 25-й общевойсковой армии.

За мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО Илья награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью Жукова. Они хранятся дома, у семьи, и дети знают, что это — награды папы, который защищает Родину. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1371 Лейтенант Рустем Рахимов — командир инженерно-саперного взвода. Он и его бойцы ведут разминирование недавно освобождённых населенных пунктов ДНР.

Взрывоопасных «сюрпризов» в этой земле много: встречаются и мины иностранного производства, установленные украинскими боевиками, и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. В этом небольшом сюжете — реальные кадры работы военных инженеров. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1368 Легендарный Герой Новороссии – Муса Вагаббекович Умаханов.

Позывной : "Сокол". Дагестанский защитник Русского мира на Донбассе. Муса Вагаббекович Умаханов родился в Махачкале. Сначала служил в Дагестане в 10-й разведывательно - диверсионной роте. Участвовал в боевых действиях в Осетии в 2008 году, боролся с террористами в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. В середине 2014 года Муса принял решение встать на защиту Донецкой земли и вступил в ряды народного ополчения. Несмотря на тяжелейшее ранение, полученное при боях за Донецкий аэропорт, смог частично восстановиться и вернулся к своим – помогать со снабжением и гуманитарной помощью. Герой ДНР Муса Вагаббекович при поддержке проекта «Время своих» надеется вернуться на фронт после сложной операции на позвоночнике. Сегодня Муса Вагаббекович проходит профессиональный комплексный курс реабилитации после всех многочисленных фронтовых «приключений» – в том числе и тех, которые произошли с ним в боях за Мариуполь, когда он уже в инвалидной коляске служил оператором БПЛА. «Я решил, что докажу, что смогу встать. Думаю, что моя миссия ещё не окончена в этой жизни и хочу вернуться на фронт» – утверждает Муса Вагаббекович. См. два видео по ссылке https://vk.com/wall-214486361_89484

Ефрейтор Григорьев Андрей Якутский боец Андрей Григорьев с позывным «Тута» одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке. Накануне он потерял в бою своего напарника. Оказавшись, казалось бы, в безвыходном состоянии, он дал бой противнику, уничтожив нескольких ВСУшников и шесть дней выходил к своим с занятой врагом территории.

Схватка произошла во время штурма в населенном пункте Трудовое. Григорьеву и его другу была поставлена задача установить российский флаг.

Боец отметил, что в этот момент в него ударил FPV-дрон. Григорьев получил осколочные ранения в области носа, глаза и уха. После этого он зашел в каменный сарай и спрятался от второго беспилотника за лежащей там макулатурой.

Украинский военный пытался склонить бойца сдаться в плен, однако Григорьев вступил в схватку, используя свой якутский нож. Первый удар он нанес в ногу противнику.

Боевик ВСУ пытался выхватить нож, а рука Григорьева соскальзывала с рукояти на лезвие, но российскому штурмовику в конце концов удалось одолеть противника. После схватки украинский военный попросил дать ему уйти.

Сам рассказ Григорьева -

https://rutube.ru/video/b6918199f2cc083a8619520793d633ed/?r=wd

Андрей родился в многодетной семье, выучился на механика-водителя, прошел военную службу, женился и стал отцом пятерых детей. Подписав контракт, он надеется, что его сыновьям не придется воевать.

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Родился в с.Эрзин Эрзинского района Республики Тыва.

После окончания школы Аяс уехал на службу в ряды Вооружённых Сил РФ в Хабаровске. По возвращении домой в 2010 году начал свою трудовую деятельность, устроившись барменом в кафе «Восторг» г.Кызыла.

Аяс Александрович был примерным семьянином, любящим отцом и мужем.

После «Восторга» Аяс три года работал водителем Управления Федеральной налоговой инспекции в г.Кызыле, после чего перевёлся охранником в ЧОП «Альтаир».

С июля 2018 года добросовестно нёс службу рядовым пулемётчиком в войсковой части 55115 г.Кызыла.

5 февраля 2022 года рядовому Намзыну Аясу пришлось уехать на специальную операцию по освобождению ДНР и ЛНР от неонацистской Украины. 24 февраля его подразделение пересекло границу России. 25 февраля Аяс позвонил родным и сказал, что хочет написать отказ. Но не приехал домой, остался, передав: «Это моя профессия, я выбрал этот путь. Не могу оставить своих друзей, братьев».

24 мая 2022 года Намзын А.А., выполняя свой воинский долг, героически погиб, спасая жизни экипажа атакованного танка.

В селе Эрзин в Республике Тыва 15 июля 2022 года состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию памятника - мемориальной доски светлой памяти Аяса Александровича Намзына, погибшего при исполнении служебного долга в специальной военной операции.

За проявленный героизм и мужество во время проведения специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации рядовой Намзын А.А. посмертно награждён орденом Мужества.

27 сентября 2022 года в школе села Эрзин установлена Парта Героя памяти Намзына Аяса.

https://vk.com/wall-222921857_26298 Гвардии рядовой.

Позывной: "Чебурашка".

Гвардии матрос 155 отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота имени Жукова.

Героически погиб при выполнении боевого задания в н.п Новомихайловка.

Захоронен на Аллее Славы в г. Ижевск.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90708 Позывной: "Ноябрь".

Героически пал смертью храбрых под населенным пунктом Работино Запорожской области.

Являясь одним из лучших операторов дронов, вновь он наводил нашу артиллерию на врага. Противник понял, что такой точный и плотный огонь может обеспечить лишь истинный профессионал, опытный корректировщик.

И тогда враг не пожалел снарядов, выпустив залп из реактивной артиллерии.

Ярослав Владимирович до последнего мгновения оставаясь нашими "глазами", знал, как необходима его работа.

Там, в самом сердце сражения, его смелости и преданности хватило даже тогда, когда пришла смерть, настигнув его на переднем крае обороны.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_115593 Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_89740 Максим Алексеевич геройски погиб под Кременной.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90039 Лейтенант.

Родился в г.Новоалтайск Алтайского края в семье военнослужащих.

Учился в г.Омск в гимназии 159, родители служили в Омске.

В 2017 году родителей перевели служить в Удмуртию, а Игорь поступил в Тюменское инженерное командное училище.

В 2022 году закончив военное училище, сын женился и по распределению попал на Сахалин, командиром взвода взвода заграждений, в/ч 51823, 68 армейский корпус.

Получив приказ на СВО, не раздумывая, он поехал защищать свою родину.

Был командиром группы разминирования на южно-донецком направлении п.Новомихайловка.

При разминировании мины-ловушки, погиб.

Захоронен в г.Тюмень на аллее славы.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества и Медалью "За Отвагу" посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90250 Кировская область.

Рядовой.

Командир взвода.

Геройски погиб на Лимане.

Настоящий мужчина, любящий муж и отец, верный друг и брат.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90342 Лейтенант.

Командир артиллерийского взвода.Родился в Удмуртской Республике, в городе Ижевске.

Ушёл добровольцем в ноябре 2014 г.

Служил в Луганской народной милиции.В 2022 г. заключил контракт с Министерством обороны.

Награждён медалью "За укрепление боевого содружества".

Ранен под н.п. Викторовка.

Погиб в октябре 2023 г. в Красногорске от полученных ранений.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90438 Родился г.Киренск, Иркутской области.

Доброволец, ЧВК Вагнер.

При проведении наступления в составе штурмовой группы Максим Михайлович лично участвовал в уничтожении обороняющихся и численно превосходящих сил противника.

Штурмовая группа Максима Михайловича уничтожила вражескую огневую точку, а сам Максим Михайлович лично уничтожил пулемётный расчёт ВСУ, обеспечив атаку своей группы.

В ходе дальнейшего наступления, штурмовая группа подверглась миномётному обстрелу со стороны ВСУ.

Максим Михайлович получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

За весь бой отважный военнослужащий не раз проявил мужество и героизм.

В ходе выполнения СВО в составе ЧВК Вагнер, геройски погиб при выполнении боевой задачи.

Указом Президента Российской Федерации награждён медалью За Отвагу, проявленную на поле боя.

За выполнение сложных задач в период боевых действий награждён Чёрным Крестом ЧВК Вагнер.

Награждён медалью за взятие Бахмута посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_89399 Штурмовик.

ЧВК Вагнер.

Родился: г. Ижевск. Удмуртская Республика.

С детства готовился идти в Армию, ходил в летную школу, занимался хоккеем и футболом. Был фанатом ЦСКА.

Любил ездить по разным городам.

Посещал спортивные секции, бокс и армейский рукопашный бой.

Принимал участие в Параде Победы.

После 9 класса поступил и закончил Индустриальный техникум Е.Ф. Драгунова.

Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу.

Указом Президента Российской Федерации награждён Медалью "За Отвагу", награждён "Черным Крестом" ЧВК Вагнер посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90227 Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90044 155 -ая отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты.

Разведчик - пулемётчик.Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_89717 г.Ижевск. Удмуртской Республики.

Гвардии сержант.

После окончания 9 класса Андрей поступил в Ижевский монтажный техникум.

С 2013 по 2014 годы проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил РФ в воинской части 64424

После окончания срочной службы в армии продолжил учёбу в техникуме.

В октябре 2019 года подписал контракт для прохождения службы в знаменитой гвардейской псковской 76-й дивизии ВДВ.

В 2020 году прошёл переподготовку по военно-учётной специальности "механик-водитель БМД" в г.Омске.

Будучи военнослужащим, Сухих Андрей Алексеевич принимал участие во всех учениях, проводимых Министерством обороны РФ — в Белоруссии и Крыму.

Был поощрён грамотами Министерства обороны РФ.

В 2021 году гвардии сержант Сухих в числе однополчан получил направление на учёбу в Рязанское воздушно-десантное командное училище, но его мечте воспрепятствовало начало СВО.

С первого дня военнослужащий Сухих Андрей Алексеевич участвовал в СВО.

С боями прошёл самые горячие участки фронта.

Андрей Алексеевич на своих плечах выносил раненых и погибших товарищей.

Под Херсоном, где шли ожесточённые бои, Андрей был тяжело ранен.

Получал квалифицированную медицинскую помощь Андрей Алексеевич в госпиталях Севастополя, Москвы, Сергиева Посада.

Не пройдя полной реабилитации, Андрей Алексеевич решил снова вернуться на помощь к друзьям на один из самых опасных участков фронта — в свою родную штурмовую роту, под Кременную.

10.02.2023 года подразделение Андрея Алексеевича получило задачу уничтожить вражеский укрепрайон, штурмовики, а 14 февраля выполнив задачу, начали отход к заранее закреплённым позициям.

Но одновременно начался мощный артиллерийский обстрел со стороны врага, в ходе которого, прикрыв своим телом двух растерявшихся новичков, командир отделения Сухих Андрей Алексеевич получил смертельное ранение.

За время специальной военной операции гвардии сержант Сухих Андрей Алексеевич был награждён медалями: "За боевые отличия" и "За Отвагу".

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90099 Родился в с.Заливино Кыштовского района Новосибирской области.

Окончил 9 классов. После окончания школы учился в Новосибирском техникуме водного транспорта. Получил профессию "механик-судоводитель"

С 2014 - 2015 годы проходил срочную службу на Северном флоте, на авианосце "Адмирал Кузнецов".

В 2013 году встретил свою будущую супругу.

В 2018 году переехал в Норильск.

Работал капитаном на катере в "Норильскшахтсервисе".

Максим Николаевич не боялся работы. Он был и грузчиком, и разнорабочим, и строителем.

3 октября 2022 года Максиму пришла повестка. 4 октября 2022 года он отправился в г.Омск.

5 января 2023 года из Омска, вместе с товарищами, он убыл в зону СВО.

У Максима Николаевича остались родители, сестра, брат и супруга, с которой они прожили более 10 лет.

Максима Николаевича ни разу не отпускали в отпуск, поэтому жена поехала к нему сама. Всё лето она была у него.

В сентябре 2023 года она уехала на 2 месяца домой, чтобы решить дела и 24 ноября собиралась ехать к супругу в Донецк, быть с ним до окончания СВО.

У Максима было заболевание сердца, 4 диагноза.

В зоне СВО Максим был водителем, группа эвакуации.

Вместе с товарищами забирал с передовой погибших и раненых.

Каждый день под обстрелами.

Умер Максим Николаевич в Донецке 17 ноября 2023 года.

Привёз ребят на награждение. Ребята вернувшись, увидели его тело.

Ребят он всё-таки довёз, и тихо ушёл…

16.05.2024 в его родном селе Заливино, в школе, где он учился , состоялось открытие мемориальной доски, в честь памяти Героя.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества и медалью "За спасение погибавших" посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90213 Родился: г.Борисоглебск, Воронежская область.

23.02.2024 на Харьковском направлении возвращался со сослуживцами на место, преодолевая каждый день по 7 км по открытой местности.

Вечером около 19:00 их атаковали дроны-камикадзе.

К сожалению, один боец погиб, второй оказался сильно ранен.

Третий боец тащил двоих до мед.роты.

Указам Презента Российской Федерации от 11 апреля 2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_89518

Военнослужащий Шкода Сергей Сергей Шкода из города Бор Нижегородской области погиб в ходе спецоперации 19 октября 2023 погиб при исполнении служебного долга на территории Купянского района Харьковской области.

Сергей Владимирович родился в Краснодарском крае, со временем семья переехала жить в Борский район. С 3 по 9 класс Сергей учился в школе 8, любил спорт и занимался рукопашным боем, многократно становился призером и победителем различных соревнований.

В 2016 году Сергей окончил Борский Губернский колледж, получив профессию «Электромеханик». В весенний призыв 2016 года его призвали в армию. По окончании срочной службы он остался служить по контракту в 96-ой отдельной разведывательной бригаде в Нижнем Новгороде.

https://vk.com/wall-157274059_695227

Младший сержант Григорьев Андрей Боец СВО из города Багратионовска, младший сержант Андрей Григорьев, погиб в сентябре 2023 года в боях за Марьинку.

Ему было без месяца 38 лет. Всем, кто его знал, Андрей запомнился как очень отзывчивый и справедливый человек.

Андрей освоил профессию «повар-пекарь-кондитер» в Калининградской мореходной школе. Там он был круглым отличником.

После окончания «учебки» он был назначен командиром танка. Ему друзья-товарищи после службе в армии футболку подарили с надписью: «Командир танка». Вместе с этими друзьями на работу устроился – на мебельную фабрику.

25 октября 2022 года ему повестка пришла из военкомата. Зимой 2023 года после двухмесячной подготовки, Андрей со своими боевыми товарищами вылетел в зону специальной военной операции.

В ночь на 1 сентября младший сержант Андрей Григорьев выполнил свой последний воинский долг.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://vk.com/wall-222921857_25971

Военнослужащий Кудрявцев Роман Погиб Роман Кудрявцев.

Разведчик и смелый парень, который никогда не включал "заднюю". Таким его запомнили.

В январе 2014 он был пулеметчиком в составе подразделения ОМОН.

Погиб, как Герой...

https://t.me/Z13_Separ/35708

Доброволец Оголенко Иван Иван Сергеевич Оголенко - командир добровольческого батальона БАРС-10.

Дмитрий Рогозин пишет в своём ТК:

"Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. Помнить и мстить за тебя, за наших с тобой товарищей, достойно и до конца своих дней защищавших Родину и Честь!"

Мы писали об Иване Оголенко в 132-м выпуске

https://t.me/rogozin_do/6579

Ефрейтор Якупов Марс В селе Сосновка Белорецкого района проводили в последний путь ефрейтора Марса Якупова, погибшего в декабре 2024 года во время СВО.

Родился он в 1980 году в деревне Кулево, учился в школах Сосновки и Таштимерово, служил во внутренних войсках, участвовал в боевых действиях в Чечне.

В 2022 году был мобилизован и служил в 428 Башкирском полку,

награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени, медалью Суворова и «428 мотострелковый полк».

https://t.me/bash_maximum/5927

Капитан Архипов Денис В зале воинской славы в 102 ДКРА простились с капитаном Денисом Александровичем Архиповым, военнослужащим российской армии.

Денис Александрович родился 7 августа 1986 года в городе Козельске. Окончив Козельскую среднюю школу № 1, он поступил в Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники, позже избрав благородный путь защитника Отечества.

Верный воинскому долгу, Денис Александрович с честью принимал участие в контртеррористической операции на Кавказе, военной операции в Сирии и, наконец, в специальной военной операции на Украине, где занимал должность начальника группы специальной радиоэлектронной связи.

17 июня 2024 года, выполняя боевое задание в ходе СВО, доблестный капитан Архипов героически погиб, получив смертельные раны.

За проявленное мужество и героизм Денис Александрович был награжден медалями за Отвагу и Мужество, за заслуги в борьбе с международным терроризмом, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Указом Президента Российской Федерации капитан Денис Александрович Архипов посмертно награжден орденом Мужества.

У Дениса остались любящие жена и четырехлетний сын.

https://gazeta-kozelsk.ru/2024/07/11/budem-pomnit-5/

Корреспондент Мартемьянов Александр Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по машине на трассе Донецк-Горловка.

При ударе ВСУ по гражданской машине также ранены корреспондент РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ.

https://t.me/rabotaembrat/9293 Позывной: Луиджи

г. Чебаркуль.

Погиб: Красногоровское направление

https://vk.com/wall-214486361_116252

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Над Донбасом небо жаркое, синее. Музыка Алексей Павленко, слова Альгис Микульскис

Клип сделал автор стихов из своего же материала, будучи военным корреспондентом.

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