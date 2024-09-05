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Особняк Дерожинской

Выкладываю материал Влада Королева, который сумел попасть в особняк. Территория занимается посольством, поэтому туда просто так не попасть.23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. Построен в 1901—1904 годах по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. В данный момент Резиденция посла Австралии.23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. Построен в 1901—1904 годах по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. В данный момент Резиденция посла Австралии.

Вот, как он выглядит снаружи, а так же ограда и служебные постройки.Знаменитая кованная ограда сама по себе произведение искусства.Знаменитая кованная ограда сама по себе произведение искусства.Ее узоры перекликаются с другими элементами декора в интерьерах особняка.Ее узоры перекликаются с другими элементами декора в интерьерах особняка.Ворота. В день экскурсии было сложно их сфотографировать, чтобы люди не попадали в кадр...Но и в обычный день ))))Но и в обычный день ))))Мощный, но при этом элегантный столб поддерживающий ворота.Мощный, но при этом элегантный столб поддерживающий ворота.Внутренняя оградкаВнутренняя оградкаПроход к служебным постройкам...Проход к служебным постройкам...Флигеля и конюшня построены также по проекту Федора Шехтеля в едином стиле. Флигеля и конюшня построены также по проекту Федора Шехтеля в едином стиле.Вход в подвал особняка. Это уже новодел, но с попыткой стилизации под оригинальную решетку исторической ограды. Вход в подвал особняка. Это уже новодел, но с попыткой стилизации под оригинальную решетку исторической ограды.Угловая полукруглая башня с входом на лестницу.Угловая полукруглая башня с входом на лестницу.Большое прямоугольное окно столовой.Большое прямоугольное окно столовой.Парадный вход.Парадный вход.Светильники в соответствующем стиле...Светильники в соответствующем стиле...Отделка дверей...Отделка дверей...Как и девичья головка над дверьми. Все по отдельности и вместе создают тот неповторимый и так мною любимый архитектурный стиль модерн...Как и девичья головка над дверьми. Все по отдельности и вместе создают тот неповторимый и так мною любимый архитектурный стиль модерн...Скромное напоминание, что сейчас здесь резиденция посла Австралии. Скромное напоминание, что сейчас здесь резиденция посла Австралии.Голубь тоже посетил резиденцию с дружественным визитом...Голубь тоже посетил резиденцию с дружественным визитом...Особняк состоит, как бы из разного размера кубиков соединенных в единое несимметричное, но цельное и органичное здание. Особняк состоит, как бы из разного размера кубиков соединенных в единое несимметричное, но цельное и органичное здание.В длинном вертикальном окне видно отражение листвы в зеркале... Пока не оказался внутри, думал, что это не зеркало, а окно с противоположенной стороны.В длинном вертикальном окне видно отражение листвы в зеркале... Пока не оказался внутри, думал, что это не зеркало, а окно с противоположенной стороны.Территория очень зеленая. Листва с некоторых ракурсов почти полностью скрывает здание..Территория очень зеленая. Листва с некоторых ракурсов почти полностью скрывает здание..Строгое и величественное, изящное и необычное здание.... Строгое и величественное, изящное и необычное здание....То самое огромное окно с которого началась моя история, рассказанная в трех частях... Им и завершу свой фотоотчет...

 

Особняк Дерожинской, интерьеры23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. Построен в 1901—1904 годах по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. В данный момент Резиденция посла Австралии.В один из вечеров в феврале после работы, я решил прогуляться по Кропоткинскому переулку, что бы увидеть Особняк Дерожинской...Я, конечно, видел на фотографиях, что окно большое... Но оно просто, огромное! И в него видно камин со скульптурами....Я, конечно, видел на фотографиях, что окно большое... Но оно просто, огромное! И в него видно камин со скульптурами....В тот момент я очень сильно захотел попасть внутрь особняка... Но поскольку, его занимает резиденция посла Австралии, то в течении года любители архитектуры фотографируют особняк сквозь красивую ограду... Зато, весной в рамках программы Дней исторического и культурного наследия мне удалось исполнить маленькую мечту....Вот и сам автор материала.
В тот момент я очень сильно захотел попасть внутрь особняка... Но поскольку, его занимает резиденция посла Австралии, то в течении года любители архитектуры фотографируют особняк сквозь красивую ограду... Зато, весной в рамках программы Дней исторического и культурного наследия мне удалось исполнить маленькую мечту....Я сумел записаться на две экскурсии в мае. Одна в Особняк самого Шехтеля на Большой Садовой, об этом расскажу в другой раз и главное, в Особняк Дерожинской! Присоединяйтесь! Закрывайте за собой дверь, что бы во всей красе увидеть паука! Его ноги не только выполняют функции ручек, но и защищают стекло.Я сумел записаться на две экскурсии в мае. Одна в Особняк самого Шехтеля на Большой Садовой, об этом расскажу в другой раз и главное, в Особняк Дерожинской! Присоединяйтесь! Закрывайте за собой дверь, что бы во всей красе увидеть паука! Его ноги не только выполняют функции ручек, но и защищают стекло.Мозаичная плитка пола в холле. Мозаичная плитка пола в холле.Поднимаемся по ступенькам и попадаем в Главный зал...Поднимаемся по ступенькам и попадаем в Главный зал...Первое, что бросается в глаза это огромное 13 метровое окно. Первое, что бросается в глаза это огромное 13 метровое окно.Еще в феврале я смотрел в это окно из-за ограды и вот я здесь, а ограда за окном)))Еще в феврале я смотрел в это окно из-за ограды и вот я здесь, а ограда за окном)))Знаменитый камин.... Над каминами фреска. На самом деле, фреска новодел, да и собственно это не фреска, а современный материал с фактурой штукатурки, на который с помощью цифровых технологий были переведены картины Борисова-Мусатова. Оригиналы эскизов обнаружились в Третьяковской галерее. И одно время они даже экспонировались в этом зале. До этого стены были белые. Дерожинская и художник не сошлись в цене... Обидеть художника может каждый... (с)Думаю, это самый большой камин в Москве... Думаю, это самый большой камин в Москве...Горельефы в полтора человеческих роста и массивные деревянные балки..Горельефы в полтора человеческих роста и массивные деревянные балки..Картины наклеены на все четыре стены, в том числе и на стену с окном.Картины наклеены на все четыре стены, в том числе и на стену с окном.Люстры и дубовые балки потолкаЛюстры и дубовые балки потолкаИ снова камин...И снова камин...Но не камином единым... В доме были сделаны паровое отопление и вытяжная вентиляция. На фото, как раз решетка данной системы.Но не камином единым... В доме были сделаны паровое отопление и вытяжная вентиляция. На фото, как раз решетка данной системы.Как и в Особняке Рябушинского, ручки дверей каждой комнаты имеют индивидуальный дизайн.Как и в Особняке Рябушинского, ручки дверей каждой комнаты имеют индивидуальный дизайн.Дверь между залом и гостиной.Дверь между залом и гостиной.Настоящей жемчужной этого помещения является потолок. Настоящей жемчужной этого помещения является потолок.Он очень интересной формы, с красивым рельефом и россыпью лампочек...Он очень интересной формы, с красивым рельефом и россыпью лампочек...Сложной формы деревянный карниз штор...Сложной формы деревянный карниз штор...А это малый каминный зал. И малый камин. Был еще один камин, но его еще при Дерожинской демонтировали.А это малый каминный зал. И малый камин. Был еще один камин, но его еще при Дерожинской демонтировали.И снова необычной формы дверная ручкаИ снова необычной формы дверная ручкаА я не прощаюсь....Далее будут библиотека, столовуя и две очень красивые лестницы.23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. Построен в 1901—1904 годах по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. В данный момент Резиденция посла Австралии.23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. В данный момент Резиденция посла Австралии.Парадная лестница. Парадная лестница.Необычного дизайна фонарь на деревянном постаменте и девочка, которая всю экскурсию пыталась влезть в кадр )))Необычного дизайна фонарь на деревянном постаменте и девочка, которая всю экскурсию пыталась влезть в кадр )))Цветочный орнамент перил с кружочками из черного дерева.Цветочный орнамент перил с кружочками из черного дерева.Продолжаю фотографировать чудо-светильник...Продолжаю фотографировать чудо-светильник...А это уже ступени лестницы в библиотеке.А это уже ступени лестницы в библиотеке.Хоры с книжными полками закрыты изящной резной решеткой в виде сплетенных деревьев с облакоподобными кронами.Хоры с книжными полками закрыты изящной резной решеткой в виде сплетенных деревьев с облакоподобными кронами.Темная мебель и темный потолок библиотеки делают ее самой темной комнатой в особняке...Темная мебель и темный потолок библиотеки делают ее самой темной комнатой в особняке...Вид из под потолка библиотеки.Вид из под потолка библиотеки.А в низу можно посидеть в одном из кресел....А в низу можно посидеть в одном из кресел....Или выйти с книгой на балкон через украшенную кованной решеткой дверь...Или выйти с книгой на балкон через украшенную кованной решеткой дверь...Или присесть на диванчик с пестрой обивкойИли присесть на диванчик с пестрой обивкойПродолжаем тему лестниц...Продолжаем тему лестниц...На этот раз, винтовая мраморная...На этот раз, винтовая мраморная...Столовая....Столовая....Еще один красивый каминЕще один красивый каминСодержание полок напоминает, что мы находимся в резиденции посла Австралии.Содержание полок напоминает, что мы находимся в резиденции посла Австралии.И еще несколько ручек дверей...И еще несколько ручек дверей...Вешалки в холлеВешалки в холлеЧерный паук... Согласно городской легенде, эта деталь делалась одной из заключительных при строительстве и в ней Шехтель отразил свое восприятие хозяйки дома. Вот, этим красивым пауком и я завершаю фотоотчет о внутреннем убранстве Особняка Дерожинской.Черный паук... Согласно городской легенде, эта деталь делалась одной из заключительных при строительстве и в ней Шехтель отразил свое восприятие хозяйки дома. Вот, этим красивым пауком и я завершаю фотоотчет о внутреннем убранстве Особняка Дерожинской.
https://korolevvlad.livejournal.com/36954.html
https://korolevvlad.livejournal.com/36380.html
https://korolevvlad.livejournal.com/36682.html

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