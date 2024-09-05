Выкладываю материал Влада Королева, который сумел попасть в особняк. Территория занимается посольством, поэтому туда просто так не попасть. 23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. Построен в 1901—1904 годах по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. В данный момент Резиденция посла Австралии.

Вот, как он выглядит снаружи, а так же ограда и служебные постройки. Знаменитая кованная ограда сама по себе произведение искусства. Ее узоры перекликаются с другими элементами декора в интерьерах особняка. Ворота. В день экскурсии было сложно их сфотографировать, чтобы люди не попадали в кадр... Но и в обычный день )))) Мощный, но при этом элегантный столб поддерживающий ворота. Внутренняя оградка Проход к служебным постройкам... Флигеля и конюшня построены также по проекту Федора Шехтеля в едином стиле. Вход в подвал особняка. Это уже новодел, но с попыткой стилизации под оригинальную решетку исторической ограды. Угловая полукруглая башня с входом на лестницу. Большое прямоугольное окно столовой. Парадный вход. Светильники в соответствующем стиле... Отделка дверей... Как и девичья головка над дверьми. Все по отдельности и вместе создают тот неповторимый и так мною любимый архитектурный стиль модерн... Скромное напоминание, что сейчас здесь резиденция посла Австралии. Голубь тоже посетил резиденцию с дружественным визитом... Особняк состоит, как бы из разного размера кубиков соединенных в единое несимметричное, но цельное и органичное здание. В длинном вертикальном окне видно отражение листвы в зеркале... Пока не оказался внутри, думал, что это не зеркало, а окно с противоположенной стороны. Территория очень зеленая. Листва с некоторых ракурсов почти полностью скрывает здание.. Строгое и величественное, изящное и необычное здание....

Особняк Дерожинской, интерьеры В один из вечеров в феврале после работы, я решил прогуляться по Кропоткинскому переулку, что бы увидеть Особняк Дерожинской... Я, конечно, видел на фотографиях, что окно большое... Но оно просто, огромное! И в него видно камин со скульптурами.... Вот и сам автор материала.

В тот момент я очень сильно захотел попасть внутрь особняка... Но поскольку, его занимает резиденция посла Австралии, то в течении года любители архитектуры фотографируют особняк сквозь красивую ограду... Зато, весной в рамках программы Дней исторического и культурного наследия мне удалось исполнить маленькую мечту.... Я сумел записаться на две экскурсии в мае. Одна в Особняк самого Шехтеля на Большой Садовой, об этом расскажу в другой раз и главное, в Особняк Дерожинской! Присоединяйтесь! Закрывайте за собой дверь, что бы во всей красе увидеть паука! Его ноги не только выполняют функции ручек, но и защищают стекло. Мозаичная плитка пола в холле. Поднимаемся по ступенькам и попадаем в Главный зал... Первое, что бросается в глаза это огромное 13 метровое окно. Еще в феврале я смотрел в это окно из-за ограды и вот я здесь, а ограда за окном)))Знаменитый камин.... Над каминами фреска. На самом деле, фреска новодел, да и собственно это не фреска, а современный материал с фактурой штукатурки, на который с помощью цифровых технологий были переведены картины Борисова-Мусатова. Оригиналы эскизов обнаружились в Третьяковской галерее. И одно время они даже экспонировались в этом зале. До этого стены были белые. Дерожинская и художник не сошлись в цене... Обидеть художника может каждый... (с) Думаю, это самый большой камин в Москве... Горельефы в полтора человеческих роста и массивные деревянные балки.. Картины наклеены на все четыре стены, в том числе и на стену с окном. Люстры и дубовые балки потолка И снова камин... Но не камином единым... В доме были сделаны паровое отопление и вытяжная вентиляция. На фото, как раз решетка данной системы. Как и в Особняке Рябушинского, ручки дверей каждой комнаты имеют индивидуальный дизайн. Дверь между залом и гостиной. Настоящей жемчужной этого помещения является потолок. Он очень интересной формы, с красивым рельефом и россыпью лампочек... Сложной формы деревянный карниз штор... А это малый каминный зал. И малый камин. Был еще один камин, но его еще при Дерожинской демонтировали. И снова необычной формы дверная ручка Далее будут библиотека, столовуя и две очень красивые лестницы. 23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. В данный момент Резиденция посла Австралии. Парадная лестница. Необычного дизайна фонарь на деревянном постаменте и девочка, которая всю экскурсию пыталась влезть в кадр ))) Цветочный орнамент перил с кружочками из черного дерева. Продолжаю фотографировать чудо-светильник... А это уже ступени лестницы в библиотеке. Хоры с книжными полками закрыты изящной резной решеткой в виде сплетенных деревьев с облакоподобными кронами. Темная мебель и темный потолок библиотеки делают ее самой темной комнатой в особняке... Вид из под потолка библиотеки. А в низу можно посидеть в одном из кресел.... Или выйти с книгой на балкон через украшенную кованной решеткой дверь... Или присесть на диванчик с пестрой обивкой Продолжаем тему лестниц... На этот раз, винтовая мраморная... Столовая.... Еще один красивый камин Содержание полок напоминает, что мы находимся в резиденции посла Австралии. И еще несколько ручек дверей... Вешалки в холле Черный паук... Согласно городской легенде, эта деталь делалась одной из заключительных при строительстве и в ней Шехтель отразил свое восприятие хозяйки дома. Вот, этим красивым пауком и я завершаю фотоотчет о внутреннем убранстве Особняка Дерожинской.

https://korolevvlad.livejournal.com/36954.html

https://korolevvlad.livejournal.com/36380.html

https://korolevvlad.livejournal.com/36682.html