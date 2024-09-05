Выкладываю материал Влада Королева, который сумел попасть в особняк. Территория занимается посольством, поэтому туда просто так не попасть.23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. Построен в 1901—1904 годах по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. В данный момент Резиденция посла Австралии.
Вот, как он выглядит снаружи, а так же ограда и служебные постройки.Знаменитая кованная ограда сама по себе произведение искусства.Ее узоры перекликаются с другими элементами декора в интерьерах особняка.Ворота. В день экскурсии было сложно их сфотографировать, чтобы люди не попадали в кадр...Но и в обычный день ))))Мощный, но при этом элегантный столб поддерживающий ворота.Внутренняя оградкаПроход к служебным постройкам...Флигеля и конюшня построены также по проекту Федора Шехтеля в едином стиле.Вход в подвал особняка. Это уже новодел, но с попыткой стилизации под оригинальную решетку исторической ограды.Угловая полукруглая башня с входом на лестницу.Большое прямоугольное окно столовой.Парадный вход.Светильники в соответствующем стиле...Отделка дверей...Как и девичья головка над дверьми. Все по отдельности и вместе создают тот неповторимый и так мною любимый архитектурный стиль модерн...Скромное напоминание, что сейчас здесь резиденция посла Австралии.Голубь тоже посетил резиденцию с дружественным визитом...Особняк состоит, как бы из разного размера кубиков соединенных в единое несимметричное, но цельное и органичное здание.В длинном вертикальном окне видно отражение листвы в зеркале... Пока не оказался внутри, думал, что это не зеркало, а окно с противоположенной стороны.Территория очень зеленая. Листва с некоторых ракурсов почти полностью скрывает здание..Строгое и величественное, изящное и необычное здание....
Особняк Дерожинской, интерьерыВ один из вечеров в феврале после работы, я решил прогуляться по Кропоткинскому переулку, что бы увидеть Особняк Дерожинской...Я, конечно, видел на фотографиях, что окно большое... Но оно просто, огромное! И в него видно камин со скульптурами....Вот и сам автор материала.
В тот момент я очень сильно захотел попасть внутрь особняка... Но поскольку, его занимает резиденция посла Австралии, то в течении года любители архитектуры фотографируют особняк сквозь красивую ограду... Зато, весной в рамках программы Дней исторического и культурного наследия мне удалось исполнить маленькую мечту....Я сумел записаться на две экскурсии в мае. Одна в Особняк самого Шехтеля на Большой Садовой, об этом расскажу в другой раз и главное, в Особняк Дерожинской! Присоединяйтесь! Закрывайте за собой дверь, что бы во всей красе увидеть паука! Его ноги не только выполняют функции ручек, но и защищают стекло.Мозаичная плитка пола в холле.Поднимаемся по ступенькам и попадаем в Главный зал...Первое, что бросается в глаза это огромное 13 метровое окно.Еще в феврале я смотрел в это окно из-за ограды и вот я здесь, а ограда за окном)))Знаменитый камин.... Над каминами фреска. На самом деле, фреска новодел, да и собственно это не фреска, а современный материал с фактурой штукатурки, на который с помощью цифровых технологий были переведены картины Борисова-Мусатова. Оригиналы эскизов обнаружились в Третьяковской галерее. И одно время они даже экспонировались в этом зале. До этого стены были белые. Дерожинская и художник не сошлись в цене... Обидеть художника может каждый... (с)Думаю, это самый большой камин в Москве...Горельефы в полтора человеческих роста и массивные деревянные балки..Картины наклеены на все четыре стены, в том числе и на стену с окном.Люстры и дубовые балки потолкаИ снова камин...Но не камином единым... В доме были сделаны паровое отопление и вытяжная вентиляция. На фото, как раз решетка данной системы.Как и в Особняке Рябушинского, ручки дверей каждой комнаты имеют индивидуальный дизайн.Дверь между залом и гостиной.Настоящей жемчужной этого помещения является потолок.Он очень интересной формы, с красивым рельефом и россыпью лампочек...Сложной формы деревянный карниз штор...А это малый каминный зал. И малый камин. Был еще один камин, но его еще при Дерожинской демонтировали.И снова необычной формы дверная ручкаДалее будут библиотека, столовуя и две очень красивые лестницы.23 мая 2019. Москва, Кропоткинский пер., 13. Особняк Дерожинской. В данный момент Резиденция посла Австралии.Парадная лестница.Необычного дизайна фонарь на деревянном постаменте и девочка, которая всю экскурсию пыталась влезть в кадр )))Цветочный орнамент перил с кружочками из черного дерева.Продолжаю фотографировать чудо-светильник...А это уже ступени лестницы в библиотеке.Хоры с книжными полками закрыты изящной резной решеткой в виде сплетенных деревьев с облакоподобными кронами.Темная мебель и темный потолок библиотеки делают ее самой темной комнатой в особняке...Вид из под потолка библиотеки.А в низу можно посидеть в одном из кресел....Или выйти с книгой на балкон через украшенную кованной решеткой дверь...Или присесть на диванчик с пестрой обивкойПродолжаем тему лестниц...На этот раз, винтовая мраморная...Столовая....Еще один красивый каминСодержание полок напоминает, что мы находимся в резиденции посла Австралии.И еще несколько ручек дверей...Вешалки в холлеЧерный паук... Согласно городской легенде, эта деталь делалась одной из заключительных при строительстве и в ней Шехтель отразил свое восприятие хозяйки дома. Вот, этим красивым пауком и я завершаю фотоотчет о внутреннем убранстве Особняка Дерожинской.
https://korolevvlad.livejournal.com/36954.html
https://korolevvlad.livejournal.com/36380.html
https://korolevvlad.livejournal.com/36682.html
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