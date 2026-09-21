Грустные истории. Ноябрьский снег. Гроза в апреле

В сортировочно-эвакуационном госпитале, развёрнутом в здании сельской школы под Кременной, жизнь текла по своим жёстким законам. В классах школы, которые переделали в палаты, слышались сдержанные стоны – парни старались терпеть, но иногда кто-то не выдерживал. Морг оборудовали в подвале котельной. Запах тления поднимался по лестничным пролётам, но к нему здесь привыкали быстрее, чем к низкому, вибрирующему гулу генератора, который, казалось, работал в ритме чужого пульса.

Медсестра Аня, хрупкая, светлоглазая девушка с усталым лицом, уже третьи сутки не замечала этого запаха. Для неё воздух здесь пах только йодом, кровью и перекисью – привычным коктейлем её работы, от которого давно перестало подступать к горлу. Она несла пустой лоток из процедурной, где только что умер командир взвода с позывным «Михей». Ушёл тихо, просто перестал дышать, и в палате, где он лежал, сразу стало пусто.

На лестнице, ведущей в полуподвальное помещение, где суетились санитары, она столкнулась с незнакомым майором. Он был без бронежилета, в флиске защитного цвета, поверх которой была надета разгрузка с пустыми подсумками. В руке он сжимал планшет. Лицо у майора было серым, с плотно сжатыми губами и чёрными провалами усталости под глазами. Он стоял на пороге, глядя вниз, в полумрак, откуда тянуло сыростью и той самой невыносимой тяжестью.

– Сестра, – окликнул он её глухо, не оборачиваясь. – Где тут у вас... опознание?

Аня остановилась. Лоток в руках дрогнул.

– Вам кого, товарищ майор? – спросила она тихо, хотя уже всё поняла по его напряжённой спине, по тому, как неестественно прямо он стоял.

Майор медленно повернулся. Взгляд его был пустым, словно он смотрел сквозь Аню, туда, где за горизонтом остались дымящиеся позиции.

– Брата ищу. Лейтенанта Тихомирова. Вчера с передовой привезли. На связь не выходит.

– Пойдёмте, – сказала Аня и, поставив лоток на подоконник, первой шагнула вниз по стёртым бетонным ступеням.

Внизу горела тусклая LED-лампа от генератора. Вдоль стен на каталках, накрытых простынями, которые привезли гуманитарщики из Москвы, лежали тела. Санитар дядя Саша, пожилой мужик из местных, курил электронку у приоткрытой двери, пуская пар в щель, чтобы хоть немного сбить тяжёлый дух.

– Сан Саныч, – позвала Аня, – тут лейтенанта Тихомирова ищут. Вчерашние.

Дядя Саша кивнул, сунул электронку в карман халата и, шаркая берцами, пошёл вдоль каталок, заглядывая под простыни. Майор стоял, не двигаясь, сжимая планшет так, что побелели костяшки пальцев, стёртых о тактические перчатки. Аня зачем-то взяла его под локоть – локоть был каменным, неживым.

– Вон тот, крайний, – глухо сказал дядя Саша и отошёл в сторону.

Майор шагнул вперёд. Аня осталась стоять у входа, но взгляда не отвела. Она видела, как майор медленно, словно во сне, наклонился, откинул край простыни и замер.

Он стоял долго. Потом вдруг выпрямился резко, даже слишком резко, и, сделав полшага назад, прислонился спиной к холодной, покрытой извёсткой стене подвала. Он не плакал. Он смотрел в потолок, где дёргалась тень от лампы, и молчал.

Аня подошла ближе. Она взглянула на погибшего лейтенанта. Молодой совсем. Русые волосы прилипли ко лбу, на виске – маленькая, почти аккуратная отметина от осколка. Лицо спокойное, чистое, только под глазами синева.

– Похож? – тихо спросила Аня.

Майор перевёл на неё взгляд. В глазах его, наконец, появилась жизнь – боль, такая огромная, что, казалось, ей тесно в этом подвале.

– Это он, – ответил майор, и голос его сел окончательно.

– Саня... Я же матери обещал... Наушники тебе вёз. Новые, с шумоподавлением, а ты…

Он судорожно вздохнул, провёл рукой по лицу, словно смахивая паутину, и снова шагнул к каталке. Осторожно, двумя пальцами расстегнул карман на предплечье флиски брата и достал влажный от крови, сложенный треугольником тетрадный лист.

– Спасибо вам, – сказал он, не глядя на Аню.

– Идите. Я сам тут.

Аня вышла на лестницу, взяла свой лоток. Поднявшись на первый этаж, где воздух был хоть и тяжёлым, но живым, она остановилась у окна. За мутным пластиковым стеклом, над самой землёй, стелился редкий ноябрьский снег.

Он падал на чёрную, перепаханную гусеницами землю и тут же таял.

Снизу, из подвала, по-прежнему никто не выходил. Аня постояла ещё минуту, глядя, как снег пытается укрыть грязь, а потом пошла в палату к раненым. У неё была работа.

© Антон Хрулёв, член Союза писателей России, участник СВО Пепел успеха. Голос в эфире. Я – Апрель. Буду вас выводить. Шёпот в темноте. Свои. Стой! Стрелять буду! Генерал и звонок.

15 августа 2025 года. Летим военно-транспортным самолетом из Москвы в Крым, далее в Херсонскую область. И дальше в зону СВО, машиной. Параллельно со мной едет группа людей - кто в гражданке, кто в камуфляже. Долго присматривался, но не мог понять кто эти люди, которые передвигаются в зону СВО, путем военной авиации, странно одеты и у каждого багаж, напоминающий нотные пюпитры.

Как оказалось, у нас в стране есть группа военных художников, которые пишут картины и портреты именно по фронтовой тематике. И эти художники постоянно выезжают на фронт, где и делают свои зарисовки. Так сказать, путем живописи оставляют память, фиксируя на бумаге и холсте исторические факты того, что происходит в настоящее время на СВО.

Так, в полете я познакомился с заслуженным художником РФ, членом-корреспондентом РАХ - Владимиром М. Мы разговорились, и он поведал мне одну из историй, рассказанную бойцом его коллеге-художнику, в процессе написания портрета бойца.

История бойца, с позывным «Гроза»

Мой позывной – «Гроза». Я с бойцами получил задание на уничтожение объекта глубоко в тылу врага. Задание было выполнено. В ночном небе, далеко за нашей линией фронта, заполыхал оранжево-чёрный гриб. Глухой «бум» докатился до нас спустя несколько секунд, отозвавшись эхом в промёрзших оврагах. Украинский склад боеприпасов, а по совместительству – узел связи, превратился в ад.

– Горит, – сипло процедил «Кедр», мой снайпер. В его голосе не было торжества. Была усталость. Мы все её чувствовали. Четверо суток ползли сюда, как тени, отлеживались днём в промерзшей земле, двигались ночью. И вот – результат. Фотографии цели сделаны, координаты уточнены, управляемый снаряд с БПЛА сделал своё дело.

– Работа сделана, – сказал я, отрывая взгляд от багрового зарева. – Собираемся. Уходим. До рассвета надо отмахать километров десять.

Но война – это грязная игра, где правила меняются каждую секунду. Наш успех оказался слишком ярким, слишком громким. Нас «засветили». Наверное, у них был наблюдатель на соседней высотке, или сработала какая-то «умная» электроника. Неважно. Важно, что к утру над нами уже кружил беспилотник-разведчик, а к полудню мы, укрываясь в редком перелеске, услышали вдали, но уже громко и отчётливо, рёв моторов и лязг гусениц. Охота началась.

Первый контакт был коротким и яростным. Мы отбились, отошли, но пуля нашла «Шмеля», нашего сапёра. Прошла навылет, задев лопатку. Больно, кровит, но идти может. Потом осколок от миномётной мины, прилетевшей ни с того ни с сего, угодил «Кедру» в бедро. Не раздробил кость, но порвал мышцы. Он побледнел как полотно, стиснул зубы. Наложили жгут.

– Командир, – его глаза были сухими и очень чёткими. – Не бросайте меня.

– Замолчи, – отрезал я, помогая ему подняться. – Не брошу. Никого.

Их теперь было двое: «Шмель» и «Кедр». Два «трехсотых» – раненых. Но ходячих. Это было главное. На носилках я бы их не потащил. А так – есть шанс. Пусть призрачный, но шанс. Мы стали не диверсантами, а беглецами. Группа из четырёх человек, двое из которых с каждым часом слабели, в глубоком тылу врага, который знал о нашем присутствии и методично сжимал кольцо.

Мы шли по ночам. Двигались от укрытия к укрытию, от оврага к развалинам фермы. Ели снег и последние крошки сухпайка. Рация молчала. Мы были ниже горизонта, в радио-тени. Нас уже списали. Я это знал. В таких операциях группа, попав в беду и потеряв связь, считается «процентом». Потерь в военных действиях не избежать.

Но я не мог им этого сказать. Я старший. Их командир. Моя задача – вывести.

На шестые сутки нашего передвижения рация вдруг ожила. Зашипела, захрипела, и в наушнике, сквозь дикий свист помех, я поймал обрывки чужой речи. Наши! Где-то рядом есть свои! Безумная надежда ударила в голову, как хмель.

[06.03.2026 17:58] Z- ПОЭЗИЯ: «Гроза», – прошептал я себе под нос, глядя на бледные, заросшие щетиной лица ребят. – Выбора нет.

Выходить в эфир на вражеской территории – самоубийство. Это маяк для их пеленгаторов. Но оставаться здесь – тоже смерть. Медленная, верная.

Я нажал тангенту. Голос мой был хриплым от холода и нечеловеческого напряжения.

– Я Гроза. Мои координаты. Вызываю любой дружественный позывной. Со мной два трёхсотых. Требуется эвакуация. Куда двигаться? Повторяю, …

Эфир ответил мне ледяным молчанием. Я знал, что меня слышат. И наши (если они есть), и враги. Я светился, как ёлка на Красной площади. Но мы поползли. Наугад. В сторону, откуда, как мне казалось, был самый слабый шум моторов.

Стычки стали чаще. Не большие бои, а внезапные, короткие вспышки. Мы отскакивали, как затравленные волки, оставляя за собой капли крови на снегу. Иногда полностью уничтожали группы врага. Я выходил в эфир снова и снова, уже не скрываясь, уже отчаянно:

– Гроза! Я Гроза! Слышит кто?! Дайте координаты! Куда идти?!

Тишина. Только помехи. Ребята смотрели на меня. В глазах «Кедра» читалась покорность судьбе. «Шмель» просто молчал, экономя силы. Мы уже были призраками.

Это случилось на седьмой день. Мы засели в полуразрушенной печи какого-то кирпичного заводика. Снаружи выл ветер. У «Кедра» началась лихорадка. Я снова взял рацию. Руки дрожали от бессилия и злости.

– Я Гроза. Последний вызов. Осталось мало воды, боезапас на исходе, аккумуляторы у рации тоже. Два раненых. Если есть кто живой – отзовитесь!

И вдруг… сквозь шум и треск пробился голос. Чёткий, спокойный, баритональный. Без панибратства, но и без официоза.

– Гроза, я вас слышу. Это «Апрель». Сохраняйте спокойствие. Буду вас выводить к своим.

Я остолбенел. Сердце ёкнуло, но разум закричал: «Ловушка!» Это же классика. Взять нас на испуг, заманить, добить.

– Апрель, – с вызовом сказал я в микрофон. – Назови пароль на вчера.

– Пароли устарели, Гроза. Вы семь дней в тылу. Доверьтесь. Альтернатива – вас найдут через три часа. Ваш «маячок» уже пеленгуют с двух сторон.

Он говорил так уверенно, так… по-хозяйски. И он знал про пеленгацию. Врагу не было смысла меня предупреждать.

– Что делать? – сорвалось у меня. Я уже поверил. Потому что верить было больше не во что.

– Держитесь там до темноты. Как стемнеет – двигайтесь на восток, вдоль ручья. Я знаю ваше примерное местоположение. Буду корректировать.

Апрель стал нашим голосом из ниоткуда. Нашим проводником в кромешной тьме. Он не болтал. Его инструкции были краткими, как выстрел: «Обходите высоту 72.1 слева, там засада». «На развилке идите по правой тропе, левая заминирована». «Ждите, впереди группа, я дам отмашку, когда прочёс уйдёт».

Он знал всё. Расположение вражеских постов, время их смены, где проходили линии наших окопов. Это было сверхъестественно. Иногда он просто говорил: «Остановитесь. Отдышитесь. Через двадцать минут – дальше». И в этот момент в наушнике слышался далёкий гул артподготовки – наши били именно туда, где мы были полчаса назад.

Он поддерживал не только меня, но и ребят. Как-то раз спросил: «Как там ваши трёхсотые? Держатся?» И, узнав про лихорадку у «Кедра», сказал: «Через километр будет брошенный сарай. Там в синей бочке может быть дождевая вода. Возьмите. И передай ему – терпи, браток, уже близко».

Это «уже близко» он повторял каждый раз. И мы верили. Этот невидимый, всемогущий Апрель стал для нас единственной ниточкой, связывающей с жизнью.

На девятые сутки «Апрель» сказал: «Сегодня ночью выходите. Ваша конечная точка – высота «Верблюд». Наши передовые там. Будьте осторожны – у наших нервы на взводе, могут стрелять без предупреждения. Я скажу им, но гарантий нет. Удачи, «Гроза».

Мы выползли к «Верблюду» на рассвете. Виднелись силуэты окопов, колючка. Наши. Душа рвалась вперёд. Я, забыв про всё, поднялся во весь рост, потащил за собой «Кедра», закричал хрипло:

[06.03.2026 17:58] Z- ПОЭЗИЯ: – Свои! Мы свои! Группа «Гроза»!

И тут же над головой затрещала очередь. Земля вздыбилась у самых ног.

– Ложись! – орал чей-то молодой, сорванный голос из окопа.

– Свои, блин! – завопил я, прижимаясь к земле. – Я «Гроза»! Меня «Апрель» выводил!

На секунду стрельба стихла.

– Какой ещё Апрель? – прозвучал недоверчивый окрик.

Началась нелепая, страшная перепалка. Они нам не верили. Приказали ползти к ним по одному, раздевшись до пояса на морозе, с руками за головой. Унижение? Нет. Это была цена жизни. Мы заплатили её безропотно. Когда нас, синих от холода, втащили в блиндаж, и дежурный офицер, сверив мои данные, наконец, кивнул: «Всё чисто», – я рухнул на табурет и просто затрясся. От смеха. От слёз. От дикой, вселенской усталости.

В госпитале, когда самые страшные дела были позади, я рассказывал эту историю: медсёстрам, раненым в палате, приехавшим журналистам. Про бойца «Апреля». Про то, как он вёл нас сквозь ад.

– Парень молодец, – говорил я. – Спасибо ему. Найти бы, обнять.

Как-то раз меня слушал замполит нашей части, навещавший ребят. Он хмурился, что-то записывал. Потом подошёл.

– Гроза, а ты знаешь, кто такой Апрель?

– Радист какой-то умный, оператор КШМ? – предположил я.

Замполит усмехнулся.

– «Апрель» – это позывной генерал-лейтенанта. Командующего нашей группировкой».

У меня отвисла челюсть. Генерал? Командующий? Тот, кто руководит тысячами людей, десятками километров фронта? Он… лично, по рации, девять суток водил по оврагам сержанта и двух раненых?

– Хочешь, представлю тебя ему? – спросил замполит.

– Нет, – выдохнул я искренне. – Не нужно.

Я не мог представить себе встречу. Что я скажу ему? «Спасибо»? Это звучало бы жалко. Он сделал свою работу. Я – свою. По рации, я называл его на ты, как и он меня. Мы были по разные стороны рации, но в одной войне.

Потом был отпуск. Дальний Восток. Тишина. Тёплое море. Я пытался забыться. И однажды, загорая на пустынном берегу, я получил звонок с незнакомого номера.

– Алло?

– Здравствуйте. Это «Гроза»?

Голос был знакомым. Спокойным. Баритональным.

– Да… – Я.

– Ну, привет. – В голосе послышалась лёгкая, человеческая улыбка. – Это «Апрель».

И я замолчал. Просто слушал тишину в трубке, за которой было девять суток кошмара и один тихий, спасительный голос в наушнике.

От автора

«Гроза» прошёл через крайнюю степень экзистенциального одиночества: он был мёртв для своих, добычей для чужих, и единственная связь с миром живых, с миром «своих», была заключена в бестелесном голосе. Этот голос стал для него сакральным. Он был не человеком, а функцией спасения, воплощением высшей воли и разума. Узнав, что за голосом стоит генерал, «Гроза» не испытал восторга. Он испытал когнитивный диссонанс. Он интуитивно боялся разрушить этот образ. Встреча могла низвести архетипическую фигуру «Спасителя» до уровня конкретного, возможно, усталого, занятого человека. Ему нужно было сохранить миф для внутреннего равновесия.

Его отказ от встречи – это не скромность, а защитный механизм психики. Он выстроил внутреннюю иерархию, где «Апрель» занял место почти божественного покровителя. Звонок генерала стал для него актом верификации этого мифа. Миф подтвердил своё существование, вышел за рамки войны, но при этом остался голосом в трубке – то есть, сохранил свою трансцендентную, недосягаемую суть. «Гроза» смог принять это.

В его манере рассказывать сквозила не гордость, а облегчение. Он не хвастался подвигом – он, словно исповедуясь, пытался понять сам и донести до меня невероятный факт: в кромешном аду личной войны, на самом дне, его услышал тот, кто находится на самой вершине. И протянул руку. Это разрушало все его солдатские представления о безликой армейской машине. Это давало ему глубинное, экзистенциальное утешение: он не был винтиком. Он был солдатом, за которого лично отвечал командующий. В этом – главное исцеляющее начало этой страшной истории.

Художник уловил не просто «историю подвига», а историю о восстановлении разрушенной веры: в командование, в связь, в то, что тебя не бросят. Это и есть главная психологическая драма «Грозы», которую он пронёс через все лишения и вынес, наконец, на сухой берег своего отпуска.

© Олег Холщевников, участник СВО, ветеран боевых действий, военный психолог

Художник Валентина Ильиных