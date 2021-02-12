Новые времена - шансы для России

Странные дела происходят, я бы даже сказал, пугающие. Мир раскололся давненько, и в прошлом году раскол усугубился: почти не осталось тех, кто вне противостояния. И на одной стороне непокорная Россия, а на второй стороне те, кто считает себя владельцами этой планеты. Проблема наших противников в том, что раньше у них были деньги и они могли делать многое, чего не позволено другим. А теперь деньги теряют свое значение, и власть ускользает из их рук.

Есть такой уровень жизни, на котором деньги не так уж нужны. Возьмем среднего «властителя мира». У него возможность ДЕЛАТЬ деньги, и он их делает, когда они нужны его слугам или сателлитам. Он не беспокоится о том, что будет есть, где спать, что оденет и т.д. Его не волнует, что будет с его потомством – оно обеспечено сверх всяких норм. Но это не могло продолжаться бесконечно, и мыльный пузырь компьютерных денег начали сдувать.

Коронавирус не так страшен, как его экономические последствия. А как мы знаем, политика – это экономика другим языком. Вы думаете, что санкции против России ввели из-за Крыма, Донбасса, Сирии или Навального? Вы ошибаетесь, санкции ввели потому что это РОССИЯ! Других причин нет! Россия – не только единственная страна, которая в военном плане может полностью уничтожить страны Заката, если дальше так пойдет, она станет почти единственной, чьи деньги будут цениться.

Кто-то сейчас улыбнулся: ну да, «деревянный», который постоянно падает, будет цениться выше доллара, евро или наравне с юанем. Тот самый «деревянный», который неизвестно, является ли валютой, принадлежит ли РФ или это разрешенная Западом бумажка, которая строго дозированно выдается гражданам. Вопрос ведь не в этом, а в том, что на эту бумажку ты можешь приобрести.

И так получается, что бесконтрольная эмиссия доллара уменьшает его покупательскую способность в самих США. Тоже самое происходит с евро. После локдауна и всех ограничений, страны Заката соревнуются: сколько «вертолетных» денег они дали своим гражданам. А думать надо о том, откуда они их взяли. Закатные страны их просто напечатали, ничем не подтвердив их стоимость. В то же время РФ почти единственная страна в мире, которая обладает ресурсами не только на свои деньги, но и гораздо большими.

Это прекрасно понимают западные экономисты. «Вертолетные» деньги дадут свой эффект падения примерно через полгода, максимум к этой осени. Будут ли страны Заката ждать этого эффекта или устроят нечто невообразимое, которое уничтожит сотни миллионов людей, а то и миллиарды, но обнулит все долги? Страны может и ждали бы, но правительство глобалистов ждать не может – с деньгами кончается их власть.

Вся эта Закатная цивилизация построена на том, что они не умеют жить по средствам, занимаясь просвещением и созиданием. Их «блага» были вывезены с рабами Африки, содраны с кожей индейцев, выдраны с золотыми зубами убитых евреев. Они не умеют по-другому. Они нацелились на нас, мы имеем ресурсы, так необходимые им для дальнейшего «процветания».

А тут выходит Путин и говорит в своей давосской речи (не дословно, но по смыслу): американоцентричному миру хана, у вас есть вменяемые идеи или лидеры, которые не усугубят экономический и политический кризисы Запада, что приведет к горячей войне? Нет? Я так и думал. Мы предлагаем жить дружно, богатые должны начать помогать бедным, иначе это закончится крайне плохо и кроваво. На Россию и русских не засматривайтесь, мы можем взаимовыгодно сотрудничать, но про «бесплатно» забудьте. А если у кого-то возникнет желание подраться с нами, лучше передумайте, пока не превратились в молекулярный осадок.

А что в ответ? А в ответ американские военные корабли заходят в Черное море с нарушениями правил пребывания. Водоизмещение их кораблей было гораздо больше максимально допустимого конвенцией Монтрё. После того, как российские бомбардировщики имитировали атаку, появился большой и дурно пахнущий коричневый айсберг, а из западных СМИ раздались повизгивания о российской агрессии.

В это же время в Донецке прошел форум, на котором руководство Республик сказало (наконец-то) то, о чем постоянно говорят граждане – наш путь в Россию и ничто этого не изменит. Мы русские люди по духу, а уже более 300 тысяч и по паспорту. На что представители России сказали, что своих не бросаем. И вообще, уж граждан своих Россия точно защитить обязана.

С чего такой разворот, можно только догадываться. Но раньше все официальные лица ЛДНР рассказывали о «Минском договоре», а о пути в Россию не особо… ну иногда и то вскользь. Да и представители РФ явно не отсебятину приехали толкать. А значит некие решения приняты среди взрослых, в число которых украинские представители совсем никак не входят.

Тут же разворачивается криво сделанный майдан в России. Честь и хвала силовикам: одни отсекли кураторов и координаторов беспорядков, другие крайне спокойно среагировали на явные провокации. Кого-то задержали, кому-то вручат сроки, штрафы. Но нет того, ради чего затевалась вся эта буча – кровавой жертвы. Причем призывы к малолетним идти буянить – это часть плана, по которому жертвой стали бы именно дети.

Страны Заката физически боятся вмешиваться во внутренние дела России. Могут в своих СМИ вскукарекнуть разок-другой, могут «дипломаты» нечленораздельно помычать и покататься вокруг здания, где проходит суд над Навальным. Они могут руками своего пушечного мяса из Украины и стран Балтии что-то сотворить. Но сами будут просто сидеть и ждать, когда предатели из «элитки» российской устроят настоящий майдан и уронят государственность РФ. Пусть ждут! В лучшем случае получат х....вост коня Будённого на воротник.

Все это свидетельствует о том, что Россия выбрала свой путь и все мечты Запада о дармовых ресурсах уходят в пользу телезрителей. Мало того, уже не получится сделать «железный занавес», как было в случае с СССР. Это устроило бы запад: в Россию продаются за бешенные деньги «бусы», а из России за копейки вывозятся ресурсы. Но Россия слишком бодро ворвалась в международную повестку и как бы запад сам не оказался занавешенным этим «железным занавесом».

Это еще не победа. Запад будет пытаться без мыла пролезть то в друзья, то в союзники, одновременно разжигая вражду между настоящими союзниками России. Будут попытка стравить Россию и Китай, Россию и Турцию, попытаются кинуть в последний бой бесплатное пушечное мясо с Украины.

С другой стороны, если руководство России осадит особо рьяных бизнесменов, готовых ради бизнеса вертеть политикой, то оно заметит то, что видно невооруженным взглядом: Запад отнюдь не однороден. И противоречия между странами запада нарастают. Германии нужен «Северный поток-2», Франции нужна поддержка в Африке и на Ближнем Востоке, Британия подначивает Турцию на новые конфликты, а новый американский президент штампует указы, как украинские переворотчики весной 2014-го года.

Грех не воспользоваться сложившейся ситуацией.

Сергей Лебедев (Лохматый)

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