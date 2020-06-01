Гори-гори ясно, чтобы не погасло?...

Мне даже страшно представить, что было бы сейчас в мире "наших западных партнёров", в каких припадках билась бы "всё цивилизованное человечество", какие сопли и слёзы лились из всех щелей неполживцев со светлыми лицами, если бы где-то в Москве какой-нибудь полицейский или гвардеец придавил коленом шею закованного в наручники человека и стоял на ней, пока этот человек не умрёт.

Представляю, какие был сравнения с "кровавым воскресеньем" придумали бы отечественные вместолевые, как хаяли бы тЕррана, угнетателя и душителя свобод, если бы он вот так вот запросто сообщил бы, что отключит Твиттер и поставит вообще под госконтроль соцсети.

А как бы визжали и правые и левые, если бы так как пылает Миннеаполис, пылал бы какой-нибудь город на территории РФ...

Вчера и сегодня первое, что я делал, рылся по самым большим плакальщикам по угробленной демократии в "Мордоре", честно просматривая таких профессиональных страдальщиков "за права человеков", как Ди Вельт, "Свобода", "Ржачь Посполитая" и целая торба прибалтийских "смотрителей" за демократией - искал, где и как они будут раскатывать в тонкий блин попрание демократии в её цитадели. Вчера и сегодня первое, что я делал, рылся по самым большим плакальщикам по угробленной демократии в "Мордоре", честно просматривая таких профессиональных страдальщиков "за права человеков", как Ди Вельт, "Свобода", "Ржачь Посполитая" и целая торба прибалтийских "смотрителей" за демократией - искал, где и как они будут раскатывать в тонкий блин попрание демократии в её цитадели.

Хрен там. На первой полосе: "Левада-центр": рейтинг доверия Путину упал до 25%" и "МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова".

В связи с этим считаю, что ВСЕ восточноевропейский и бОльшую часть западновепроейских СМИ можно смело причислять к российским региональным, ибо три дерева, упавшие близ Рязани гораздо для них важнее сотни разграбленных магазинов и офисов и десятка зданий, дотла сожжённых в Минеаполисе.

А там разворачиваются интереснейшие события. Там разворачивается очередной раунд предвыборной президентской кампании. Причём это... как же назвать поликорректнее... некоторое обострение, которое мы наблюдаем, а жители Минеаполиса - чувствуют в настоящее время выгодно всем участвующим сторонам

Партии Байдена (простите что я ее так называю, просто смеха ради) выгодно показать, насколько Трамп не держит ситуацию под контролем и насколько он "не всего народа президент". То есть "гори-гори ясно, чтобы не погасло", где каждое лыко в строку - и разграбленные магазины, и арест корреспондента CNN в прямом эфире и даже угрозы Трампа ввести в город армию.

Хотя с этого места я бы лично напрягся. Потому что ввод армии - это такая интересная хреновина, которая легко может превратиться из оружия оппозиции в оружие против оппозиции. Ведь если армия введена, значит военное положение, а если военное положение - какие выборы?

Кроме того, военное положение может служить основанием для всяких разных интересных побочных явлений, вроде зачистки неугодных СМИ и не менее неугодных конкурентов, как в политике, так и в бизнесе. То есть Трамп вполне может испугаться настолько, что не побежит договариваться об условиях капитуляции, а еще больше поднимет ставки. Весь вопрос - есть ли у него чем их поднимать?

Хотя впрочем... Демонстрация в Мичигане показывает, что таки есть. Там тоже ребята серьезные и в руках у них были совсем не биты. Им тоже поплохело, они тоже на взводе и стоит им показать, кто в этом виноват, а также шепнуть на ухо, что "за это ничего не будет", "Чёрный майдан" в Миннеаполисе может столкнуться с "Белым майданом" с непредсказуемым результатом... Или наоборот с предсказуемым?

Слишком уж много интересантов наблюдается в обострении ситуации в США, которые находятся не только в её границах. Как-то получилась, что американская элита умудрилась к 2020 году разосраться со всем глобусом и теперь бОльшая честь его уже присоединилась или готова присоединиться к дружному хору "Гори-гори ясно, чтобы не погасло!"

США объявила торговую войну Китаю, намекнув на аннулирование своих долгов ему и возможность предъявления триллионах претензий "за вирус", пытается постоянно ковырять пальцем Тайвань и Гонконг, и теперь Китай очень даже закономерно и благожелательно относится к некоторой майданизации "гегемона".

США наступила на все мозоли России и Россия также закономерно предполагает, что чем больше амеры занимаются своими проблемами, тем меньше они будут создавать проблем всем остальным.

Эту же идею пассивно поддерживает Германия, которой совсем не улыбается зависимость от таких, упорно навязываемых американцами, транзитеров энергоресурсов, как Польша и Украина, не говоря уже про остальные многочисленные обидки, которые немцы (в отличие от русских) прекрасно помнят и ждут только удобный момент для предъявления.

Аравийские монархии - и те в настоящее время скорее противники, чем союзники "Империи добра", причем по причинам, насквозь меркантильным и приземленным - короли - они тоже люди, им тоже жить хочется!

Есть всего одна проблема, и эта проблема носит реально глобальный характер - это ядерное оружие на территории США и оружие США. Поэтому если "гори-гори ясно" вовремя не погаснет, то рано или поздно огонь доберется и до сокровенного... Лично я, глядя на фото, где радостная молодёжь колотит битами по кассе в супермаркете, уже представил, как они же фигачат таким же инструментом по пульту управления ракетным вооружением... Не скрою - спину похолодило...

А может это?... Карантин? Ну если там вирус обнаружится вдруг в местах хранения ядерных боеприпасов? Как насчет десанта военных медиков с соответствующим оборудованием и средствами усиления? Что-то интуиция мне подсказывает, что такие варианты развития событий уже рассматриваются, моделируются и просчитываются. https://cont.ws/@sevariga/1687499

Вдохновляющие кадры из страны, которая любит поучать других, как правильно реагировать на протесты.

Один из полицейских, которому в голову прилетел кирпич.























Там уже полыхает не только Миннеаполис. Нью-Йорк, Дэтройт,

Сиэтл, Атланта

и даже Вашингтон.

Вот так и хочется сказать: Поучайте лучше ваших паучат!