Предлагаю в честь так называемого "праздника" посмотреть небольшой видеоролик. А для тех, кто, как и я, лучше воспринимает текстовый вариант, даю к нему полную расшифровку. Итак:

День Святого Валентина. Страшная правда

https://vk.com/video-31159955_161787822 (см. видео по ссылке)

День святого Валентина. Новости СМИ2 Цветы, открытки, слова любви. За ними стоят массовые избиения женщин плетьми, нарушения законов, ложь, коммерция, голубиный помет, гомосексуализм, пропаганда и другие грязные явления, присущие цивилизации.

Стоп! Не верите? Тогда давайте по порядку.

Ежегодно 15 февраля в постепенно гниющей, развращенной, раздираемой всеми возможными кризисами Римской империи отмечались Луперкалии – фестиваль эротизма в честь богини лихорадочной любви Джуна Фебруата и покровителя стад Фавна, он же Луперк. Самый известный поисковый сервис по запросу картинки на слово «фестиваль эротизма» выдал нам это. Как вам такой фестиваль? Приняли бы вы в нем участие?

Доктор исторических наук, профессор Попов Николай Андреевич:

— Тогда в Риме была очень высокая детская смертность. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходимо пороть беременных с помощью жертвенной кожи. И каждый год в месте, где, по легенде, волчица выкормила Ромула и Рэма, это основатели Рима, проводился праздник. После обильного пира молодые люди раздевались догола, брали бичи из кожи жертвенных животных и выходили в город пороть беременных женщин. Самое странное, что женщинам это, в общем-то, нравилось.

В конце V века уже нашей эры римская церковь в лице папы Геласия I пыталась запретить языческий праздник. Луперкали из 15 февраля перенесли на 14-е и назначили им небесного покровителя, святого Валентина.

Учёные не могут сойтись в едином мнении по поводу его личности. Жил он или нет? Казнил его Клавдий II или нет? А если да, то за что? За проповедническую деятельность среди молодёжи или за то, что Валентин, вопреки императорскому запрету воинам жениться, венчал их?

Если верить средневековой книге «Золотая легенда», после встречи с Клавдием Валентин был брошен в тюрьму, где якобы исцелил дочь тюремщика. Автор «Золотой легенды» Яков Ворогинский вообще любил приврать, но даже он не осмелился приписать Валентину с Джулией мимолетный предсмертный роман. Это сделали за него позже наглые переписчики. Как священник, вероятно, никогда не имевший романтических отношений с женщинами, оказался во главе «Дня влюбленных»?

Те, кому выгоден праздник, естественно, упорно отстаивают версию о самоотверженном романтике, восставшем на стороне влюбленных против тирана императора. Давайте попробуем представить подобную ситуацию в настоящем. Перенесем ее в наше время.

В современную воинскую часть ночью пробирается фанатик с толпой девушек, женит их на ком попало и исчезает.И в те времена незадачливый сутенёр был брошен в тюрьму, и в наши получил бы, как минимум, 15 суток. Но вместо того, чтобы одуматься, он заводит роман со слепой дочерью тюремщика.

А первая Валентинка — это, в общем-то, предсмертная записка.

Любовные записочки сначала писали сами влюбленные. Но уже совсем скоро теплые чувства, вложенные в Валентинки, похолодели вместе с появлением и тотальной победой открыток, изготовленных промышленным способом.

В 1847 году некая Эстер Хауленд знатно приподнялась на производстве этих открыток на основе английских образцов. Бизнес приносил семье 100 тысяч долларов ежегодно. Популярность валентинок в Штатах в 19 веке стала предвестником коммерциализации праздников вообще.

Каждый год в День влюбленных в мире рассылается 1 миллиард открыток. Больше только на Рождество. 85% всех открыток покупают так легко внушаемые женщины. Валентина как День влюбленных стали праздновать в 14 веке. Широко праздновать в 40-х годах 19 века в Англии и США, откуда зло и распространилось по миру.

В 1969 году католическая церковь исключила Валентина из церковного года. 14 февраля сделалась Днем святых Кирилла и Мефодия. Но было уже поздно.

Современные символы праздника – стилизованное сердце, голубок и купидон.

Сердце рисуется теперь совершенно определенным образом. По распространенной точке зрения, происхождением символа сердце обязано паре лебедей, плывущих навстречу друг другу на фоне ярко-красного заката, пересекающихся головами и основаниями шеи, формируя остроконечный низ.

Психолог Гальдина Бронзароне считает, что символ сердца имеет происхождение от особенности женской анатомии, указывая на то, что античные люди ассоциировали женскую красоту прежде всего с формами женского тела со спины.

Еще одна версия происхождения символа в его сходстве с семенами растения сильфий. Изображение с ними найдено на монетах при раскопках в Кирене. Семена тогда использовались в качестве природного контрацептива и абортивного средства. Какой бы версией мы ни придерживались, это сердце не похоже на человеческое. Об этом пел даже Стинг.

Голуби, благодаря пропаганде, на которую были брошены лучшие: Иоанн Креститель, Моисей, Пикассо, - стали символом мира. Миролюбивый безвластный и нежный характер, который приписывается этой птице, в противоположность ее реальному поведению, делает ее воплощением кротости и любви, а наряду с этим пугливости и болтливости. Уже в античные времена «голубки» было эротическим ласкательным именем любовников и пренебрежительным прозвищем продажных девиц. Голубиный помет — не только неэстетичная неожиданность. Скопление испражнений и материалов для сборки гнезд в местах гнездования голубей может даже нанести вред здоровью человека. Испражнения и перья голубей могут быть переносчиками различных заболеваний типа голубиного орнитоза, псевдотуберкулеза, кистоплосмозиса и пищевых отравлений.

Купидон, он же Амур, он же Эрот. К чему так много кличек? Зачем такая конспирация? Наглый толстый младенец с оружием. В Древней Греции в честь Эрота устраивалось празднество – Эротидии. Кроме того, Эрот, как бог любви и дружбы, соединявший юношей и мужчин, пользовался почитанием в гимназиях, где статуи Эрота ставились рядом с изображениями Гермеса и Геракла. В отличие от великого Геракла, Купидон всегда стреляет исподтишка.

Интервью:

— В субботу, 14 февраля, День Святого Валентина. Скажите, вы будете его отмечать?

— Ну да, все будут отмечать, и мы будем отмечать.

— А вы планируете отмечать День Святого Валентина?

— Не знаю.

— В субботу День Святого Валентина. Вы планируете его отмечать?

— Ну, по-любому, почему нет? Очень нормальный праздник. Ну, хотя нет, мне он не очень нравится.

— А мне нравится.

— Ну, с кем мне отмечать? Мне уже седьмой десяток. Ну, с вами давайте отметим День Святого Валентина. Пожалуйста, приходите. Приходите, я буду вас очень ждать. Приходите.

— Вы планируете отмечать День Святого Валентина?

— Да.

— Каким образом?

— С девушкой своей.

— Она такая же, да, как вы?

— Да.

— Вы собираетесь отмечать в субботу День Святого Валентина?

— Денег нет. Кризис.

— А почему?

— Ну, потому что еще не нашла свою любовь такую.

— Вы будете отмечать День Святого Валентина в субботу?

— В Субботу обязательно. Это праздник для всей России. Ну, по 150, а два огурца и банку молока.

— Молодой человек, вы планируете в субботу отмечать День Святого Валентина?

— Нет, я не планирую, но если я не поздравлю свою девушку, то у меня, наверное, не будет секса неделю.

— Вы будете отмечать День Святого Валентина в субботу?

— Обязательно.

— Скажите, вы будете отмечать в субботу День Святого Валентина?

— Сейчас все, закончилась любовь.

В последнее время поднимают голову и противники праздника. Основные претензии, которые они предъявляют — это коммерциализация и переоценка романтической любви или, по крайней мере, ее роли в современном обществе. Антивалентинисты говорят, любовь придумали на Мэдисон-авеню, чтобы продавать духи и шоколад. Добавим и открытки. День влюбленных многие называют праздником Холморк, крупнейшей мировой компании-производителя открыток.

Холморг заработала на чувствах людей, по данным журнала Форбс, 4 миллиарда 400 тысяч долларов в 2007 году. Теперь у всего есть цена, даже у любви. Праздновать или не праздновать Валентина, решать вам. Вы можете выбрать другой день. Например, в 2008 году Совет Федерации России одобрил инициативу учреждения 8 июля, Дня супружеской любви и семейного счастья, в День памяти покровителей и благополучия в супружеских отношениях Петра и Февроньи Муромских.

Вы можете не дать капиталистическим акулам заработать на своей любви, но вы уже никогда не измените историю, полную дикости, мерзости, предательства, трусости и лжи. Историю человечества и дня святого Валентина. Предыдущие материалы: