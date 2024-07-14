Что еще нового за это время

Россия полностью обеспечила себя свининой — за 10 лет производство этого вида мяса в нашей стране выросло на 60% Растет также и потребление, в этом году показатель может составить 32 кг на человека в год. Почти примерно столько же россияне съедают мяса бройлера.

Россия не только обеспечивает себя этим мясом, но и активно наращивает экспорт.

Прошлой осенью возобновились поставки свинины в Китай, российские компании намерены занять около 10% рынка в этой стране. По итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции из России впервые в истории превысил импорт — 1,8 млрд долларов против 1,75 млрд.

А как же паника? Курс доллара опустился ниже 80 рублей после санкций против Мосбиржи Такого низкого курса не было больше года. А ведь многие наоборот ожидали доллар за 200 рублей после блокирующих санкций против Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

В течение дня рубль то сильно рос, то немного падал, в итоге ЦБ установил на сегодня курс 82,62 рубля за доллар. А ведь только позавчера он был 89,05!

Нынешняя ситуация похожа на резкое укрепление рубля в 2022 году, но на этот раз эксперты не ожидают многомесячного доллара по 55-60 рублей. Скорее всего, скоро курс вернется к привычному уровню около 85-95 рублей.

Впрочем, про доллар пора забывать — большинство расчетов компаний и валютных сбережений граждан теперь приходится на китайский юань. Его курс также сильно снизился и в среду падал до 10,84 рубля — минимума с мая прошлого года.

https://t.me/bolecon/4359

Доля доллара и евро во внешней торговле упала даже ниже 25% Доля рубля в расчётах с Европой за экспорт достигла отметки в 58,3%, в импорте — 54,9%. Также больше половины платежей за российский экспорт проходит в рублях со странами Африки (60,3%), Океании (68,8%) и Карибского бассейна (86,2%).

А вот доля доллара и евро импорте впервые опустилась ниже отметки в 25% от оборота. Это произошло на фоне снижения использования недружественных валют в расчетах за поставки из Европы и Азии. Их доля опустилась до исторических минимумов — 40,9% и 14,5% соответственно.

Ккак американские санкции против Мосбиржи повлияли на рубль? Если коротко, то никак.

https://t.me/bolecon/4363

Платежи из России в Китай стали проходить лучше после поездки Владимира Путина в Пекин Теперь с российским бизнесом напрямую работают небольшие региональные банки, у которых нет или почти нет бизнеса в странах, которые поддерживают санкции против России. Также стали проходить платежи и за электронику — раньше их просто блокировали.

Как говорят российские бизнесмены, если таких банков станет еще больше, то и скорость прохождения платежей увеличится. Операции проходят в юанях. Ситуация с платежами обострилась весной — в марте-апреле они почти не проходили, так как китайская сторона опасалась попадания под вторичные санкции.

Снова подтверждается: нет таких санкций, которые нельзя обойти.

https://t.me/bolecon/4362

Завод Samsung в Калужской области ожил после двухлетнего простоя Сейчас на предприятии запустили выпуск техники сторонних брендов — первым заказчиком выступил ретейлер «М.Видео-Эльдорадо». Компания намерена получить 500 тыс. собранных телевизоров, которые будут продаваться под собственным брендом российского ретейлера. Контракт оценивается в 2-3 млн долларов.

Завод перестал функционировать в марте 2022 года — Samsung одним из первых прекратил деятельность в нашей стране. Предприятие все еще принадлежит южнокорейскому холдингу, но с начала этого года производственные площадки взяты в аренду дистрибьютором электроники VVP Group. Сперва компания планировала запустить собственное производство, но отказалось от таких планов из-за слишком больших затрат.

https://t.me/bolecon/4367

Типичные санкции. Евросоюз вынужденно смягчил ограничения против российских алмазов В частности, на полгода сдвинуто введение сертификации алмазов — теперь новой датой числится 1 марта следующего года. Причина простая — невозможно точно определить страну происхождения драгоценных камней. Кроме того, введенный ранее запрете на импорт теперь не распространяется на бриллиантоы, что находились не в России либо были огранены или произведены вне страны до вступления в силу соответствующих ограничений.

Ранее в этом вопросе дали заднюю и американцы. Они пошли на это из-за негативной реакции африканских производителей, индийских и нью-йоркских ювелиров.

https://t.me/bolecon/4369

Не пират, а капер... У россиян будут отбирать интеллектуальную собственность в Евросоюзе Такая мера содержится в очередном, 14-м пакете санкций против нашей страны. Цивилизованные европейцы говорят, что таким образом хотят «компенсировать действия правительства и судов России, незаконно лишающих правообладателей прав интеллектуальной собственности из ЕС в РФ».

Но по факту это свидетельствует о том, что Европа поставила крест на защите своих авторских прав. Скорее всего, Россия пойдет по пути Китая — начнет копировать товары и технологии, не беря в расчет авторское право. Не говоря уже о выплате отчислений. Ну что ж, если получится скопировать те же турбины Siemens, то разве кто-то будет против?

https://t.me/bolecon/4370

В России разработали проект арктического круизного лайнера За основу взят серийный ледокол проекта 23550. «Кунашир» предназначен для морских круизов с возможностью высадки на необорудованный берег, на ледовые и необитаемые острова. На борту могут разместиться 74 пассажира и 55 членов экипажа. Для пассажиров лайнера предусмотрены каюты от 22 кв. м до 59 кв. м

На лайнере предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов и вертолета, также есть два катера на воздушной подушке и два катера в специальном исполнении, которые могут использоваться для экскурсий и осмотра берегов.

Арктические путешествия пользуются спросом, но сейчас поездка на Северный полюс стоит слишком дорого.

https://t.me/bolecon/4372

Поступления в российский бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза Речь идет о тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год. С начала текущего года в федеральный бюджет поступило более 57 млрд рублей. Планируется, что по итогам года бюджет получит 176 млрд рублей поступлений.

Налог на богатых действует в нашей стране с 2021 года. По факту это стало первым шагом к переходу к прогрессивной шкале НДФЛ. Сейчас в России ведется подготовка к дальнейшему изменению налоговой системы. Кто зарабатывает меньше 2,4 млн рублей в год, продолжат платить 13-процентный налог, у остальных же сумма будет зависеть от размера заработка.

https://t.me/bolecon/4373

Россия стала крупнейшим рынком в мире для китайских автомобилей С начала года в нашу страну ввезли из Китая 372,5 тыс. машин. Для сравнения скажем, что вторым для китайцев стал рынок Мексики, туда ввезли в 2 раза меньше авто — 190,6 тыс.

За 2 года Китай стал основным иностранным поставщиком машин в Россию. Например, в прошедшем мае на китайские авто пришлось 95% в общем объеме ввоза новых машин. По итогам же прошлого года импорт китайских машин в Россию увеличился на 258% и достиг отметки в 22,52 млрд долларов.

Как быстро всё перевернулось!

https://t.me/bolecon/4374

Опять те же грабли. Турки снова снижают завышенные цены на проживание в отелях из-за нехватки российских туристов Июль и август всегда считались самыми дорогими месяцами для отдыха в Турции, но в этом году местные задрали цены будь здоров. Самый дешевый тур на 10 ночей в июле на двоих обойдется в 135-160 тыс. рублей, в хорошей пятизвездочной гостинице — 315-350 тыс. рублей. И когда спрос стал падать, цены начали снижаться. Хотя, конечно, они остаются и так высокими.

Не едут в Турцию и европейцы — если для них средняя цена поездки в июле-августе составляла 1500-2000 евро, то сейчас она приближается к 3 тыс. Если в Турции дорого, то может пора ехать в Сирию https://t.me/bolecon/4328

В России запустили собственный аналог YouTube — сервис под названием «Платформа» Как рассказали его создатели, толчком к созданию стала политика YouTube, удаляющего государственные российские каналы и каналы патриотических блогеров. По внешнему виду и функционалу новый сервис похож на YouTube.

На «Платформе» есть система рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики, субтитры. Разрешение видео — до 4К. Кроме того, ограничениям будет подвергаться контент, который нарушает российские законы и продвигает антироссийскую риторику.

https://t.me/bolecon/4378

Снова выше Китая. По итогам первого полугодия российская экономика вырастет на 5% — Владимир Путин Президент напомнил, что в первом квартале рост составил 5,4%, подобная динамика должна сохраниться. По его словам, во многом российская экономика смогла справиться с санкционным давлением за счет усилий бизнеса, поэтому власти должны оказывать ему поддержку.

Путин отметил, что российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными компаниями предприятия, но и начали активно развивать на них собственные производства.

Напомним, по итогам 1 квартала, Россия обогнала по темпам роста экономики Китай и все страны, вводившие против нас санкции.

https://t.me/bolecon/4379

В России скоро появятся в продаже продукты питания из Северной Кореи В частности, из КНДР могут начаться поставки яблок и женьшеня. Российская сторона также безвозмездно передаст корейцам тест-системы для диагностики болезней животных и вакцины. Корейская же сторона ожидает увеличения поставок молочной продукции и сельскохозяйственных животных из России.

Поставки яблок особенно актуальны на фоне значительного ущерба, нанесенного садоводческим хозяйствам из-за майских заморозков. Предполагается, что закупаться яблоки будут в Азербайджане, Белоруссии, Армении, Турции, Сербии и Приднестровье.

В ходе визита в КНДР президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос в 9 раз, а с начала текущего года — еще на 54%.

https://t.me/bolecon/4380

Россия собрала в 40 раз больше денег с уходящего западного бизнеса, чем ожидалось С начала года в бюджет поступило 84 млрд рублей от подобных сделок, в то время как по прогнозу казна должна была получить всего 2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 2,5 раза.

Высокие показатели объясняются тем, что многие компании, объявившие об уходе из России, только относительно недавно завершили этот процесс. Среди них, например, Danone, HP, Hyundai.

Добровольный сбор был введен в конце 2022 года, сейчас он составляет 15% от стоимости актива. Хоть сбор и называется добровольным, но без него правительственная комиссия по иностранным инвестициям не даст добро на сделку.

Уходят, как правило, только юрлица западных компаний. Сами предприятия продолжают работу с новым российским собственником.

https://t.me/bolecon/4382

Ты не туда воюешь... Крупнейший в мире сервис музыки Spotify удалил старые песни иноагентов Би-2 В частности, больше нельзя послушать трек «Мой рок–н–ролл». Песня 2001 года была удалена, так как в ее записи 23 года назад принимала участие певица Юлия Чичерина, внесенная в санкционные списки.

Страница самой Чичериной, как и у многих других российских артистов, на Spotify больше не работает. Также на платформе нельзя послушать Полину Гагарину, Григория Лепса, Shaman.

Борьба американцев с Чичериной весьма занятна, но вряд ли это обрадовало Би-2: после отъезда из России, они и так лишились почти всех доходов.

https://t.me/bolecon/4383

Российских школьников впервые отправят в детский лагерь в Северную Корею. Речь идет про местный аналог «Артека» Смена будет длиться с 24 июля по 2 августа, сейчас формируются списки детей, которые поедут в КНДР. Дети отправятся в лагерь «Сондовон» вместе со взрослыми вожатыми.

Со временем Северная Корея вполне может превратиться в традиционное место отдыха для россиян. Уже сейчас жители нашей страны могут отправиться в КНДР на пляжный отдых, а зимой можно побывать на горнолыжном курорте.

https://t.me/bolecon/4384

Неожиданный эффект санкций. Россияне стали чаще покупать черную икру С начала года продажи деликатеса выросли на 10%. По сравнению с допандемийным, 2019 годом рост составил 6%. Но при этом растут и объемы продаж — если раньше черную икру в основном покупали в банках по 30–50 г, то теперь покупатели предпочитают брать по 50–100 г.

Средний чек покупки по стране составил около 3 тыс. рублей. а в Москве — больше 8,5 тыс. рублей. При этом цена на черную икру почти не меняется. То есть идет действительно рост потребления, а не покупка того же объема товара за более высокую цену.

https://t.me/bolecon/4385

В Москве планируют начать серийный выпуск микрочипов по топологии 65 нм (нанометров) Сейчас флагман отечественной микроэлектроники — зеленоградский завод «Микрон» выпускает полупроводники по технологии 180-90 нм — это позволяет делать чипы для транспортных карт, оборудования интернета вещей, процессоров.

Чипы с топологией 65 нм могут быть использованы в ноутбуках, планшетах, персональных компьютерах, серверах. Но предварительно производителю придется наладить производство кремниевых пластин диаметром 300 мм. В настоящее время они в России не выпускаются, поэтому приходится закупать китайские микросхемы или серыми схемами через страны СНГ американские и тайваньские.

https://t.me/bolecon/4386

После отказа западных стран от торговли с Россией, мы направили товаров на 5 трлн рублей в дружественные страны Большая часть товаров (55%) пришлись на минералы, драгоценности и металлы. Также недружественные страны лишили себя поставок древесины и продукции из нее, пластмассы, резины, оборудования, инструментов, транспорта, химикатов.

Ранее мы неоднократно сообщали о рекордном росте торговли с Китаем, Индией, Турцией и странами Африки. Поворот на Восток состоялся, факт.

https://t.me/bolecon/4387

Наши люди бесстрашные... С начала года поток туристов в Крым вырос на 15% Курорты региона посетило уже более 2 000 000 человек. Большинство туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на машинах и автобусах. По итогам года рост турпотока может составить 50-60%. В прошлом году полуостров посетили 5,2 млн туристов.

В первую очередь в Крым едут из-за баснословных цен в Краснодарском крае. Наших соотечественников уже не пугают даже периодические обстрелы полуострова. Похоже, если бы не пробки на мосту, поток туристов был бы ещё больше.

https://t.me/bolecon/4388

Рейтинг отечественных платформ виртуализации отраслевого издания CNews возглавило решение от ИТ-разработчика «Базис» Аналитики CNews опубликовали (https://www.cnews.ru/reviews/rossijskie_platformy_virtualiza...) рейтинг российских решений виртуализации — главное аналитическое исследование в этой области. Лучшей платформой признана Basis Dynamix (https://t.me/basistech), набравшая наибольшее число баллов по 8 критериям, в том числе по совместимости с операционными системами, предлагаемому функционалу, уровню доверия по ФСТЭК и стоимости. Всего было проанализировано 10 ведущих отечественных разработок. Особенностью решения является то, что в его основе лежат собственные разработки компании, а не иностранное открытое ПО.

Еще несколько лет назад практически весь рынок занимали иностранные решения, а российских продуктов, способных полностью их заменить, просто не было. Сегодня, по мнению экспертов, отечественные решения не уступают ни по функционалу, ни по удобству использования.

https://t.me/bolecon/4389

А говорили, офисы будут никому не нужны... Рынок коммерческой недвижимости в Москве превысил показатели докризисного, 2019 года Вакантность офисов упала с 12-13% до отметки в 5,5%. Доля свободных помещений в торговых центрах сейчас составляет 9,2% — на пике в 2022 году, когда из России спешно уходили иностранные бренды, этот показатель доходил до 20%.

В складской недвижимости вакантность упала до 0,5% — по факту на рынке просто нет свободных мест. Уже давно побиты доковидные показатели по заполняемости столичных гостинцы.

Мы уже писали о том, что доля свободных коммерческих площадей в России опустится до минимального за 10 лет значения. Не сбылись страшилки про пустые офисы из-за массового ухода на удалёнку и эвакуации иностранных компаний.

https://t.me/bolecon/4390

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,7% В тоже самое время совокупный размер экономик стран G7 снизился до 29%. На все остальные страны в прошлом году пришлось 35,3% мирового выпуска.

Внесла свой вклад в рост показателя БРИКС и выросшая российская экономика. Российский ВВП по паритету покупательной способности вырос за год почти на 8% — до 6,45 трлн долларов.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В G7 — США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия.

https://t.me/bolecon/4391

Что сделано в России за полгода 2024: заводы, техника, наука, достижения

h ttps://www.youtube.com/watch?v=JwO2qCbpnYU