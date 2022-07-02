Судьба Галичины - как эльфы превратились в орков

Пишет Павел Шипилин

Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе. И в этом протесте заключена суть проблемы: галичане считают Украиной только Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, остальные территории достались им случайно и без борьбы.



Откровенно говоря, если бы не Волынская резня, Хатынь, еврейские погромы и другие страшные эпизоды Второй мировой войны, западенцев можно было бы понять и простить. Самая глухая провинция империи Габсбургов с безропотным холопским населением всю свою историю болталась между великими европейскими державами того времени, попадая в зависимость то от одних, то от других. И даже когда Австро-Венгрия распалась на суверенные государства, когда появились на карте Австрия, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Галичину против воли запихнули в 1921 году в состав ненавистной ей Польши.

А в 1939 году провинция была включена в состав России, которая тогда называлась СССР. И когда спустя всего пару лет в Галичину пришли немцы во главе с их бывшим соотечественником, местные жители восприняли захват как освобождение. И начали активно сотрудничать с военной администрацией, вырезать «жидов», позже «ляхов и москалей», записываться добровольцами в СС и карательные части. Поэтому я не считаю галичан коллаборационистами — для них Германия оккупантом не была: пришли свои по духу.

У них действительно своя история, ориентированная на Запад, а не на Восток. Если кто-то захочет поподробней понять суть галицкой идеологии, рекомендую прочитать труд Армена Асрияна, где все разложено по полочкам, ни убавить, ни прибавить. Приведу лишь пару цитат.

● «Сегодняшняя Галичина сформирована межвоенной Польшей и нацистской Германией. И это именно «Антироссия». Почти во всех войнах и локальных конфликтах 90-х годов принимали участие отряды УНА-УНСО: Карабах, Абхазия, Югославия, Чечня… Никаких государственных интересов Украины ни в одном из этих конфликтов не было и быть не могло. Как и не существовало у «украинцев» никаких исторических связей ни с азербайджанцами, ни с грузинами, ни с чеченцами, ни с хорватами, ни с мусульманами Боснии и Герцоговины. У галичан был только один мотив к участию во всех перечисленных войнах — на противоположной стороне воевали русские добровольцы. Желание воевать против русских в любой точке земного шара — это единственная задача, прошитая в программе сегодняшнего галичанина. Да, знание истории позволяет понимать, что это не столько их вина, сколько их беда. Но бешенство — тоже не вина, а беда зараженных животных. Это не отменяет необходимости защищаться от опасности».

● «Если сегодня Новороссию сдадут, там все закончится очень скоро. Нацисты, пришедшие к власти, уже не ограничатся языковым террором. Начнется террор настоящий — судя по сегодняшним сообщениям из Донецка, уже начался. Самые активные, сильные, способные организовать сопротивление будут уничтожены физически. Остальных — переварят. Еще 15–20 лет — и этногенез завершится. На западной границе России встанет единое пятидесятимиллионное государство, руководствующееся папуаски-простой, убийственной и самоубийственной идеологией: «Москалей — на ножи!»

Написано в марте 2014 года, за месяц до объявления Турчиновым антитеррористической операции (а по сути, военных действий с использованием армии и тяжелого вооружения) против Донбасса, не согласившегося с некуонституционной сменой власти в Киеве в результате Евромайдана.

Однако, как мы видим, после начала спецоперации и неспешного, но неумолимого разгрома «второй армии Европы» кое-что изменилось. Львовские «аристократы» уже не горят желанием бесславно погибать за территории, которые им никогда не принадлежали и которые им так и не удалось переделать под себя. Надеюсь, Новороссию и упомянутую Арменом Асрияном Центральную и северо-западную Украину удастся отстоять и после нескольких лет терпеливой психотерапии вырвать из-под влияния галичанской секты убийц и самоубийц.

Приведу еще одну цитату автора: «Судьба Галиции — трагедия, не имеющая исторических аналогов. Что-то подобное описывается только в фэнтезийной макулатуре — эльфы, попавшие в руки Черного властелина и после многолетних мучений обращенные им в орков».

Пусть ими и остаются. Если лишить галичан свободного въезда на Украину и в Россию, то рано или поздно они начнут выяснять отношения между собой и, видимо, с поляками, и чем это закончится, никто пока не знает. Но к тем будущим событиям не хотелось бы иметь никакого отношения.

https://pavel-shipilin.livejournal.com/1125112.html?utm_refe...