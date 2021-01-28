По следам «прекрасной» Аленки. Собрала странные и страшные скульптуры из российской глубинки

Хочу сразу предупредить. Не ставьте минусы за тему. Оценивая тему, вы все оцениваете мой личный труд. Тема отвратительная, но это явление существует в нашей жизни. Кому не нравится - пишите и ругайте в комментах, а не минусы ставьте моим стараниям.

Не так давно в российском Нововоронеже открыли памятник Алёнке, по легенде, основательнице села Новая Алёновка, которое было ранее на месте города. Отмечается, что арт-объект установили к 250-летию села. Памятник высотой два метра сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки. Правда, местные жители вовсе не рады новому арт-объекту. По их словам, фигура Алёнушки внушает ужас. "Наконец открыт памятник Алёнке. Только вот народ рыдает от стыда за ваше творение", "И смех, и грех!", "Алёнушка постапокалипсиса!" - лишь некоторые из "лестных" комментариев местных жителей. Это вызвало волну возмущения. "Аленка постапокалипсиса" будет охранять от смерти.

Монумент простоял небольше 3-х дней, а потом его демонтировали. Монумент подарили председателю местного спортивного центра. Мужчина переименовал его в Варвару – защитницу от внезапной и насильственной смерти. Не..., ну правда, чО "добру" пропадать?

Памятник Аленке демонтировали

11 января пришла новость, что в Нововоронеже установят новый памятник Алёнке взамен демонтированного арт-объекта, чей внешний вид вызвал бурное обсуждение.

Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на замглавы городской администрации Светлану Тулинову. Она уточнила, что инициатором и спонсором установки нового памятника стал московский бизнесмен. Эскиз будущей скульптуры к 15 февраля будет вынесен на обсуждение рабочей группы, а сам памятник планируется установить в июне.

«По сути требование у нас одно, чтобы новая Алёнка была красивой и миловидной», - уточнила Тулинова.

По её словам, демонтированный памятник вернули изготовителю, его дальнейшая судьба неизвестна. Одновременно с этим в социальных сетях появились призывы оставить памятник, а также предложения выкупить арт-объект. С подобным предложением, в частности, выступил музыкальный продюсер Андрей Разин. В Instagram он написал, что скульптура напоминает ему уходящий 2020 год, ставший трудным для всех.

А я по этому поводу решила показать наше "фсё", то бишь скульптурные казусы и ляпы с просторов страны. Думаете один Цкрктели? Ну тот хоть лица нормальные лепит. А такое?

Творческие люди на то и творческие, чтобы видеть мир по-своему. Но порой их фантазии и персональное видение заходят слишком далеко. Тогда-то и появляются странные скульптуры, одиозные картины и так далее по списку. Впрочем, это не вызывает никаких вопросов, пока творение находится в мастерской художника. Но уж если оно попадает на улицы города, без шквала критики не обойтись. В память об Аленке, жизнь которой была короткой, но очень яркой, тут составлен список удивительных скульптур, населяющих нашу страну. Обойдем стороной творения именитых скульпторов, а также живущие всего один сезон произведения якутского ваятеля-любителя и сосредоточимся на шедеврах, заселивших глубинку России. Эти памятники настолько плохи, что даже хороши. В рамках одной статьи собрать всех противоречивых персонажей не представляется возможным, но с самыми яркими представителями давайте познакомимся.

Новосибирские зомби

Если вы полагали, что после демонтажа Аленушки с жуткими женщинами покончено, то совершенно напрасно. У нововоронежской девицы есть старшая сестра в Новосибирске. Девушка с пронзительными глазами и шеей как у борца на этот раз находится не в одиночестве. Она является частью большой композиции и делит постамент вместе с двумя молодыми людьми и собакой. Если вы полагали, что после демонтажа Аленушки с жуткими женщинами покончено, то совершенно напрасно. У нововоронежской девицы есть старшая сестра в Новосибирске. Девушка с пронзительными глазами и шеей как у борца на этот раз находится не в одиночестве. Она является частью большой композиции и делит постамент вместе с двумя молодыми людьми и собакой.

Собственно, скульптурная композиция и посвящена важности в жизни человека дружбы и логично размещена на «Аллее друзей».

Издалека компания из бронзы смотрится еще ничего, но стоит только подойти поближе и вглядеться в эти лица… «Памятником ненависти к человеку» назвал данное произведение новосибирский краевед и потребовал снести скульптуру, установленную в 2019 году. «Когда шло обсуждение в Совете художников, нам показали только фигуры. Но даже они вызвали негативную реакцию специалистов. Сама идея памятника хорошая, но исполнение ужасное. По аллее прогуливается много детей, которых она может просто напугать. И в целом скульптура не красит облик нашего города», — отметил Константин Голодяев. Уточним, что композиция обошлась в 15 млн рублей, что на тот момент составляло более $230 000.

Ярыж-рельсоед

Если вы случайно окажетесь под Воронежем и захотите прикоснуться к прекрасному, то у вас ничего не получится. Ведь на 491-м километре московской трассы вас поджидает не нежное существо с точеными линиями, а конь Ярыж высотой 3,5 метра и весом 3 тонны. Сами по себе эти цифры ни о чем не говорят, поэтому надо смотреть, что именно получилось у автора. А конь удался о-го-го какой: очень мощный круп, «купированный» хвост, раздутые ноздри и рельс во рту. Да, Ярыж (так его прозвали местные, образовав имя от названия отеля «Яр», перед которым и расположен гигант) отчего-то пожирает рельс. Если вы случайно окажетесь под Воронежем и захотите прикоснуться к прекрасному, то у вас ничего не получится. Ведь на 491-м километре московской трассы вас поджидает не нежное существо с точеными линиями, а конь Ярыж высотой 3,5 метра и весом 3 тонны. Сами по себе эти цифры ни о чем не говорят, поэтому надо смотреть, что именно получилось у автора. А конь удался о-го-го какой: очень мощный круп, «купированный» хвост, раздутые ноздри и рельс во рту. Да, Ярыж (так его прозвали местные, образовав имя от названия отеля «Яр», перед которым и расположен гигант) отчего-то пожирает рельс.

И если стать коня явно далека от реальности, то половой орган животного выписан с максимальной детализацией (причем он почему-то не лошадиный, а человеческий). Я не стану его показывать, но найти фото без ретуши совсем не проблема. Изваяли это произведение воронежские же скульпторы. Конь благополучно стоит на своем месте с 2007 года, правда, на закрытой территории, поэтому оскорбиться особо чувствительным особам не так и просто. И если стать коня явно далека от реальности, то половой орган животного выписан с максимальной детализацией (причем он почему-то не лошадиный, а человеческий). Я не стану его показывать, но найти фото без ретуши совсем не проблема. Изваяли это произведение воронежские же скульпторы. Конь благополучно стоит на своем месте с 2007 года, правда, на закрытой территории, поэтому оскорбиться особо чувствительным особам не так и просто.

И Ленин опять молодой

Уж кого-кого, а Лениных мы видели огромное множество: на впечатляющих постаментах и скромных тумбах, с вытянутой вверх рукой либо, наоборот, с заложенной за спину. Владимира Ильича отливали в образе как полысевшего мужчины, так и юного мальчика. В 99% случаев вождя мирового пролетариата можно определить, лишь мельком взглянув на памятник. Обзор зарубежных "ваяний" я уже ставила. А вот и наш шедевр. В станице Новомышастовской Краснодарского края Ленину решили придать необычайно пластичные формы — раз уж памятнику «прописана» реставрация (со временем Ильич лишился головы и правой руки), то почему бы не переосмыслить привычные формы? Уж кого-кого, а Лениных мы видели огромное множество: на впечатляющих постаментах и скромных тумбах, с вытянутой вверх рукой либо, наоборот, с заложенной за спину. Владимира Ильича отливали в образе как полысевшего мужчины, так и юного мальчика. В 99% случаев вождя мирового пролетариата можно определить, лишь мельком взглянув на памятник. Обзор зарубежных "ваяний" я уже ставила. А вот и наш шедевр. В станице Новомышастовской Краснодарского края Ленину решили придать необычайно пластичные формы — раз уж памятнику «прописана» реставрация (со временем Ильич лишился головы и правой руки), то почему бы не переосмыслить привычные формы?

И вот уже каноничный Ленин превратился в «оплывшее» существо с рукой-ластом, а на лице революционера появились губы-уточки. Причем новая голова вызывает вопросы, с какого ракурса ни посмотри. А самое обидное: автор обновленного произведения вообще позабыл про узнаваемую бородку и усы. Скульптура получилась до того странной и нелепой, что какое-то время общественность считала, будто «это все фейк и фотошоп». Возникает вопрос: а кто реставрировал? Гастарбайтеры? «Обновление» Ленина случилось еще в 2016 году, после поднявшегося скандала руководство станицы пообещало вернуть Ильичу нормальный облик. Правда, как только найти для этого спонсора? Чем закончилась история и как выглядит новомышастовский дедушка Ленин сегодня, неизвестно. И вот уже каноничный Ленин превратился в «оплывшее» существо с рукой-ластом, а на лице революционера появились губы-уточки. Причем новая голова вызывает вопросы, с какого ракурса ни посмотри. А самое обидное: автор обновленного произведения вообще позабыл про узнаваемую бородку и усы. Скульптура получилась до того странной и нелепой, что какое-то время общественность считала, будто «это все фейк и фотошоп». Возникает вопрос: а кто реставрировал? Гастарбайтеры? «Обновление» Ленина случилось еще в 2016 году, после поднявшегося скандала руководство станицы пообещало вернуть Ильичу нормальный облик. Правда, как только найти для этого спонсора? Чем закончилась история и как выглядит новомышастовский дедушка Ленин сегодня, неизвестно.

Любимица города

Очень хорошее дело в свое время задумали воплотить в жизнь обитатели Благовещенска. А именно: за собственные средства отлить памятник в честь женщины, которая является негласным символом города. «Музой» сотен жертвователей стала Зинаида Синицына — продавщица мороженого. «Возле нее свидания назначали, она с раннего утра и до десяти вечера мороженое продавала, а магазины в семь закрывались. В любую погоду стояла, всегда с ярким макияжем», — поясняли благовещенцы причину своей любви к женщине, умершей 25 лет назад. Очень хорошее дело в свое время задумали воплотить в жизнь обитатели Благовещенска. А именно: за собственные средства отлить памятник в честь женщины, которая является негласным символом города. «Музой» сотен жертвователей стала Зинаида Синицына — продавщица мороженого. «Возле нее свидания назначали, она с раннего утра и до десяти вечера мороженое продавала, а магазины в семь закрывались. В любую погоду стояла, всегда с ярким макияжем», — поясняли благовещенцы причину своей любви к женщине, умершей 25 лет назад.

За довольно короткий срок горожанам удалось собрать 500 000 рублей (на 2013 год это примерно $15 000). В результате на входе в городской парк появился вот такой памятник. «Какая-то блокадница в платке и валенках», «Это Ельцин?» — тут же задались вопросом те, кому памятник пришелся не по душе. Впрочем, скульптор всем недовольным парировал: «это памятник нашему советскому детству». Ага... она явно ему мороженое не продала, раз он так ее, бедняжку "укосорылил"! За довольно короткий срок горожанам удалось собрать 500 000 рублей (на 2013 год это примерно $15 000). В результате на входе в городской парк появился вот такой памятник. «Какая-то блокадница в платке и валенках», «Это Ельцин?» — тут же задались вопросом те, кому памятник пришелся не по душе. Впрочем, скульптор всем недовольным парировал: «это памятник нашему советскому детству». Ага... она явно ему мороженое не продала, раз он так ее, бедняжку "укосорылил"!

А в конце взрывается?

Ещё одна "щедевра". Пожалуй, самый неожиданный памятник, который можно встретить на улицах города, — это памятник атомному реактору (Беларуси, недавно ставшей ядерной страной, — на заметку). Не стали ничего стесняться (это было еще до Аленки) и возвели сильно упрощенную копию АЭС в Нововоронеже — городе, который запустил первый энергоблок еще 55 лет назад. Ещё одна "щедевра". Пожалуй, самый неожиданный памятник, который можно встретить на улицах города, — это памятник атомному реактору (Беларуси, недавно ставшей ядерной страной, — на заметку). Не стали ничего стесняться (это было еще до Аленки) и возвели сильно упрощенную копию АЭС в Нововоронеже — городе, который запустил первый энергоблок еще 55 лет назад.

Памятник торжественно открыли в сентябре 2019 года. Как и полагается высокотехнологичному объекту, в темноте он переливается различными огнями. «Мы передали чертежи крышки первого реактора, которые находились на Нововоронежской АЭС, в наш цех централизованного ремонта. Поставили им задачу изготовить точную копию — миллиметр в миллиметр, найти соответствующий металл, подобрать отделку и т. д. Далее была придумана подсветка — более 600 светодиодов. Они меняют цвет по соответствующей программе, которая тоже написана умельцами Нововоронежской АЭС. Этот памятник — очередное подтверждение тому, что коллектив атомной станции может решить любые задачи. Не только производственные, но и такие, которые помогают сохранить нашу историю, потому что без сохранения истории нет будущего», — сказал Владимир Петрович Поваров, директор Нововоронежской АЭС. Памятник торжественно открыли в сентябре 2019 года. Как и полагается высокотехнологичному объекту, в темноте он переливается различными огнями. «Мы передали чертежи крышки первого реактора, которые находились на Нововоронежской АЭС, в наш цех централизованного ремонта. Поставили им задачу изготовить точную копию — миллиметр в миллиметр, найти соответствующий металл, подобрать отделку и т. д. Далее была придумана подсветка — более 600 светодиодов. Они меняют цвет по соответствующей программе, которая тоже написана умельцами Нововоронежской АЭС. Этот памятник — очередное подтверждение тому, что коллектив атомной станции может решить любые задачи. Не только производственные, но и такие, которые помогают сохранить нашу историю, потому что без сохранения истории нет будущего», — сказал Владимир Петрович Поваров, директор Нововоронежской АЭС.

«Я так вижу»

В этом году черед радоваться особому вниманию дошел до пограничников. В Новозыбкове Брянской области «наверху» решили, что лучшим подарком людям, несущим службу, станет памятник. Ведь все просто: мужчина, автомат, собака — ничего невозможно испортить. Но как бы не так. На торжественной церемонии открытия памятника, которая состоялась осенью, все собравшиеся увидели весьма своеобразное произведение. (Лучше всего выглядел автомат, хуже — собака, напоминающая почему-то смесь медведя и пса.) Местные жители были возмущены халтурой и стали разбираться, кто разрешил и подписал. Раскрутилась и вовсе детективная история: эскиз памятника и даже его гипсовый пробный вариант сделал талантливый местный скульптор. Но затем власти решили, что его услуги стоят слишком дорого, и отдали подряд другому мастеру (как говорят в народе — «своему»). Результат — на постаменте, он называется «Пограничникам всех поколений».

Вот хочется пожелать, чтоб тем самым "властям" этот самый скульптор на могилы, когда придет время, своим талантом и руками бюсты бы изваял. Впрочем, люди в форме решили не оставлять это безобразие безнаказанным. Они встретились с автором скульптуры. Издание «Наш Брянск» приводит детали той беседы: «Собравшиеся заявили скульптору, что вид бетонного пограничника не соответствует их представлениям о мужестве, храбрости и отваге. На это художник ответил, что „этот молодой человек собирался из разных периодов формирования нашего государства. До колен один период, до груди другой, а плечи с лицом третий“. Ответ про собаку просто поверг брянцев в шок. Скульптор заявил: „Порода называется неопределенная, так как олицетворяет всех собак“. Его спросили, кто дал поручение все так усложнять. И парень ответил, что он так видит. В итоге собравшиеся рекомендовали скульптору поставить свою работу у себя в саду». Вот хочется пожелать, чтоб тем самым "властям" этот самый скульптор на могилы, когда придет время, своим талантом и руками бюсты бы изваял. Впрочем, люди в форме решили не оставлять это безобразие безнаказанным. Они встретились с автором скульптуры. Издание «Наш Брянск» приводит детали той беседы: «Собравшиеся заявили скульптору, что вид бетонного пограничника не соответствует их представлениям о мужестве, храбрости и отваге. На это художник ответил, что „этот молодой человек собирался из разных периодов формирования нашего государства. До колен один период, до груди другой, а плечи с лицом третий“. Ответ про собаку просто поверг брянцев в шок. Скульптор заявил: „Порода называется неопределенная, так как олицетворяет всех собак“. Его спросили, кто дал поручение все так усложнять. И парень ответил, что он так видит. В итоге собравшиеся рекомендовали скульптору поставить свою работу у себя в саду».

Чудо-кентавр

Изучив как следует коня Ярыжа, вы думали, что на этом с лошадиной темой все? Вот и нет. Заглянем в Пензу, где в прошлом году появился свой кентавр, да не простой, а очень мудреный: голова развернута наоборот, в груди зияет дыра. Так и хочется выяснить: что хотел сказать автор? Изучив как следует коня Ярыжа, вы думали, что на этом с лошадиной темой все? Вот и нет. Заглянем в Пензу, где в прошлом году появился свой кентавр, да не простой, а очень мудреный: голова развернута наоборот, в груди зияет дыра. Так и хочется выяснить: что хотел сказать автор?

Зато какой жизнерадостный. «Это контактная скульптура, которую можно трогать, фотографироваться с ней. И если человек захочет сесть на спину кентавру, то он увидит его распахнутые объятия и улыбку, а не спину. Он повернулся лицом к всаднику», — тут же объяснил замысел скульптор. Это, впрочем, не заставило жителей Пензы смириться с чудо-конем на площади. Они быстренько составили петицию за снос и принялись собирать разгневанные голоса. Успеха это, правда, не принесло. Зато горожане выяснили, что обошелся бюджету «Радушный кентавр» (это официальное имя «зверя») в 2 806 309 рублей (около $40 000): «Данная стоимость включает в себя полный комплекс работ, в том числе оплату работы по созданию скульптуры», — прокомментировали в администрации города. Зато какой жизнерадостный. «Это контактная скульптура, которую можно трогать, фотографироваться с ней. И если человек захочет сесть на спину кентавру, то он увидит его распахнутые объятия и улыбку, а не спину. Он повернулся лицом к всаднику», — тут же объяснил замысел скульптор. Это, впрочем, не заставило жителей Пензы смириться с чудо-конем на площади. Они быстренько составили петицию за снос и принялись собирать разгневанные голоса. Успеха это, правда, не принесло. Зато горожане выяснили, что обошелся бюджету «Радушный кентавр» (это официальное имя «зверя») в 2 806 309 рублей (около $40 000): «Данная стоимость включает в себя полный комплекс работ, в том числе оплату работы по созданию скульптуры», — прокомментировали в администрации города.

Памятник арбузу.

Ну сам то фрукт-ягода выглядит нормально. Только вот вопрос: а почему в Абакане-то? Там что, произрастают самые сладкие? Или выращивают их тоннами? С каких это пор Хакассия прославилась арбузами? Или просто до Астрахани не доехал? Ну сам то фрукт-ягода выглядит нормально. Только вот вопрос: а почему в Абакане-то? Там что, произрастают самые сладкие? Или выращивают их тоннами? С каких это пор Хакассия прославилась арбузами? Или просто до Астрахани не доехал?

Памятник рыбакам

Скульптура Рыбаки располагается на набережной берега Онежского озера, в г. Петрозаводск. Она была установлена в 1991 году. Автором композиции является скульптор Рафаэль Консуэгра из города-побратима Дулута, штат Миннесота, США. Он принимал непосредственное участие в сварке и монтаже конструкций, которые были выполнены на ПО “Петрозаводскмаш”. Ну хоть с этим все ясно. Побратимы, ё-моё. Некоторое время после установки скульптуры ходили слухи, что в руках у рыбаков не сеть, а специальная антенна, которая передает шпионскую информацию на запад. На набережной, вымощенной камнем, находится целая галерея из нескольких скульптур городов-побратимов Петрозаводска. “Рыбаки” - была первой скульптурой, положившей начало всей галерее. По его замыслу, скульптура представляет из себя двух рыбаков: русского и американского, которые забрасывают сетку, что должно символизировать совместный труд. При этом национальную принадлежность каждого из рыбаков определить трудно, так как они изображены несколько схематично. Сами фигуры выполнены из пучков металлических прутьев и вблизи лица рыбаков лица выглядят довольно устрашающе.Некоторое время после установки скульптуры ходили слухи, что в руках у рыбаков не сеть, а специальная антенна, которая передает шпионскую информацию на запад. На набережной, вымощенной камнем, находится целая галерея из нескольких скульптур городов-побратимов Петрозаводска. “Рыбаки” - была первой скульптурой, положившей начало всей галерее. Скульптура Рыбаки располагается на набережной берега Онежского озера, в г. Петрозаводск. Она была установлена в 1991 году. Автором композиции является скульптор Рафаэль Консуэгра из города-побратима Дулута, штат Миннесота, США. Он принимал непосредственное участие в сварке и монтаже конструкций, которые были выполнены на ПО “Петрозаводскмаш”. Ну хоть с этим все ясно. Побратимы, ё-моё.

Вы думаете их нет в Москве? А вот как бы не так.

«Дельтапланеризм» Выходящих из станции метро «Ясенево» с распростертыми объятиями встречает висящие в воздухе мужчина и мальчик, подвешенные к верхушке композиции металлическим штырем. В народе изваяние называют памятником «Шаурме для каннибала», кому-то же памятник напоминает историю о Малыше и Карлсоне. Что же хотел сказать сам автор скульптуры, остается загадкой. «Дерево любви» Среди березок и дубов в детском парке Хамовники на «Фрунзенской» обитает металлическое дерево. В кроне с обеих сторон можно разглядеть человеческие лица, а единый ствол имеет телесные формы — кажется, что это памятник сиамских близнецам. На самом деле изваяние олицетворяет влюбленную пару. «Пловчиха» В Нескучном саду на Пушкинской набережной возвышается фигура пловчихи, готовящейся к прыжку. Все бы хорошо, но сзади памятник выглядит, мягко говоря, неэстетично. К тому же установлен он так, что взор спускающихся к набережной людей упирается именно в пятую точку спортсменки.

«Весть» Скульптура «Весть» установлена в Брюсовом переулке, неподалеку от церкви Воскресения Христова. Существо неопределенного пола восседает верхом на льве с густой гривой и ярко выраженным собачьим половым органом. У скульптора явно была двойка по биологии. «Петр I» В юбочке...Ботфорты или рыцарские доспехи? No Comments… Памятник жертвам политических репрессий No Comments…

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.https://www.timeout.ru/msk/feature/3800