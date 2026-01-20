Московские прогулки, ч.78

Сад Эрмитаж Сад «Эрмитаж» изначально открылся не в Каретном ряду, а в районе Самотёчных переулков в 1824 году. Сперва это был просто публичный сад с прудами, но в 1876 году его арендовал режиссёр Михаил Лентовский, он открыл два театра и сделал «Эрмитаж» очень модным местом. Станиславский вспоминал:

Чего только не было в этом саду... Хождение по канату через пруд, водяные праздники с гондолами, иллюминованными лодками, купающиеся нимфы в пруду... Весь сад залит десятками, а может быть и сотнями тысяч огней... В обоих театрах были великолепные по тому времени постановки, с несколькими оркестрами, балетом, хорами и прекрасными артистическими силами.

.. Вся Москва и приезжающие в неё иностранцы посещали знаменитый сад.





Дворовый фасад

Существующий ныне эклектический облик здание получило в 1859 году, после пристройки задних ризалитов и выступа в центре главного фасада для чугунной парадной лестницы.



Из книги "Памятники архитектуры Москвы. Белый город"



Общий вид главного дома. Фото конца 1980-х годов из книги "Памятники архитектуры Москвы. Белый город"



Фото из книги "Памятники архитектуры Москвы. Белый город"

Наглядный рисунок, на котором видно расположение дома в Кривоколенном переулке, позаимствован из статьи



А вот, что сообщалось об усадьбе Голицыных ровно год тому назад в Красной Книге Архнадзора:

Первый известный владелец палат - барон, затем граф Рейнгольд Густав Лёвенвольде (Левольд), фаворит Екатерины I, обер-гофмаршал двора Анны Иоанновны, покровитель Бирона, скончавшийся в ссылке. За ним усадьбой владели капитан флота князь И.А. Урусов, шелковый фабрикант С. Мыльников, коллежский советник М.С. Чебышев, за дочерью которого владение перешло князю П.Ф. Голицыну. Известно, что князь имел “большой натуральный (естественно-научный) кабинет”. В начале XIX века усадьба принадлежала одному из лидеров армянской общины Москвы и России Минасу Лазареву. Главный дом окружен флигелями, включающими столь же древние помещения. Полуподвал трехэтажных палат скрывает уникальную, некогда открытую галерею на широких кирпичных арках. На трех фасадах раскрыты следы узорочных наличников XVII века и барочных XVIII века. Лестничная пристройка 1862 года украшена двойным окном с витым переплетом. В тот год дом был разделен на квартиры для сдачи внаем. Сохранились чугунная лестница и изразцовые печи.

В 2001 году Правительство Москвы передало дом в аренду Межрегиональной общественной организации "Центр русско-узбекского культурного сотрудничества им. Тамары Ханум". Палаты были частично расселены. Невыполнение “Центром” условий договора повлекло его расторжение, начавшиеся реставрационные работы прерваны. В 2014 году памятник признан аварийным. Новым собственником стало ООО “ЕВРАПЛЕИС”. В конце 2015 года появился проект приспособления палат под восьмиквартирный дом с устройством подземного паркинга на глубину до 7 метров и лифта. Переработанный по возражениям градозащитников проект согласован Мосгорнаследием в 2016 году. В феврале 2018 года скорректированный проект вновь проходил государственную историко-культурную экспертизу.

Сто лет назад здесь размещалась Сокольническая электрическая подстанция городских железных дорог. В начале ХХ века в Москве бурно развивалось трамвайное движение. Открывались новые линии, росла пропускная способность транспортной системы города. В 1905 году была открыта трамвайная линия в Сокольниках, на Стромынке, и для ее обслуживания была построена электрическая подстанция.



Предприятие питает близлежащие трамвайные линии, в том числе Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ) и депо им. Русакова». Сегодня это выявленный объект культурного наследия, яркий образец промышленной архитектуры.

Паркет в помещениях второго этажа воссоздали по историческим образцам. В подвале и на первом этаже дома отреставрировали кирпичные своды Монье (так называют полукруглые лучковые своды). Кроме того, восстановили мозаичный пол первого этажа. В первоначальном виде воссозданы окна с мраморными и деревянными подоконниками, кирпичный фронтон на южном фасаде и утраченные части кровли. На въезде во двор появились кованые ворота.

В 1940 Лефортовский мост пережил реконструкцию по проекту В.А. Пащенко, К.Т. Топуридзе и И.В. Ткаченко. В результате его длина выросла с 42,5 до 67,7 метров, а ширина увеличилась с 15,5 до 23,3 метров. При реконструкции постарались оставить старинные мостовые опоры, скопированные с Каменного моста.

В Москве сохранилась старинная музей-усадьба «Виноградово». История этой усадьбы началась в 1623 году, когда землю здесь приобрел родственник знаменитого поэта Гаврила Пушкин. В начале XX века усадьба была практически полностью уничтожена из-за пожара. Поэтому все здания, которые дошли до наших дней, появились уже в 1912-1914 годах при последней хозяйке усадьбы - Эмме Банзе. В годы первой мировой войны постройка была отдана под нужды госпиталя. Уже после революции здесь был костно-туберкулезный санаторий, во время ВОВ - партизанский штаб.***Является памятником архитектуры федерального значения.В начале XVIII века хозяином являлся будущий фаворит Екатерины I Рейнгольд Густав Лёвенвольде. В 1909 году дом был перепланирован для помещения сюда типографии и мастерской переплётной. Осенью 1914 года здесь работал поэт С. А. Интерьеры выполнены в разных стилях, а фасад украшен карнизом и лепными гирляндами.Вестибюль и парадная лестница внутри здания выполнены в стиле ренессанс.В 1898 году Мария Рутковская продала особняк купцу Шавелу Ширману, торговцу мукой и сахаром. Новый владелец провел в дом системы водопровода и канализации. После революции особняк был национализирован и перешел в собственность советского государства. В доме провели перепланировку, помещения начали использовать как коммунальные квартиры. В 1990–2000-х годах в особняке работала стоматологическая поликлиника.В августе 2022 года завершилась реставрация особняка, в ходе которой были восстановлены исторические элементы и утраченные конструкции. В 2022 году особняк Рутковских стал лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация».Сейчас здание охраняется как объект культурного наследия.Но что там сейчас размещается не знаю.Большой Козловский переулок, 5с1, Москва***Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова — московская клиническая больница, основанная в 1802 году для помощи бедным горожанам, кроме крепостных и действующая по настоящее время.Возникла в результате объединения трёх больниц города Москвы, основанных ещё в Российской империи: Голицынской больницы, Первой градской больницы и Второй градской больницы.Первая градская больница: Начало строительства в 1828 году, открыта 27 октября 1833 года. Это было первое лечебное учреждение Москвы, финансируемое городом.Временная больница для тифозных больных: Начала работу 22 марта 1866 года в здании, реконструированном из суконной фабрики.В 1919 году Голицынская больница вошла в состав Первой градской. В 1959 году объединены также и Вторая градская больница имени А. А. Щербатова.После объединения трёх больниц образовалась новая Первая градская больница, которой было присвоено имя известного русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.Ленинский просп., 8, корп. 1, Москва***«Этот мост начали строить в годы правления Екатерины II и завершили только спустя 17 лет – в 1799-м, через три года после смерти императрицы.»До 1940 года мост назывался Дворцовым, потому что соединял дворцы: Екатерининский с Лефортовским и Слободским. Нынешнее название дано мосту по району Лефортово, на границе которого он находится. Какое-то время при Ельцине остановки общественного транспорта назывались «Дворцовый мост».Сегодня мост соединяет между собой улицы Красноказарменную и Радио.Лефортовский мост имеет интересную особенность. Если смотреть на мостовое сооружение стоя ниже по течению Яузы, то опоры моста имеют закруглённую форму.***Комплекс военных зданий, расположенных в районе Лефортово и известных под названием Красные казармы, складывался на протяжении нескольких десятилетий — с конца XVIII в. до 1830-х гг. Самые ранние корпуса казарм (Красноказарменная ул., дд. 2 и 3) были выстроены в 1780-х гг. как служебные флигеля Екатерининского дворца, а в самом конце XVIII в., при императоре Павле I, были отданы под военные нужды. Здесь разместились солдаты Учебного Стрелкового (Карабинерного) полка.В 30-х гг. XIX в. рядом, вдоль проезда к Дворцовому (Лефортовскому) мосту (нынешняя Красноказарменная улица), было выстроено еще одно здание казарм (д. 4/1). Новый двухэтажный корпус был построен в форме замкнутого каре, с большим внутренним двором, служившим в качестве плаца, и являет собой выразительный пример общественного здания эпохи позднего ампира. В проектировании здания казарм принимали участие архитекторы Евграф Дмитриевич Тюрин и Константин Андреевич Тон.В середине XIX в. этот корпус казарм был отдан под учебные цели, здесь размещалось сначала Московское училище военного ведомства, а позже — Московская военная прогимназия (4-я Московская военная гимназия). Эта гимназия в 1882 г. была преобразована в 4-й Московский кадетский корпус, который в 1892 г. был переименован в 3-й кадетский корпус (поскольку существовавший прежде 3-й кадетский корпус был упразднен). В 1908 г. Высочайшим указом корпусу было присвоено имя Императора Александра II.Кадеты 3-го корпуса оказали вооруженное сопротивление большевикам во время боев в Москве в октябре 1917 г. Вскоре после прихода большевиков к власти 3-й кадетский корпус, как и остальные военные учебные заведения, был упразднен, а в здании бывших казарм разместились воинские части Красной Армии (Пролетарская стрелковая дивизия, пулеметная школа, позже — части 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии).Домовая церковь Александра Невского была закрыта, все ее внутреннее убранство — уничтожено.Здание до сих пор принадлежит военным, сейчас здесь располагается Отдельный комендантский Преображенский полк.Адрес: Красноказарменная ул., дом 4/1***В петровские времена административный центр был, по сути, перенесен в Немецкую слободу и Преображенское. Мясницкая улица стала одной из главных городских артерий. На смену мясникам пришли титулованная знать и богатое купечество. Уже в конце XVII века улица украшается многочисленными каменными барочными палатами, которые позже перестраивались в соответствии с архитектурным вкусом последующих эпох.В конце XVIII века отставной майор, богатый помещик и владелец заводов и фабрик Иван Иванович Барышников заказал московскому зодчему Матвею Федоровичу Казакову проект усадьбы в своём владении по Мясницкой улице. В 1793 году по проекту архитектора Матвея Казакова было начато строительство нового особняка в классическом стиле, который был построен вокруг существующих зданий, придавая усадьбе форму каре.Строительство велось с 1793 по 1802 годы.Это был изысканный классический ансамбль, П-образный в плане, с величественным и изящным коринфским портиком в центральной части. Ограда парадного двора на белокаменных колонках с кованой решеткой соединяла торцы боковых крыльев. Первоначально двор был окружен колонными галереями, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней. Правая часть здания скрывает в своем объёме двухэтажные палаты рубежа XVII‑XVIII веков. В пожар 1812 года усадьба не пострадала от огня, но была почти полностью разграблена французскими солдатами. Барышникову довольно долго пришлось восстанавливать её после погрома.В 1823 году владение перешло к Степану Никитичу Бегичеву, когда он женился на дочери Ивана Барышникова Анне. При Бегичеве дом на Мясницкой становится культурным салоном Москвы. В 1823 году владение перешло к Степану Никитичу Бегичеву, когда он женился на дочери Ивана Барышникова Анне. Вскоре после этого Степан Никитич вышел в отставку в чине полковника (военная служба тяготила его) и поселился в доме на Мясницкой. Бегичев некоторое время состоял в декабристской организации «Союз благоденствия», но довольно быстро вышел из неё. В 1826 году следственный комитет по делу декабристов постановил «Бегичева внести в список 42 отставших членов «Союза благоденствия», кои оставлены без внимания».Новый владелец усадьбы на Мясницкой был в тесных дружеских отношениях с Александром Сергеевичем Грибоедовым. Дружба их завязалась ещё в 1813 году во время службы в иркутском гусарском полку. Автор произведения «Горе от ума» гостил в доме Бегичева зимой 1823‑1824 годов. Комнаты Грибоедова, где он работал над своей комедией, находились в левой части здания. Степан Никитич очень тяжело перенес смерть Грибоедова и до конца дней не мог простить себе, что именно он уговорил своего друга принять пост посланника в Тегеране.Здесь часто бывали поэты Д. Давыдов и В. Кюхельбекер, писатель князь В. Одоевский, композитор А. Верстовский.В 1837 году Бегичев переуступил имение камергеру Петру Петровичу Бекетову, при котором главный дом объединили каменной пристройкой с бывшей усадьбой Грязнова.В 1845 году владелец скончался, и имение перешло в собственность государства.Во второй половине XIX столетия старинный дом приобретает казна, и здесь открывается Мясницкое отделение больницы для чернорабочих.Во второй половине XIX века, под управлением Московской городской думы, больница была расширена и модернизирована архитектором Александром Мейнгардом.После Октябрьской революции Чернорабочую лечебницу. К 1923 году здание пришло в аварийное состояние, и Мясницкую больницу перевели в бывшее Городское убежище для неизлечимых больных, а в 1922 году переименовали в «Городскую больницу хронических больных имени В. Г. Короленко» (район Стромынки). После ремонта в усадьбу на Мясницкой въехал институт санитарного просвещения Наркомздрава СССР.В 1999 году бывшее имение Бекетова передали в долгосрочную аренду газете «Аргументы и факты» для создания пресс-площадки. Одним из условий стало восстановление исторического облика дома силами организации.Здание было отреставрировано. В интерьерах сохранилась прекрасная декоративная отделка: росписи потолков, барельефы, колонны из искусственного мрамора. Здесь проходят встречи журналистов с политиками, бизнесменами, представителями творческой интеллигенции и шоу-бизнеса.Сейчас усадьба является памятником архитектуры и используется для встреч с журналистами и культурными деятелями.Мясницкая ул., 42, Москва***Первоначально гостиница «Пекин» символизировала дружбу между СССР и Китаем. Ресторан гостиницы был оформлен китайскими архитекторами, дизайнерами и декораторами как дар городу Москве. В наши дни отель «Пекин» бережно сохраняет внешний облик и исторический декор интерьеров здания, признанного памятником архитектуры сталинского классицизма.Здание на пересечении Садового кольца и Ново-Тверской магистрали было заложено в 1939 году для размещения Главного управления лагерей (ГУЛАГ) НКВД и ведомственной гостиницы. Изначально величественное здание на пересечении Садового кольца и Тверской улицы предназначалось для Главного управления лагерей НКВД СССР и гостиницы при нем, также оно служило штатной гостиницей КГБ. Но главным его предназначением стало символизировать дружбу русского и китайского народов.Проектом занимался знаменитый архитектор сталинского ампира Дмитрий Чечулин. К лету 1941 года был возведён каркас четырёх этажей, но война прервала строительство. Когда оно возобновилось, на стройплощадке работали в том числе и пленные немцы.Начавшись еще до войны, строительство этого здания растянулось на долгие годы. Окончательно Госкомиссия приняла здание только в 1958 году. 1 октября 1949 года в знак дружбы между Китаем и СССР строящуюся гостиницу назвали «Пекин». В 1958 году отель открыл свои двери.Гостиница Пекин очень долго строилась с 1939 по 1958 годы с перерывами. С началом войны строительство было заморожено на 10 лет, и только в 1958 году в номера заселились первые постояльцы! На верхних этажах Пекина находится ресторан «Облако 53» с открытой смотровой площадкой.Ее архитектором был прославленный Дмитрий Чечулин – автор множества знаковых строений Москвы и 40 книг, главный архитектор столицы в 1945-1949 годах. «Изюминкой» здания в стиле сталинского классицизма стали гигантские часы, которые работают с середины прошлого века и до сих пор (хотя не обошлось без ремонта). Это что касается фасада.После войны архитектор Дмитрий Чечулин несколько раз пересматривал проект, и в 1954 году было решено перепрофилировать здание в гостиницу. Гостиница «Пекин» открылась для первых постояльцев в 1956 году, а полностью в эксплуатацию здание было введено в 1958 году.Что же до интерьера, то главной достопримечательностью «Пекина» долгое время был ресторан китайской кухни! Неудивительно, ведь он был не только первым китайским, но и вообще первым «экзотическим» рестораном в Москве.Гостиница «Пекин» была создана как символ дружбы между Советским Союзом и Китаем и представляла собой объект повышенного уровня. Интерьеры украшали китайские орнаменты, стены — шёлк с изображениями знати, потолок — трофейные хрустальные люстры из Германии.На 11 этаже находились роскошные номера с высотой потолка в 6 метров. Китайский зал в нем украшала затейливая роспись, ширмы, картины, вазы и статуэтки.На территории были закрытые помещения, включая секретный отсек в шпиле, доступный сотрудникам КГБ.В советские годы гостиница принимала иностранных гостей, дипломатические делегации и известных советских деятелей. Среди известных гостей — Аркадий Райкин, Василий Сталин, Марина Влади, Марсель Марсо и другие.В 1989 году его отреставрировали с участием китайских мастеров. Теперь в нем трудилось целых 15 поваров из Китая – диковинка в те времена. Ресторан был чрезвычайно популярным – в нем стремилась пообедать половина Москвы (и это было непросто!), четверть – отпраздновать там свадьбу.В 2009 году гостиница была признана памятником истории и культуры.В 2020 году были проведены сложные реставрационные работы по сохранению декоративных элементов и скульптур, украшающих башню гостиницы. Восстановительные работы также коснулись кирпичной кладки, ограждений и шпиля, который украшает башню прекрасного памятника архитектуры. Здесь сохранилось оформление бывшего банкетного зала и уцелела необычной формы лестница.Сегодня «Пекин» — это роскошный четырёхзвёздочный отель с традиционными китайскими предметами интерьера. Его здание признано историческим памятником архитектуры сталинского классицизма.Здание, построенное в стиле «Сталинский ампир». Гостиница напоминает сталинские высотки, но она в несколько раз меньше, и это неспроста, так как построил гостиницу Пекин - архитектор Дмитрий Чечулин, который также занимался строительством высотки на Котельнической набережной.Сегодня на седьмом этаже работает музей с экспозицией об истории здания и его интерьерах.И хотя сегодня отель «Пекин» уже не считается столь престижным, как когда-то, он по-прежнему привлекает богатой историей и – доступностью цен на проживание.Большая Садовая ул., 5, Москва***Здание построенное в 1826 году.Ансамбль зданий Опекунского совета на Солянке – один из лучших образцов московского ампира - был построен в 1823-1826 годах по проекту архитекторов Доменико Жилярди и А.Г. Григорьева.Опекунский Совет был учрежден в 1763 году как орган управления благотворительными заведениями Российской Империи, в первую очередь Воспитательными домами в Москве и Петербурге (поэтому неслучайно здание московского Опекунского совета было построено рядом с владением Воспитательного дома). Первоначально существовало два Совета – в Петербурге и в Москве. С 1797 года оба совета были переданы под попечительство императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I). В 1828 году оба совета были переданы в ведение IV Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое позже стало именоваться Ведомством учреждений Императрицы Марии. В 1873 году оба Опекунских совета, а также Главный совет женских учебных заведений были объединены в один исполнительный орган – Опекунский совет учреждений Императрицы Марии. Совет ведал не только Воспитательными домами, сиротскими институтами, больницами и другими ведомствами государственного призрения, но распоряжался и финансами – в его ведении находились Ссудная касса, Сохранная и Вдовья казна и др. Предназначалось для решения житейских и отчасти сентиментальных дел. Оно имело право заниматься ссудно-залоговыми операциями и использовалось для содержания богоугодных заведений, например, Воспитательного дома.В период с 1842 по 1894 годы в помещениях Опекунского совета работала Первая московская сберегательная касса. После революции здесь размещали различные организации, такие как приют для беспризорников, больница, гостиница, Дворец труда и Дом охраны младенца.Первоначально ансамбль состоял из главного дома и двух симметрично расположенных флигелей, которые торцами выходили на красную линию улицы Солянка. Между домом и флигелями располагалась ограда с двумя парадными воротами, пилоны которых украшали фигуры львов. За домом, в глубине двора, располагались хозяйственные постройки. Во второй половине 1840-х годов архитектор М.Д. Быковский объединил встройками главный дом и боковые флигеля и частично изменил архитектуру фасадов и оформление интерьеров здания.Главный фасад здания Опекунского совета выделен торжественным восьмиколонным портиком ионического ордера; портик, опирающийся на аркаду, высоко поднят, к нему ведет парадная лестница. Изначально лестницу украшали две большие скульптурные фигуры, утраченные, вероятно, при перестройке 1840-х гг. Здание увенчано куполом на широком барабане с полуциркульными окнами, оформленными барельефами с изображением парящих слав. На фасадной стене за колоннадой портика помещен фриз с изображением играющих детей, выполненный известным мастером И.П. Витали.Оформление парадных интерьеров здания отличается лаконизмом, утонченностью и, вместе с тем, создает торжественный образ общественного значимого учреждения, каким был Опекунский совет. Главный парадный зал – зал заседаний Совета – перекрыт высоким цилиндрическим сводом и украшен потолочной росписью, выполненной художником П.Руджио. Все помещения центральной части здания перекрыты сводами - перекрытия были сделаны каменными, а не деревянными, что бы защитить хранящиеся здесь денежные сбережения и ценные бумаги в случае пожара.После февральской революции 1917 года дела Опекунского совета были переданы в новосозданное Министерство государственного призрения, которое в свою очередь было упразднено после прихода к власти большевиков.Перестройка и реставрацияВ 2000-х годах была проведена реставрация фасадов здания, в результате которой был восстановлен лепной декор главного фасада - герб с двуглавым орлом во фронтоне, барельефы с изображением парящих слав на куполе, а также надпись «Опекунскiй совѣтъ».После Октябрьской революции 1917 года функции Опекунского совета были переданы Министерству государственного призрения, которое вскоре было упразднено.В раннесоветские годы в здании московского Опекунского совета размещался Дом труда, в 1944 году оно было передано Академии медицинских наук СССР.Сейчас здание принадлежит Российской академии медицинских наук.Опекунский совет является образцом архитектуры в стиле ампир.Входа нетул. Солянка, 14, стр. 3, Москва***Ну и закончу сегодняшнюю прогулку витражами. А где увидеть самые красивые витражи Москвы?Вот небольшая подборка мест:Витражное окно в готической столовой особняка СтахееваПотолочный витраж в холле особняка Стахеева, подлинное.Витраж в готическом окне Дубовой гостиной ресторана ЦДЛ (бывший особняк Святополк-Четвертинского), новодел после реставрации 2014г.Антикварное витражное окно XVIII века в пабе «Тайная комната» в бывших соляных подвала на Солянке.Витраж в ресторане отеля «Метрополь.Антикварный витраж в стиле Розы Макинтоша в пабе «Черный Лебедь» на Солянке.Витражное окно Центральной хоральной синагоги на Ивановской горке.Витраж в сталинской высотке гостинице «Ленинградская».Готическое витражное окно в Центральном Доме Актера на Арбате.И на сегодня все.