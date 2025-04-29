Сохраненное и восстановленное, ч.15

В учреждении объясняют, что некоторые картины были внесены в музейные фонды без указания авторства и названия. Судя по сохранившимся документам, портрет Николая I поступил в коллекцию музея в 1930-е годы как работа неизвестного художника вместе с другими экспонатами из Эрмитажа.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ханты-Мансийске Эта церковь хоть и была построена в начале XIX века, всё-же, является представителем позднего сибирского барокко, уже менее ажурного, а более строгого. Восточные мотивы выдаёт приплюснутый купольный шатёр и форма купола колокольни, явно отсылающая к буддистской ступе. Храм был разрушен в 1930-х и воссоздан на прежнем месте в 2001 году.

Храм святителя Николая чудотворца в Михайловске Ставропольского края Даже не верится, что этот чудесный храм был построен с нуля в наше время. Однако, это так. Прекрасный пример неовизантийского зодчества в Ставропольском крае.

Троицкая церковь в селе Бармино Нижегородской области Продолжаем парад новопостроенных храмов в России. На этот раз нас приветствует изящный деревянный терем в стиле храмов XVII века. Построен храм в 2020-х годах.

Первый собор Южно-Сахалинска: Воскресенский собор Сахалин до революции был довольно малонаселённым, а после 1905 года его южная часть отошла Японии. По этой причине в Южно-Сахалинске никогда не было каменных церквей, и тем более крупных соборов. Местo пoд стрoительство oсвятил митрoпoлит Вoлoкoлaмский и Юрьевский Питирим (Нечaев) в 1990 году, а освящение пoстрoеннoгo сoбoрa сoстoялoсь в 1995 году. Кафедральный сoбoр Вoскресения Христoвa в Южно-Сахалинске является укрaшением oблaстнoгo центрa и его духовным центром, несмотря на постройку в 2016 году нового кафедрального собора. Он выпoлнен в древнерусскoй трaдиции, с испoльзoвaнием кoмпoзициoнных приемoв, вoсхoдящих к культуре древнего Нoвгoрoдa.

В Суздале завершили реставрацию и освятили Воскресенский собор Каменный Воскресенский кафедральный собор был построен в 1719 году. Храм был построен в классическом стиле регионального барокко тех лет. В советские годы храм был закрыт и возвращён церкви в конце 1990-х годов. Интересно, что в дореволюционный период Воскресенская церковь занимала первенствующее положение среди городских церквей: все прибывавшие в Суздаль архиереи первым делом останавливались в этой церкви, и уже из нее торжественная церемония с крестным ходом направлялась на молебен в городской Рождественский собор. Характерно, что в ходе реставрации храму вернули историческую разноцветную наружную роспись, превратив его из довольно типичного белого собора в яркий и запоминающийся пряничный домик. Также радует, что были отреставрированы внутренние росписи. На последних фотографиях — как было.

Церковь Александра Невского в Алапаевске Новость о восстановлении в 2024 году в Алапаевске храма в честь Александра Невского. Таким он был. Первый храм был заложен к 900-летию Крещения Руси в 1888 году и был освящён в 1895 году. Храм был построен в стиле эклектики. В 1930 году храм Александра Невского закрыли. Здесь появился первый кинотеатр города с кричащим названием «Безбожник», а спустя некоторое время здание и вовсе разобрали на кирпичи. При новом строительстве рядом с храмом возвели воскресную школу. А сразу после освящения в храме Александра Невского провели и первую службу. Новая святыня построена в максимальной близости от её исторического расположения. Несмотря на отрадный факт восстановления церкви, нужно отметить, что воссоздание всегда должно быть максимально точным. Если не сохранилось чертежей, то можно хотя бы приблизительно воссоздать по фотографии. Здесь же, как видно, у строителей не стояло такой задачи. Поэтому за факт восстановления ставим 5, а за реализацию — 3.

В Михайлове при благоустройстве центральной улицы поставили макет разрушенной Рождественской церкви Когда нет возможности воссоздать разрушенное здание, по причине занятости исторического места, то можно прибегнуть к установке памятного знака. Так поступили в Михайлове Рязанской области рядом с местом, где стояла Рождественская церковь, сопроводив стенд справочными фотографиями. Кирпичная церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1776 году на деньги купца М.С. Добренева. Церковь представляла собой двусветный четверик со срезанными углами, перекрытый высоким куполом с люкарнами, с трапезной. Трехъярусная колокольня была пристроена в 1827 году, трапезная с Богоявленским и Никольским приделами расширена в 1911 году.

Как и многие другие церкви Михайлова, церковь Рождества Пресвятой Богородицы была закрыта в 1930-е, но взорвана не сразу, а только в 1963 году. На месте церкви был построен кинотеатр (ныне это торговое здание).

Часовня Питирима тамбовского и бюст Николая II в Тамбове

Один из трёх святых источников, открытых первым тамбовским епископом Святителем Питиримом в конце XVII века, находится в центре Тамбова. В 1914 году к торжествам посвящённым канонизации святителя Питирима Тамбовского над источником была сооружена водосвятная часовня. Часовня построена из металлических конструкций на пожертвование вдовы российского императора Александра III и матери Николая II - императрицы Марии Фёдоровны. От кафедрального собора к источнику была сооружена мраморная лестница. В советское время часовня была разрушена, а родник засыпан землёй. Но он каждый раз пробивалсмя снова и снова.

Только в 2000-х годах святой источник у Преображенского собора был возрождён, а территория вокруг него была облагорожена. В 2007 году над источником была установлена металлическая часовня. Как завершающий штрих, в феврале 2016 году на аллее, ведущей к часовне, был открыт памятник Николаю II.

Колокольня Казанского монастыря, Тамбов Наверное, это тот случай, когда новая постройка выглядит лучше и масштабнее старой.

Старая многоярусная монастырская колокольня, законченная строительством в 1848 году, была снесена в 1932 году во время антирелигиозных гонений. Уже в наше время появилась идея о восстановлении колокольни, но было принято решение о строительстве её в новом облике. 10 августа 2007 года состоялось торжество освящения креста и закладного камня на месте колокольни, которая была построена несколько лет спустя. Колокольня Казанского мужского монастыря — высочайшая в Центральном Федеральном Округе и вторая по величине в России, уступает она лишь шпилю Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Её высота составляет 107 метров.