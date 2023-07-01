Стихи из народа

Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию стихи. Но это не просто стихи поэтов. Профессионалов. Это говорит сам народ. Пишут люди по велению сердца. И какие стихи. Вы только вчитайтесь.

Я об одном Всевышнего прошу ,

Живые пусть вернуться в дом мальчишки …

Их ждут и верят, глядя в тишину

Задорные дочурки и сынишки ….

Их матери склонились над окном,

И жены слезы льют в подушку,

Держи их, Боже, под своим крылом,

Пока они в окопах верой служат.

Тепла им в сердце дай и здравый разум …

Пусть бьются до последнего сыны,

Сыны войны теперь такая фраза,

Тяжелый путь пройти им помоги …

Им страшно, каждый это знает …

Ты из окоп домой их проводи,

И ружья поменяй на руки жен и мамы …

Скорее пусть закончится война и мир царит над головами ..

Их ждет и молится страна!

Боже, услышь наше заветное желание!

© Денисова Яна ( жена мобилизованного ), Самарская область



Ожидание защитников - солдат

­Пусть все дождутся дорогих

защитников - солдат,

Пусть возвращаются скорей

К родным, домой, назад.

Не остаются пусть на поле

Лежать на век безмолвно,

Защитник - он герой по воле,

Вперед идёт беспрекословно.

Он хочет Мира нам с тобою,

Хоть молод - голова вдруг стала у него седою,

Оберегать и уберечь Россию - отчий дом,

Чтобы весёлые детишки подрастали в нём.

Ребята, вернитесь домой,

Пусть скоро закончится бой,

Покоя который не носит,

А жизни лишь только уносит.

Хотим с папой вместе

Семейно рассветы встречать,

На лыжах, на санках кататься,

Сестру поменьше в море искупать.

Сменилось четыре уж времени года,

Мы очень хотим вас забрать у природы,

Пускай вас отпустить природа домой

Мы ждём вас и любим, и каждый родной.

В природе наступит скоро тот день,

Быть может, когда зацветает сирень?

МЫ ждали, мы ждём и мы будем вас ждать,

И веру в Победу у нас не отнять.

Устали мы все от боязни, от страха,

Не будет пускай день последней рубахи,

Пусть будет скорее Победной весна,

Война на земле никому не нужна.

Деды всё увидят

И смотрят все с неба,

Обрадуйте дедов -

Вернитесь с Победой!

19.01.2023г.

Елена Дегтярь



Я БУДУ ЖДАТЬ

Ты шёл на фронт...Я, как умела,

Взывала к Господу с мольбой:

"Спаси, пускай вернётся целым

Единственный и дорогой!"

В твою котомку положила

На память горсть родной земли.

Даст Бог, она прибавит силы

В чужой неведомой дали.

Прошу немного и немало -

Пообещай сберечь себя.

Вернись во чтобы то ни стало,

Я буду очень ждать тебя!

Ирина Подольская



Спасибо, родные мои пацаны!

Как обидно и больно терять нам друзей

В любой ненавистной и страшной войне.

Молодые ребята, совсем пацаны,

Вы вернулись не все с последней войны.

Спасибо, родные мои пацаны:

Честь свою отстояли и себя сберегли.

Жаль друзья не вернулись с этой войны

И вы долго ночами уснуть не могли.

На груди ордена и медали звенят.

Почему-то у многих из вас грустный взгляд.

А в глазах пацанов слезинки блестят,

Потому что нет с ними погибших ребят.

Нелегко вечерами дома им в тишине,

Но ночами во сне они там, на войне:

То в засаде сидят, то в атаку идут,

То друзей на руках из боя несут.

Николай Герасименко



Я ЖИВОЙ

Я живой, я вернулся из боя.

Чуть дрожащей рукой

выводил на бумаге солдат.

Я вернулся, но нет мне покоя,

моё сердце болит Кровоточа,

за ушедших на небо ребят.

Я стою у родного порога и

клянусь перед вами и Богом,

враг заплатит за каждую смерть.

Мы отомстим - за горе наших матерей, за слезы маленьких детей, за всех погибших на Донбассе.

Мы вросли в это место корнями, наших предков лежащих в земле.

Мы не пяди врагу не отдали

и стоим на своём рубеже.

Мы стоим, как и деды стояли, преградив путь фашистской Орде.

А на завтра приказ в наступление

и мы снова пойдём в новый бой.

Чтобы не было НАТОвской тени,

над российской землёю родной.

Zа Россию, Zа Вас, до конца!

Я вернусь, я живой...

Владимир Манжилеев

Я тебя жду. И пусть минует пуля,

Пожар потухнет, вода не топит.

И ветер тёплым будет, и стихнет буря.

И в каждой минуте, тебя вспоминая,

Я жду. Нашей встречи с тобой ожидая,

Я верила, верю и верить хочу,

В итоге, в хорошую долю, судьбу.

И жизнь не прервётся, а продлится надолго.

Надо быть в этом уверенным только.

Я буду ждать тебя всегда, в любые времена.

Зима, лето или весна - какая разница, я лишь - твоя.

И я дождусь, и это в радость,

Нашей встречи - сердца сладость.

И встану у дороги, с цветами белыми встречать.

Я буду приходить туда - и ждать.

Автор: Овчинникова О. В.

Посвящается всем, кто ждёт



Спасибо Вам, Солдаты, в сотый раз

За вечное сражение со злом.

За силу духа выполнить приказ,

Идти вперёд преградам напролом.

За то, что Вы на страже рубежей,

Подаренной нам предками земли.

Среди сырых окопов, блиндажей,

Всё остаётесь теми же людьми.

За то, что мы спокойно можем жить

Вдали от фронта в разных городах.

Дышать, смеяться, верить и любить

Без горьких слёз в сияющих глазах.

За то, что Вы сегодня просто есть

И боретесь за хрупкий этот мир.

Хвала Российской армии и честь -

Мы вместе непременно победим!

Юлия Некрасова, 2023.

В нашем детском саду много разных ребят,

То играем в войну, то рисуем в сторонке,

Каждый день прихожу по утрам в детский сад,

Где играют мальчишки, играют девчонки.

У меня есть секрет, только мой, только твой,

Я вздыхаю о ннм каждый раз на закате,

С того дня, как отдал шарик свой голубой

Той девчонке смешной в фиолетовом платье.

И когда мы идем отдыхать в тихий час,

Накрываются все, как и мы, с головою,

Там горит наш фонарь, защищает всех нас

От беды и войны одеяло большое.

Мы мечтали о том, как пойдем в первый класс,

Засыпая потом в своих детских кроватях,

И горел наш фонарь, защищая всех нас,

И меня, и ее, в фиолетовом платье.

В нашем детском саду все, конечно, друзья,

А врагов мы пока что нажить не успели,

Говорят, что нам многого делать нельзя,

Но мы любим взлетать на крылатых качелях.

Тех, кто выше всегда ожидает успех,

Тех, кто выше всегда ждут бескрайние дали,

Но в саду были те, кто взлетев как-то вверх

Приземлиться потом иногда забывали.

День недолгий пройдет, вечер выйдет из тьмы,

Шарик твой голубой то ли лопнул, то ль сдулся,

Но не станем грустить, завтра встретимся мы,

Кроме тех, кто взлетел и с небес не вернулся.

В нашем детском саду мы с тобой до темна,

Не успел подарить ни цветок, ни объятья,

Потому что пришла не игра, а война,

Тихо плачет она, в фиолетовом платье.

В нашей роте сейчас много разных ребят,

И со многими нам суждено разминуться,

Мы играем в войну, знаю я всех солдат,

Кроме тех, кто взлетев, позабыли вернуться.

Сергей Ефимов



Я ВЫЙДУ ИЗ ОГНЯ

Прости меня, любимая, родная.

Я не могу иначе поступить.

Обязан быть я на переднем крае,

Чтобы Донбасс от хунты защитить.

Я должен быть , где вновь идут бомбежки,

И где свистят вновь пули над рекой,

Где до победы, кажется, немножко,

Но день наступит и опять ждёт бой.

Я должен быть, где города и села.

Хотят стереть огнём с лица земли,

Там, где бегут ручьями чьи-то слезы,

Там, где смешались ночи все и дни.

Я должен быть, где дети снова плачут,

Где отнимают, забирают жизнь.

Там, где слова порой так много значат.

Ты до утра, братишка, продержись!

Там, где пылают каждый день пожары,

И на полях не встретить урожай,

Там, где война в лицо всем дышит жаром.

Спасти я должен этот чудный край!

Роман РОМАНОВ,

член Союза писателей России,

подполковник запаса,

г. Балашиха, Московская обл.

О чем говорят солдаты

В окопе и блиндаже?

Куда и когда в атаку

На нашем идём рубеже.

И хватит на всех сигарет нам,

Что б после всем покурить.

И сколько потерь в отряде,

Придется нам пережить.

О чем говорят солдаты

Когда ложатся спать?

Топчан и мешок спальный

От холода их защитят?

О том, как тепло и уютно

В домах, где нет войны.

О том, когда возвратятся

Домой с победой они.

О чем говорят солдаты,

Когда вспоминают своих.

Жену, маму и брата.

Любимых, что ждут их с войны.

О детях своих все мысли.

О школе, и как там они.

О доме и огороде,

О быте все мысли у них.

О чем говорят солдаты

Под минометным огнём?

Всё спорят, что это 120

100 метров не долетел.

О чем говорят солдаты

Порой в гробовой тишине.

Они вспоминают погибших,

Убитых на этой войне.

О чем говорят солдаты...

177 полк

1 Батальон

Бархан

07.03.2023.



На войне, с глазами скорбными,

С горькой складочкой у рта,

По руинам и убежищам

Пробиралась Доброта.

Шла тихонько меж обстрелами

От дверей и до дверей.

И несла кому-то яблочек,

А кому-то сухарей.

Мужикам чаёк и курево,

Кашу, тёплые носки,

Леденцы в ладошки детские,

Бабам - слово от тоски.

И усталые, чумазые -

Ни кола и ни двора -

Открывали люди души ей.

Улыбалась детвора.

Друг об друга, как у печечки,

Грелись теплотой речей.

И делились хлебной корочкой

И огарками свечей.

И под Градами и пулями,

За терпения чертой

Мой Донбасс роднился душами

И спасался Добротой.

Ирина Вязовая Быковская

Я, солдатик, всем пишу

Письма, как от мамы,

И любой из вас, сынок,

Мой любимый самый.

И за всех душа болит.

Как вы там, ребятки?

Дома ждут, поди, милок,

Женщины – солдатки?

Жёны, матери, отцы

Души надрывают,

И живыми вас с войны

Дома поджидают.

Пусть Господь поможет вам

В страшной круговерти,

Защитит от сложных ран,

Не допустит смерти.

За моих ребят, сынок,

Отомсти, коль сможешь,

Может, горе пережить

Этим мне поможешь.

Так нацистам и скажи,

Мол, за Сашку с Мишкой.

Стань в бою с врагом, сынок,

Им родным братишкой.

Ну, а я, сынок, с тобой

Сердцем рядом буду.

Буду следовать с тобой

Ангелом повсюду.

В письмецо тебе, родной,

Я кладу иконку.

Пусть все пули отведёт

От тебя в сторонку.

Отмолю тебя, сынок,

Попрошу у Бога,

Чтоб была длинною в жизнь

У тебя дорога.

На алтарь победы я

Сыновей сложила.

Этим жизнь твою, сынок,

Сердцем отмолила.

Ты теперь обязан жить

За моих мальчишек,

За таких, как ты, солдат,

За твоих братишек.

До свидания, сынок.

Дождалась рассвета.

Я молюсь за всех, за вас.

Ваша мама – Света.



Позывной "ПУЛЯ" и бандит

Мы умеем молчать и ждать.

И пахать до седьмого пота.

Ты уже догадался? Да.

Мы, братишка, морская пехота.

Нас бросают туда, где штормит.

Далеко не всегда это море.

На любом театре войны

Пробиваем дорогу боем.

Моря нет на Донбассе. Грязь.

Край передний размыт дождями.

Где-то здесь окопалась мразь.

Мы её из грязи достанем.

Говоришь, в эфире поток

Разных выдумок на английском?

Мы воюем молча, браток,

И не слышим вражьего визга.

Мы воюем молча и зло.

Штык-ударом под портупею.

Пусть себе верещит козлом.

Разумеется, если успеет.

Он в упор стрельнул, паразит.

Я к нему вплотную причалил.

Сразу смирно в грязи лежит.

Из наёмников. Англичанин.

Если вякнет что невзначай,

Финиш свой почувствовав близкий,

Я ему отвечу: гудбай.

Это значит «пшёл!». По-английски.

Нил Сорняков

ЗА КАЖДОГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ

Взгляните в солдатские лица,

В горящие жизнью глаза.

За каждого нужно молиться,

Сейчас по-другому нельзя.

А будет молитва от сердца –

Любому там станет щитом.

К удаче откроется дверца,

Поможет при битве с врагом.

Не знаешь имён – не проблема:

Найдёт без ошибок Господь

Того, кому выпало бремя

Войною фашизм побороть.

Услышит. Укроет от «Града»,

От пули свинцовой шальной.

Молиться за каждого надо –

Здесь смерть не берёт выходной.

Юлия Некрасова

Русский солдат

­Снова вражий орудует "Град".

Небо слёзы роняет на нас.

Мы добьём. Мы придём на парад

За Российский навеки Донбасс.

Но в засаду попал целый взвод.

И нацист завизжал, словно бес.

Перерезал движенье вперёд,

И вокруг только вражеский лес.

Скалит зубы, поганая тварь.

Не возьмёшь. Я ведь русский солдат.

Монастырский помянет звонарь

И подавится горькой комбат.

Мы воюем смертям вопреки

С самых древних в народе времён.

Но граната уже без чеки

И последний в обойме патрон...

Только слышу контузию сквозь

Хриплый крик от собрата: свои!

Кто-то руку мне сжал, сказав: брось,

Где чека? Уже всё позади!

Зарыдал я и наземь упал,

Издавая удушливый стон.

А весь взвод в небеса улетал,

И последний остался патрон.

Март 2023 г.

Андрей Рипов



"Неправда, друг не умирает,

Лишь рядом быть перестает.

Он кров с тобой не разделяет,

Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,

Застольной не поет с тобой

И рядом, под одной шинелью,

Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,

Все, что за вами следом шло,

С его останками в могилу

Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье

Ты все себе в наследство взял,

Двойного слуха ты и зренья

Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,

Воспоминанья — сыновьям,

Но по земле, войной сожженной,

Идти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства

От неожиданных смертей.

Все тяжелее груз наследства,

Все уже круг твоих друзей.

Взвали тот груз себе на плечи,

Не оставляя ничего,

Огню, штыку, врагу навстречу

Неси его, неси его!

Когда же ты нести не сможешь,

То знай, что, голову сложив,

Его всего лишь переложишь

На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,

Из третьих рук твой груз возьмет,

За мертвых мстя и ненавидя,

Его к победе донесет".

Любимые не умирают.

Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают,

Сердца не угасают, нет…

Не проклинайте, не вините

Вы никого и ничего.

Любимые парят как птицы,

И им спокойно и легко.

Любимые не покидают.

Они навеки будут в нас,

Оберегая, согревая

День ото дня, из часа в час.

Любимые не исчезают.

Они живут во мне, в тебе,

Весной с природой расцветают

И звездами горят во мгле.

Любимые не умирают.

Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают,

Сердца не угасают, нет…

Врач-невролог. Город Муром, Владимирская область. Я в зоне СВО.

Житель нашего города написал стихотворение и просил донести до бойцов. Исполняю его просьбу.

Спасибо!

Мы потом залижем раны,

Уползем с тобой в берлогу.

Раны, даже если рваны

Не смертельны, слава Богу.

Мы потом с тобой напьемся

И никто нас не осудит.

Если завтра мы проснёмся,

Если "завтра" просто будет.

Мы потом опустим плечи,

Ощущая боль утраты.

И поставим в храме свечи.

А сегодня мы-солдаты.

А сегодня в бой неравный

Полагаясь на удачу.

Мы потом залижем раны.

Не попасть бы под раздачу.

Вновь со смертью мы играем

Ни за грош, ни эйфорию.

Ни за власть мы умираем

Умираем за Россию...

Я ушел... (Памяти павших!)

­Я ушел в синеву бесконечного неба,

Принимая последний решительный бой…

Защищая страну от нападок свирепых,

И родную Россию, закрывая собой…

Я ушел молодым, подающим надежды,

Чей-то муж и отец, чей-то сын или брат…

Я ушел и пусть время закроет мне вежды!

Мне уже никогда не вернуться назад!

Мне бы жить и любить, и воспитывать сына,

И о лучшем мечтать в свете нового дня!

Я ушел за тебя дорогая Россия…

Я ушел… Ты, пожалуйста, помни меня!

Я ушел вместе с сотнями лучших ребят,

Вместе с теми, кого не оплакать слезами…

Вместе с теми, что вечно по небу летят

Белокрылыми ангелами над облаками…

Андрей Тамбовцев

22.05.2023 г.

А все картины взяты с канала Zа Победу.