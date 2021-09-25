Ветряки не тянут. Миру срочно нужен русский атом

Похоже, что западный мир уже почти готов признать, что без атомной энергетики ветряки, солнечные панели и прочие возобновляемые источники не потянут т.н. «зелёный переход». По крайней мере, об этом прямо говорится в отчёте Международного энергетического агентства. Для России это означает новые перспективы, однако нужно поторопиться, так как и конкуренты не дремлют. Оценим шансы в этом выпуске.

Очевидное

Итак, Международное энергетическое агентство констатирует, что главным драйвером рынка станет стремление стран к середине века снизить выбросы СО2 до нуля. Но при этом признаёт, что у атомной энергетики по сравнению с солнечными и ветряными станциями более предсказуемая выработка. Поэтому, рекомендует агентство, следует к 2030 году увеличить темпы строительства атомных мощностей в мире вчетверо, до 24 ГВт в год. Если эта рекомендация будет принята лоббистами «зеленой энергетики», то атомный рынок ждёт серьёзный рост. Но строительство АЭС – это дело дорогое и долгое, а время не ждёт. Как же быть?

Разумное решение предложили, как ни странно, в Эстонии. Там группа учёных выдвинула инициативу построить в республике малую атомную электростанцию на 300 МВт. Ещё недавно любые разговоры на тему атомной энергии в Европе считались дурным тоном, а тут инициативу эстонцев с ходу поддерживает шведская государственная энергетическая компания Vattenfall и вкладывает в проект миллион евро. К чему такой разворот?

Да просто европейцы взялись за калькуляторы и внезапно поняли, что налоги на выбросы СО2 разорят их экономику, оставят без тепла, света и конкурентоспособной продукции. И с этим нужно срочно что-то делать. А вариантов не так уж чтобы много. Даже предложенная эстонцами идея строительства малой модульной АЭС пока что относится к разряду фантастики, так как её для начала нужно спроектировать. Но в целом, направление европейской мысли верное – быстро насытить мировой рынок атомными технологиями для поддержания слабосильной «зелёной энергетики» можно только с помощью малых модульных АЭС. И пока они собираются с духом, чтобы признать очевидное и начать что-то делать, в России на Чукотке уже работает единственная на сегодняшний день в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». А готовится и кое-что новенькое.

Продолжим после сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту космический аппарат Минобороны.

В балтийском море завешена укладка газопровода «Северный поток – 2», а в Приморском крае запущен новый энерготранзит для электроснабжения БАМа и Транссиба, и введён в эксплуатацию крупнейший в мире гелиевый хаб .

На судоверфи «Звезда» заложен очередной танкер -продуктовоз, а также два научно-исследовательских судна .

На Средне-Невском судостроительном заводе заложен корабль противоминной обороны проекта 12700.

В Каспийском море запущена новая отечественная буровая морская платформа .

В Приморье запущена линия механической обработки деталей автодвигателей, производство кормовых витаминов и аминокислот, свиноводческий комплекс за 37,5 млрд рублей и крупный тепличный комплекс .

Сборная России завоевала четыре золота на Европейской олимпиаде юниоров по информатике.

Наши проекты

Да, единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» сделан Россией и в России. Но следует считать его сугубо внутренним продуктом, решающим конкретную локальную задачу снабжения северного города. Для завоевания внешних рынков необходим более простой, дешёвый и универсальный вариант. Именно над таким сейчас работает «Атомэнергомаш» – оптимизированный плавучий энергоблок или ОПЭБ создаётся на основе модернизированного реактора РИТМ-200М. Также ведётся работа над МПЭБ – модернизированным плавучим энергоблоком на базе реактора РИТМ-200С. Четыре таких блока будут снабжать энергией строящийся горно-обогатительный комбинат на Чукотке.

Активно занимаются наши разработчики и наземным вариантом малой АЭС, таким, которым озаботилась Эстония. Недавно было решено выделить средства из ФНБ на первую АЭС с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга в Якутии. Начало строительства запланировано на 2024 год. «Росатом» также разработает технический проект установки «Шельф М» мощностью до 10 МВт и эскизный проект «Елена АМ» до 400 кВт до конца 2024. В планах есть и блок на основе РИТМ-400, и адаптация всех проектов как под северные, так и под тропические условия эксплуатации.

Таким образом, вы сами видите, что в России ведётся серьёзная работа в данном направлении, и пока в Эстонии только начали задумываться о том, чтобы использовать энергию малых АЭС, у нас уже работа над ними ставится на поток.

И именно поэтому очень важно не расслабляться.

Всё меняется

Не пойдя на поводу у модного западного поветрия, не отказавшись от строительства новых атомных энергоблоков и продолжив перспективные разработки, мы не только хорошо заработали, но и накопили технологическое преимущество. Однако всё быстро меняется, и теперь, когда атом постепенно выходит из тени, нужно быть готовыми к усилению международной конкуренции. Уже сейчас кроме нас свои малые наземные станции пытаются построить Китай и Аргентина, оживает интерес к ним в США. Однако у нас есть все шансы стать лидером рынка, и его нельзя упустить.

Впрочем, мы смотрим на наши перспективы с оптимизмом. Ведь строительство малых АЭС – это только часть грядущего атомного ренессанса. Никто не снимает с долгосрочной повестки строительство больших станций. Чем больше разных станций, тем больше топлива им требуется. Чем больше топлива требуется, тем более востребованы и наши технологии по переработке ядерных отходов. А уж про разрабатываемую у нас сейчас технологию замкнутого ядерного цикла и говорить не приходится. Всё это сулит нам хорошие доходы на сверхтехнологичном рынке, а человечеству в целом – снижение нагрузки на окружающую среду и экономию.

Дело за малым – не сбавляя темпа, дождаться, когда атомная энергетика будет окончательно признана лоббистами как неизбежность.

Время технологий

На выставке Комтранс представлено сразу несколько любопытных новинок. В первую очередь – это водоробусы ГАЗ и КАМАЗ. Даже само слово «водоробус» пока не вошло в наш обиход, но российские производители уже представили образцы общественного транспорта, работающего на водороде. КАМАЗ планирует начать испытания своей модели на дорогах Москвы уже в следующем году.

Ещё одна перспективная новинка от КАМАЗа – это шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес», разработанный на дизель-электрической тяге суммарной мощностью 635 лошадиных сил. Машина способна перевозить 40 тонн груза и предназначена для работы в карьерах. По замыслу разработчиков, грузовик должен потеснить иностранных конкурентов от «Вольво».

В это время интересные новости приходят от инженеров ЦНИИТМАШ, которые вырастили на специальном промышленном 3D-принтере первый опытный образец сепарационного элемента для атомных ледоколов. Такой метод ускоряет производство в 4 раза и уже широко применяется в нашем машиностроении.

В небе тоже всё интереснее и интереснее. Гибридный беспилотник ZALA от Концерна «Калашников» преодолел расстояние более чем в 1130 километров. Но важно не само расстояние, а то, что во время полёта была испытана бортовая система визуальной навигации. Она не зависит от спутников и позволяет дрону буквально ориентироваться на местности по объектам, которые он видит. Это не просто делает его неуязвимым для систем радиоэлектронной борьбы, но и резко увеличивает эффективность обследования территории. Без участия оператора такой дрон может самостоятельно искать, например, пропавшего человека или очаги возгорания, обследуя огромную площадь.

В общем, в интересное время мы с вами живём. Теперь о людях.

Время Человека

На Урале местный житель Раиль Гильметдинов услышал , как у реки дети зовут на помощь и кричат, что их друг утонул. Мужчина поспешил к воде и обнаружил на дне уже неподвижного подростка. Он поднял его, вытащил на берег, но было похоже, что ребёнок уже мертв. Однако Раиль принялся делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, боролся за жизнь на протяжении 20 минут. Такая реанимация дала результат – сердце забилось, мальчик задышал. Раиль на своей машине отвёз пострадавшего в ближайшую деревню и передал врачам, сейчас он идёт на поправку.

Сам Раиль воспитывает четверых детей, за совершённый поступок ему пообещали вручить медаль МЧС, хотя сам он себя героем не считает. Желаем ему крепкого здоровья и благодарим за поступок.

…Берегите себя и своих близких, мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта!

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