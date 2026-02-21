Цискаридзе призвал брать уроки Солженицына

Вот это новость – большой артист Больших театров сказал большую глупость (лично моё суждение). Николай Цискаридзе выпустил прямо назидательную статью «Усвоить урок Солженицына». На сцену, срочно на сцену, хорошо, в балете не говорят и не поют.

Нет, серьёзно, отдадим должное гражданину Цискаридзе, своё место в балетной истории он завоевал честно, артист, и правда, немалый.

Для меня мужчина в балете смотрится странновато. Все эти розовые пуанты и обтягивающие трикошки – ну чисто чешки с физкультуры начальных классов. Чудно это как-то.

В случае с Цискаридзе, опять же, лично меня всегда отталкивала подчёркнутая манерность речи. Хочется стукнуть кулаком по столу, ну что ты жеманишься, говори нормально, как мужик. Простите, к артисту со всем уважением, это во мне дворовая юность отдаёт. Ну извините, в балете не воспитывался, манерам не обучен.

Не сильно разбираюсь в танцах, но мне ближе старые постановки Игоря Моисеева (это который в 1937 году труппу создал, а не, простите, Голубая луна). Там, где танцы народов мира, футбол и прочий праздник хлопка или танцы с орлами. Вот то было дело, а эти унылые балетные па и вращения, скукота.

Ну или легендарный Махмуд Эсамбаев. При всём его своеобразии и лёгком кавказском национализме – танцор-то был потрясающе мужественный и удивительной спортивной формы. Да и как человек отторжения не вызывал и семья у него вполне обычная, дочь вырастил замечательную.

Ну или, на крайний случай, буржуйский Майкл Флэтли с его Ривердансом. Когда ставил на сцене полсотни ирландских девчёнок и пошла жара волнами чечёткой!

Но они все как-то про Солженицына не высказывались, а вот Цискаридзе выдал, как теперь говорят, базу. Лютейшей антисоветчины статью. Чем уж его так Исаич очаровал?

Думаете, зря возмущаюсь? Ну что ж, слово ректору балетной Академии, заслуженному-перезаслуженному артисту Цискаридзе.

Во-первых, Солженицын у него писатель великий. Наравне с Толстым или Чеховым, видимо. А может и повыше будет:

«На днях литературный мир вспоминал великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына. Человека трудной судьбы, дискуссии о наследии, которого, не иссякают. Его читают, не понимают, потом вырастают и перечитывают вновь».

Чего там не понимать и как это можно перечитывать? Ау, гражданин танцор, Вы сами-то хоть одну книжку Исаича открывали?

Да его читать больно. И даже не потому, что гадости на родную страну льёт, он русским языком не владеет. Любая фраза корява чудовищно, ещё и новых слов понавыдумывал в стиле «подмолаживает балин» из анекдота про Владимира Ивановича Даля и извозчика с дефектом речи. А Даль знай за ним в словарь всякую чепуховину записывает!

Великий писатель Солженицын, ну обалдеть. Ну назвал бы его великим стукачом (что правда, он же в лагере на этой должности работал, оперативный псевдоним Ветров). Или великим работником на ЦРУ. Хотя, может, имение в Вермонте за антисоветскую деятельность не они подарили? Тут не знаю, бумаг не видел.

Ладно, оказалось, Коля с детства Солжом зачитывался. Взахлёб, запоем. Видим, видим, что повлияло:

«В мою жизнь творчество Солженицына пришло достаточно рано. Мама постоянно прятала раритет, зачитанную до дыр книгу Один день Ивана Денисовича. Это было первое издание, которое она тогда купила. Его у многих конфисковывали, кого-то даже привлекали к ответственности».

Ну зачем врать? Некрасиво для человека искусства. Этот рассказ на весь Союз опубликован в «Новом мире» в 1963 году. Кто его мог конфисковывать и кого могли за него арестовать? За чтение газеты «Правда» никто не сел, нет?

И вторая ложь. В статье указано, что, якобы, Солж накропал антисоветский рассказик, страшно страдая в Сталинском ГУЛАГе. Что бред и неправда.

Отлично известно, что написано это после двадцатого съезда, когда надо было со страшной силой разоблачать Сталина. Конкретно известно даже, что текст этот Солж породил в 1959 году (закончено 30 июня) в Рязани. Ну какие, к Ежову, лагеря?

Читаем откровения дальше:

«Я рано ее прочитал, так как ее прятали, а значит, в моем понимании – там было что-то важное... Но сперва я мало что понял. Только став старше, смог почувствовать этот опыт, найти в жизни отголоски, усвоить свой урок Солженицына».

Так, для справки, Цискаридзе 1973 года рождения. То есть книжку он читал в начале восьмидесятых. Кто там от кого прятал эту бредятину? Журнал «Огонёк» откройте тех лет, там похлеще уже началось в три конца.

Впрочем, на этом Цискаридзе иссяк. Вместо собственных мыслей о Солже, вставлена большая юбилейная программа с канала «Культура» о вечере памяти великого писателя Солженицына, тьфу.

Я правильно помню, как этот великий махал кулаком из штатов и призывал бомбить родную советскую страну атомными бомбами? Или это был не Солженицын?

Лично на мой вкус, мало кто сделал так много для разрушения Советского Союза. Да он, непокладая рук, работал, густо поливая нашу историю ложью про десятки, а то и сотни миллионов, умучанных большевиками «мужиков».

Ах да, Цискаридзе глубокомысленно приводит цитату сего великого писателя:

«Человеку дается не только жизнь один раз, но и совесть«.

Красиво-то как, слёзы наворачиваются. Это тот совестливый, что подвел под автоматы охраны замысливших побег товарищей в лагере? Или не он сам об этом написал?

Или тот совестливый, что скрывался от призыва, когда началась Великая Отечественная? Выправив по блату фальшивую медицинскую справку. Опять откуда я это знаю? Так из книжек самого неполживого!

Тот ли совестливый, который скрывал весь начальный период войны образование математика? Потому что точно пошлют или в артиллерию, или в штурманы. А там и там воевать придётся. Потому дяденька с высшим образованием служил в глубоком тылу… водителем подводы. На лошадке, угу.

Или ему совесть, и правда, один раз дана была. На все случаи не хватило. Только другу в цензурируемой фронтовой переписке написать гадости про Сталина. В надежде, что сядут оба и тем спасутся с фронта? Или я опять не так понял писанину Солжа? Как там пишет Цискаридзе – не все сразу поймут? Вот я из таких.

Ну ладно, Солженицын лгал как товарищ Троцкий, органично, без передышки. Лично моё мнение, могу ошибаться. Зачем большой танцор больших театров за ним повторяет?

Нехорошо врать-то. Вон сколько вранья на самого Цискаридзе в прессе льётся. То кто-то объясняет чего это артист никогда женат не был на девушке и не планирует.

То кто-то переписки с модным модельером в сеть вываливает, да такие, что смотреть стыдно. То фото совсем уж интимные с каким-то другом. Ну враньё же, опровергнуто, мы ж не против. Но осадочек-то остаётся.

Так с Солженицыным то же самое. Можно очень любить и славить «великого писателя», можно «уроки» у него брать. Личное дело ректора от танцоров. Но осадочек останется.

Это который Цискаридзе? У которого совесть один раз дана? Поклонник великого антисоветчика-стукача? Так шёл бы он по примеру настоящего мастера, хотя бы Игоря Моисеева, лучше танец ставил. Про футбол.

Ярослав Бушмицкий

