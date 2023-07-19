Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 62

Традиционно в этой рубрике начинаем с плакатов. Автор этого плаката Матвей Куликов

В Нижегородской области началось строительство "Сталин-Центра". Проект был анонсирован достаточно давно. Продвигала проект КПРФ. Общая стоимость - 20 млн. рублей. Памятник Сталину на месте строительства уже давно стоит. В здании планируется обустроить большую постоянную экспозицию посвященную вождю народов. Основной целью проекта авторы называют восстановление исторической справедливости. https://t.me/boris_rozhin/90714

1 июля день ветеранов боевых действий. 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной.

С 2009 года этот праздник также называют «Днем памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Праздник призван отдать дань уважения ветеранам и помянуть тех, кого уже нет в живых. А я покажу некоторые памятники воинам интернационалистам.

Итоги «Смутной субботы» глазами художников команды Рыбаря. Подошел к концу сегодняшний «Марш справедливости» Евгения Пригожина, завершившийся несколько часов назад в 200 километрах от российской столицы.

Наши художники запечатлели этот день в своих картинах. Огневая точка на юге Москвы

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Удары ВКС России по колонне ЧВК «Вагнер»

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Работа Ка-52 в районе Воронежа

Еще одна работа команды Рыбаря из серии НочиСВО: Сафари 42 мсд на «Леопарда» — наш арт в поддержку специальной военной операции На Запорожском и Южнодонецком направлении прояснилось: если до этого активным боевым действиям мешали дожди, то с сегодняшнего дня активно работает авиация и артиллерия, а украинские формирования готовятся к новому рывку.

Следующая фаза контрнаступления в запорожских степях вот-вот начнётся. Российские бойцы из 291 полка 42 мотострелковой дивизии, на счету которых уже есть подбитые «Леопарды», ждут новых «поставок» от Запада на передовой.

https://t.me/rybar/49187

ЭпизодыСВО: Удар по Антоновскому мосту— наш арт в поддержку специальной военной операции А вот арт по мотивам утреннего удара ОТРК «Искандер» по одному из пролётов Антоновского моста, который некогда связывал две части Херсонской области.

К сожалению, «Искандер» не смог уничтожить все пролёты моста с российской стороны, поэтому сейчас настаёт черёд штурмовых групп ВС РФ, которые должны зачистить российский берег.

https://t.me/rybar/49177

ЭпизодыСВО: Зачистка алёшкинских дач— наш арт в поддержку специальной военной операции Бойцы 7 десантно-штурмовой дивизии вместе с другими подразделениями ВС РФ ведут тяжёлые бои в дачном секторе возле Антоновского моста, где создан плацдарм ВСУ.

В районе хватает подтопленных строений, приходится зачищать каждый дом, где могут скрываться украинские формирования.

Как появился этот арт?

Команда Рыбаря продолжают экспериментировать с графическими инструментами, генерируя контент в поддержку ВС РФ. Мы никогда не скрывали, что основа для значительной части наших работ — это нейросети, а сверху уже прилагают руки наши художники и иллюстраторы. Да, нейросети облегчают процесс, но без художественной надсмотренности и ручного подхода хорошего результата не получится.

Мы постоянно экспериментируем с различными моделями для Stable Diffusion, обучаем свои собственные и пытаемся творить красоту, которая бы запечатлела подвиг наших войск.

https://t.me/rybar/49172

Еще удалось снять От подписчика канала "Росич". Русский медведь.США.

https://t.me/rosich_ru/44645



Немного рисунков из народа Ростовский цирк. Художник Елена Бегма

Апти Алаудинов призвал НЕ ПОЛИВАТЬ грязью бойцов ЧВК "Вагнер" и вместе с тем не преувеличивать значение тех или иных подразделений в общем контексте войны.

«Я не в курсе планов «вагнеровцев». Но я всегда уважал ребят, которые находятся на передовой. С большим уважением к ним отношусь и сегодня. Это действительно профессионалы. Говорить, что все они плохие и предатели — неправильно. В большей своей части они являются патриотами России. И если бы эта часть была бы сейчас на передовой, то это было бы хорошо. Но, как мы знаем, они уже были выведены в тыл и находились на отдыхе. И если кто-то не заметил, Россия из-за этого войну не проиграла. Ничего страшного не произошло. Линия обороны не провалена. Поэтому сказать, что если не будет «вагнеровцев», то Россия проиграет — нельзя. Россия выиграет эту войну и без нас, и без «вагнеровцев». Россия — слишком мощное государство, чтобы делать акцент на одном или двух подразделениях».

https://t.me/boris_rozhin/90747

Автор АК. Рисунок выполнен на крышке от ракеты системы ПВО, Белгород Прислал подписчик КОТв Артподдержку От Ирины Алекперовой Рисунки прислал Sayoro Zoro Рисунки прислал Андрей Ефремов Рисунок от Кристины Автор mydrawingdiary Автор mydrawingdiary, Черновицкая епархия, март 2023.

Смотрим новые шевроны Шевроны позывные Ну и напоследок традиционно с юмором. Без него никак!

Власти Ростова всерьез отнеслись к шуточной фотографии о якобы установке памятной таблички на здании штаба ЮВО о пребывании в нем Евгения Пригожина. Они выпустили целое опровержение через подконтрольную прессу. «Информация о появившейся на здании штаба Южного военного округа табличке с именем бизнесмена Евгения Пригожина оказалась фейком. В этом удостоверилась редакция городской газеты «Ростов официальный». На фасаде со стороны улицы Пушкинской – пустая стена. Корреспондент [газеты] вышел на место и убедились в этом», — говорится в сообщении издания учрежденное администрацией города.

Так и хочется спросить: а чего испугались-то?

А тут подсуетился и господин Беглов (в надежде, что и ему медальку повесят)

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что ему удалось защитить город во время марша ЧВК "Вагнер".

"Нам с вами удалось самое главное - мы не сдали город, сумели его защитить".

https://t.me/orchestra_w/7564

Нашли Залужного — он усё энто время «Крым» оккупировал И так все понятно. Чародей, не иначе Приобретения Батьки Дальнейшее развитие событий.

И на сегодня все.

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