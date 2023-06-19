Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ Тыл

В Волгоградской области открыли сквер в честь героев СВО. "Парк семьи" носит имя русского полководца Александра Невского. После торжественной части, собравшиеся приступили к посадке саженцев яблонь и рябин. Лопаты в руки взяли около 50 человек, включая высоких гостей церемонии. Им активно помогали члены семей военнослужащих, воспитанники юнармейского движения и неравнодушные горожане.

https://t.me/izvestia/133174

Рыбарь продолжает сертию артов в поддержку СВО.

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.

Начиная нашу серию «Сила в единстве», мы получили огромное количество вопросов на тему того, почему мы не показываем русский народ. Можно по-разному относиться к теме многонационализма и национализма как такового, но показывая разные народности и этности, мы, конечно, не могли обойти образ русских стороной.

Учитывая то, что это титульная нация и самый многочисленный народ нашей необъятной Родины, мы решили показать, как мы видим русских из разных федеральных округов — так мы продемонстрируем собирательные образы наших добровольческих подразделений и постараемся подсветить коллективный подвиг.

В седьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальонов «Москва», «Терек» и «Урал», воющих в зоне СВО. Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.

Учитывая то, что это титульная нация и самый многочисленный народ нашей необъятной Родины, мы решили показать, как мы видим русских из разных федеральных округов — так мы продемонстрируем собирательные образы наших добровольческих подразделений и постараемся подсветить коллективный подвиг.

В седьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальона «Русь», знаменитого батальона «Спарта» и бригады «Дон», воющих в зоне СВО. Наши арты украшают выставки на знаковых объектах Минобороны, но мы уверены, что милитаризм в условиях СВО должен быть эффектным и красивым.

https://t.me/rybar/47769

В восьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальона «Вятка», бригады «Тигр» и подразделения «Омь», воющих в зоне СВО.

https://t.me/rybar/47808

Немного рисунков Автор По ту сторону весны Вк2 Автор @ART_ShiningGala Автор @dakabrizz Автор @nikdme Автор АК Перо. Маркер. От Sayoro Zoro Подарок для ТГ канала "Архангел спецназа" от @rusich_army! Поддубный Рисунок А. Ефремова

Шевроны Ну и немного юмора Хорошо, пошли дожди. Кабачок-Залужный хоть расти на грядке начал! А то без полива плохо рос!

Тут еще советуют сверху дерьмом полить, чтобы рос лучше!

Сравнили А ведь закон бумеранга никто не отменял. На износ работают ребята Поможем МВД найти Залужного! Ести один способ.... Ищут пожарные, ищет милиция... И на сегодня все.

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