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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58ВСЕГДА НА ВЫСОТЕНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Тыл

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58В Волгоградской области открыли сквер в честь героев СВО. "Парк семьи" носит имя русского полководца Александра Невского. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58После торжественной части, собравшиеся приступили к посадке саженцев яблонь и рябин. Лопаты в руки взяли около 50 человек, включая высоких гостей церемонии.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Им активно помогали члены семей военнослужащих, воспитанники юнармейского движения и неравнодушные горожане.
https://t.me/izvestia/133174

Рыбарь продолжает сертию артов в поддержку СВО.
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.
Начиная нашу серию «Сила в единстве», мы получили огромное количество вопросов на тему того, почему мы не показываем русский народ. Можно по-разному относиться к теме многонационализма и национализма как такового, но показывая разные народности и этности, мы, конечно, не могли обойти образ русских стороной.
Учитывая то, что это титульная нация и самый многочисленный народ нашей необъятной Родины, мы решили показать, как мы видим русских из разных федеральных округов — так мы продемонстрируем собирательные образы наших добровольческих подразделений и постараемся подсветить коллективный подвиг.
В седьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальонов «Москва»,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58«Терек»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58и «Урал», воющих в зоне СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.
Учитывая то, что это титульная нация и самый многочисленный народ нашей необъятной Родины, мы решили показать, как мы видим русских из разных федеральных округов — так мы продемонстрируем собирательные образы наших добровольческих подразделений и постараемся подсветить коллективный подвиг.
В седьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальона «Русь»,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58знаменитого батальона «Спарта»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58и бригады «Дон», воющих в зоне СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наши арты украшают выставки на знаковых объектах Минобороны, но мы уверены, что милитаризм в условиях СВО должен быть эффектным и красивым.
https://t.me/rybar/47769

В восьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальона «Вятка»,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58бригады «Тигр»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58и подразделения «Омь»,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58воющих в зоне СВО.
https://t.me/rybar/47808

Немного рисунковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Автор   По ту сторону весны Вк2Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Автор @ART_ShiningGalaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Автор @dakabrizzНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Автор @nikdmeНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Автор АКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Перо. Маркер. От Sayoro ZoroНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Подарок для ТГ канала "Архангел спецназа" от @rusich_army!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Поддубный Рисунок А. Ефремова
ШевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Ну и немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58Хорошо, пошли дожди. Кабачок-Залужный  хоть расти на грядке начал! А то без полива плохо рос!
Тут еще советуют сверху дерьмом полить, чтобы рос лучше!
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