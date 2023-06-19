Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 58

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕТыл
В Волгоградской области открыли сквер в честь героев СВО. "Парк семьи" носит имя русского полководца Александра Невского. После торжественной части, собравшиеся приступили к посадке саженцев яблонь и рябин. Лопаты в руки взяли около 50 человек, включая высоких гостей церемонии.Им активно помогали члены семей военнослужащих, воспитанники юнармейского движения и неравнодушные горожане.
https://t.me/izvestia/133174
Рыбарь продолжает сертию артов в поддержку СВО.
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.
Начиная нашу серию «Сила в единстве», мы получили огромное количество вопросов на тему того, почему мы не показываем русский народ. Можно по-разному относиться к теме многонационализма и национализма как такового, но показывая разные народности и этности, мы, конечно, не могли обойти образ русских стороной.
Учитывая то, что это титульная нация и самый многочисленный народ нашей необъятной Родины, мы решили показать, как мы видим русских из разных федеральных округов — так мы продемонстрируем собирательные образы наших добровольческих подразделений и постараемся подсветить коллективный подвиг.
В седьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальонов «Москва»,«Терек»и «Урал», воющих в зоне СВО.Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.
Учитывая то, что это титульная нация и самый многочисленный народ нашей необъятной Родины, мы решили показать, как мы видим русских из разных федеральных округов — так мы продемонстрируем собирательные образы наших добровольческих подразделений и постараемся подсветить коллективный подвиг.
В седьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальона «Русь»,знаменитого батальона «Спарта»и бригады «Дон», воющих в зоне СВО.Наши арты украшают выставки на знаковых объектах Минобороны, но мы уверены, что милитаризм в условиях СВО должен быть эффектным и красивым.
https://t.me/rybar/47769
В восьмой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из батальона «Вятка»,бригады «Тигр»и подразделения «Омь»,воющих в зоне СВО.
https://t.me/rybar/47808
Немного рисунковАвтор По ту сторону весны Вк2Автор @ART_ShiningGalaАвтор @dakabrizzАвтор @nikdmeАвтор АКПеро. Маркер. От Sayoro ZoroПодарок для ТГ канала "Архангел спецназа" от @rusich_army!Поддубный Рисунок А. Ефремова
ШевроныНу и немного юмораХорошо, пошли дожди. Кабачок-Залужный хоть расти на грядке начал! А то без полива плохо рос!
Тут еще советуют сверху дерьмом полить, чтобы рос лучше!
СравнилиА ведь закон бумеранга никто не отменял.На износ работают ребятаПоможем МВД найти Залужного! Ести один способ....Ищут пожарные, ищет милиция...И на сегодня все.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
Свежие комментарии