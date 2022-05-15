Украинская партизанская война... сильно переоценена

В сети началось усиленное муссирование укропатриотами темы «страшной партизанской войны», которую они обещают устроить на освобожденных территориях Украины.

По мне, это хороший признак, показывающий, в каком состоянии находятся регулярные части ВСУ. Дела у армии Украины, похоже, совсем плохи. Переключение пропагандистской машины «незалэжной» на тему диверсионной деятельности свидетельствует о грядущем коллапсе их Вооруженных сил.

Внуки и правнуки бандеровцев вспомнили о «героическом» прошлом своих пращуров и считают возможным навязать нам террористическую войну на просторах своей скоро бывшей родины.

Многих наших граждан такая вероятность, естественно, пугает. Воевать с невидимым врагом, ждать удара в спину, находится в постоянном напряжении в ожидании нападения, то ещё удовольствие. В бою всё проще: здесь - свои, там – враги! Существует определенность: враг известен, видим, осязаем, с ним всё ясно.

Но давайте оценим, каковы на самом деле перспективы организации и ведения партизанской войны на освобождаемых территориях.

Пойдем по классике принятия решения командиром на ведение боя.

Оценка сил и средств противника:

1. СИЛЫ

Силы националистов по окончанию специальной операции будут сильно истощены. Здесь играют роль и боевые потери, и дезертиры под видом беженцев, которые покинут пределы Украины. Немаловажным фактором является то, что местное население прекрасно информировано кто и где находился в период с 2014 года по настоящее время. За эти годы на Украине правящей верхушкой сформирован культ доносительства. https://russian.rt.com/inotv/2018-10-03/Vesti-ukraincev-priuchayut-k-evropejskoj Власть поменяется, а привычки – останутся! Кроме того, мобилизованные граждане Украины по возвращению домой припомнят националистам их предательства, стрельбу в спину, бросание «на убой».

2. СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ.

Да, действительно, Украина сейчас «напичкана» оружием. Его больше чем надо. И при желании любой радикально настроенный элемент без труда получит в свои руки вполне современное оружие.

Но опыт по сбору незаконно осевшего на руках у населения оружия был и у СССР после Великой Отечественной войны, и у России после двух чеченских компаний. По разным оценкам на это уйдет 1-3 года.

А что потом? Откуда современным бандеровцам брать оружие, медикаменты, провиант, амуницию? В послевоенные годы их прадеды не столько пользовались оружием с полей боёв, сколько получали его от своих Западных кураторов. Однако времена беспрепятственных пролетов на территорию СССР давно прошли. Любой транспортный самолёт, беспилотник будет ликвидирован при пересечении границы. Современные рентгеновские установки на таможне не позволят массово доставить необходимые повстанцам грузы, интернет торговля тоже давно под контролем.

В годы Великой Отечественной войны снабжением партизанских отрядов занимался Штаб партизанского движения, и количество переправляемых грузов было огромным. Именно эта помощь, а не трофеи определяла боеспособность партизанских отрядов и подпольщиков. Отряды постоянно усиливались профессиональными диверсантами НКВД. https://topwar.ru/172237-ne-davat-vragu-peredyshki-snabzhenie-partizan-v-gody-vojny.html

А у доморощенных укро партизан этого канала поставок не будет.

Следующий вопрос: где дислоцироваться потомкам Бендеры? В лесах?Их на Украине не так уж и много, а после разрешенной на Львовщине после 2014 года вырубки древесины, стало ещё меньше.

Чтобы организовать лагерь необходимо его разностороннее обеспечение. А где его взять, если поставок не будет? Брать у мирного населения? Не факт, что они не сообщат куда следует. Кроме того, постоянное перемещение людей из леса в деревню или наоборот, вызовет законные подозрения со стороны Рос гвардии.

А дальше дело техники: вертолеты с тепловизорами, непрерывное дежурство беспилотников над лесными массивами и прилегающей территорией, фото ловушки в лесу, засады на маршрутах вероятного выдвижения, допросы граждан совершающих частые вояжи в лес.

Кроме того, как учит нас история, в силу особенностей местности, массовое партизанское движение не получило широкого распространения на Правобережной Украине. Выжили только крупные партизанские соединения, успевшие укрыться в лесах и взявшие под свой контроль большие районы. Остальные были уничтожены. Потери были катастрофические. Это печальная статистика 1941-1942 годов по Украине. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B

В 2014-2017 годах, в мою часть перед серьезными тактическими учениями приходила разработанная ГШ ВС РФ оперативно тактическая обстановка. Эту обстановку брали «не с потолка», а создавали исходя из реального положения дел в мире, возможностей противоборствующих сторон. Так вот, рассматривался вариант нападения блока НАТО на нас через территорию ещё не плотно интегрированной в Россию Белоруссии. Полный разгром Вооруженных сил братского государства без нашей активной поддержки определялся в 2 недели. А вот в дальнейшем по сценарию, если бы вся оставшаяся армия и другие силовые ведомства Белоруссии перешли к партизанщине, на их уничтожение силам НАТО потребовалось от 1 до 2 месяцев. Вот такая невесёлая математика для страны, в которой огромные лесные массивы, опыт и традиции ведения диверсионной войны в тылу врага. А вы хотите сказать, что современные украинские националисты продержатся дольше? На дворе не 1945 год, всё закончится очень быстро.

Может быть, националистам организовать подполье, жить в населенных пунктах, жизнью обычных людей, а ночью выходить на промысел? Не вариант, в силу указанных в пункте 1 причин.

Вообще, по опыту партизанской войны подполье – это больше агентурная сеть. На нее возлагается агитация, сбор информации, саботаж. Силовые акции возлагались именно на партизанские отряды, установление связи с которыми было первоочередной задачей подпольщиков. А где взять партизан, если мы уже разобрались, что существование их крайне затруднено?

Согласно статистике активно действующее подполье выявлялось и уничтожалось в течении 2-3 месяцев. Потери подпольщиков были в разы больше потерь партизан. Были во время войны и подпольные организации, которые просуществовали на оккупированных территориях вплоть до освобождения. Залогом их живучести стала бездеятельность, пережидание и ожидание наших регулярных частей. Поэтому перед гипотетическими украинскими подпольщиками в условиях отсутствия взаимодействующих партизанских отрядов встанет выбор: или вести активную деятельность и быть ликвидированными, либо тихо сидеть на кухне и лить слёзы о былом величии укров. Думаю, выбор будет очевиден для 90% этих борцов.

Анализировать свои силы и средства, методы и тактику работы не буду, в силу понятных причин. Думаю сказанного выше и так достаточно для понимания ситуации.

Вывод: в условиях современной контр диверсионной борьбы, при гарантированном отсутствие поставок с Запада, отсутствии поддержки населения (по разным причинам) пропагандируемое украинскими националистами партизанское движение гарантированно обречено на провал в короткий промежуток времени.

https://zen.yandex.ru/media/id/61f919ebc511653622d7304f/ukra...