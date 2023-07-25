Больше мигрантов - больше денег

Если в Россию завозят мигрантов – значит, это кому-то нужно. Кому именно, понять не трудно. Достаточно просто проанализировать, кто без миграции понесёт убытки. Нет, не только привычные нам лоббисты в сфере экономики. Сокращение миграционного потока – прямой удар по специализированному ведомству, которое обязано контролировать огромные массы "иностранных специалистов". Речь идёт о Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Коррупционный бизнес на гастарбайтерах

Понятно, что массовый наплыв иностранных граждан в Россию – это идеальное поле для коррупции. К сожалению, в коррупционных скандалах всё чаще фигурируют те, кто должен нас с вами защищать от миграционного беспредела и строго регулировать потоки приезжих. В ноябре прошлого года за незаконное оформление миграционных документов для граждан Китая угодили под стражу заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеслав Фокин и бывший заместитель начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрий Тахтаулов.

Следствием установлено, что в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда. На основании данных ходатайств указанные должностные лица УВМ ГУ МВД России по г. Москве, используя служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан,

– гласит официальная информация от Следственного комитета.

На низовом уровне всё это цветёт буйным цветом. Год назад задержана сотрудница ОВМ ОМВД России по району Покровское-Стрешнево за незаконную регистрацию более 1,5 тысячи "иностранных специалистов". В декабре 2022-го на аналогичных преступлениях попались сразу шесть полицейских в Новосибирской области, один из которых на деньги от мигрантов построил себе трёхэтажный дом. В мае текущего года возбуждено уголовное дело в отношении трёх сотрудников полиции за получение взятки от нелегальных мигрантов за то, чтобы правоохранители не трогали строительную бригаду без необходимых документов. В июне этого года на всю страну прогремело дело о фиктивной регистрации 20 тысяч (!) мигрантов экс-сотрудниками отдела внутренних дел по столичному району Западное Дегунино. Причём стражи порядка – капитан и два майора – умудрились оформлять поддельные документы на один "резиновый" хостел.

Примеры можно продолжать и продолжать. Проблема коррупции среди лиц МВД, ответственных за миграционные потоки, является хронической. Построение криминального бизнеса, связанного с организацией незаконного миграционного потока, полностью повторяет модель построения криминального бизнеса в таможне, отметил в комментарии "Первому русскому" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Есть две основные функции. Первая: оформление документов без физической явки клиентов (в данном случае мигрантов). В таком случае человек не проходит медкомиссию и экзамен на знание русского языка. Вторая: оформление гражданства. Там существуют ограничения по квотам. Наблюдается всплеск предоставления гражданства лицам из Средней Азии и Закавказья, а этническим русским создаются препятствия, так как на них столько не заработаешь,

– говорит эксперт.

Им – паспорта. А они идут убивать

И действительно, достаточно взглянуть на то, сколько русских паспортов получили жители Луганской и Донецкой народных республик до начала спецоперации. Всего 860 тысяч за восемь лет жесточайшей войны, или 23,5% от общего числа проживающих на территориях республик. Для сравнения: за один только 2022-й год красную книжечку получили 173 тысячи таджиков, 45 тысяч армян, 37 тысяч киргизов, 27 тысяч узбеков, 23 тысячи азербайджанцев. Всего – 305 тысяч за 12 месяцев. И это не считая тысяч этнических казахов, туркменов и других народностей азиатских республик бывшего СССР.

Пару недель назад русский паспорт вручили 102-летней жительнице Стаханова (ЛНР) Раисе Вященко. В годы Великой Отечественной войны женщина рыла траншеи и помогала нашим солдатам, затем трудилась на стекольном заводе. За тридцать постсоветских лет у отечественной миграционной службы "не дошли руки", чтобы принять ветерана в гражданство России или инициировать изменения в закон. На это понадобилось восемь лет.

Зато в 2022-м выдали паспорт трудолюбивому специалисту, который на днях в Самаре убил молодую девушку Екатерину Карась. В суде преступник потребовал… переводчика, поскольку плохо знает русский язык. Выдали паспорт узбеку из Киргизии Акбарджону Джалилову, устроившему в 2017-м взрыв в Петербургском метрополитене. Нараздавали паспортов сотням тысяч совершенно инокультурных людей, приехавших в Россию исключительно по экономическим мотивам. И многим – не за красивые глаза, а за мзду.

При этом цена за "услуги" на нелегальном рынке документов вполне приемлема для организованных диаспор, говорит источник телеканала Царьград. Регистрационные документы "под ключ" на одного человека стоят около 20 тысяч рублей. Оформление гражданства с уже имеющейся регистрацией и прочими необходимыми документами – порядка 300 тысяч. Главное управление по вопросам миграции МВД остро нуждается в ведомственной проверке. Причём желательно привлечь к ревизии смежные силовые структуры. Бороться с вороватыми оборотнями в погонах на низовом уровне, конечно, можно и нужно, но, как известно, рыба гниёт с головы.

Замещающая миграция как идея фикс?

Есть, впрочем, и другой вариант, тоже имеющий право на существование. Такова позиция руководства главка по вопросам миграции. Или, по крайней мере, она считает её выгодной для себя, а потому всячески использует.

Вот характерный пример. В 2020 году прошла конференция памяти правозащитницы Лидии Графовой, которую сами участники мероприятия называли "мамой всех мигрантов" и расхваливали на все лады. Свою долю в славословие госпожи Графовой внесла и начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Оказывается, именно благодаря либеральной правозащитнице упростилось предоставление русских паспортов иностранным гражданам. Именно она продвигала миграционные амнистии, ставшие уже притчей во языцех, когда сотни тысяч приезжих, ранее нарушивших законодательство, вновь получают разрешение на въезд в нашу страну. Именно Графова выступала в защиту тех, у кого паспорт отобрали по причине нарушения закона, продавливала нормы о предоставлении паспорта по родным в России. Всё бы ничего, если эти нормы касались русских и представителей иных коренных народов. Но с какими целями всё это делалось в реальности, очевидно любому, кто хоть чуточку знаком с миграционной ситуацией.

ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ", RG.RU

Кто же такая Лидия Графова, которую так ценила генерал-лейтенант полиции Казакова? Регулярный гость передач "Радио Свобода"*, рассказывавшая о том, как "федеральные силы" дают уйти боевикам, а затем просто издеваются над мирными жителями, воюют не с вооружёнными людьми, а с гражданским населением, без разбора бомбят Грозный и вообще ведут себя как настоящие оккупанты. Лауреат премии одиозной Московской Хельсинской группы (МХГ ликвидирована в 2023 году по решению суда за нарушение правовых норм). Доверенное лицо Григория Явлинского на президентских выборах 2018-го (напомним, что в программе "яблочника" чёрным по белому был прописан отказ от Крыма и прекращение поддержки ЛДНР).

ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ "РАДИО СВОБОДА"*, SVOBODA.ORG

К слову, с партией "Яблоко" у Графовой вообще были теснейшие отношения. Оно и немудрено, ведь эта политическая сила всегда выступала с апологией среднеазиатской миграции. Только Митрохин не пиарится на антимигрантской истерии, заявляла правозащитница в преддверии избирательной кампании 2013 года. К слову, в своё время Графова являлась членом общественного совета при ФМС России – как раз в бытность Казаковой заместителем начальника Главного управления по вопросам миграции.

По заветам Графовой

Как бы то ни было, Лидии Ивановны уже нет с нами. А вот её идеи живут и успешно реализуются.

Вместо жёсткого контроля и конкретных мер защиты коренного населения, о чём постоянно твердят и президент, и руководители силовых структур, – странные попытки заигрывать с "гостями". В марте, например, Казакова предложила ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства.

Например: базовый уровень владения русским языком – 10%; средний уровень – 15%; высший уровень – 20%, носитель русского языка – 50%,

– отмечается в материалах МВД.

Проще говоря: от мигрантов не требуется обязательного знания русского языка – их упрашивают выучить хоть какие-то слова, привлекая налоговыми льготами. Интересно, будут ли предусмотрены скидки на НДФЛ для коренных жителей, которые в совершенстве знают язык и, более того, родились и выросли в России? Или это исключительно привилегия приезжих? А кто будет принимать эти экзамены? Те же люди, что и сейчас?

Миллиарды денег там крутятся, это полная, абсолютная профанация. У нас уже 11 аккредитованных вузов, я ответственно заявляю: я могу купить любой сертификат любого из этих вузов в течение недели, это вообще не проблема,

– заявил не кто-нибудь, а президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, характеризуя псевдоэкзамены на знание языка.

Показателен и другой кейс. В феврале 2022-го, комментируя тему реестра трудовых мигрантов, Казакова сказала журналистам следующее:

Для отдельных категорий иностранных граждан предусмотрена возможность осуществлять трудовую деятельность без включения в реестр работников – это журналисты, аккредитованные при МИД России, люди, осуществляющие монтажные работы, гастрольную деятельность, творческую, просветительскую либо педагогическую детальность.

Интересно, только у нас возникает вопрос, при чём здесь монтажники и как это связано с лоббизмом со стороны строительной бизнеса?

Не нравятся мигранты? Станешь "иноагентом"

На реализацию миграционной политики в текущем году в рамках финансирования правоохранительной деятельности и национальной безопасности Государственная Дума выделила 2,8 миллиарда рублей. Такой же объём вливаний предусмотрен на 2024 и 2025 годы. Логика здесь, видимо, такая: чем более востребована структура, тем больше денег ей надо дать.

К вопросам обострений [криминогенной обстановки в России]: я полагаю, что это выдуманная история для того, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует. С другой стороны – породить в душах коренного населения какую-то неприязнь к мигрантам… Я думаю, здесь большую роль играют СМИ, особенно которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами,

– так прокомментировала многочисленные свидетельства о росте миграционной преступности в 2021 году начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Судя по всему, Валентина Львовна не читает те самые медиаресурсы, о которых, тем не менее, вполне уверенно рассуждает. Либеральные средства массовой информации, естественно, не занимаются никакой "травлей" мигрантов. Напротив, они много лет занимаются отработкой тезисов, сформулированных их хозяевами из Белого дома. Мигранты – смирные люди. Никого не трогают, но сами являются жертвами "буллинга" и "агрессии" со стороны местного населения.

ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ТЕЛЕКАНАЛА "ДОЖДЬ"* В СОЦСЕТЯХ

Между тем "выдуманная история", выражаясь словами госпожи Казаковой, с обострением криминогенной ситуации среди мигрантов продолжает играть всё новыми красками.

Современные процессы миграции стали одной из ключевых проблем многих стран мира и являются одним из факторов роста социальной напряжённости, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве,

– заявил недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По словам главы СК, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых приезжими, выросло в 2022 году на 37%. Тревогу бьют и другие представители силового блока. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил галопирующий рост миграционной преступности в отдельных регионах страны. Так, на Урале количество преступлений, которые совершили "гости", подросло в 2022 году аж на 45%. Особенно отмечается высокими руководителями то, что наплыв иноземцев влечёт за собой укрепление террористического и экстремистского исламского подполья, казалось, раз и навсегда подавленного с окончанием КТО на Северном Кавказе.

Что с того?

Миграционная обстановка в нашей стране накаляется с каждым днём. Уровень преступности среди приезжих растёт, она начинает приобретать форму чётко выраженного организованного этнического криминала. Прежняя статистика о преступлениях, совершённых иностранными гражданами, уже, можно сказать, нерелевантна, поскольку в неё не входят сотни тысяч "новых русских". Не попадают туда же мигранты, совершившие правонарушение и не найденные правоохранителями, о чём отдельно упомянул в недавнем выступлении глава СК Александр Бастрыкин.

И на фоне всего этого наплыв иноземцев продолжается. Паспорта и регистрации раздаются, как печеньки на майдане, а в ответ на возмущение патриотически настроенных граждан отдельные официальные лица клеймят едва ли не "иноагентами". Количество скоро перерастёт в качество. Получившие паспорта среднеазиаты и уроженцы Закавказья начнут пополнять ряды органов внутренних дел, прокуратуры, контролирующих структур. Чем это чревато, учитывая наличие в России ОПГ с разветвлёнными связями на этнической почве, объяснять не стоит. Решения назрели. И в первую очередь, безусловно, решения кадровые.

* Признаны иностранными агентами решением Министерства юстиции России.

** Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России.

https://tsargrad.tv/articles/bolshe-migrantov-bolshe-deneg-o...



"Дальше действовать будем мы": Русские мужики готовы взять ситуацию с мигрантами в свои руки Проблема "иностранных специалистов" становится всё более серьёзной. Русским кое-где уже становится страшно выходить на улицы. Чем-то ситуация начинает напоминать кошмар 90-х годов с его разгулом бандитизма, криминальными разборками и преступными группировками. Разница, пожалуй, только в том, что сегодня всё это приобретает этническую окраску.

Местное население в городах и посёлках России кошмарят этнические ОПГ. Как и тогда, в 90-е, безнаказанность "гостей" породила вседозволенность. Но СВО может поменять "центр силы" внутри страны: с фронта возвращается много мужиков, которые привыкли решать такие вопросы силой.

И появляются уже примеры того, как русские берут решение этой ситуации в свои руки. Рассказывают, что один из вернувшихся по ранению с СВО бойцов навёл порядок в своём посёлке, где бесчинствовали "иностранные специалисты". Там был полный набор – домогательства, наркота, грабежи..

Попытка поговорить с "главным" в диаспоре ничего не изменила. И тогда в посёлок приехали сослуживцы бойца – суровые и неулыбчивые мужики, вернувшиеся с фронта, комиссованные по ранениям. Двое суток спустя анклава в посёлке уже не было.

Чем дольше власть затягивает решение проблемы с мигрантами, тем чаще мы будем слышать про такие случаи. Пора наводить в доме порядок! Господа законодатели и правоохранители, ваш ход!

https://t.me/tsargradtv/50389

Мигрант, хорошие новости, границы открыты, ты можешь уехать домой и помочь экономике своей страны. Тебя ждут Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан, Грузия, Армения и Азербайджан. В Новосибирске появились вот такие листовки. Местные активисты не стали ждать, пока власти начнут заниматься миграционной политикой, и перешли к решительным действиям. Пока что в виде наружной рекламы. Согласны с призывом на фото?

https://t.me/tsargradtv/50341