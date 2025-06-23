Казань. Было-стало - 58

Угол улиц Пушкинской и Бассейной. 1930-е годы. Одноэтажный дом принадлежал до революции некоему Степанову. Здесь недолгое время арендовал помещение купец Андрей Степанович Деренков. «Несуразный, нескладный сухорукий человек с добрым лицом» — так описал Деренкова его нижегородский друг Алексей Максимович Пешков, будущий великий писатель Максим Горький.

Деренков был сыном крепостного крестьянина, в Казани вёл своё дело: у него было несколько пекарен. Пешков работал на заготовке теста на Малой Лецкой. Они неплохо поладили, правда, будущий писатель чуть не лишил себя жизни из-за неразделённой любви к сестре Деренкова, 20-летней Марии. В декабре 1887 года он стрелялся около Троице-Феодоровского монастыря (на этом месте теперь Национальная библиотека). Целил в сердце, попал в лёгкое. Лежал в Покровской больнице.

«Мне казалось, что я влюблён в Марию Деренкову, — вспоминал он позже. — Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную, краснощекую девицу, с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблён. Возраст, характер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной, и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка или хотя бы дружеское внимание женщины, нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений».

Старинный дом был снесён еще в советские годы. Теперь на этом месте здание Верховного суда Татарстана.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Жарковский мост на Булаке соединял Кузнечную и Триумфальную улицы (ныне исчезнувшие).

В 1926 году Триумфальная была переименована в Кремлевскую; мост официально стал называться Кремлевским.

Переправа носила имя купца Ивана Степановича Жаркова. Тот недолго служил городским головой Казани и построил на свои деньги единственный в городе разводной мост. Потом мост сгорел в сильном пожаре 1815 года; был восстановлен как обычный, неразводной.

Несмотря на то, что был деревянным, по нему спокойно ездили трамваи. На чёрно-белом снимке отчётливо видны рельсы. В 1950-е, в связи с реконструкцией набережных Булака, мост был разобран. Теперь найти место переправы можно только по Спасской и Юго-Западной башням.

Справа на чёрно-белом снимке виден двухэтажный дом. Некогда принадлежал купцу Устину Феофилактовичу Бочарову. Когда-то там был ресторан «Таганрог». Снесён в начале 2000-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки Большая Кизическая улица, угол с Инженерной (ныне Декабристов и Правосудия). Перед вами Кизический Введенский мужской монастырь.

Обитель основал в 1680-е годы митрополит Казанский и Свияжский Адриан — будущий патриарх Московский и всея Руси. Адриан стал последним предстоятелем церкви, после него патриаршество было отменено Петром Первым.

Вокруг монастыря выросла Кизическая слобода, которая просуществовала вплоть до 1960-х годов. Доминантой слободы и прилегающих территорий была пятиярусная 53-метровая колокольня. Она была заложена в 1835 году — ровно 190 лет назад. Архитектор Фома Иванович Петонди. Долгое время была самой высокой колокольней Казани.

Монастырь окружал старинный сосновый бор. Остатки его ныне образуют парк у ДК химиков. В 1929 году монастырь был закрыт и на две трети разрушен. Колокольня разобрана на кирпичи.

Монастырский некрополь был уничтожен в 1960-е. На кладбище покоились Иван Михайлович Симонов — один из первооткрывателей Антарктиды, Илья Андреевич Толстой, казанский губернатор и дед Льва Николаевича Толстого, многие известные люди, давшие Казани славу.

В начале 2000-х монастырь был возрождён.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Посмотрим на бывшую церковно-учительскую школу с домо́вым храмом во имя святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия. Адрес: улица Декабристов, 172.

Красивая постройка завершена строительством в 1906 году по проекту Фёдора Николаевича Малиновского и петербургского зодчего Николая Павловича Козлова. В Петербурге Козлов был соавтором знаменитой гостиницы «Астория».

Школа открылась в 1907 году. Здесь из 17-летних юношей и девушек готовили церковно-приходских учителей.

Фактически школа началась раньше, чем было построено краснокирпичное здание. Ещё в 1890-х годах тут стояли деревянные строения и располагалась школа псаломщиков близлежащего Кизического монастыря.

Закрыта в 1918 году. Храм также был закрыт, а красивый шатёр над храмовой звонницей сломан. Недолгое время здание использовали для нужд Казанского сельскохозяйственного техникума. В 1932-м история круто развернулась.

В Первомай 1932 года у села Караваево был торжественно заложен Казанский авиационный комбинат. Будущие КАЗ и КМПО. Вместе с авиакомбинатом заложен кирпичный завод, чуть ранее — ТЭЦ.

До 1939 года строительством гигантского предприятия и организацией производства на нём занималось единое руководство — Казмашстрой.

Для организации работ и размещения сотрудников требовалось большое здание, максимально приближенное к стройплощадке. Подходящая по всем параметрам постройка нашлась в слободе Восстания: бывшая церковно-учительская школа. Впрочем, Казмашстрой быстро переехал поближе к заводу, а местные жители ещё долго называли здание «Старым управлением».

После в здании была средняя школа №94. В 1965 году её перевели в новое здание на Шамиля Усманова; тут открылась восьмилетняя школа №23. Она была закрыта в 1974-м До 2000-х годов размещались разные школы и другие организации. Но последние полтора десятка лет здание пустует. Недавно было передано Русской церкви и внесено в реестр памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Сибирский тракт. На чёрно-белой фотографии на углу с улицей 8 Марта достраивается типовая кирпичная пятиэтажка (проект 1-418). Адрес: Сибирский тракт, №22/6. Этот дом, как и две пятиэтажки за ним, был возведён в 1960 году. Сама улица 8 Марта образовалась в мае того же 1960 года.

Сибирский тракт до 1940-х служил границей Казани. Нечётная сторона была городом. Её застраивали с 1950-х годов. Чётную сторону начали застраивать уже в 1960-х, когда границы Казани расширились.

На чёрно-белой фотографии справа кирпичный забор, ограждающий территорию КазХимНИИ. Кажется, он стоит до сих пор. Далее виден пятиэтажный торец. Это левое крыло большого жилого дома №23, возведённого в 1957 году по проекту Саначина — Солдатова.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей в 65 лет. Бывший губернаторский дворец в Казанском Кремле. Судя по надписи на фронтоне «...Комитет АТССР», в здании ещё находится Центральный исполнительный комитет Татарской республики — ЦИК АТССР. В 1938-м его сменит Верховный Совет ТАССР. Значит, верхняя фотография сделана как минимум до 1938 года.

В октябре 1941 года в губернаторском дворце разместилась Высшая разведывательная спецшкола Генерального Штаба РККА. Она была эвакуирована в Казань из Москвы и находилась здесь до 1943-го. В школе готовили военных разведчиков для работы за линией фронта. В основном усиленная работа с изучением немецкого.

Находилась разведшкола в прямом подчинении начальника разведывательного управления Генштаба (ныне больше известного как ГРУ). В начальный период войны разведуправлением руководил генерал Алексей Павлович Панфилов, уроженец Казани. Заместителем начальника разведшколы по учебной работе и руководителем кафедры разведки был Павел Семёнович Рыбалко, будущий маршал бронетанковых войск СССР. Он провёл в Казани больше полугода, пока не отбыл на фронт. Теперь дворец — официальная резиденция главы Татарстана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Вид на Ивановскую площадь со стороны Спасских ворот. 1880-е годы. Самое интересное на старинном кадре — извозчик. Под колёсами его экипажа — белокаменный мост и остатки Спасского рва.

Когда-то через ров был переброшен деревянный подъёмный мост. Затем ров был частично засыпан, а деревянный мост заменён каменным. Его остатки ещё долгое время сохранялись у Спасской башни. К концу XIX века ров был давно засыпан, а мост с мощным каменным парапетом остался.

На втором плане справа — корпус бывшего Гостиного двора. В начале 1890-х архитектор Иван Никитич Колмаков (тот самый, что спроектировал Красную арку у порохового завода) украсил фасад Гостиного двора и пристроил изящный портик с шатром. В апреле 1895 года состоялось торжественное открытие Казанского городского музея. Основу музейного фонда составила обширная частная коллекция казанского археолога Андрея Фёдоровича Лихачёва. В этом месяце ровно 130 лет со дня открытия музея.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 135 лет. Улица Воскресенская (теперь Кремлёвская). Дом Василия Васильевича Мартинсона. Возведён в 1871 году, то есть более полутора веков назад. Здесь располагалось одно из отделений банковской конторы, которую Мартинсон вместе со своим партнёром Василием Ивановичем Заусайловым и его матерью Анастасией Афанасьевной Печёнкиной основали в конце 1860-х годов.

Заусайлов был из видной семьи. Его дед — городской голова; мать, вторым браком Печёнкина, купчиха, начав с керосинок, взяла подряд на городское освещение. Своё дело партнёры в 1875 году оформили как Товарищество А.А. Печёнкина и К.

Компаньоны покупали и продавали процентные бумаги, облигации и билеты займов, давали ссуды; быстро разбогатели, расширились на все Поволжье. Главную контору держали на Большой Проломной, а в 1888 году вовсе переехали в столицу — Санкт-Петербург, на Невский проспект. В 1904 году компаньоны обанкротились, чем шокировали всех своих вкладчиков.

Когда-то в доме размещались «Волжско-Камские номера». В 1882 году Мартинсон открыл здесь же платный кабинет, из которого по телефону можно было слушать постановки городского театра. Сейчас кажется, что это сомнительное удовольствие, тем более за деньги. Но тогда телефон воспринимался примерно как искусственный интеллект сейчас — потому спрос был большой.

Рядом с домом стоял Воскресенский собор, давший название улице. Он был снесён в 1930-е.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 120 лет. Вид на спуск улицы Галактионова (раньше она называлась Малой Галактионовской, а её настоящее название — Большая Лядская). Своё нынешнее имя улица получила в результате компромисса.

34-летний Алексей Петрович Галактионов в 1920-е всего несколько месяцев управлял Татарстаном в качестве ответственного секретаря Татарского обкома Коммунистической партии. В июне 1922 года он разбился в авиакатастрофе под Чистополем, был похоронен на Арском кладбище. В том же году сразу две улицы в Казани — Большая и Малая Лядские — были переименованы в честь погибшего партийного начальника.

В 1949 году власти решили, что исторических заслуг Галактионова перед ТАССР маловато и целая улица в центре Казани — слишком большая честь. Большая Галактионовская была переименована в честь писателя Горького. До этого имя Горького носила маленькая улочка, называемая ныне улицей Зои Космодемьянской.

Возведённый в 2000-е в стиле капромантизма ЖК Royce House (справа) относительно неплохо вписался в склон.

Разница между фотографиями чуть более четверти века. Лавки Толкучего рынка на спуске Гостинодворской улицы (ныне Чернышевского). Ближняя постройка и дальняя — Москательный ряд — сохранились, только были надстроены в 1930-е годы. Нас больше интересуют вывески. Справа РЕСТОРАН И.А. Чугунова. Сохранился даже телефонный номер того ресторана: 5-17. Сам хозяин, Иван Агапьевич Чугунов, жил в Адмиралтейской слободе, в собственном доме.

Рядом с чугуновским рестораном похоронное бюро, или бюро похоронных процессий Семёна Ивановича Старинина. Был такой, довольно известный в Казани мастер похоронных услуг.

Оба сына Семёна Ивановича Старинина, Лев и Яков, в советские годы оказались под арестом. Лев Семёнович — по обвинению во вредительстве; был оправдан. Яков Семёнович получил 10 лет лагерей за «контрреволюционную пропаганду».

Следом за бюро некие Т.А. Грачёв и «С.-Петербургский магазин» Рохмана. На самом углу с Малой Проломной (ныне Профсоюзная) в Москательном ряду магазин Фёдора Фёдоровича Жадина.

Толкучий рынок, или Толчок, — один из древних рынков Казани. Возможно, он собирался ещё с ханских времён. Здесь продавали всё (или почти всё). Он начинался за Гостиным двором и тянулся далеко по нынешней Профсоюзной улице.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Гостиный двор и трамвай на Воскресенской улице (ныне Кремлёвская). В первые годы советской власти Гостиный был переименован в Дом государственных учреждений. Плюс в нём разместилось рабочее общежитие. Воскресенская улица также была переименована. Сначала в честь писателя Чернышевского, потом — Ленина.

В 1933-м Гостиный двор был надстроен на два этажа по проекту Петра Тихоновича Сперанского. В 1954 году юго-восточный угол Гостиного двора был обрушен. Намеренно или не выдержали стены, сейчас уже не понять. На месте обрушения в 1959-м был возведён жилой пятиэтажный дом с отступом от красной линии. Проектировал выдающийся татарский архитектор Ахмед Гадиевич Бикчантаев.

Место сильно изменилось. Только Спасская башня и шатёр музея на дальнем плане напоминают, что мы в одной и той же точке.

Трамвай на Воскресенской улице появился в 1890-е. В 1948 году движение было прекращено.

Разница между фотографиями 90 лет. Гостинодворский мост, он же Владимирский, а теперь Ложкинский.

Самый широкий среди семи булачных мостов. Несмотря на то что был деревянным, по нему ходил трамвай (на чёрно-белом кадре хорошо видны рельсы). В 1958 году мост был заменён на железобетонный. Проект разработали Узбек Гибадович Алпаров и Ефим Юделевич Брудный.

Ложкинским мост называется в память о купце и благотворителе Василии Михайловиче Ложкине. Незадолго до революции часть нынешней улицы Чернышевского (от Черноозёрского парка до пересечения с нынешней Кремлёвской) называлась Ложкинским переулком.

Два старинных дома на втором плане слева и справа сохранились, но были до неузнаваемости перестроены в наше время. На доме Столбовой (справа) хорошо заметна большая вывеска на русском и татарском языках. Судя по тому, что написано одновременно на латинице и арабице, это самое начало 1930-х. Яналиф для тюркских народов был введён в 1929-м, но по инерции продолжали писать по-старому, арабской вязью. На вывеске указано: АМБУЛАТОРИЯ ТАТКУСТПРОМСТРАХА.

В 1920-х при Татарском совете народного хозяйства был создан отдел, потом секция кустарной промышленности — Таткустпром (занимался регистрацией и поддержкой кустарных кооперативов в Татреспублике). Секция была упразднена в августе 1932 года.

Дом Столбовой был капитально перестроен в 1990-е. Дом Пушнова (слева) также, к сожалению, был изуродован современным ремонтом. Ныне здесь банковский офис.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 90 лет. Не ищите различия между верхним и нижним снимками. Подлинный доходный дом Герасима Семёновича Потехина, возведённый в 1830-х годах по проекту Фомы Ивановича Петонди, был разрушен в 2011 году. Прокуратура даже возбуждала уголовное дело по факту уничтожения памятника архитектуры, но виновных так и не нашли. Дом стоял на перекрёстке Малой Проломной и Гостинодворской улиц (сейчас Профсоюзная и Чернышевского).

Герасим Семёнович Потехин был влиятельным купцом. Его брат Василий Семёнович в 1820-х годах был недолгое время казанским городским головой при губернаторе Александре Яковлевиче Жмакине. Герасим Семёнович скончался в декабре 1846 года. Погребён на погосте Кизического монастыря.

В доме Потехина были гостиница, лавки и магазины. Например, винная торговля Дмитрия Ивановича Вараксина. В советские времена дом превратился в коммуналку. На первых этажах были учреждения: с 1935 года клуб слепых с библиотекой, рядом — ателье. Также суд Бауманского района Казани. После разрушения на месте была выстроена почти полная копия дома.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 16 лет. Улица Некрасова в 1980 году. До революции она называлась Собачьим переулком; с 1927 года стала носить имя Николая Алексеевича.

Старая застройка по чётной стороне была постепенно расселена, а затем снесена в первой половине 1980-х — расчищали место для строительства памятника Муллануру Вахитову. Чётная сторона была сметена полностью в 2000-е годы.

На дальнем плане частично виден кинотеатр «Вузовец». Справа пассажирский автобус ЛАЗ-695, за ним толпа на конечной остановке.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Казанский пригородный вокзал до 1967 года располагался в красивом деревянном корпусе. Он стоял у нынешней Западной платформы.

Первые пригородные поезда появились в 1930-е годы. Из Казани можно было доехать до Юдино, Зеленого Дола и Лопатино (он же Волжск). Пассажирам подавались вагоны третьего и четвёртого класса. Они были вместительны, с деревянными лавками, без обивки. Третий класс был похож на плацкарт. Четвёртый класс назывался «рабочим вагоном» и напоминал нынешнюю электричку. Движение на электротяге — электрички — появились в Казани в феврале 1972 года.

На чёрно-белом снимке отчётливо читается слово «БУФЕТ». Кассы стояли отдельно — к ним выстроилась очередь. Выход на платформу, к поездам по белой лестнице. Она хорошо видна справа от входа в буфет. На нижнем фото здание пассажирского сервиса с кассами дальнего следования 1996 года постройки. Архитектор Владимир Евгеньевич Белицкий.

Чёрно-белый кадр сделал в июле 1957 года Конон Пименович Белков. Современный снимок с той же точки 68 лет спустя. Поперечно-Казанская улица (бывшая Красина, а ныне улица Япеева). 1890-е годы. Качество старинной фотографии невысокое, но разобрать можно всё. Слева на первом плане круглая башня — часть каменной стены, что стояла вокруг Богородицкого монастыря. Обитель была закрыта ещё в 1930-е. Монастырские стены разобраны тогда же, но некоторые башни использовались. Башня на Красина была сломана в начале 1970-х, когда начали возводить новый учебный корпус школы №39. Теперь на её месте ворота в школьный двор.

Дом по центру снимка некогда принадлежал казанскому купцу Александру Алексеевичу Чекмарёву. Построен в 1777 году, то есть 248 лет назад.

После кончины Чекмарёва дом перешёл во владение Пелагеи Петровны Дедевой (в девичестве — Каменевой). Её брат Гавриил Петрович Каменев по сей день известен как поэт. Чуть поодаль от дома Дедевой стоял второй её дом, известный тем, что в 1840-х годах в нём жили братья Толстые — Сергей, Дмитрий и Лев, будущий великий русский писатель Лев Николаевич.

Дом Чекмарёва — Дедевой едва не был разрушен в начале 2000-х, но уцелел и даже реставрирован. Его точный адрес: Япеева, 13.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Дом на углу Петропавловской улицы и Петропавловского переулка (ныне Мусы Джалиля и Рахматуллина) был куплен для Мариинской женской гимназии в декабре 1871 года за 11 500 рублей у наследников помещика Николая Михайловича Теренина (он скончался в 1870 году). Покупали фактически участок земли, а не здание: оно было в аварийном состоянии; в нём квартировали солдаты резервного батальона.

За 12 лет до этого, в августе 1859 года, в Казани открылось шестиклассное женское училище I разряда. Через 10 лет, в 1869 году, училище было перепрофилировано в гимназию и получило имя Мариинская — в честь императрицы Марии Александровны, она стала Высочайшим покровителем гимназии. На первых порах гимназистки учились в доме купца Крупенникова на Воскресенской улице (сейчас в новоделе этого дома на улице Кремлёвской размещается министерство строительства Татарстана).

Председателем попечительского совета гимназии был Николай Евгеньевич Боратынский. Идея со строительством нового здания принадлежала ему. После сделки дом Теренина был полностью перестроен. Об этом нам сообщает П.И. Смирнов в «Историческом очерке Казанской Мариинской Женской Гимназии за двадцать пять летъ его существования».

Строительство шло под руководством архитектора Льва Казимировича Хрщоновича. Они завершили работы за полтора года — в августе 1873-го, а в декабре того же года 500 гимназисток учились уже в новом здании.

Гимназия была закрыта в 1918 году. В 1940-е годы в здании размещалась Казанская спецшкола №9 Военно-воздушных сил. Ныне здесь — лицей имени Лобачевского при Казанском университете.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Проспект Ямашева летом 1977 года выглядел вот так. Справа на двух кадрах корпус бассейна «Оргсинтез», возведённый в 1973-м. На дальнем плане справа ещё строится дом №15 по Ямашева.

Сам проспект получил своё имя в 1972 году. До этого имя Ямашева носила нынешняя улица Меховщиков.

Прокладывался проспект с конца. Эстакада на пересечении с проспектом Ибрагимова, соединившая Ямашева с улицей Декабристов, была заложена в 1980 году и торжественно открыта к празднику 7 ноября 1982 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 48 лет. На фотографиях Большая улица в Суконной слободе (сейчас Тихомирнова). В каждой слободе была своя Большая улица.

Большая улица сохранилась в Адмиралтейской слободе; в Красной слободе тоже сохранилась (теперь называется Большой Красной).

Когда-то в этом месте был знаменитый Сорочий рынок. Конкретно в этом месте начинались ряды, где торговали рыбой. Ничего практически не сохранилось от прежнего вида. Но по старым фотографиям, по расположению домов прежнее место съёмки вычислено с точностью. Справа отчётливо виден двухэтажный ТРАКТИР. На его месте ныне театр «Экият».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина. В этом году 65 лет со дня открытия.

Стадион был построен и сдан к 40-й годовщине образования Татарской республики, 25 июня 1960 года. За два месяца до этого весь Советский Союз отмечал 90 лет со дня рождения Ленина, потому стадион получил его имя.

До 1967 года в Казани не было крытой ледовой арены, потому стадион был домашним для будущей хоккейной команды «Ак Барс», тогда — СК имени Урицкого.

Стадион был построен фактически на русле Булака. Это место постоянно подтапливалось весной. В конце 1950-х, со строительством Куйбышевской ГЭС, Казань обрела надёжную систему инженерно-защитных сооружений и навсегда избавилась от наводнений и паводков. Часть Булака, что между Жарковским мостом и берегом Казанки, была закована в трубу и засыпана — образовалась большая площадка, на ней был заложен стадион.

Первая встреча на стадионе прошла спустя два месяца после открытия: 21 августа 1960 года. Казанский клуб «Искра» принимал «Металлург» из Каменска-Уральского. Казанцы выиграли 4:1.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Магазин №5 Второго Казанского горпищеторга на остановке «Энергетический институт». Кто жил на Декабристов, Чистопольской или на других прилегающих улицах, до сих пор помнят магазин, ведь каждый день мимо на остановку и с остановки домой. Здание было возведено ещё до революции, и вплоть до сноса в начале 2000-х в нём был магазин. Слева виден проход к институту.

На чёрно-белом кадре хорошо видны трамвайные рельсы. В 2010 году трамвайное движение по Декабристов было закрыто. Дорога была расширена.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 30 лет. Набережная Булака (ныне Право-Булачная). На углу с Университетской улицей изуродованная Никольская церковь. Единственное, что сохранилось от старого пейзажа.

Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая был единоверческим. То есть входил в число приходов государственной православной церкви, но служба велась по старому, дониконовскому обряду.

Храм был возведён в 1850-х годах белокриницкой старообрядческой общиной (деньги дали купцы Арсений Кондратьевич Подуруев, Игнатий Петрович Рязанов, Яков Иванович Жаров). По завершении строительства власти запретили старообрядцам освящать храм и вести службы в нём. Храм был фактически отобран у общины и передан единоверцам. Община вплоть до начала XX века собиралась в частном доме Ивана Петровича Карпова на Большой Проломной. Казанцы помнят этот дом по ресторану «Дом чая».

При Советской власти Никольский храм был закрыт, купол разобран, шатровая колокольня снесена. В здании разместилось общежитие. В наше время здесь были аптека и ресторан. Сейчас храм пустует и ждёт реставрации.

Через дорогу от храма — красивый двухэтажный доходный дом. В начале 1970-х он был снесён, а в 1975 году тут началось строительство комбината «Здоровье». Теперь и комбинат снесён. На освободившемся месте встал отель Luciano.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Угол Большой Казанской и Поперечно-Покровской улиц (ныне Большая Красная и Карла Фукса). Один из красивейших домов старой Казани. Возведён в 1834 году по проекту Петра Григорьевича Пятницкого.

Домом владели разные фамилии, в том числе довольно известные. Одно время здесь обитал жандармский чин (майор или полковник) Илья Эммануилович Никифораки. После дом выкупил казанский уездный предводитель дворянства Пётр Исаевич Депрейс. Также здесь жил известный литератор Пётр Петрович Перцев. Последними частными хозяевами были Лихачёвы.

После революции дом был национализирован, превращён в коммуналку. По некоторым данным, в одной из квартир проживал Пётр Максимилианович Дульский — отец казанского искусствознания и выдающийся исследователь казанской старины.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Улица Декабристов. Пионеры везут металлолом на тачке. На втором плане угадывается Сельская улица. Она исчезла в 1970-х — стала частью проспекта Ямашева. Белый штакетный забор огораживает детский парк.

В конце 1960-х позади высоких сосен будет возведён Дворец культуры химиков. Эти сосны потом долго будут украшать площадь перед ДК. К сожалению, сейчас не осталось не одной. Место поменялось невероятно за последние 70 лет.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Мы на Грузинской улице в 1903 году. Чёрно-белая фотография сделана сразу после окончания строительства Казанской художественной школы по проекту Карла Мюфке. Справа ещё не началось строительство Казанского коммерческого училища. Он будет построен в 1908 году (там сейчас аграрный университет). На месте главного здания КНИТУ-КХТИ палисадник — стройка начнется только через 25 лет. Высшие женские курсы на Арском поле. Ныне здесь улица Карла Маркса. Проектировал здание Василий Андреевич Трифонов, преподаватель черчения и рисования, инженер и будущий ректор Казанского художественно-технического института (КХТИ). Строительство было закончено в 1912 году.

Старинная надпись ВЫСШIЕ ЖЕНСКIЕ КУРСЫ до сих пор просвечивает на фризе сквозь слои краски. На фризах левого и правого крыльев были надписи ФИЛОЛОГИЯ и ИСТОРИЯ.

Высшие женские курсы с 1911 года были формой специального вузовского образования. В Казани открыты ещё при Александре II, но при царе Александре III большинство курсов закрыты. В том числе и в Казани. Первоначально образование здесь было разделено по двум направлениям: физико-математическому и историко-филологическому. После восстановления курсов в Казани осталось только одно — словесно-историческое, разделённое на два отделения: историческое и языка и литературы. Перед Первой мировой войной здесь учились 1200 девушек. Из них татарок-мусульманок — пять (меньше половины процента).

Теперь это один из корпусов Казанского университета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Пороховая слобода. Улица 25-го октября (бывшая Офицерская). Этот маленький дом — изба-читальня, или (официально) библиотека-читальня. Отчётливо читается вывеска перед входом на русском и татарском: «Лекторий». Надписи на татарском появились в Казани на публичных вывесках только после революции 1917 года. В сентябре 1917-го Пороховая слобода была включена в состав Казани.

Судя по тому, что бревенчатый дом выглядит относительно целым (только два окна забиты), чёрно-белый кадр сделан уже после разрушительного пожара на Пороховом заводе в августе 1917-го. Через год, в августе 1918-го, Казань сдалась частям чехословацкого корпуса (в народе — чехособаки) и народной армии Комуча. В сентябре в лектории разместился штаб восставших. Они планировали поддержать контрнаступление красных на Казань.

В начале 1920-х избушка была перестроена. Появилась красивое одноэтажное кирпичное здание. Кажется, сейчас здесь офис.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Ново-Горшечная в 1903 году. Сейчас она называется улицей Бутлерова. Справа на чёрно-белом кадре белеет фасад дома, где жил декан медфакультета Императорского Казанского университета Франц Осипович Елачич. Дом сохранился, в нём теперь база студентов-стоматологов Казанского медуниверситета.

За последние 122 года бывшая Ново-Горшечная поменялась кардинально. В наше время она фактически была отстроена заново. На ней не осталось ни одного деревянного дома.

В 1905 году, то есть спустя два года после того, как был сделан чёрно-белый кадр, на Ново-Горшечной появился трамвай. Он ездил по улице 105 лет. В 2011-м трамвайные рельсы с улицы Бутлерова были демонтированы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки... На нынешней улице Хади Такташа. Напротив нового театра имени Камала есть место, где до 1933 года стоял храм Михаила Архангела. По этому храму была названа Архангельская слобода.

Храм мог бы сохраниться, если бы Казгорсовет в 1931 году принял решение переделать его в рабочий клуб Казэнергостроя. Тогда бы снесли колокольню, перестроили трапезную и алтарь, а лет через 80–90, уже в наши дни, храм бы восстановили наши реставраторы. Но было решено иначе — храм закрыть и разобрать на стройматериалы.

Место, где он стоял, известно по картам и вычисляется по трассировке улицы Хади Такташа, которая до 1949 года носила имя Лозовского, а при царях была Дальне-Архангельской.

Храм был построен очень давно, когда эти места еще были пригородным архиерейским селом Архангельским на берегу озера Кабан. Колокольня была перестроена в 1882 году. Стала шатровой.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки. На верхней картинке проект Дома Советов на площади Свободы. Его разработали в 1951 году Георгий Иванович Солдатов и Павел Алексеевич Саначин. В 1953 году скончался Сталин, через год началась борьба с архитектурными излишествами, сметы на строительство были урезаны.

Дом Советов был возведён наполовину — на пять этажей. В историю Казани он вошёл как корпус Татарского обкома КПСС. В начале 2000-х недостроенный пенёк был снесён. Архитекторами Татинвестгражданпроекта (руководитель Герман Алексеевич Бакулин) был разработан новый корпус, напоминающий очертаниями проект Саначина — Солдатова. Сегодня здесь размещается Кабинет министров Татарстана.

Обратите внимание, что памятник Ленину предпологалось установить непосредственно у Дома Советов. Но в итоге в 1959 году он украсил сквер на площади Свободы. ___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...