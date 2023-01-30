Ну, поскольку решили оставить все это на весь февраль, то хочу кщк поставить некоторые виды расцвеченной Москвы. Просто грех пройти мимо.Пушкинская площадьСо стороны кинотеатраАрбатская площадьАрбатская площадьАрбатская площадьГосдумаГЭС-2.ГЭС-2.ГЭС-2.Киевский вокзал.Киевский вокзал.Киевский вокзал.Красота в ОтрадномКрасота в ОтрадномКрасота в ОтрадномМанежная площадьМанежная площадьНапротив набережной Тараса Шевченко, недалеко от Киевского вокзала.Напротив набережной Тараса ШевченкоНапротив набережной Тараса Шевченко, недалеко от Киевского вокзала.Напротив набережной Тараса Шевченко, недалеко от Киевского вокзала.Новогодние декорации в парке Победы на Поклонной горе.Новогодние декорации в парке Победы на Поклонной горе.Новогодние декорации в парке Победы на Поклонной горе.Парк Победы на Поклонной гореПарк Победы на Поклонной гореПарк Победы на Поклонной гореПарк Победы на Поклонной гореНовогодняя ёлка у БЦ Белая площадьНовогодняя ёлка у БЦ Белая площадьНовогодняя красота в НовокосиноНовогодняя красота в НовокосиноНовогодняя красота в НовокосиноНовогодняя красота в НовокосиноНовогодняя красота в НовокосиноНовогодняя Лубянская площадь.Новогодняя Лубянская площадь.Новогодняя Лубянская площадь.Новогодняя сказка на Патриарших прудахНовогодняя сказка на Патриарших прудахНовогодняя сказка на Патриарших прудахНовогодняя сказка на Патриарших прудахНовогодняя сказка на Патриарших прудахНовогодняя сказка на Патриарших прудахНовогодняя сказка у Триумфальной аркиНовогодняя сказка у Триумфальной аркиНовогодняя сказка у Триумфальной аркиНовогодняя сказка у Триумфальной аркиНовогодняя сказка у Триумфальной аркиНовопушкинский скверНовопушкинский сквер. 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Москва в огнях
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