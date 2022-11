На годовщину смерти Брежнева – выдающегося правителя нашей страны. Григорий Игнатов

Почему мнение о Брежневе как о смешном маразматике – в корне неверно, а «эпоха застоя» была на самом деле пиком советской мощи и благосостояния.

В современной России есть большой пласт людей, которые свято чтут 5 марта – день смерти Сталина, носят гвоздики к кремлёвской стене, и всячески напоминают себе и другим, что уважаемый ими человек сделал для нашей страны. Ничего плохого в этом нет, но, честно говоря, несправедливо, что день кончины другого великого человека не заслужил и доли такого внимания. Постараемся исправить эту ошибку.

10 ноября 1982 года скончался лучший правитель Советского Союза, при котором наша Родина достигла пика могущества, а народ смог жить спокойно и счастливо – Леонид Ильич Брежнев.

Мнение о Брежневе как о пассивном маразматике предельно несправедливо – это был практически всю свою жизнь активный, «многоуровневый» политик, который умело совмещал политику кнута и пряника в борьбе за интересы СССР. Вот как раз об этом и интересно поговорить!

За 18 лет брежневского правления Советский Союз многократно увеличил сферу своего влияния. Это было далеко непросто, но факт есть факт – за какие-то два десятилетия была построена ОГРОМНАЯ… хочется сказать «колониальная империя», но это будет предельно неверно, потому что СССР не выкачивал из дружественных стран ресурсы, а вкладывал их.

Пусть будет «Союзная Империя» – от Кубы до Вьетнама, от Зимбабве до ГДР, от Сирии до Никарагуа. Десятки стран. Суммарная их территория превосходила площадь Британской империи в период её расцвета! Если это не пик могущества и величия величайшей державы в мировой истории, то что же тогда пик?!

И эта Союзная Империя была создана путём активного соперничества с другим могущественным соперником – Соединёнными Штатами Америки. И тогда как раз была эпоха, когда мы почти везде побеждали Штаты, превосходили их.

Победа во Вьетнаме – это советская победа, чья же ещё? Победа советского оружия, советских инструкторов, советской помощи на всех уровнях. Без наших ракет, истребителей и поставок боеприпасов ДРВ бы много не навоевало.

Многократные победы над колониальными режимами в Африке – наши, советские победы. Обученные советскими инструкторами местные партизаны отлично били наших геополитических противников Анголе, Родезии, Конго и так далее.

Считать ли победой Войну Судного дня в 1973 году, когда Египет и Сирия нанесли тяжелые потери Израилю, но не смогли закрепить свои результаты? Формально нет, но это был крайне эффектный «футбольный матч», где взаимные «голы» были многократными. Синайское сражение и «Битва за китайскую ферму» – самые крупные танковые бои со времён Второй Мировой – показали, какой может быть по масштабам Третья Мировая война, и что советская техника воюет на равных с западной. Выучка экипажей и таланты командования – увы, другой вопрос.

Операция в Чехословакии в 1968 году примечательна тем, что Брежнев «пошёл на принцип», опровергая ползучее размывание советского контроля за странами Восточной Европы: «Чехословакия находится в пределах тех территорий, которые в годы войны освободил советский солдат. Границы этих территорий – это наши границы. И так будет всегда». Согласитесь, классно сказано!

Не менее интересно и то, что Брежнев при всём этом не «пёр буром», а умело использовал международную конъюнктуру для чередования периодов напряжённости и разрядки. Сперва вроде как обострил отношения с Западом после 1968 года, а через несколько лет умело их сгладил – Брежнев приглашает в гости Никсона, а потом сам едет в США. И вот уже летит миссия «Союз-Аполлон». Подписаны договоры о ограничении стратегических вооружений. И всё это, заметьте, не уступки соперникам, а напротив – фиксация выгодного для СССР статус-кво, где признания расширения его влияния становится признанным международным фактом и легитимизируется.

Ввод войск в Афганистан можно рассматривать двояко – с одной стороны, как необходимость, с другой – как наглядную и выразительную демонстрацию того, что «У нас, конечно, разрядка, но зубы не выпали, и свои интересы мы защитить сумеем».

А ещё Брежнев обеспечил личным жильём 162 миллиона человек (в голове не укладывается!), построил БАМ, провёл Олимпиаду и довёл национальный доход СССР по сравнению с таковым в США от 58% в 1960 году до 67% в 1980. Такой вот «застой». Такое вот, кстати, «догоним и перегоним Америку» – выходит, не так уж и иронически нужно воспринимать тот лозунг. Отставание постоянно сокращалось. Ах да, именно при нём СССР становится той самой «энергетической сверхдержавой» нефти и газа, которой мы сейчас и являемся. При нём были созданы бессмертные шедевры советского кинематографа, остающиеся «матрицей» нашей ментальности по сей день.

Ну и, last but not least, он был просто хорошим человеком. Добрым, мягким, внимательным к окружающим, с милыми слабостями типа любви к охоте и хорошим автомобилям. Без сомнения, лучшим правителем России в XX веке – даже не спорьте. Почаще вспоминайте его в этот день ноября каждый год.

P.S. В 2019 году в Хараре, столице Зимбабве, одну из центральных улиц переименовали в авеню Брежнева. А вы говорите: там нас давно не помнят…

