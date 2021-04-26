Г.Сидоров о тёмной миссии Хрущёва

Первая волна тотальной фальсификации истории СССР произошла почти сразу после убийства И.Сталина и захвата власти троцкистами-сионистами из ЦК КПСС по главе с Перлмуттером-Хрущевым. Анализ тех исторических событий позволяет предположить прямую связь между мировым правительством и западными спецслужбами с одной стороны и сионистской "верхушкой" ЦК КПСС - с другой. Ибо пришедшая к власти клика не только практически сразу приступила к подготовке развала страны, перечеркнула все осуществленные ранее подлинно народные преобразования в государстве, но и сфальсифицировала исторические события периода правления И.Сталина, возложив именно на него всю вину за гибель миллионов людей от подрывной деятельности сионистов, пролезжих во все властные и силовые структуры молодого советского государства.

Не случайно и уничтожение самой этой кровавой сионистской своры в 1937-1938 годах до сих пор в учебниках истории описывается как "сталинские репрессии против народа". Но зато историки от "богоизбранного народа" напрочь молчат о том, что буквально за считанные дни до своей гибели Сталин отказал требованию сионистов передать Крым евреям и готовил переход реальной власти к органам государственной власти - советскому правительству, в то время как сионистская "верхушка" ЦК КПСС пыталась сохранить единоличную власть в своих руках.

И после убийства И.Сталина ей это удалось. Не случайно и личным распоряжением Перлмуттера-Хрущева в нарушение конституции РСФСР Крым был передан в состав УССР, на базе которой уже тогда начал подготавливаться иудейский проект "Новая Хазария".

Вот, например, какой перечень антинародной и антисоциалистической подрывной деятельности Перлмуттера-Хрущева можно прочесть в книге российского писателя Г.Сидорова "Тайный проект вождя":

"Так, например, Н.С. Хрущёв совершил следующее:

• не стал проводить намеченную И.В. Сталиным реформу Коммунистической партии, функционеры которой превратились в особый класс чиновников-паразитов;

• перевёл социализм в форму госкапитализма, где представители чиновничьего аппарата стали советскими эксплуататорами;

• нарушил основной принцип социализма: «каждому по труду», организовав уравниловку в оплате труда при условии увеличения норм выработки и превратив производственные отношения в лагерные;

• организовал, в противовес сталинскому снижению цен на товары первой необходимости, непрерывное повышение цен;

• уничтожил, под видом военной реформы, проекты по строительству нового сильного военно-морского флота и военного самолётостроения, другие направления военного строительства, резко сократил армию и организовал утилизацию огромного количества новой боевой техники и кораблей нанеся непоправимый вред обороне страны;

• лишил советский рубль золотого обеспечения, осуществив разрушение сельского хозяйства, поскольку, если страна «не способна себя прокормить, она вынуждена закупать продукты питания, платя за них золотом или ресурсами…»; сельское хозяйство было разрушено через укрупнение деревень, когда тысячи процветающих советских сельских населённых пунктов были объявлены нерентабельными и в короткий срок уничтожены; закрылись также машинно-тракторные станции (МТС) и т. п.; страна мгновенно столкнулась с нехваткой продуктов питания, приближался голод; полной волюнтаристской утопией было навязывание аграрникам кукурузной эпопеи и других нелепых проектов;

• подорвал промышленный потенциал СССР по многим базовым направлениям;

• сформировал программу пересмотра итогов Второй мировой войны с последующей передачей Японии Курильских островов и т. п.



Наиболее сильная диверсия осуществлена Н.С. Хрущёвым в сфере изменения сознания советского человека. Хрущёвские реформы, а прежде всего, уравниловка и превилегированное положение партийно-хозяйственного чиновничьего аппарата привели к тому, что духовные ценности некоторой части советского общества изменились не в лучшую сторону. Масса граждан, особенно молодых, стали считать, что труд на благо общества является наглой и бессовестной эксплуатацией… Что мечта о справедливом коммунистическом обществе будущего — самая настоящая химера, миф, который никогда не сбудется. Что пора учиться жить для себя. Чтобы у тебя всё было хорошо в материальном плане надо либо воровать (удобнее всего у государства), либо становиться крупным чиновником, лучше — партийным функционером, потому что честным трудом ничего, чего тебе хочется иметь, за всю жизнь не заработаешь… Усиливала эти потребительские амбиции уже вовсю проникшая на территорию Советского Союза в этот период западная пропаганда.

Омерзительные последствия хрущёвской перестройки — материализация и индивидуализация сознания части советских граждан — стали благодатной почвой для перестройки М.С. Горбачёва".

Как видим, многое из того, чего натворил в СССР Перлмуттер-Хрущев и его клика современной пропагандой сионо-паразитов и их слуг несправедливо приписывается совсем другим деятелям. А ведь фарисейство и ложь - это и есть самые характерные признаки пропаганды паразитической и сатанинской западной цивилизации, и в первую очередь - сионо-англосакской империи, где влияние сионистов во властных структурах и силовых ведомствах наиболее сильно.

Поэтому, прежде чем верить в очередные лживые мифы, распускаемые продажными слугами паразитов, хотя бы попытайтесь включить собственные мозги и понять, кому такие мифы выгодны, чтобы переложить ответственность за собственные подленькие делишки на других. Не случайно ведь и русская народная мудрость предупреждает нас о том, что "Держи вора! - громче всех кричит сам вор". И нужно прекрасно понимать, откуда исходит все это лживое фарисейство.

Сейчас трудно сказать, был ли завербован сионо-англосакскими спецслужбами Перлмуттер-Хрущев во время своего визита в США, или же он изначально сознательно служил мировому Кагалу, однако, его подрывная антинародная и антисоциалистическая деятельность по началу развала страны - это не тупость и косность, как нам пытаются представить это большинство историков, а сознательное претворение в жизнь далеко идущих планов своих паразитических хозяев из мирового правительства.

И мнение по этому поводу Г.Сидорова вполне однозначное:

"Да, Никита Сергеевич был тесно связан с британской разведкой. Именно поэтому и убийство Сталина, и физическое устранение Л. Берии ему так легко удались. Не будь мощной финансовой поддержки и профессионального руководства извне, вряд ли он добился бы успеха. Читатель вправе спросить: откуда автору известны такие подробности? Чтобы обвинить Хрущёва в предательстве, нужны веские доказательства. И они, эти доказательства, как ни странно, имеются — и весьма серьёзные.

В прямом предательстве народа Советскою Союза и политической линии его руководства обвинил Хрущёва в ряде своих выступлений видный американский политик, сенатор Линдон Ларуш. Если учесть, что Ларуш дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента, то он должен быть человеком сведущим. Но американский сенатор далеко не единственный человек, который высказал в адрес Хрущёва подобное обвинение. Есть и другие люди, связанные сбританской разведкой, которые прямо назвали Никиту Сергеевича своим человеком.

В качестве доказательства достаточно вспомнить высказывание Уинстона Черчилля на торжествах в честь его восьмидесятилетия. Когда бывшему премьер-министру Британии объявили, что он является самым последовательным и самым непримиримым борцом с коммунизмом, он с таким утверждением не согласился. По мнению Черчилля, несмотря на все его старания в деле разрушения мировой коммунистической державы, его опередил Никита Сергеевич. Старина Черчилль знал, что говорил. Этот политик никогда не бросал слов на ветер. И на самом деле Хрущев сделал больше зла мировому социалистическому движению и Советскому Союзу в частности, чем десять черчиллей вместе взятых.

Современные историки, в том числе и прокоммунистического толка, чтобы как-то его выгородить, делают из Никиты Сергеевича эдакого придурковатого простачка. Дескать, творил и сам себе не отдавал отчета, что и зачем. Надо же, дитя малое! Недалёкость и простота были всего лишь его имиджем, своего рода прикрытием. Хрущёв даже Сталина сумел убедить, что он человек от сохи, и многие политические тонкости его пониманию недоступны. Чтобы добиться такого успеха, надо обладать острым умом и иметь под боком очень грамотных консультантов.

Потому Иосиф Виссарионович и не почувствовал с его стороны угрозу. Не понял Хрущёва даже Л. Берия... Но не надо думать, что Сталина убил один лишь Хрущёв. От вождя стремились избавиться все члены Политбюро. Все, кроме Лаврентия Берии. И Молотов, и Микоян, и Маленков, и другие отлично понимали, что дни их власти сочтены. Ещё немного, и в Политбюро, и в ЦК произойдут серьёзные замены. Всех их сменит подобранная Сталиным талантливая молодёжь. И им, старым революционерам и борцам за народное дело, останется только уйти на почётный отдых.

Вождь реформу уже начал: на XIX съезде КПСС в октябре 1952 года Сталин не только высказал идею выдвижения на высшие посты управления страной преданной делу, и самое главное, образованной молодёжи, но и заменил ею Молотова, Микояна, Кагановича и Ворошилова. Процесс смены кадров набирал обороты, и вопрос, что делать с вождём, встал для партаппаратчиков ребром. Но это была только одна из причин, которая толкнула старых членов Политбюро против Иосифа Виссарионовича.

Имелась ещё одна серьёзная причина, о которой мало кто знает. На октябрьском пленуме 1952 года Иосиф Виссарионович высказал мнение, что где-то в 1962–1965 годах, если темпы роста экономического развития в СССР не упадут, станет возможен переход в нашей стране от социализма к коммунизму. И начнётся он с ликвидации в Советском Союзе денег. Они останутся только для торговли с другими странами. Такой надвигающейся беды ни Центральный Комитет, ни члены Политбюро перенести были не в силах.



Спрашивается: почему? Да потому, что руководство Советского Союза к этому времени превратилось в особый чиновничий класс. И этому новоиспечённому классу было наплевать на мечту народов о коммунизме, безразлично, что ради неё в землю легли миллионы и миллионы соотечественников. Наверняка, у многих из них, за определённые услуги перед друзьями на Западе и посредством махинаций в торговле с заграничными партнёрами, скопились на счетах закордонных банков немалые суммы. Невольно возник вопрос: если через 10–15 лет в стране наступит эпоха коммунистических отношений, то, что с ними, с деньгами, делать? Не бежать же из-за долларов и фунтов за границу? Какие же тогда они будут герои и революционеры, борцы закоммунистические идеалы? Осталось одно: как можно скорее избавиться от реформатора.

Избавляться от Сталина им надо было ещё и потому, что Иосиф Виссарионович выдвинул идею постепенного реформирования функции коммунистической партии: превращения её из партии управления государством в институт кузницы управленческих кадров. Что это означает, каждый функционер отлично понимал: партия, по замыслу Иосифа Виссарионовича, фактически отстранялась от реальной власти. Управление переходило в руки выборных советских органов. Хоть всё это было задумано лидером Советского Союза и его ближайшим единомышленником Лаврентием Берией в перспективе, но члены Политбюро и ЦК изрядноперепугались".

Прекрасно видно, что у заговорщиков причин для убийства И.Сталина было предостаточно, но главная состояла в том, что сознание членов "верхушки" ЦК КПСС было уже разъедено паразитическим культом материального потребительства, а их возможности партийной "элитки" позволяли аккумулировать в своих руках немалые богатства, превратив их в новый класс богачей. И всего этого они лишаться не хотели, а потому и стали сознательно служить мировой паразитической сатанинской системе, поставив крест на социалистических и народных преобразованиях, и практически перейдя к курсу на развал страны, который позднее продолжил еще один предатель и агент иностранных спецслужб - М.Горбачев.

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Источник: michael101063.livejournal.com