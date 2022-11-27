Что сказал И.В. Сталин, когда узнал о любовных похождениях Брежнева?

Сталин и Брежнев

Как известно, любому партийному деятелю или человеку, занимающему определенное положение в обществе, И.В. Сталин уделял самое пристальное внимание. Внимание это касалось как общественной деятельности, так и личной жизни. Не стал исключением в этом плане и Леонид Ильич Брежнев.

Как-то до Сталина дошли слухи о «любовных похождениях» будущего генсека. Какова же была реакция Иосифа Виссарионовича, читайте в этой статье.

Семейная жизнь Л.И. Брежнева

Многие современники утверждают, что Леонид Брежнев пользовался огромной популярностью среди женщин в юношеском и даже зрелом возрасте. Брак Леонида Ильича с Викторией Петровной был этому не помеха.

Поженились они довольно рано. Леониду Брежневу на тот момент не было и двадцати двух лет. Виктория Петровна, мягко говоря, никогда не отличалась природной красотой и рядом с импозантным, всегда общительным и улыбчивым, Леонидом Ильичем выглядела этакой серой мышкой.

Леонид и Виктория Брежневы

Казалось, что между ними нет и не может быть ничего общего.

О том, что Леонид не любит свою жену, говорила и мать Брежнева, но были внуки Галина и Юрий, которых ей всегда было очень жалко. Может поэтому она всегда была против развода.

Фронтовая подруга Л.И. Брежнева

Уйдя на фронт в первые дни войны, Леонид Брежнев словно вздохнул полной грудью. Там, на фронте, и появилась женщина, которую он любил по-настоящему всю жизнь. Это была Тамара Николаевна Лаверченко.

Познакомились они в прифронтовом Ворошиловграде. Вот как Тамара Лаверченко описывает эти события:

«В Ворошиловграде я встретилась с Леонидом Ильичом. Как-то в госпиталь к нам пришёл полковник Евдокимов из армейского отдела кадров. Предложил мне и моей подруге Люде Пахомовой перейти в политотдел. Кто бы тут долго раздумывал: после крови, грязи предлагают чистую работу в тепле – выписывать партбилеты и аттестаты. Кажется, на второй день работы Брежнев подошёл к нам познакомиться. Сказал: «Девочки, не бойтесь, всё у нас будет хорошо»…Он не мог пройти мимо, чтобы не сказать что-нибудь приятное, не пошутить. Положит руку на плечо и улыбается. По-военному никогда ко мне не обращался. Он называл меня Томой. Мягкий, красивый баритон. Его речь очень отличалась от речи других офицеров. Он ведь не кадровый военный. Матерщины и хамства я от него никогда не слышала».

Леонид Брежнев и Тамара Лаверченко

Тамара Лаверченко и впрямь стала любовью всей жизни Леонида Ильича. На обороте одной из немногочисленных фотографий, которые полковник Брежнев подарил Тамаре Лаверченко, он заботливо написал:

«Милая Тома! Помни всегда, что у тебя есть надёжный, любящий тебя друг. 5 мая 1943 года. Л. Брежнев»

А что же жена? Конечно же, она обо всем знала. Знала и терпела.

То ли в шутку, то ли всерьез Леонид Брежнев называл свою жену: «чемодан без ручки, – и выбросить жалко, и таскать неудобно».

Что же помешало Брежневу построить свою новую семью?

В самом конце войны до Сталина дошли слухи о любвеобильности генерала Брежнева.

Что сказал И.В. Сталин, когда узнал о любовных похождениях Брежнева?

«Ну что ж, посмотрим, как он поведёт себя дальше», - сказал Сталин.

А после того, как об этом донесли Брежневу, тот очень сильно призадумался.

Ведь бросить семью означало попасть в немилость, и может, даже поставить крест на своей успешной карьере. На это, естественно, Брежнев пойти никак не мог.

Несмотря на то, что роман Леонида Брежнева и Тамары Лаверченко уже после окончания войны продлился какое-то время, им все же пришлось расстаться. Что они говорили друг другу при расставании, никому не известно...

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Последней женщиной, к которой Л.И. Брежнев питал нежные чувства, стала Нина Александровна Коровякова, его личная медицинская сестра.

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