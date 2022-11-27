Что сказал И.В. Сталин, когда узнал о любовных похождениях Брежнева?

Как известно, любому партийному деятелю или человеку, занимающему определенное положение в обществе, И.В. Сталин уделял самое пристальное внимание. Внимание это касалось как общественной деятельности, так и личной жизни. Не стал исключением в этом плане и Леонид Ильич Брежнев.
Как-то до Сталина дошли слухи о «любовных похождениях» будущего генсека. Какова же была реакция Иосифа Виссарионовича, читайте в этой статье.
Семейная жизнь Л.И. Брежнева
Многие современники утверждают, что Леонид Брежнев пользовался огромной популярностью среди женщин в юношеском и даже зрелом возрасте. Брак Леонида Ильича с Викторией Петровной был этому не помеха.
Поженились они довольно рано. Леониду Брежневу на тот момент не было и двадцати двух лет. Виктория Петровна, мягко говоря, никогда не отличалась природной красотой и рядом с импозантным, всегда общительным и улыбчивым, Леонидом Ильичем выглядела этакой серой мышкой.
Казалось, что между ними нет и не может быть ничего общего.
О том, что Леонид не любит свою жену, говорила и мать Брежнева, но были внуки Галина и Юрий, которых ей всегда было очень жалко. Может поэтому она всегда была против развода.
Фронтовая подруга Л.И. Брежнева
Уйдя на фронт в первые дни войны, Леонид Брежнев словно вздохнул полной грудью. Там, на фронте, и появилась женщина, которую он любил по-настоящему всю жизнь. Это была Тамара Николаевна Лаверченко.
Познакомились они в прифронтовом Ворошиловграде. Вот как Тамара Лаверченко описывает эти события:
«В Ворошиловграде я встретилась с Леонидом Ильичом. Как-то в госпиталь к нам пришёл полковник Евдокимов из армейского отдела кадров. Предложил мне и моей подруге Люде Пахомовой перейти в политотдел. Кто бы тут долго раздумывал: после крови, грязи предлагают чистую работу в тепле – выписывать партбилеты и аттестаты. Кажется, на второй день работы Брежнев подошёл к нам познакомиться. Сказал: «Девочки, не бойтесь, всё у нас будет хорошо»…Он не мог пройти мимо, чтобы не сказать что-нибудь приятное, не пошутить. Положит руку на плечо и улыбается. По-военному никогда ко мне не обращался. Он называл меня Томой. Мягкий, красивый баритон. Его речь очень отличалась от речи других офицеров. Он ведь не кадровый военный. Матерщины и хамства я от него никогда не слышала».
Тамара Лаверченко и впрямь стала любовью всей жизни Леонида Ильича. На обороте одной из немногочисленных фотографий, которые полковник Брежнев подарил Тамаре Лаверченко, он заботливо написал:
«Милая Тома! Помни всегда, что у тебя есть надёжный, любящий тебя друг. 5 мая 1943 года. Л. Брежнев»
А что же жена? Конечно же, она обо всем знала. Знала и терпела.
То ли в шутку, то ли всерьез Леонид Брежнев называл свою жену: «чемодан без ручки, – и выбросить жалко, и таскать неудобно».
Что же помешало Брежневу построить свою новую семью?
В самом конце войны до Сталина дошли слухи о любвеобильности генерала Брежнева.
Что сказал И.В. Сталин, когда узнал о любовных похождениях Брежнева?
«Ну что ж, посмотрим, как он поведёт себя дальше», - сказал Сталин.
А после того, как об этом донесли Брежневу, тот очень сильно призадумался.
Ведь бросить семью означало попасть в немилость, и может, даже поставить крест на своей успешной карьере. На это, естественно, Брежнев пойти никак не мог.
Несмотря на то, что роман Леонида Брежнева и Тамары Лаверченко уже после окончания войны продлился какое-то время, им все же пришлось расстаться. Что они говорили друг другу при расставании, никому не известно...
👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Последней женщиной, к которой Л.И. Брежнев питал нежные чувства, стала Нина Александровна Коровякова, его личная медицинская сестра.
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