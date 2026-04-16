Никакая фантазия писателя не могла бы придумать, что в 90 лет человек может уйти на войну добровольцем, в 93 года — потерять из-за ранения ногу и выжить в столь преклонном возрасте. Что один человек в принципе смог пройти 10 войн и дожить до 107 лет и послужить аж трем императорам. Но ведь давно известно, что реальность всегда «переплюнет» любой киносценарий.

Впрочем сценарии пишут именно из жизни.

Знакомьтесь — Василий Николаевич Кочетков (1785–1892). Старейший солдат Российской Империи.

История службы

Сведения о жизни Василия Николаевича Кочеткова содержатся только в «Правительственном вестнике», который 2 сентября 1892 года выпустил большую статью, посвященную недавно ушедшему герою-долгожителю. Издание было серьезное, его руководитель – чиновник высокого ранга, неудивительно, что история была повторена и в других публикациях. Вот что рассказывали об удивительном старике, много раз шутившем со смертью и встретившем ее в Белозерске, который он проезжал по дороге домой.

Василий Кочетков родился в селе Спасское Курмышского уезда Симбирской губернии в 1785 году. Был он из семьи военного, и сам в 1811 году отправился на службу в лейб-гвардии Гренадерский полк. Из этого можно, кстати, заключить, что Кочетков отличался высоким ростом и хорошими физическими данными – в гренадеры отбирали сильных, ловких, смелых воинов, формируя что-то вроде элитного подразделения. Он участвовал в битве при Бородино, воевал с наполеоновскими войсками в Европе, сражался за Париж.

Следующей страницей в послужном списке Кочеткова стала русско-турецкая война, а в 1831 году он участвовал в штурме Варшавы в борьбе против польских мятежников. А. Дезарно. Атака 1-го кавалерийского корпуса генерала Уварова при Бородино.

В Даргинском походе он снова получил ранение в ногу и оказался в плену, где провел почти девять месяцев, дожидаясь заживления раны. Потом бежал – и за отвагу и находчивость был награжден Военным орденом или Георгиевским крестом 4-й степени. В 1849 году Василий Кочетков отправился в Венгрию для подавления восстания против австрийского владычества. Несмотря на пройденный экзамен на офицерское звание, от него Кочетков отказался, а в возрасте 66 лет вышел в отставку. Но ненадолго. Ф. Рубо. Оборона Севастополя.

Возвращение в строй

В 1853 году началась Крымская война, Кочетков вернулся в армию. Он участвовал в обороне Севастополя.

Ему было почти 70, а он добровольно отправился на другой край Империи, чтобы помочь защитникам легендарного города, где в тот момент все население, включая женщин и детей, больше года сопротивлялось превосходящим силам французов, англичан и турок, которые не жалели ядер и пороха, чтобы сломить дух севастопольцев. Огненный дождь, штурм за штурмом. Погиб первый командующий обороной адмирал Корнилов. Погиб и его преемник адмирал Нахимов, чьи последние слова были «Защищайте же Севастополь». И наш герой, 70-летний солдат Кочетков, защищал, пока его не унесли с поля боя на носилках.

Его ранило снарядом на Корниловском бастионе. Позже историки констатируют: героические защитники Севастополя спасли престиж России, находившейся в очень сложной международной ситуации. Антироссийская коалиция, которая больше года штурмовала Севастополь, была деморализована силой духа жителей города-крепости. Сил и средств у них было больше, но город они тем не менее не взяли. Тот случай, когда Бог не в силе, а в правде. Той правде, когда добровольцами становятся в 70 лет.

Но, как оказалось, для солдата Василия Кочеткова этот возраст не был пределом. Пробыв в отставке неполные 10 лет, он вновь оказался в строю. И вновь добровольцем. Ему было почти 80. На этот раз убеленный сединами воин сражался против Кокандского, Хивинского и Бухарского ханств. Воевал в составе Туркестанской конно-артиллерийской бригады.

Тяжелые переходы через пустыню и молодых-то выматывали, а Василию Николаевичу шел 78-й год. До своего следующего ранения в оставку он больше не выходил. В 90-летнем возрасте отправился в составе русских добровольцев в Сербию, которая вместе с Черногорией вела войну с Турцией. Затем был участником войны за освобождение Болгарии (1877–1878). На Шипке турецкий снаряд оторвал 93-летнему Кочеткову левую ногу. Он выжил. Умер Василий Николаевич в возрасте 107 лет 30 мая 1892 года от паралича сердца, будучи проездом в Новгородской губернии.

Там же, за 11 дней до кончины, была сделана фотография, по которой позже портрет героя писал Борель. Василий Кочетков. Гравюра по фото работы П. Бореля

Вот только в Петербурге Кочеткову не сиделось – вскоре он подал рапорт с просьбой отправить его в Среднюю Азию, служил в Туркестане, а в 1876 году участвовал в составе добровольцев в военной помощи Сербии и Черногории против войск Османской империи. На тот момент дедушке было уже за девяносто. Во время русско-турецкой войны Кочетков участвовал в боях на Шипкинском перевале, там и потерял левую ногу. После этого прослужил 13 лет дворцовым гренадером, а окончательно вышел в отставку в 1892 году, на 107-м году жизни.

Слишком невероятная история?

«В Белозерске, Новгородской губернии, 30-го мая текущего года, проездом из С.-Петербурга на родину в Симбирскую губернию, скончался скоропостижно, от паралича сердца, один из старейших солдат русской армии, отставной фейерверкер лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады Василий Николаевич Кочетков, 107 лет от роду, из которых более 60 лет он провел на действительной военной службе солдатом».

Так начиналась статья в «Правительственном вестнике», рассказавшем историю долгой жизни уроженца Симбирской губернии.

Такая замечательная военная карьера должна была стать поводом большой патриотической гордости по крайней мере земляков Василия Кочеткова. Но, несмотря на описание его выдающихся военных заслуг, солдату даже не установили, как планировалось, памятника на его родине в Ульяновске. История слишком многим показалась неправдоподобной, к тому же по документам, относящимся к периоду службы солдата, оставались вопросы. Ульяновский исторический архив не содержит сведений о Кочеткове, но это объяснимо – в 1864 году там бушевал пожар, уничтоживший большую часть документов. «Правительственный вестник» возглавлял тогда главный редактор К.К. Случевский - чиновник высокого ранга с хорошей репутацией, а еще - известный литератор

В том, что Василий Кочетков, ветеран, прошедший несколько войн, существовал на самом деле, сомнений нет. Существует официальная переписка между главным врачом больницы Белозерска с Главным штабом, в которой обсуждается возможность проведения похорон Кочеткова с почестями, которые полагаются умершим с такими заслугами. Впрочем, подтверждений тем подвигам, которые давали бы эту привилегию, в архивах нет. Как нет и упоминания об операции по ампутации ноги в полевых условиях девяностолетнему пациенту – в том числе в записях хирурга Николая Пирогова, который вряд ли лишил бы своего внимания подобный случай. Имя Кочеткова никак не упоминали ни император Александр II, ни Николай Пирогов, который заведовал медициной в той войне, во время которой солдат потерял ногу.

Возможно, образ Василия Кочеткова в знаменитой статье стал собирательным, отразив судьбы нескольких русских солдат, посвятивших жизнь службе на благо родины. Учитывая, что в 1892 году отмечался юбилей Бородинского сражения, а усилия государства были направлены на поддержание авторитета русской армии на международной арене. Либо же уникальная судьба столетнего солдата действительно была такой, как это было преподнесено в официальном государственном издании. Один из проектов памятника Кочеткову в Ульяновске, Областной департамент архитектуры и градостроительства Ульяновска

Практически весь следующий 20 век имя русского солдата Василия Кочеткова не вспоминали. В СССР, по понятным причинам, вряд ли бы кто-то стал цитировать «Правительственный Вестник» царского времени. Да и тот факт, что Кочеткова в России называли «солдатом трех императоров» — он действительно воевал при трех правителях России, а с одним из них, Александром II, встречался лично — не добавляло шансов, что о нем вспомнят в Союзе. Памятный знак Василию Кочеткову, Ульяновск, 2023 г.

Вспомнили о герое в 2012 году, к 200-летию с начала Отечественной войны 1812 года. Но как-то мимоходом. Очевидно, что подобная фигура требует пристального изучения. И дожидается своего исследователя, который отыщет в недрах архивов новые подробности биографии Василия Кочеткова.

