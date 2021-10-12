Крейсер "Варяг"

"Врагу не сдается наш гордый Варяг..." - эту историю русского крейсера сегодня не тормошит только ленивый, скажем прямо, моряков подозревают в отсутствии героизма и профессионализма. С пылом-жаром наши современники обнаружили огромнейшее несовпадение песни с реальностью.

Возьмем четыре судьбы: боя, корабля, капитана, и песни.

Судьба 50-ти минутного боя

В порту корейской столицы Сеула, в заливе у города Чемульпо с русской дипломатической миссией стояли крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Офицеры крейсера "Варяг"

В 1904 году Япония объявила России войну и Командующий японской эскадрой, контр-адмирал Сотокити Уриу получил приказ высадить десант и заблокировать русские корабли в порту. Контр-адмирал Уриу отдает приказ поднять боевые флаги и готовиться к бою. Он был уверен, что «Варяг» и «Кореец» останутся в порту, поэтому прорыв русских кораблей явился для него неожиданностью.

Конечно, японцы хотели посрамить русских. Это и почувствовал Всеволод Федорович Руднев. И капитан 1-го ранга принимает решение дать бой в абсолютно проигрышном положении!!! Ему как опытному флотоводцу было ясно: шансов ноль, особенно против 2 броненосных, 4 бронепалубных крейсера и 8 миноносцев.

Лишь один броненосный крейсер «Асама» чего стоил (вес бортового залпа 733 кг и броневой пояс для прикрытия ватерлинии).

Как пишут историки, "Варяг и Кореец" вышли на внешний рейд и дали бой в невыгодных для них условиях.

Может точнее сказать, вышли на верную гибель, не имея ни единого шанса?

Наверх, о товарищи, все по местам!

Последний парад наступает!

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает!

Капитан использовал день, ибо "на миру и смерть красна". Поэтому на выходе из бухты команды торжественно выстроились на верхней палубе - при проходе мимо французских и английских кораблей оркестр играл национальные гимны их держав, и в ответ русские услышали тоже музыку и крики «Ура!». Это были крики поддержки их героизма. Ровно 117 лет назад «Варяг» и «Кореец» на пути в бой

Затем капитан приказал пробить боевую тревогу и поднять боевой флаг.

Капитан использовал для скорости ясную погоду и отлив, - попутное для русских течение имело скорость 4 узла.

Капитан использовал узость фарватера, что затрудняло для японцев ввод в бой всех кораблей одновременно, а сильное течение осложняло поддержание курса кораблями.

Из вахтенного журнала «Варяга»: «Перебита на крейсера труба в которой проходили рулевые приводы, одновременно с этими осколками другого снаряда, разорвавшегося у фок-мачты и залетевшими в броневую рубку через проход, были: контужен в голову командир крейсера, убиты наповал стоявшие около него по обеим сторонам штаб-горнист и барабанщик, ранен тяжело в спину стоявший на штурвале рулевой старшина Снигирев и легко ранен в руку ординарец командира квартирмейстер Чибисов. Управление крейсером было перенесено в румпельное отделение. При громе выстрелов отдаваемые в румпельное отделение приказания были плохо слышны почему все последующее время приходилось исправлять курс крейсера машинами. Крейсер плохо слушался, будучи кроме того на сильном течении».

За 50 минут боя по "Варягу" выстрелили все японские крейсера, 3 - больше, и еще 3 - чуть меньше. В ответ "Варяг" развил сильный огонь из всех орудий. Еще успевали тушить пожары от вражеских снарядов и утаскивать раненых. Но говорить, цитирую "в том бою результативность огня «Варяга» оказалась НУЛЕВОЙ" - при том, что Руднев сообщал о выпущенных более 1000 снарядов, и даже японцы признали, что с Варяга запустили не менее 200 снарядов. И все мимо? Это бесстыдное вранье. Схема боя у Чемульпо

Свистит, и гремит, и грохочет кругом

Гром пушек, шипенье снаряда,

И стал наш бесстрашный, наш верный «Варяг»

Подобьем кромешного ада!

Корабль подвергся массированному обстрелу.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!

Кипящее море под нами!

Не думали мы ещё с вами вчера,

Что нынче уснем под волнами!

По разным данным более 30 русских моряков погибло во время и после боя от тяжелых ран на корабле. Памятник нижним чинам экипажа крейсера "Варяг" на Морском кладбище во Владивостоке

Кто подзабыл, "Варяг", как и Кореец не были потоплены или захвачены японцами. Получив в ходе боя множество пробоин «Варяг» и "Кореец" вышли из боя и сумели вернуться в порт. Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" возвращаются после боя.

«Кореец» потерь в экипаже не имел, а повреждения ограничились одной осколочной пробоиной в таранном отсеке. Дело в том, что большинство посланных японскими судами снарядов попросту перелетали лодку. Кроме того, «Кореец» применял для своей защиты дымовую завесу. Командир «Корейца» Беляев собрал офицеров, сообщив им о решении Руднева и предложив обсудить судьбу своей канонерки. Командир Корейца, капитан 2-го ранга Григорий Беляев

Все заявили о бессмысленности нового боя ввиду подавляющего превосходства противника и невозможности нанести ему какой-либо ущерб. Совет постановил взорвать «Кореец», а команду отправить на нейтральные корабли. На «Корейце» происходит взрыв. Канонерская лодка стремительно заполняется водой и тонет. Одновременно поджигают еще одно русское судно, стоявшее у Чемульпо, но не участвовавшее в бою, — пароход «Сунгари». Взрыв "Корейца"

Впоследствии, в результате обследования "Варяга" японцами было установлено, что пожары повредили 1 ⁄6 часть корабля. С корабля забрали минимум вещей, оставили и тела погибших. На «Варяге» продолжался пожар. Чтобы не повредить нейтральные корабли, на «Варяге» отказались от взрыва. Было решено затопить крейсер открытием клапанов и кингстонов. Вооружение и оборудование при этом приводить в непригодность не стали. К «Варягу» прибывают шлюпки с иностранными врачами. Первыми эвакуируют раненых. Русских моряков распределяют на «Талбот», французский «Паскаль» и итальянскую «Эльбу». Американский корабль отказался принимать моряков с «Варяга». Крейсер лег на левый борт и начал погружаться в воду. Помимо серьезных разрушений, «Варяг» понес людские потери. В ходе боя погиб один офицер и 22 нижних чина, а сам командир Руднев получил контузию. В следующие несколько дней от ран скончались еще десять человек. Точное количество раненых остается неизвестным. Данные в разных источниках различаются.

Русские корабли были затоплены своими командами, но японцам не сдались. Затопленный крейсер "Варяг" во время отлива

Споры о количестве пробоин, выпущенных снарядов, повреждениях на японских судах не играют никакой роли перед героизмом русских моряков. Это было отмечено командованием и России, и Японии. После русско-японской войны японское правительство создало в Сеуле музей памяти героев «Варяга».

Судьба корабля

Сегодня многие его называют "плавучим неудачником".

1899 г - построен в Филадельфии (США), фирмой "Крамп и сыновья" по заказу Русского Морского министерства;

1904 г - затоплен после первого же боя с японской эскадрой - ;

1905 г - поднят со дна, включен в состав флота Японии под именем "Сойя";

После поднятия японцами После поднятия японцами

1916 г - выкуплен Россией у Японии;

1917 г - отправлен на ремонт в Британию;

1920 г - передан Германии на слом в погашение долгов;

1924 г - при буксировке сел на мель у берегов Шотландии, и был разрезан на металл.

1924 год - последний год корабля 1924 год - последний год корабля

Но то, что Варяг спас большую часть экипажа 9 февраля, то, что на корабле была Корабельная церковь - это означает, что корабль заслуживает памяти.

Причем! После поднятия японцами "Варяга" - кормовое имя крейсера "Варягъ" было оставлено в знак уважения геройству русского экипажа, и для примера будущим японским морякам. Моряки на "Варяге" в 1916 году

Судьба капитана

Утром 9 февраля 1904 года Руднев получил ультиматум японского контр-адмирала Сотокити Уриу. Японцы требовали от русских до полудня покинуть рейд, угрожая открыть огонь, хотя это был корейский порт. Капитан "Варяга" Руднев В.Ф.

В 11:00 Руднев выступил перед командой с коротким словом.

Он сказал следующее:

"Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть — мы не сдадим крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, спокойно, не торопясь".

Еще 2-3 факта.

Во время боя на крейсере возник пожар и задымление - Руднев сумел спасти команду, вернуться в порт и потопить корабль на мелководье. Горящий «Варяг» возвращается на рейд.

Иначе им пришлось бы или выбрасывать белый флаг или тонуть на глазах японцев. Кстати, все моряки получат госнаграды Российской империи, а погибшим поставят памятник. Выживших членов команд после излечения доставят в столицу для торжественной встречи с Николаем II. Многие из них будут определены на броненосец «Потемкин» и совсем скоро поднимут восстание. Бывший матрос Варяга, участник боя у Чемульпо Федор Семенов в середине XX века.

Некоторые доживут до середины XX века и и в 1954 году примут участие в празднованиях 50-летия героического сражения у Чемульпо. Встреча моряков "Варяга" и "Корейца" Моряки "Варяга" и "Корейца" в Москве

В ноябре 1905 года Руднев откажется наказывать революционно настроенных матросов своего экипажа, за что будет уволен из флота, с производством в контр-адмиралы.

Когда в 1907 году японский император Муцухито в знак признания героизма русских моряков направит В. Ф. Рудневу орден Восходящего солнца II степени (такой же, как у его врага контр-адмирала Сотокити Уриу), - адмирал примет награду, но откажется ее надеть.

Умрет он рано, в 57 лет. До Первой мировой войны и последующей Русской революции он не дожил, скоротав последние годы жизни в своей усадьбе в деревне Мышенки Тульской губернии. Памятник В.Ф. Рудневу в Туле

Судьба песни

Гибель Варяга, как ни странно, воодушевит австрийского поэта Рудольфа Грейнца. Он напишет слова.

А музыку сочинит шестнадцатилетний Алексей Турищев - воспитанник Московского (12-го Астраханского гренадерского) полка, - для конкурса на лучшую песню-марш для торжественного приёма, устраиваемого императором Николаем II в честь офицеров и матросов "Варяга" и "Корейца".

Ну а теперь самое главное!

Песня имела неоднократное звучание во многих трагичных случаях, поддерживая моряков в их последние мгновения жизни. Вот только два известных факта.

Гибель линкора "Новороссийск" 29 октября 1955 года. Как вспоминал офицер в отставке М. Пашкин: «Внизу, в бронированной утробе линкора, замурованные и обреченные на смерть моряки пели, они пели „Варяга“.

Подводная лодка К-278 "Комсомолец" 7 апреля 1989 года затонула вследствие пожара на борту. Моряки в ледяной воде Норвежского моря прощались со своим командиром и кораблём под песню «Варяг».

Моряки говорят, что и в кормовых отсеках умирающего "Курска" ребята пели "Варяга".

Не скажут ни камень, ни крест, где легли

Во славу мы русского флага,

Лишь волны морские прославят вовек

Геройскую гибель «Варяга»!

https://zen.yandex.ru/media/napishi_shedevr/kreiser-variag-v...

https://www.gazeta.ru/science/2019/02/08_a_12172633.shtml