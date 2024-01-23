Отец отправился на СВО вслед за сыном

Житель Башкортостана Карим Галин поехал в зону проведения спецоперации добровольцем следом за своим единственным сыном Казиханом. Мужчина рассказал, сколько времени ему понадобилось, чтобы пробиться в военкомат, почему он получил позывной Пахан и как охотничьи навыки помогают ему за ленточкой.

«Если спасу жизнь хоть одного молодого бойца, то я свою миссию в этой жизни выполню», — говорит 59-летний Карим Галин. В прошлом году он отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Его единственный сын, 22-летний Казихан, тоже доброволец, ушёл на СВО практически сразу после её начала.

«Мы с женой и четыре сестры Казихана не были против — это его решение. Я горжусь своим сыном. Я родился в многодетной семье, у меня пять сестёр, мы жили бедно, но моя мама всегда говорила, что всё будет хорошо, и добавляла: «Лишь бы не было войны». И вот она коснулась каждого. Боевые действия жесточайшие. Я просто не смог оставаться в стороне», — рассказывает Карим.

В 1980-х Галин отслужил в Германии, хотя рвался в Афганистан. «В 1984-м я, воспитанный Советами патриотом, приехал на сборный пункт в Уфе, подал в штаб рапорт: «Прошу в Афган». Но мне сказали, что туда набор уже прошёл, и предложили дождаться второго набора дома. — В голове промчались мысли: «Опять проводы, расходы, слёзы на маминых глазах». Да и добирался я до военкомата то на сплавном катере, то пешком. В общем, этот рапорт я забрал обратно».

Галина направили в Германию в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) химиком-разведчиком. «Там я заслужил все солдатские поощрения и регалии: фото со знаменем четырежды орденоносной бригады, отпуск домой, удачно совпавший с сенокосом. Закончил службу правой рукой командира взвода», — рассказывает Карим.

На спецоперацию мужчина также попал не с первого раза. «Мне сказали прийти с документами, но когда узнали про мой возраст, то ответили, что я не подхожу. Я приводил аргументы, что хорошо готовлю, могу быть «принеси-подай», учить маскировке, выживанию, говорил, что я отлично стреляю, могу быть медбратом-санитаром, подвозить патроны, снаряды, вообще-то служил в РХБЗ, но и это их не убедило», — перечисляет Галин.

В апреле 2023 года в Республике Башкортостан инициаторы создания второго добровольческого батальона им. Салавата Юлаева увеличили предельный возраст военнослужащих до 60 лет. Добровольцам также разрешили попасть в состав этого формирования по упрощённой медкомиссии. «Вот тут я и воспрянул духом! Что интересно, когда пенсионный возраст поднимали, таких эмоций за собой не замечал», — смеётся Карим.

«Останавливаться нельзя»

Карим служит с сыном в одном подразделении. 59-летний мужчина взял позывной Пахан — сокращенно от «папа Хана», то есть Казихана». При этом отец добровольца рассказывает, что столкнулся со скептическим отношением окружающих, когда заявил о решении отправиться в зону проведения спецоперации.

«Аккаунты некоторых особо не понимающих мою позицию я заблокировал. Многие из тех, кому под 60 лет, смирившись, готовятся к часу Х. К некоторым приходит уже такая старческая апатия, рутинный перечень — «хозяйство, скотина, диван, телевизор», мысли о том, когда же, наконец, пенсия. — Другие, наоборот, впадают в крайности типа самолечения, веры в разного рода оккультистов и шарлатанов. Или, отпустив модную бородку, ищут помощи и исцеления свыше».

Сам Карим, по его словам, выбрал другой метод вернуть бодрость духа. «Метод кардинальный, прямо скажу, — улыбается он. — Когда ты за ленточкой, то из тебя вытряхиваются все грустные мысли и болячки. Все ненужные, неправильные, вирусные файлы, накопившиеся в мозгах, выкинуты без сожаления в корзину отходов. Я рад вернуться к тому жизненному тонусу, который был лет 30 тому назад. Вот только гармони мне здесь очень не хватает, я бы поиграл с удовольствием».

Карим не только гармонист, но и пчеловод, охотник, организатор турпоходов, всерьёз увлечён бильярдом. Многие навыки, полученные дома, по словам Галина, здорово помогают ему на спецоперации. Например, в перерывах между выполнением заданий он создал оружие против досаждающих за ленточкой мышей: «Назвал его ПППМ — пистолет Пахана против мышей. На спусковом крючке, зажимателе пульки, — резинка от жгута , а боевая резинка — от противогаза».

Впрочем, охотничий опыт спасает не только от грызунов. «На охоте нередко требуется подползти в маскхалате на ружейный выстрел против ветра к залёгшему и отдыхающему лосю. Причём делать это надо с долгими остановками и замираниями, прислушиваться и принюхиваться к малейшему изменению в обстановке. Так что навыки охотника мне очень пригодились. — В первые ночные походы, когда с непривычки было тяжело и всё тело наливалось свинцом, меня поддерживало думать так же, как будто я на охоте: вот, мол, взвалил на себя ляжку лося и пру с ней вперёд. Останавливаться нельзя».

RT.

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