Преступления в ЛНР могут воссоздать Польскую Народную Республику

Расследование СК России может иметь неожиданные последствия для Варшавы.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пжидач заявил, что в ближайшие дни Варшава рассмотрит вопрос снижения уровня или полного разрыва дипломатических отношений с Россией. Так в польском МИДе отреагировали на решение Следственного комитета РФ начать расследование преступлений польских наемников на территории Луганской народной республики. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пжидач заявил, что в ближайшие дни Варшава рассмотрит вопрос снижения уровня или полного разрыва дипломатических отношений с Россией. Так в польском МИДе отреагировали на решение Следственного комитета РФ начать расследование преступлений польских наемников на территории Луганской народной республики.

Негодование вызвало также решение СКР расследовать нападение на посла России в Польше Сергея Андреева. 9 мая российский дипломат, возлагавший венки к могилам советских воинов в Варшаве, подвергся нападению поджидавшей его толпы поляков и украинцев. При этом польские органы правопорядка демонстративно бездействовали, не предпринимая никаких попыток защитить посла. По словам Марцина Пжидача, в этом нападении "виноват сам дипломат". Он якобы сам спровоцировал нападающих своим появлением.

При этом польского чиновника явно подвело незнание собственного права. Ведь с точки зрения польского законодательства дипломатические отношения с Российской Федерацией давно разорваны. Больше того, юридически Польша считает себя в состоянии войны с Россией.

Такая ситуация возникла, когда Польша провозгласила себя Третьей Речью Посполитой, а в польской конституции появилась норма, согласно которой страна считается продолжательницей Второй Речи Посполитой.

Вторая Речь Посполитая была учреждена в 1918 году при поддержке стран – победителей в Первой мировой войне: США, Англии и Франции. Она изначально формировалась как расистское государство. В соответствии с официальной доктриной полякам приписывалось "врожденное превосходство" над украинцами, белорусами, русскими, евреями, немцами, литовцами. В соответствии с этим осуществлялась систематическая дискриминация всех национальных меньшинств. Заодно Варшава открыто декларировала свое намерение расширять "жизненное пространство" на восток. Польское правительство, поощряемое США, Англией и Францией, искало любые поводы для вторжения в СССР.

С этой целью оно осуществляло всевозможные провокации, очень похожие на ту, которую осуществили против посла Андреева 9 мая. Не брезговали даже убийством советских диппредставителей.

В 1926 году в поезде "Рига – Москва" убит советский дипкурьер Теодор Нетте. Убийцы, братья Габриловичи, являлись платными агентами II отдела (военная контрразведка) польского Генштаба.

В 1927 году в Варшаве убит посол СССР в Польше Петр Войков.

В 1928 году в Варшаве убит глава советской торговой миссии Алексей Лазарев.

В 1933 году в польском Львове убит секретарь генконсульства СССР Алексей Майлов.

Убийцы остались либо безнаказанными, либо отделались символическими наказаниями. Ни одно государство мира за всю историю не осуществляло столь масштабный террор против советских (российских) дипломатов.

Идеология Второй Речи Посполитой как две капли воды была похожа на идеологию нацистской Германии. Поэтому до 1939 года Варшава и Берлин являлись союзниками и планировали совместный поход против СССР. В сентябре 1939 года между ними возник ситуативный конфликт, который привел к немецкой оккупации Польши. Польское правительство практически не сопротивлялось и сбежало в Лондон. Но и лишившись своей территории, оно продолжило искать повод к войне с СССР. Не отказалось и от планов сближения с идеологически близкой нацистской Германией.

После вторжения вермахта на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года польское эмигрантское правительство подписало с СССР договор о дружбе и взаимопомощи. В соответствии с ним советское правительство субсидировало формирование нескольких польских дивизий на своей территории. Эти формирования получили название "армия Андерса", по фамилии командующего – генерала Владислава Андерса. Предполагалось, что польские части по завершении формирования отправятся на советско-германский фронт, чтобы вместе с Красной армией воевать с вермахтом.

Однако в решающий момент битвы под Москвой поляки вместо помощи начали сепаратные переговоры с Германией.

В ноябре 1941 года линию советско-германского фронта перешел бывший премьер-министр Второй Речи Посполитой Леон Козловский. Он явился в штаб германской армии и предложил свои услуги. Речь шла о сепаратном сговоре с лондонским правительством и совместных действиях против Красной армии. На момент перехода линии фронта Козловский являлся не частным лицом, а сотрудником польского посольства в Москве. Его сопровождал один из штабных офицеров армии Андерса.

Эта история имела продолжение. Летом 1942 года, в решающий момент битвы под Сталинградом, армия Андерса отказалась воевать с нацистами и эвакуировалась на Ближний Восток. Осенью 1942 года НКВД СССР провел аресты ряда сотрудников польского посольства в Москве. Были получены доказательства тайных контактов лондонского правительства с нацистами. Дипломатические отношения с поляками фактически были приостановлены.

В апреле 1943 года они были официально разорваны. Это произошло после того, как польское эмигрантское правительство одобрило участие поляков в войне с Красной армией на стороне нацистской Германии. С этого момента лондонское правительство рассматривалось как союзное Третьему рейху. Юридически СССР находился с ним в состоянии войны.

В 1945 году лидеры СССР, США и Соединенного Королевства на Ялтинской и Потсдамской конференциях признали польское правительство в Лондоне незаконным. Формально Вторая Речь Посполитая, находившаяся в состоянии войны с СССР, прекратила существование. С этого момента единственной законной властью на территории Польши считалось правительство социалистической Польской Народной Республики (ПНР).

В 1989 году в Польше сменилась власть. Новое правительство решило вернуться к довоенной политике и отказалось от признания решений Ялтинской и Потсдамской конференций. Был провозглашен переходный период до 1992 года, по окончании которого Польша объявила себя правопреемником уже не ПНР, а Второй Речи Посполитой. Саму себя она объявила Третьей Речью Посполитой.

В то же время вопрос о прекращении состояния войны, в котором Вторая Речь Посполитая находилась с СССР, не был урегулирован. Парадокс в том, что Россия в качестве продолжательницы СССР сохранила дипотношения с Варшавой как правопреемницей Польской Народной Республики.

С тех пор продолжательница Второй Речи Посполитой, согласно своему законодательству, формально находится в состоянии войны с продолжательницей СССР. Россия же сохраняет дипотношения с Польшей как правопреемницей ПНР. И сегодня Варшава вольно или невольно пытается устранить это противоречие. Вопрос только в том, к чему это приведет. Не получится ли, что расследование польских преступлений на территории одной народной республики (Луганской) закончится восстановлением другой народной республики – Польской?

Юрий Городненко