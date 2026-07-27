«Я герой не татарский и не лакский. Я — Герой Советского Союза»: чудо-спасение знаменитого лётчика

Он видел, как трясёт самолёт – машина горела, и шансов спасти её уже не оставалось. Однако лётчик успел покинуть горящий борт. Приземлившись на парашюте, он понял, что оказался на нейтральной полосе, и уже виднелись каски немецких солдат, спешащих к нему.

Амет-Хан Султан готовился принять свой последний бой – живым он врагу точно не дастся. Но в этот момент произошло то, чего лётчик ожидал менее всего. Как признавался он потом, его спасение было удивительным и очень неожиданным.

Амет-Хан Султан, дважды Герой Советского Союза, потом часто шутил, что, видимо, не зря был спасён. Он стал одним из самых успешных советских лётчиков, бесстрашно громивших врага в воздушных боях. Живой, весёлый и улыбчивый «Аметка» (так его называли в полку) пользовался уважением среди боевых товарищей.

В 1920 году в Алупке в семье лакца и крымской татарки родился мальчик, которого назвали Амет. Он рос сообразительным и смелым пареньком. Во время мальчишеских игр Амет-Хан часто выступал как защитник слабых и считал себя прирождённым воином. И хотя это была лишь детская игра, уже тогда в характере мальчика проявились основные черты.

Паренёк успешно окончил среднюю школу, после чего выучился на слесаря. Он устроился работать на железную дорогу и вскоре стал мастером депо. Молодые люди, работавшие с Амет-Ханом, восхищались его лидерскими качествами и умением хладнокровно и решительно действовать даже в самых критических ситуациях. Тогда он даже не предполагал, насколько это окажется ценным всего через пару лет.

На службе в Красной Армии Амет-Хан находился с февраля 1939 года. Он был направлен на обучение в Качинскую Краснознамённую авиационную школу, а после её окончания младший лейтенант Амет-Хан стал лётчиком 122-го истребительного авиационного полка. Уже в первый день Великой Отечественной войны Амет-Хан сделал несколько боевых вылетов. На истребителе И-153 он собирал разведданные и производил штурмовку сил противника.

Однако лётчику приходилось приспосабливаться не только к военным переменам, но и к новой технике. В 1942 году Амет-Хан обучался управлению одноместными самолётами «Хоукер Харрикейн», которые поставлялись из Великобритании.

Уже в бою 31 мая 1942 года выяснилось, что эта машина полностью оправдывает смелые ожидания лётчика. Она была быстрой и манёвренной. Амет-Хан в тот день вступил в противостояние с немецким «Юнкерсом». Когда были израсходованы все боеприпасы, он пошёл на крайне рискованный, но верный шаг – решил совершить таран.

Двигаясь прямо на «Юнкерс», Амет-Хан сумел ударить немецкий самолёт правым крылом. Гитлеровская машина загорелась, но произошло непредвиденное – при ударе самолёт Амета зацепился за «Юнкерс». По сути, он был обречён, однако Амет-Хан не привык падать духом и сдаваться. Он выпрыгнул с парашютом и смог приземлиться на той самой нейтральной полосе, где оказался лёгкой добычей для немцев.

Лётчик уже приготовил пистолет, готовясь до последнего бороться с гитлеровцами, однако в этот момент заметил, как с советских позиций поднялись красноармейцы. Завязался бой, который спас жизнь Амет-Хану. А вскоре он уже был одним из самых известных лётчиков 9-го гвардейского авиационного полка. Как любил шутить Султан, его не зря тогда отбили у немцев – он оказался «в хорошей компании».

И действительно, вместе с этой «компанией» Амет-Хан продолжал громить противника. 25 апреля 1945 года лётчик провёл свой последний бой, а через пару недель вместе с боевыми товарищами праздновал долгожданную Победу. Всего же на его счету было 603 боевых вылета и более полутора сотен воздушных боёв.

В послевоенные годы Амет-Хан решил не расставаться с небом и продолжил военную службу. Он стал слушателем Военно-воздушной академии в Монино, но понял, что обучение там не прибавит ничего нового к его знаниям и опыту и попросил отчислить его.

Тогда казалось, что лётная карьера Амет-Хана окончена, однако в 1947 году он вернулся на службу в качестве лётчика-испытателя. Он не мог жить без неба и без риска – на этой должности Амет-Хан сумел полностью получить всё желаемое и максимально проявить свои таланты.

Что интересно, сегодня Амет-Хана считают своим героем и лакцы, живущие в Дагестане, и крымские татары. Сам же знаменитый лётчик не одобрял разделение по национальности и причислял себя как к одним, так и к другим. Именно поэтому мы завершаем историю о нём словами Султана Амет-Хана, которые некогда записал знаменитый поэт Расул Гамзатов:

«Я герой не татарский и не лакский. Я — Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга?»

* источник: дзен канал «МИР ИСТОРИИ»

После окончания войны, по распоряжению Верховного главнокомандующего, все лётчики-асы были направлены на учёбу в академии. С августа 1945 года Амет-Хан — слушатель Военно-воздушной академии в Монине.

Но в начале 1946 года лётчик подаёт рапорт, в котором пишет:

«Трезво взвешивая уровень своих знаний, не вижу возможности дальнейшей учёбы. Поэтому прошу отчислить меня, так как не уверен, что выдержу пять лет учёбы в академии».

Его рапорт был удовлетворён, и в апреле 1946 года майор Амет-Хан Султан был уволен в запас.

Однако лётчик не мог жить без неба и поэтому всеми силами стремился вернуться к лётной профессии. Долгое время это ему не удавалось, Амет-Хан впал в депрессию.

Но благодаря поддержке и помощи боевых друзей в феврале 1947 года Амет-Хан Султан становится лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского института в Жуковском.

За короткий срок он выдвинулся в число лучших испытателей. В 1949 году ему присвоен третий класс лётчика-испытателя, в январе 1950 года — второй класс, а уже в сентябре 1952 года Амет-Хан Султан становится лётчиком-испытателем 1-го класса.

Он с успехом выполняет самые различные испытания. В июне 1949 года совместно с И. Шелестом на самолёте Ту-2 проводит первую в стране полностью автоматическую дозаправку в воздухе.

23 сентября 1961 года Амет-Хану Султану было присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» (номер знака — 38). За время лётной работы он освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налёт составил 4237 часов.

Жил в городе Жуковский Московской области.

Погиб 1 февраля 1971 года под Егорьевском (Московская область) при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Дом в Алупке, где вырос Амет-хан Султан

Бронзовые бюсты лётчика установлены в его родном городе Алупка, в Махачкале (на проспекте, носящем его имя и напротив здания аэровокзала) и в ауле Цовкра.

В 2007 году в Феодосии на Аллее Героев установлен бюст лётчика.

В 2010 году в Ярославле на проспекте Авиаторов был установлен памятник лётчику.

В 2013 году открыт памятник в Киеве на Аллее Воинской Славы.

В 2015 году памятный знак Амет-хану Султану был открыт в деревне Дымокурцы под Ярославлем на месте его приземления.

8 мая 2015 года открыт памятник в районном центре Кулинского района Дагестана — селе Вачи.

Его именем названы: площадь в Симферополе, улицы в Алупке, Судаке, Волгограде, Жуковском, Каспийске, Мелитополе, Ростове-на-Дону, Казани и ряде других городов, посёлков и сёл; микрорайон в Саках, проспект в Махачкале.

Также его именем названы аэроклуб в Симферополе; горный пик в Дагестане; аэропорт Махачкалы; малая планета (6278) Амет-Хан; платформа на 34-м километре линии Остряково — Евпатория; лицей-школа № 8 города Каспийска, школа № 27 г. Махачкала и школа села Новокули Республики Дагестан.

На здании Симферопольского железнодорожного вокзала Амет-Хану установлена мемориальная доска.

Мемориальная доска памяти Амет-хана Султана установлена в г. Жуковском на д. 1 по улице его имени.

В октябре 2015 года на здании штаба 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Ростове-на-Дону открыта мемориальная доска.

Законом Республики Дагестан от 8 февраля 2016 года № 7 была учреждена государственная награда Республики Дагестан — медаль имени Амет-Хана Султана.

Памятник к столетию со дня рождения Амет-Хана Султана торжественно открыли в октябре 2020 года в Симферополе. Его установили в сквере между Пионерским переулком и проспектом Кирова.

25 октября 2020 года бюст легендарного советского летчика – Заслуженному летчику-испытателю СССР, дважды Героя Советского Союза Амет-Хану Султану был установлен территории Новокулинской школы № 2 (Новолакского района Дагестана). Памятник установлен в рамках проекта «Алея Российской Славы».

В 2022 году Банком России в рамках серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» выпущена серебряная монета номиналом 2 рубля, посвященная Амет-Хану Султану.

1993 года в Алупке существует Музей дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, в котором работает постоянно действующая экспозиция, посвящённая жизни, пути и лётно-испытательной деятельности советского лётчика, а также его семье и боевым соратникам.

Здесь представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны, коллег и соратников по лётно-испытательной работе, фотографии, архивные документы, письма, книги, личные вещи и награды Амет-Хана Султана, лётное обмундирование и др. Среди экспонатов представлены макеты самолётов времён Великой Отечественной войны, а также послевоенного периода как военной, так и гражданской авиации. На открытой площадке рядом с музеем размещены макет самолёта Ла-5, подаренный после съёмок художественного фильма «Хайтарма», и КС-1.

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