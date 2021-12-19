День работников органов безопасности (ФСБ РФ)

Сегодня, 20 декабря, свой профессиональный праздник отмечают работники российских органов безопасности. Официальное название этого праздника - "День работника органов безопасности РФ", в этот день поздравления получают сотрудники органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, а также других специальных служб нашей страны.

Дата 20 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 г. Совет народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет об Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая стала прообразом современных органов безопасности.

Первым руководителем ВЧК РСФСР был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский, ставший символом советских спецслужб на долгие годы. Кстати, 20 декабря 1958 года в Москве был открыт памятник основателю и первому руководителю ВЧК.

ВЧК, основанная в 1917 году, просуществовала до 1922 года и была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), а после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) при НКВД. Именно 1920-е – 1930-е годы считаются основными в становлении структуры органов безопасности молодого советского государства.

В 1934 году ОГПУ преобразовали в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР.

В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, которому предстояло отвечать за компетенцию бывшего ГУГБ, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были вновь соединены. В 1943 году снова прошло разделение на НКВД и НКГБ СССР. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) Советского Союза.

В 1954 году при Совете Министров СССР был создан Комитет государственной безопасности (КГБ), просуществовавший 36 лет. 3 декабря 1991 года считавшйся одной из сильнейших спецслужб мира КГБ прекратил свое существование.

В современной России на основе КГБ были сформированы новые спецслужбы. В январе 1992 г. было образовано Министерство безопасности России. В декабре 1993 г. оно было преобразовано в Федеральную службу контрразведки (ФСК). В апреле 1995 г. была создана Федеральная служба безопасности, в которую с 2003 года входит Пограничная служба.

Из первого главного управления КГБ СССР образовалась Служба внешней разведки РФ (СВР).

На базе 9-го Управления КГБ СССР была создана Служба охраны президента СССР, до 1993 года действующая в составе Главного управления охраны РФ. В период с 1993 по 1996 год она была самостоятельным ведомством - Службой безопасности президента. С 1996 года входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО).

Все эти годы, с самого зарождения по настоящее время, несмотря на смену называний, сотрудники советских и российских органов безопасности стояли и стоят на защите интересов Российской Федерации и выполняют задачи в пределах своей компетенции.

За 2020 год в России было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Об этом в Москве на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

В 2021 году ФСБ в 37 регионах России выявила 106 неонацистов из украинской группировки "М.К.У."

О традициях на День ФСБ:

До установления официальной даты праздник у сотрудников ФСБ и других специальных органов был, его отмечали, но после получения статуса официального он приобрел более значимый характер. Ежегодно 20 декабря все сотрудники органов безопасности, связанных с ними служб получают поздравления от президента, правительства, военных подразделений, чья деятельность напрямую связана со спецслужбами. В Кремле на вечере, посвященном их деятельности, слова поздравлений и благодарности произносит президент, главы ведомств, артисты устраивают большой концерт.

Обязательная составляющая праздничного дня – торжественные мероприятия на местах, чествование заслуг, вручение наград, поощрений. В честь виновников торжества устраивают концерты, различные мероприятия, куда приглашают ветеранов, гостей из других подразделений. По телевидению, в кинотеатрах в преддверии праздника демонстрируют фильмы о непростой, но интересной службе сотрудников спецслужб.

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