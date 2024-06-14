История как она есть. Русский исход из Крыма и "Философский пароход"

За первые годы становления советского государства известны несколько массовых волн отъезда из страны белогвардейцев и всех, кто не принял новую власть. Однако то, что произошло в 1920 году в Крыму, затмевает и историю с философскими пароходами, и вывоз белогвардейцев с беженцами на Дальнем Востоке, и другие подобные драматические события. Новости СМИ2

В те ноябрьские дни только по самым скромным подсчетам, Крым единовременно покинули 150 тысяч человек. Цвет русской армии, интеллигенция, ученые, священнослужители спешно эвакуировались в Стамбул, чтобы не быть расстрелянными.



Почему они решили покинуть родину

В годы гражданской войны ожесточенные бои между белогвардейцами и красными шли в разных точках бывшей Российской империи, однако в Крыму ситуация была особая. Тут был сконцентрирован, как говорили большевики, очаг инакомыслия. Здесь держала последнюю оборону против красных армия барона Врангеля, но дело не только в белогвардейских офицерах и солдатах. Среди местных жителей также было достаточно тех, кто по идейным соображениям и даже, можно сказать, генетически не мог принять советский строй. В этих людях крепко сидели старые устои, царь и вера были для них не просто словами, а тем стержнем, на который они привыкли ориентироваться.



Восточный армейский корпус на борту транспортного судна Саратов.



Историки обращают внимание, что именно на юге России зародилось белое движение и тут воевало не менее 70% от общего числа участников сопротивления большевистской власти. Поначалу войска Врангеля стойко держали оборону, однако после заключения перемирия между советской страной и Польшей новые власти страны бросили все свои военные силы на Крым. Захватом полуострова и освобождением его от белых занимались Павел Дыбенко, Дмитрий Ульянов и другие известные революционеры, именами которых впоследствии назовут улицы не только в крымских, но и в других советских городах. К ним присоединились и махновцы.



П. Дыбенко и Н. Махно.



Когда оставшийся без поддержки других белых фронтов Врангель понял, что ситуация у него патовая, он решил спасти ту значительную часть белой армии, которая осталась на полуострове, а также казаков из южных областей страны и гражданских беженцев, готовых покинуть родину, захваченную новой властью.



Погрузка людей в Ялте.



Как и откуда уходили суда

Событие, которое потом назовут Русским исходом, происходило в течение нескольких дней в середине ноября 1920-го, когда Красная Армия восстанавливалась после ожесточенных боев на Перекопе, где полегло много её бойцов.



Барон Врангель.



Зная, что белогвардейцы могут уйти морем, Ленин категорически не хотел оставлять их в живых, надеясь на жестокую расправу, однако красноармейцы чисто физически не смогли воспрепятствовать этой хорошо продуманной операции. Корабли белогвардейцев поддерживал французский флот, и Петру Врангелю даже было предложено отходить в Стамбул (Константинополь) под французскими флагами – для большей безопасности. Однако он категорически отказался от этого и все суда шли под российскими флагами – Андреевскими.



белый флот покидает Крым.



Помимо военных кораблей белого Черноморского флота, Крым покидали и грузовые суда, и пассажирские (в том числе и иностранные). Все они эвакуировали с полуострова желающих уехать.

Хотя очевидцы потом и вспоминали, что в портах наблюдалось столпотворение, все-таки в общем и целом, согласно выводам историков, вывоз военных и гражданских из Крыма происходил четко и слажено. Практически всем, кто хотел покинуть страну, предоставили возможность это сделать. Пришлось даже подождать казаков, которые прибыли на полуостров с Кубани и соседних с ней регионов. Лишь незначительная часть противников большевистской власти не успела в порты.



Отправление парохода «Сежет» из севастопольской бухты.



Людей вывозили последовательно из Севастополя, Ялты, Феодосии. Последние суда отчаливали от мыса Чауда, расположенного под Керчью.



Эвакуация в Ялте.



Советская власть не пощадила

Решение о том, чтобы покинуть страну, люди принимали срочно. У некоторых семей было всего несколько часов на то, чтобы собрать вещи и, возможно, имеющиеся ценности и добраться до порта. И не все понимали, на какие средства будут жить на чужбине, однако пошли на этот шаг.

От крымских берегов, по разным данным, в те дни отчалили от 126 до 254 судов. Всего удалось эвакуироваться более 150 тысячам пассажиров, и это не считая команд.

Тех, кто остался в Крыму, понадеявшись на то, что советская власть их пощадит, ждала страшная участь. Это был один из самых страшных массовых расстрелов за всю историю советской России. Только по примерным подсчетам историков, на полуострове было убито 50 тыс. человек, однако, скорее всего, жертв было не менее 80 тысяч.

Для власти это было важно – искоренить идейных противников новой власти, чтобы потом, говоря его же словами, из искры не возгорелось пламя.



Русская эскадра выходит в море.



Что было с пассажирами дальше

Прибыв в Стамбул, часть пассажиров многочисленных судов осталась в городе, сформировав костяк русской эмиграции. Размещенные в лагерях вдоль города гражданские-беженцы находились под французским покровительством. Казаки же отправились дальше – на остров Лемнос (Греция), а военные-белогвардейцы остановились в лагере под турецким городком Галлиполи. Моряки же временно обосновались в тунисском порту Бизерту, где в итоге пришвартовалось множество русских кораблей.



Проход судов через Босфор.



Все, кто покинул Крым в те ноябрьские дни, надеялись, что советская власть продержится недолго и белая армия, подкопив силы, вернется и разгромит большевиков. Люди не могли себе представить, что все, что происходит в их стране, продлится десятилетия и что родину теперь, скорее всего, не увидят. Идеи большевиков закрепились в стране основательно и надолго.

Что касается гражданских беженцев, то из Стамбула (Константинополя) они перебирались в соседнюю Болгарию и далее – в Сербию и другие европейские страны. Постепенно они рассеялись по всей Европе и образовали крепкие диаспоры.



Cтамул во времена Великого русского исхода.



Русский исход сплотил уехавших. Они продолжали мысленно быть со своей родиной, не желали на сто процентов ассимилироваться и растворяться в других культурах, а бережно хранили русские традиции, язык и культуру своей страны. Это был тот «контрреволюционный элемент», которого так опасались большевики – идейный, высокодуховный и поэтому непримиримый. Это были те, кто никаким образом не хотел предавать ни русскую церковь, ни царя, ни старый русский порядок.



Пётр Врангель, Севастополь, середина ноября 1920 года.



Набоков, святой Серафим и не только

Судьбы пассажиров покинувших Россию судов сложились по-разному. Кто-то смог хорошо устроиться (например, ученые и представители культуры), другие жили на чужбине очень бедно. Однако из числа участников русского исхода вышло немало фигур, завоевавших мировую известность, будучи на чужбине.

Можно вспомнить автора проекта Ливадийского дворца и других крымских шедевров, знаменитого архитектора Николая Краснова (Сербия), белого генерала, исследователя культуры и языка индейцев и борца за права аборигенов Ивана Беляева (Парагвай), знаменитого во всём мире писателя Владимира Набокова и выдающегося авиаконструктора и философа Игоря Сикорского (США), а также очень почитаемого верующими старца Серафима (Соболева), позже причисленного к лику святых (Болгария). Это лишь несколько примеров. а таких было множество.



Авиаконструктор и изобретатель Сикорский.



Поэты, художники, мыслители, ученые – трагедия Русского исхода, помимо массовых расстрелов оставшихся, состояла еще и в том, что уехавших страна навсегда потеряла.



Слева направо: покинувшие Крым с десятками тысяч соотечественников Беляев, Набоков. Краснов.



Мемориал воинов русской армии Врангеля во Франции.



Очень много интересной информации о Русском исходе историки получили от Тамары Крутиковой, профессора музыки и профессора французского языка, говорившей в общей сложности на шести языках. Она считалась последней живой очевидицей и участницей тех далеких событий.

Кутикова прославилась также как самая старая жительница Сербии за всю историю станы. Она умерла летом 2022-го в возрасте 110 лет.



Крутикова в юности и в зрелом возрасте с мужем и внуками.

В начале 1920-х годов советские власти провели показательную акцию. Посадили инакомыслящих философов, ученых, профессоров университетов и прочую «чуждую интеллигенцию» на пароходы и поезда и отправили из СССР в Европу. Без права вернуться на Родину под угрозой расстрела. Эта масштабная кампания получила в среде историков собирательное и символичное название «философский пароход». В последние несколько лет в России появляется все больше желающих пересмотреть к ней свое отношение.

Ленин высказался: маховик запустился

Все началось с того, что в мае 1922 года Ленин обрушился в одной из своих статей на церковь, интеллигенцию и буржуазию, в том числе на редакцию журнала «Экономист», в лице которой осудил инакомыслящую научную и культурную элиту в целом. В конце статьи Ильич подытожил, что таких людей следовало бы «вежливенько» препроводить в страны буржуазной «демократии» (это слово Ленин взял в кавычки).



Поняв непрозрачный намек вождя, подчиненные на всех ступеньках пролетарской власти внимательнее, "с презрительным ленинским прищуром" присмотрелись к интеллигенции. А ВЦИК по личной просьбе Ленина быстренько добавил в новый Уголовный кодекс РСФСР параграф о возможности высылки из страны контрреволюционеров. В вышедшем совсем скоро УК появилась статья «пропаганда и агитация», наказанием за которую были тюремное заключение либо высылка за пределы страны. При этом за самовольное возвращение на родину осужденного, согласно УК, надлежало расстрелять.

Вслед за Лениным тему депортации инакомыслящих поднял в прессе Лев Троцкий на примере литературоведа Юлия Айхенвальда. В статье «Диктатура, где твой хлыст?» Троцкий называл Айхенвальда «дрянью» и «блюдолизом» и призывал «этим хлыстом» заставить литературоведа убраться «лагерь содержанства» – иными словами, на Запад.

Айхенвальд (слева), Троцкий (справа).

Через несколько дней после появления нового УК была сформирована комиссия, которой надлежало срочно составить списки высылаемых из страны интеллигентов, проживающих в Москве, Петрограде, Казани... В комиссию входило три человека – руководитель ВЧК Иосиф Уншлихт, народный комиссар юстиции Дмитрий Курский и зампредседателя СНК Лев Каменев.

Когда список был составлен, «наверху» сочли его слишком маленьким и приказали расширить. В итоге в него вошли больше ста «контрреволюционеров». По какому принципу выбирали кандидатов на высылку, непонятно, потому что в список попали как видные ученые с мировым именем, так и рядовые профессора, которые просто вели лекции для студентов на кафедрах. Также там оказались деятели искусств и очень большое число философов.

Некоторых попавших в списки деятелей литературы и искусств удалось «отбить» их влиятельным друзьям, которые ходатайствовали за них наверху. Есть даже случаи, когда людей убирали из списка и они этому очень радовались, но вскоре сами начинали проситься на выезд из страны. Так, например, «отмазанный» и оставшийся в СССР известный писатель Евгений Замятин вскоре передумал и захотел уехать, но все его попытки теперь уже оказывались безуспешными. Он смог эмигрировать во Францию только спустя десять лет – после письма Сталину. На пароходе Oberbürgermeister Haken интеллигенцию департировали из Петрограда в Германию.

Почему попавшие в списки люди, хотя в большинстве не разделяли идеи большевиков, так хотели, чтобы их оттуда убрали? Во-первых, многие из них любили Россию и не планировали ее покидать. Они работали в университетах и институтах, преподавали, занимались научной деятельностью и верили, что большевики у власти ненадолго и что скоро все вернется на круги своя.

Во-вторых, в Москве и Петрограде ходили упорные слухи, что списки эти – на самом деле не депортационные, а расстрельные. Так что когда всех вошедших в них представителей интеллигенции реально посадили на пароходы и поезда и увезли из России, они даже обрадовались: хорошо, что не сослали в лагеря и не расстреляли.

Как проходила депортация

«Врагов режима» депортировали вместе с семьями. С собой им разрешили взять минимум вещей – по две пары зимнего и летнего белья, по две рубашки, по одному осеннему и зимнему пальто и так далее. Никаких личных архивов и документов вывозить из страны не разрешалось, драгоценности тоже надлежало оставить на Родине и даже нательные кресты им было велено снять. Инициаторы выдворения из страны интеллигенции: Ленин (в поздние годы) и Троцкий.

Интеллигенцию отправили в Европу поездами из Москвы, а также морскими судами из Петрограда, Севастополя, Одессы. Интересно, что при этом многих из членов списков выдворили из страны первым классом – то есть, поселив в купе и каюты повышенной комфортности.

Список пестрел уважаемыми и известными фамилиями. В числе пассажиров были философы Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Иван Ильин, Сергей Трубецкой, журналист Михаил Осоргин, инженер-технолог, конструктор паровых турбин Всеволод Ясинский и так далее, и так далее. Философ и богослов Бердяев, педагог, публицист и философ Лапшин, священник и философ Булгаков были насильно отправлены в Европу без права возвращения обратно.

Общее число депортированных интеллигентов, по одним данным, составило чуть больше ста человек, а по другим – около трехсот.

На кампанию по выдворению из СССР инакомыслящих в голодные для страны 1920-е годы были потрачены десятки миллиардов советских рублей (в пересчете на доллары – 25 млн.). Но вождь революции считал, что высылка из страны «вредных элементов» потом себя окупит. «Философский пароход». Худ. Дмитрий Пантюхин.

Взгляд сто лет спустя и два мнения

Понятие «Философский пароход» впервые ввел в начале 1990-х философ Сергей Хоружий. Саму же эту кампанию многие историки называли и называют явлением символичным и драматическим. Россия – страна, которая в период Серебряного века произвела на свет множество великих ученых, писателей, поэтов, мыслителей, в итоге сама же и извергла их, посчитав ненужными и даже опасными в новой, советской системе координат. И с исторической точки зрения это пошло на пользу Европе, где все эти люди применили свои знания и таланты, хотя для каждого из них расставание с Родиной и было личной трагедией.

В наши дни некоторые историки уже по-иному смотрят на знаменитый и трагический факт с высылкой из страны представителей науки и интеллигенции. Есть мнение, что в подобном решении Ленина «не было никакой трагедии» и плачевные последствия этой депортации для страны преувеличены. Те, кто придерживается такой позиции, уверяют, что среди высланных из СССР специалистов лишь единицы (такие, например, как Бердяев) представляли «реальную ценность» для науки и культуры. Избавившись от остальных «интеллигентов», страна, мол, нечего не потеряла, зато «очистилась» от тех, кто мог зародить в народе зерно сомнения в верности ленинского курса. Стела «Философскому пароходу» на набережной лейтенанта Шмидта в Питере.

Тот же факт, что среди пассажиров немалую часть составляли философы (отсюда и название – «философский пароход»), с точки зрения этих историков лишь подтверждает «безобидность» такой высылки. Мол, философия – не особо ценная наука – тем более, если учесть те «вредные», антибольшевистские идеи которые многие философы транслировали в первые годы становления молодой советской республики.

Такую депортацию защитники этого решения вождя называют даже правильной. Мол, взвесив потенциальные вред и пользу, советские власти посчитали, что вреда от этих людей режиму будет больше. Ну а Троцкий про эту масштабную «операцию» по изгнанию из страны видных представителей интеллигенции говорил так: мол, для их расстрела не было повода, но в то же время и терпеть их было невозможно. Впрочем он на своей шкуре потом почувствовал, что значит высылка. Профессор И. Ильин и князь С. Трубецкой. Рисунок художника и литератора И. Матусевича, который также был в числе пассажиров, выполнен на борту во время депортации в Европу.

Продолжили работать на чужбине

Судьбы пассажиров «философского парохода сложились по-разному, но большая часть из них продолжила на чужбине свою научную и преподавательскую работу. Так, например, Николай Бердяев основал в Берлине Академию философии и религии, которая затем была переведена в Париж. Во Франции он читал лекции, писал, обменивался идеями с коллегами из других стран и участвовал в международных конференциях. Сергей Трубецкой был профессором Русского юридического факультета и Русского народного университета в Праге. А Всеволод Ясинский стал первым руководителем Русского научного института в Берлине. Николай Бердяев был похоронен во Франции.

Уже после распада СССР российские режиссёры Демуров и Эпштейн сняли пятисерийный фильм о судьбах высланной интеллигенции, который называется «Не будем проклинать изгнание».

В первые годы революции с массовым отъездом из советской страны белых офицеров, ученых, писателей, предпринимателей и деятелей культуры по всему миру сразу образовались центры эмиграции, где было сконцентрировано больше всего россиян. Одним из таких центров был китайский город Харбин.

https://kulturologia.ru/blogs/190224/59139/

https://www.yaplakal.com/forum2/topic2745366.html

https://picturehistory.livejournal.com/9250498.html

https://www.mk.ru/social/2020/11/18/evakuaciya-belykh-iz-kry...

https://kulturologia.ru/blogs/090923/57395/