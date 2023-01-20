21 января – день памяти вождя мирового пролетариата В.И. Ленина

Боим С.С. «Прощание с В.И. Лениным. Январь 1924 г.» Боим С.С. «Прощание с В.И. Лениным. Январь 1924 г.»

Награжденный посмертно

И прежде чем укрыть в могиле

Навеки от живых людей,

В Колонном зале положили

Его на пять ночей и дней...

И потекли людские толпы,

Неся знамена впереди,

Чтобы взглянуть на профиль желтый

И красный орден на груди…

Это строки из стихотворения «На смерть Ленина», написанного Верой Инбер, советской поэтессой, чьё имя когда-то гремело на всю страну, но ныне почти забытое. Её поэтическое произведение когда-то заучивали в школе, оно звучало на мероприятиях, посвящённых памяти Ильича, неизменно присутствовало во многих переиздаваемых сборниках, а их было около трёх десятков.

Стихотворение, безусловно, отмеченное дарованием автора (любопытно: племянницей Троцкого, едва ли не единственной уцелевшей из его родственников и даже отмеченной Сталинской премией), интересно не только проникновенными словами, но прежде всего строчкой «…и красный орден на груди…».

О каком ордене идёт речь? Ведь все, кто бывал в Мавзолее на Красной площади, знают, что никаких знаков отличия, кроме значка члена ЦИК СССР, на костюме Ленина нет.

Ордена нет – это сегодня. Но орден Красного Знамени на груди вождя все-таки был, тысячи людей впервые увидели его во время похорон вождя и могли лицезреть вплоть до лета 1941-го, когда саркофаг в связи с началом Великой Отечественной войны и вероятностью вражеских бомбардировок был отправлен в эвакуацию.

Так был ли отмечен Ленин высшей государственной наградой первых лет Советской власти и почему этот орден из Мавзолея перешёл в музейные фонды? В Государственном архиве Российской Федерации, где хранятся документы высших органов власти, имеется целый ряд рассекреченных в последние годы материалов, свидетельствующих о том, как на протяжении десятилетий историки и архивисты пытались ответить на эти вопросы. И до сих пор однозначного ответа нет.

Существуют две взаимно исключающие версии. Обе они были озвучены буквально на следующий день после смерти вождя. По первой – официальной и имеющей широкое хождение – ученый-химик, управляющий делами Совнаркома РСФСР Николай Горбунов снял собственный орден и положил на грудь покойного. Другая версия, также вполне имеющая право на жизнь, говорит, что Ленин действительно был награждён орденом Красного Знамени, но по каким-то причинам тот не был ему вручен.

Следует заметить, что ко всякого рода наградам и чествованиям Владимир Ильич был настроен резко отрицательно. Так, по воспоминаниям современников, глава Советского правительства, например, узнав, что к его пятидесятилетию хотят создать музей его имени, очень рассердился и назвал такое «неприличным». Соратники идею признали неудачной и возвратились к ней только после смерти вождя, в мае 1924 года, открыв Институт Ленина, призванный стать единственным государственным хранилищем всех документов и материалов, имеющих отношение к его деятельности.

«Восточный значок»

Достоверно известно, что до своей кончины Ленин был награжден орденом Труда Хорезмской Народной Советской Республики. На сделанном из чеканного серебра знаке на эмалевом темно-синем фоне был изображён золотой сноп пшеницы, в верхней части находились пятиконечная звезда и полумесяц, а снизу герб республики — лопата и серп поверх стебля джугары (хлебного сорго). На золочёной ленте по горизонтали надпись арабской вязью – не «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», как было принято на всех советских атрибутах, поскольку пролетариата в Хорезме тогда не существовало, а «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь!» – и три буквы, являющиеся начальными от слов: «Хорезмская Советская Республика». На фото: Орден Труда Хорезмской Народной Советской Республики.

Хорезмская Народная Советская Республика (ХНСР) образована в феврале 1920 года в результате победы антифеодальной народной революции. Республика граничила с Туркестанской АССР, входившей в РСФСР на правах автономии, и с Бухарской Народной Советской Республикой. Движущей общественной силой в бывшем Хивинском ханстве была крайне малочисленная Коммунистическая партия, насчитывающая едва ли несколько сотен членов и полностью опиравшаяся на Красную Армию и Компартию Туркестана.

Существует немало свидетельств, что Ленин живо интересовался положением в ХНСР, принимал делегацию Хорезмской республики. Получив запрос председателя научной комиссии по составлению географического атласа о границах территории РСФСР, в записке управляющему делами Совнаркома Николаю Горбунову рекомендовал при подготовке атласа все соседние республики, входившие в состав бывшей Российской империи, включить как соседние дружественные. На фото: Грамота ордена Труда Хорезмской Народной Советской Республики.

Ордена Труда Хорезмской Народной Социалистической Республики начали выдаваться с февраля 1922 года, всего было совершено около 100 награждений. В числе первых этим орденом были награждены В.И. Ленин и другие руководители Советского государства – Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, М.И. Калинин, Г.В. Чичерин.

ХНСР (переименованная в 1923 году в Хорезмскую Советскую Социалистическую Республику – ХССР) как суверенная республика существовала до конца 1924-го. В процессе национально-государственного размежевания Средней Азии ХССР была ликвидирована.

Орден Труда обнаружил Александр Шефов, практически всю свою жизнь посвятивший изучению жизни вождя, – бывший научный сотрудник Центрального музея В.И. Ленина и заведующий кремлевским кабинетом-квартирой Ленина. «В архиве награда проходила как восточный значок! Мне показался этот значок очень уж подозрительным — в том смысле, что был он необычным и слишком красивым. Только представьте: я принес его экспертам Исторического музея, и те подтвердили мою догадку – это орден! Тогда я стал искать в архивах документы, которые бы объясняли, откуда он взялся. Нашел письмо из Хорезма, где говорилось: мол, посылаем вам орден Труда, которым был награжден Ленин в 1922 году».

Вот что сообщается в Биографической хронике В.И. Ленина за 15 августа 1922 г.: «В Совнарком для вручения Ленину передается орден Труда Хорезмской народной советской республики и приветственное письмо ЦИК республики от 4 апреля 1922 г. «Мы принялись за устройство жизни наших дехкан, следуя Вашим словам, которые глубоко запали в сердце каждого из нас… Просим Вас, дорогой и любимый наш учитель, – говорилось в письме, – принять этот орден согласно постановлению Центрального Исполнительного Комитета и носить его как символ освобождения труда на Востоке после многовекового рабства». Подписано председателем ЦИК Хорезмской республики Янгибаем Мурадовым и ответственным секретарем ЦИК Абдуллой Ходжаевым.

Ленин орден не получил. «Я нашел другой документ, – продолжает Александр Шефов, – распоряжение Лидии Фотиевой (личного секретаря Ленина), в котором она написала: «Восточный значок отдать в архив». Как выяснилось, она не дочитала письмо и даже не разобралась, что это орден. Я рассказал об этом своему руководителю и предложил выставить орден на всеобщее обозрение. Но вскоре меня вызвали на ковер: Фотиева (она еще была жива) все отрицала, и ей, разумеется, верили больше, чем мне. Тогда я сделал копии документов и предоставил их в подтверждение моих слов. Фотиева после этого со мной год не разговаривала. Именно из-за нее Ленин этот орден даже не видел».

Первый советский орден На фото: Орден «Красного Знамени».

«Красное Знамя» на простенький темно-зеленый френч покойного вождя сразу после смерти Ленина в Горках прикрепил Николай Горбунов, первый управляющий делами Совнаркома, одно время исполнявший обязанности личного секретаря главы первого Советского правительства. Сделать так никто Горбунову не указывал, скорее всего, это был его собственный душевный порыв. Следом, сообщали «Известия ВЦИК» 24 января 1924 года в одном из первых репортажей о траурных днях, «тов. Орджоникидзе прикрепил к груди Владимира Ильича значок члена ЦИК СССР».

Когда гроб с телом Ленина в Колонном зале Дома союзов был установлен на постамент для прощания, свои ордена Красного Знамени возложили на гроб и другие обладатели ордена. Об этом можно прочесть в газетах того времени. Вот что писал, например, 27 января известный в послереволюционный период репортер «Правды» Василий Локоть, подписывавшийся псевдонимом А. Зорич:

«Остановился (у гроба. – Ред.) красноармеец-краснознаменец, стоять здесь было нельзя, но никто не подошел к этому человеку на грубых, тяжелых костылях, с тремя красными розетками орденов на груди. Он постоял несколько минут, отцепил негнущимися пальцами свои ордена, передал караулу и сказал строго: «Вождю»… И на всю залу голосом, звенящим натянутой, ежесекундно готовой оборваться струной: «Прощай, Ильич!..»

Этому примеру последовали и другие. Тогда же в январские траурные дни награды были возвращены владельцам. «Красное Знамя» – первый советский орден. Как известно, одним из первых декретов Советской власти был совместный декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 10 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», которым упразднялись все дореволюционные ордена, медали и другие знаки отличия. До начала Гражданской войны вопроса об учреждении новых государственных наград не возникало, за революционные заслуги люди отмечались, как правило, именными подарками – часами, портсигарами, оружием, одеждой. Однако с началом вооружённой борьбы красных и белых заговорили об индивидуальных знаках отличия. Авторство идеи об учреждении нового советского ордена в исторической литературе оспаривают председатель Высшей военной инспекции Николай Подвойский и председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий.

Как бы то ни было, уже 2 сентября 1918 года этот вопрос был рассмотрен на заседании ВЦИК, а спустя две недели выпущен декрет, устанавливавший «орден «Красного Знамени» с изображением на нём красного знамени — развёрнутого, свёрнутого или усечённого в форме треугольника».

Создание эскиза было поручено художнику и граверу Василию Денисову. Однако тот был болен и практически всю работу выполнил его сын Владимир.

На утвержденном Президиумом ВЦИК проекте изображались развернутое красное знамя, скрещенные серп и молот, красноармейская звезда, штык винтовки, молот и плуг в окаймлении венка из дубовых листьев. На знамени была начертана надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В нижней части знака на красной ленте помещались буквы: «Р.С.Ф.С.Р.».

К каждому из первых орденов прилагалась грамота, в которой указывалось, кому, когда и за какие заслуги он вручен. Грамота эта была необходимым атрибутом, удостоверяющим право на ношение награды. Первые награждения призваны были состояться уже в октябре 1918 года. Кавалером ордена за номером один должен был стать Василий Блюхер, командир 4-й Уральской стрелковой дивизии. «Бывший сормовский рабочий, председатель Челябинского ревкома, – говорилось в наградной грамоте, – он, объединив под своим командованием несколько разрозненных красноармейских и партизанских отрядов, совершил с ними легендарный переход в полторы тысячи вёрст по Уралу, ведя ожесточённые бои с белогвардейцами»… Но вручение награды Блюхеру не состоялось.

Первые ордена были выполнены из латуни, однако эти экземпляры, по мнению председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, не обладали качеством, необходимым для революционной государственной награды, и были забракованы.

Надо сказать, в отношении первых кавалеров ордена «Красное Знамя» РСФСР существует множество разноречивых версий. Кроме Блюхера, в числе самых первых награждённых значится, например, начальник охраны Смольного дворца Василий Панюшкин, однако такой же орден номер 2 числится за членом Реввоенсовета 8-й армии Ионой Якиром. Знак с номером 3 является наградой Иосифа Сталина. Между прочим, Иосиф Виссарионович был отмечен тремя орденами Красного Знамени. Первый получил за оборону не Царицына, как считают некоторые историки, а Петрограда (постановление ВЦИК от 20 ноября 1919 года). Первоначально, вероятно, весной 1919 года, Сталину был вручён орденский знак № 400. Позднее его поменяли на дубликат с порядковым номером 3. Но и герой Гражданской войны Филипп Миронов тоже проходит как обладатель третьего награждения… То же можно сказать и о последующих кавалерах. Во всяком случае, единого мнения исследователей по первым носителям орденов нет, и, наверное, сегодня точно установить это по скудным архивным и часто противоречивым материалам стремительно менявшейся обстановки Гражданской войны невозможно.

Изготовление орденов по утвержденным эскизам передали в Петроградский монетный двор. В условиях разрухи серийное производство знаков, теперь уже из позолоченного серебра, шло непросто, не хватало квалифицированных мастеров, оборудования и материалов. Василий Блюхер получил свой знак лишь в мае 1919 года, но уже под порядковым номером 114.

Только к концу 1920 года удалось наладить планомерный выпуск необходимого количества знаков должного качества. В 1922 году к моменту создания СССР в большинстве союзных республик присутствовал свой вариант ордена Красного Знамени, поэтому награду было решено привести к единому образцу. В объявленном вновь конкурсе участвовали около 400 человек, представивших 683 эскиза, но все они уступали старому ордену. В результате был предложен вариант простой замены букв – внешнее отличие заключалось в надписи «СССР» вместо «РСФСР» на ленте. Именно «Красное Знамя» РСФСР после нескольких непринципиальных редакций его вида стало предшественником знака высокой воинской доблести. В результате единый для всего Советского Союза орден Красного Знамени был учрежден ЦИК СССР уже после смерти В.И. Ленина – 1 августа 1924 года.

«Красное Знамя» РСФСР выдавался до 1930 года, когда были выпущены первые знаки с надписью «СССР» и тогда же построили новый, гранитный Мавзолей.

Однако менять орден на груди Ленина на новый союзный образец не было смысла – в 1930 году практически у всех награждённых были ордена старого, республиканского образца.

Все ордена советских республик, которыми в 1918 – 1924 годах награждались герои революции и Гражданской войны, были приравнены к общесоюзному ордену. Позднее он получил название орден Боевого Красного Знамени.

За подвиги в годы Гражданской войны орденом Красного Знамени были награждены 14 998 человек, из них двумя орденами – 285, тремя – 31 и четырьмя – четыре человека. Орденом «Красное Знамя» РСФСР были награждены города Петроград (1919), Царицын, Ташкент и Грозный (все –1924). Всего же с 1924 по 1991 год совершено более 581 300 награждений. Среди них более 350 пятикратных кавалеров, 41 – шестикратный, 15 – семикратных и один восьмикратный. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Боевого Красного Знамени оставался высшей наградой Советского Союза.

Небезынтересно, что в период горбачевской перестройки к истории ордена вернулись, причём весьма неожиданным образом. В ходе всплеска очередной реабилитации лиц, репрессированных в 1930-х годах, была изготовлена специальная партия орденов того самого «Красного Знамени» РСФСР первых лет Советской власти. Эти ордена вручались родственникам тех, кто в свое время был отмечен наградой, а затем лишён её по отмененному уже в наше время приговору.

Два ордена

Орден, прикреплённый к френчу покойного Ленина в Горках, как уже отмечалось, принадлежал Николаю Горбунову. Он, бывший член Реввоенсовета 13-й армии, был награждён «по уполномочию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов» председателем Реввоенсовета Львом Троцким 19 ноября 1920 года «за отличие в бою против врагов Социалистического отечества – особенно в решающем наступлении армии с 28 октября по 8 ноября в составе 5 кавдивизии, где он принимал деятельное участие во всех боях, не раз ходил в атаку в передних цепях под сильным пулеметным и артиллерийским огнем, подавая пример самоотверженности и героизма»… Грамота на простой бумаге, отпечатанная на пишущей машинке, причем, по-видимому, в полевых условиях в украинском городе Бахмуте, зарегистрирована за номером 2516, что некоторыми историками ошибочно принималось за номер ордена. Его изобразил советский художник Игорь Грабарь на знаменитой картине, написанной к 10-летию Красной Армии, «В.И.Ленин у прямого провода». Высокий человек во френче с телеграфной лентой – это Николай Горбунов. Революционер, помощник Ленина, активный участник Гражданской войны, он до конца 1930 года занимал должность управляющего делами Совнаркома РСФСР, затем СССР. И параллельно – ректора Московского высшего технического училища имени Н.Э. Баумана, председателя научной комиссии по химизации, заместителя президента Академии сельскохозяйственных наук. Он занимался контролем за реализацией знаменитого плана электрификации России ГОЭЛРО, был участником научных экспедиций по исследованию горных областей Средней Азии… И. Грабарь «В.И.Ленин у прямого провода».

Награда с тела Ленина была снята в конце марта 1945 года после возвращения гроба из эвакуации, из Тюмени, где он находился в помещении сельскохозяйственного техникума (по другим данным, орден сняли ещё раньше, в 1943-м). Сняли по требованию специалистов лаборатории Мавзолея Ленина: металлические предметы плохо влияли на сохранность тела.

Но снятый орден… не был орденом Горбунова. На обратной стороне был выбит номер 15 826. Когда и кем знак Горбунова был заменен, долгое время не было никаких сведений, пока об этом не рассказал Илья Збарский, сын известного советского биохимика, участвовавшего в бальзамировании тела Ленина, и сам проработавший рядом с отцом в лаборатории около 20 лет. На фото: Клара Цеткин.

Знак номер 15 826, по данным отдела наград Президиума Верховного Совета СССР, значился за Кларой Цеткин. Видная деятель международного коммунистического движения, одна из основательниц Компартии Германии, последовательный борец за права женщин, депутат рейхстага, она когда-то встречалась с Фридрихом Энгельсом. С Владимиром Ильичем Цеткин впервые познакомилась в 1907 году, в своих воспоминаниях называла его соратником и другом, близко дружила с Надеждой Крупской. По приказу Реввоенсовета орденом Красного Знамени была награждена в 1927 году к 70-летию со дня рождения. Покинув Германию после прихода Гитлера к власти, она жила в СССР и скончалась в июне 1933 года, незадолго до этого получив из рук наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова другой орден – Ленина. Согласно завещанию Клары Цеткин её «Красное Знамя» было передано в Мавзолей и сменило награду Горбунова.

Некоторое время орден хранился в Мавзолее, а затем в 1953 году комендантом Кремля генерал-лейтенантом Андреем Ведениным был отправлен в орденскую кладовую финансово-хозяйственного отдела Президиума Верховного Совета СССР.

Ныне в отделе собрания фондов Музея В.И. Ленина, являющегося частью Государственного исторического музея, в числе почти 100 тысяч уникальных музейных экспонатов хранятся два ордена Красного Знамени № 14 599 и № 4274. «Вернуться к этому вопросу…»

Переписка, касающаяся истории этих наград и собственно формального оформления награждения Ленина, восходит к концу 1924 года.

Так, в декабре того года в адрес заместителя председателя РВС СССР Михаила Фрунзе обратился 3-й отдел Управления РККА:

«В январе сего года по распоряжению 2-го помощника начальника штаба республики Гарфа Военно-Академическим курсам (высшего комсостава Красной Армии. – Ред.) был выдан знак ордена Красного Знамени № 14 599 для прикрепления к венку гроба тов. Ленина. В дальнейшем этот орден был прикреплен на грудь тов. Ленина и, следовательно, тем самым Владимир Ильич был награжден орденом Красного Знамени.

Прошу указаний, не находит ли РВС СССР необходимым возбудить перед ВЦИКом СССР соответствующего ходатайства об оформлении этого награждения тов. Ленина».

Какова была реакция Фрунзе на письмо Военно-Академических курсов, неизвестно. Между тем к этому вопросу руководство курсов (позже переименованных в Военно-теоретическую школу Военно-Воздушных Сил СССР), и Институт В.И. Ленина при ЦК РКП(б) возвращались дважды в 1925-м, а также в 1928-м, однако следов каких-либо решений нет.

В конце 1930-х годов директор Центрального музея В.И. Ленина Широков обратился к председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину с просьбой помочь установить, кем и когда был награжден Ленин. Письмо докладывалось Калинину и, как видно из документа, списано в архив без пояснений. С января 1964 года орден № 14 599 находится в Музее В. И. Ленина.

Позднее, в 1953 году в связи с повторными запросами Центрального музея В.И. Ленина и редакции Большой Советской Энциклопедии также изучался этот вопрос. Участие в нём принимала и бывшая личный секретарь Ленина Лидия Фотиева. По просьбе отдела наград Президиума Верховного Совета СССР она сообщила, что ещё в 1940 году «совместно с работниками Наркомата обороны СССР просмотрела книгу Наградной комиссии Реввоенсовета СССР. Никакой записи о награждении В.И. Ленина орденом Красного Знамени обнаружено не было». Кроме того, отметила Фотиева, она обращалась к Калинину, который «не дал ей положительного ответа».

Архивные документы говорят, что попытки установить истину до середины 1960-х годов предпринимались многократно. Результаты поисков докладывались председателям Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину, Клименту Ворошилову и Леониду Брежневу, секретарю ЦК КПСС Константину Черненко, секретарю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Георгадзе. На одной из справок, например, есть пометка: «Л.И. Брежнев дал указание вернуться к этому вопросу… 16.1-63». Серьезно запутывали дело и явные противоречия, содержащиеся в докладных записках и справках, часто основывавшихся всего лишь на воспоминаниях свидетелей и участников тех событий, нередко со свойственными человеческой памяти допущениями.

«Я, – писала Фотиева, – была свидетельницей того, как на другой день после смерти В.И. Ленина Н.П. Горбунов в Горках, в присутствии Н.К. Крупской и моем, снял со своей груди орден Красного Знамени, полученный на фронте гражданской войны, и положил его на грудь В.И. Ленина. При этом Н.К. Крупская сказала: «Зачем Ильичу орден!» Эти слова могут служить косвенным подтверждением того, что В.И. Ленин не был награжден при жизни орденом. Орден, полученный Горбуновым на фронте и положенный им на грудь В.И. Ленина, в Наградной книге не значится и номер его не известен».

Но вот в фонде Совнаркома СССР мы читаем письмо Института Ленина при ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1927 года, направленное Николаю Горбунову, в котором содержится просьба установить обстоятельства выдачи В.И. Ленину ордена Красного Знамени, находящегося на хранении в Музее В.И. Ленина. В письме сообщалось, что институту не удалось разыскать протокол постановления РВС о награждении Ленина.

Горбунов ответил следующее:

«Обстоятельства, при которых Владимиру Ильичу был выдан орден Красного Знамени, хранящийся в Музее Института, мне неизвестны. Впервые я увидел этот орден после смерти и похорон Ленина. Меня это очень удивило, так как до этого я никогда о награждении Владимира Ильича орденом не слыхал. Я предполагаю, что орден был присужден каким-либо армейским Реввоенсоветом во время гражданской войны и прислан ему или передан при свидании. Но это мое предположение и только. Данных у меня нет никаких»…

В архивных делах имеется и записка Горбунова от 12 августа 1931 года к Сергею Каменеву, занимавшему должности заместителя наркома по военным и морским делам и заместителя председателя Реввоенсовета СССР. Горбунов просит содействия в регистрации за ним ордена Красного Знамени, полученного 19 ноября 1920 года. При этом номера ордена, как пишет Горбунов, сообщить не может «по обстоятельствам, известным» Каменеву. О каких обстоятельствах идет речь, можно только гадать.

В том же 1931 году Горбунов получил повторно орден Красного Знамени № 25 123 «взамен возложенного» 22 января 1924 года.

Любопытно, что, как установил Александр Шефов, в своё время Горбунова обсуждали на партийном бюро за то, что… «отказался от своего ордена». Возможно, такая более чем странная проработка управляющего делами Совнаркома была лишь формальным поводом, чтобы в складывающихся новых координатах власти указать бывшему соратнику Ленина на его истинное место в тогдашней меняющейся партийной и государственной иерархии. В конечном счете Горбунов, ставший действительным членом и секретарем Академии наук СССР, по сфальсифицированным делам оказался под катком политических репрессий. Он был приговорен к расстрелу по обвинению в рамках сфабрикованного НКВД т.н. «дела альпинистов» –«шпионажа» и мнимой подготовки террористического акта на Красной площади во время прохождения колонны альпинистов.

С 1938 года до середины 1950-х, когда его реабилитировали, имя Горбунова было отовсюду вычеркнуто, о нём не упоминалось в официальных изданиях, документах, научных публикациях. Разумеется, это коснулось и истории об ордене Красного Знамени.

Принадлежность ордена № 4274 Горбунову, к сожалению, никакими документами не подтверждается. Более того, в справке Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 1963 года говорится, что в книге учета выданных орденов Главного управления РККА под номером 4274 значится фамилия «В.И. Ленин». Запись сделана чернилами и почерком, отличным от других записей в этой книге, и никаких пояснений к ней не имеется.

Правда, в этой же книге учета выданных наград есть запись от 27 мая 1920 года о том, что «250 орденов с № 4101 по № 4350 были получены т. Ворониным для передачи И.Т. Смилге». Большевик Ивар Тенисович Смилга был начальником Политуправления Реввоенсовета, руководившего деятельностью всех комиссаров в РККА, и, вероятно, именно от него орден № 4274, пройдя свой путь по военным инстанциям, оказался на груди комиссара 13-й армии Николая Горбунова. Разумеется, это всего лишь предположение.

По революционным понятиям

Есть и другие документы. Осенью 2006 года Государственный архив РФ получил на хранение из Администрации Президента Российской Федерации картотеку персонального учёта лиц, отмеченных государственными наградами СССР и РСФСР. В этой картотеке – учетная карточка на Ленина (Ульянова) Владимира Ильича, награжденного орденом Красного Знамени в 1923 году по решению ЦИК СССР. Очень сложно представить, что даже в послереволюционной демократической атмосфере какой-то безвестный технический работник мог самовольно завести формуляр не просто на главу правительства, а на человека, уже при жизни обретшего определенные сакральные черты. Несомненно, на сей счет имелось распоряжение некоего должностного лица, опиравшегося на волю ещё более старших начальников.

Аналогичная запись с такой же датой – 1923 год – содержится и в «Сборнике лиц, награжденных орденом Красного Знамени и Почетным Революционным оружием». Книга была издана в 1926 году Наркоматом обороны СССР. На 138-й странице читаем: «Фамилия, имя, отчество: Ленин (Ульянов) Владимир Ильич. Должность и часть войск: Председатель Совнаркома СССР. Год (награждения. – Ред.): 1923. № приказа РВСР: прочерк. Род награды: орден Красного Знамени».

1923 год – год относительно массового награждения орденом Красного Знамени. На фоне проходивших всероссийской партийной переписи (фактически первой чистки партии) и острейшей дискуссии о путях социалистического строительства, а также в связи с юбилейной годовщиной образования РКП(б), помимо героев Гражданской войны, награду получали и большевики с дореволюционным стажем, имевшие заслуги перед Советской властью. По одной из версий (к слову, не подтвержденной документально), такой список был якобы представлен Ленину, но тот, подписывая его, вычеркнул свою фамилию. В итоге он орден не получил. Так ли это, очень сомнительно, поскольку в 1923 году Ильич был уже тяжело болен и заниматься текущими делами правительства не мог. Тем не менее отсутствие архивного документа о событии награждения – приказа РВС или постановления ВЦИК – ещё не означает, что самого события могло не быть. В лихолетье Гражданской войны и первого послевоенного времени, когда только-только формировалась новая политическая культура и становилось новое советское делопроизводство, многое вершилось по революционным понятиям. Вопрос о награждении Ленина мог считаться вполне решённым после простого обмена мнения его соратников. Авторитет и заслуги вождя в Октябрьской революции и создании Советского государства были настолько очевидны и неоспоримы, что, как, возможно, казалось тогдашним руководителям партии и государства, не стоило обременять это дело формальными, бюрократическими условностями. В любом случае целый ряд косвенных свидетельств и вторичных документов – записи в книгах регистрации и картотека государственных наград, наконец, фотографии, сделанные при прощании с Лениным, – говорят отнюдь не о бесспорной версии, что как такового награждения не было. Архивные материалы, касающиеся жизни и деятельности В.И. Ленина, за минувшее столетие буквально пропаханы вдоль и поперек, в них просеяна едва ли не каждая запятая. Точное знание о состоявшемся оформлении награды (или об отсутствии такого оформления) уже ничего нового не добавит к оценке этой выдающейся исторической фигуры, по известному выражению, «вздыбившей тысячелетнюю Россию» в ХХ веке. Красное знамя, как и девяносто шесть лет назад, по-прежнему покрывает тело Ильича в Мавзолее его имени. И поэтически верно говорит об этом Вера Инбер, с чьих строк начинался наш рассказ об истории ленинского ордена:

Даже для самого красного слова

Не пытаюсь притворяться я.

Наша память – это суровая

Неподкупная организация.

Ведет учет без пера и чернила

Всему, что случилось когда-либо.

Помнит она только то, что было,

А не то, что желали бы…

Вячеслав Тарбеев,

советник директора Государственного архива Российской Федерации.

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