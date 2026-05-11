Территория Героев...(207)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Генерал-полковник Чайко Александр Александр Юрьевич Чайко — генерал-полковник, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России с мая 2026 года.

Александр Чайко родился 27 июля 1971 года в городе Голицыно Московской области.

В 1988 году окончил Московское суворовское военное училище.

Позже проходил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил России имени М.В. Фрунзе (2001) и Военной академии Генштаба (2012).

В 2015 году Чайко был назначен начальником штаба российской группировки войск в Сирии. В этой должности он отвечал за создание инфраструктуры, определения порядка службы на базах, взаимодействие с сирийскими союзниками и принимал участие в разработке планов по борьбе с боевиками.

Летом 2019 года Александр Чайко получил должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.

В 2020 году, Александр Чайко закрытым приказом был удостоен звания Героя России.

В июне 2021 года ему было присвоено звание генерал-полковника.

В ноябре 2021 года Чайко вернулся на службу в Восточный военный округ, где был назначен командующим. После начала военной операции подразделения Восточного военного округа (ВВО) участвовали в боях на севере Украины. В частности, они были задействованы в боевых действиях в Киевской области. 24 марта 2022 года Минобороны России сообщало, что командующий войсками ВВО Чайко лично прибыл «на передовые позиции в 30 км от Киева для постановки задач и уточнения обстановки».

Через пять дней, 29 марта, российская армия начала покидать Киевскую, а также Черниговскую и Сумскую области.

В сентябре-декабре 2022 года, а также в ноябре 2024 года Чайко возвращался в Сирию в качестве командующего российской группировкой войск.

4 мая 2026 года Александр Чайко был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.

Награды

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами Орден Суворова Орден «За военные заслуги» Звезда Героя России

https://www.rbc.ru/person/69f86ea59a7947d40c69236b

Рядовой Суворов Александр Рядовой Александр Суворов выполнял задачу по наблюдению за береговой линией. Обнаружив безэкипажный катер противника, боец лично уничтожил его барражирующим боеприпасом.

Благодаря мужеству и профессионализму Александра прорыв противника не был допущен, задача была выполнена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3TfISVBto

Младший сержант Петрушин Владислав Младший сержант Владислав Петрушин в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе работы он своевременно обнаружил вражеский беспилотник, направленный на расчёт, и из стрелкового оружия уничтожил его. Благодаря его действиям и слаженной работе расчёта были уничтожены штурмовая группа и артиллерийское орудие противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3TqFzGBHE

Рядовой Степаненко Константин Рядовой Константин Степаненко в составе эвакуационной группы выехал к линии боевого соприкосновения, чтобы спасти раненого сослуживца. Прибыв на место, он оказал пострадавшему первую медицинскую помощь, стабилизировал его состояние и начал транспортировку до точки эвакуации.

По пути Степаненко заметил два ударных БПЛА противника, летевших в их сторону. Несмотря на опасную обстановку, он меткой стрельбой из личного оружия уничтожил оба дрона.

Благодаря мужеству и профессионализму Константина Степаненко жизнь раненого военнослужащего была спасена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ330GgqPjc

Младший сержант Горин Александр Младший сержант Александр Горин в составе подразделения выполнял задачу по овладению вражескими позициями на важном направлении.

Несмотря на удары дронов и миномётный огонь, под его руководством группа зашла во фланг противника и приступила к зачистке. Горин первым вступил в бой, уничтожив нескольких боевиков.

После выполнения задачи противник попытался вернуть позиции, однако штурмовая группа под командованием Горина уничтожила большую часть подкрепления, вынудив остальных отступить.

В результате профессиональных действий младшего сержанта Горина подразделение овладело позициями и закрепилось на них.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ34B5i3IUI

Старший лейтенант Давлетшин Эльмир Старший лейтенант Эльмир Давлетшин, исполняя обязанности заместителя командира батальона, грамотно спланировал действия подразделений, обеспечил их взаимодействие, управление и огневую поддержку.

Непрерывно анализируя обстановку и корректируя действия, он наладил устойчивую связь, контролировал распределение сил и ресурсов, а также боеспособность личного состава.

Благодаря его профессионализму подразделения успешно выполнили задачи с минимальными потерями.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ38HrTqOGI

Гвардии сержант Сергей Ефимов Гвардии сержант Сергей Ефимов в составе штурмовой группы участвовал в захвате опорного пункта противника. Несмотря на артобстрел и удары FPV-дронов, группа скрытно заняла позиции и перешла к штурму.

Оценив обстановку, Ефимов огнём из штатного оружия уничтожил противника, что способствовало взятию опорного пункта. В дальнейшем он обеспечил огневое прикрытие при эвакуации раненых.

Благодаря его мужеству и решительным действиям задача была выполнена, созданы условия для развития наступления и освобождения населённого пункта.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ390odsaEg

Рядовой Рубцов Леонид Рядовой Леонид Рубцов с штурмовой группой ночью, используя РЭБ, маскировку и защиту от БПЛА, скрытно обошёл фланг вражеского опорного пункта.

По его команде группа внезапным штурмом уничтожила противника. Сам Рубцов лично ликвидировал нескольких боевиков.

Благодаря его решительным действиям опорный пункт был взят.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4B6vhgQ1M

Сержант Беленко Михаил Сержант Михаил Беленко во время боевой задачи обеспечивал устойчивую связь мотострелковых подразделений. Под обстрелом противника были повреждены антенна и ретранслятор, нарушив работу радиосети.

Несмотря на продолжающийся огонь, Михаил незамедлительно выдвинулся на место, устранил неисправности и в кратчайшие сроки восстановил связь.

Его профессионализм и мужество позволили штурмовым группам продолжить успешное продвижение.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4CIOmrfNM

Лейтенант Бурнашов Андрей Командир взвода беспилотных систем Андрей Бурнашов выполняет задачи специальной операции уже не первый год. Ещё во время призыва он принял решение сразу заключить контракт на два года с 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

Мы о нём писали в 76 выпуске. Вышел материал в газете «Красная звезда»

В настоящее время лейтенант Андрей Бурнашов проходит восстановление после тяжёлого ранения. В тот день их подразделение обнаружили вражеские FPV-дроны: один поразил автомобиль, второй разорвался в непосредственной близости.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3-QFVUGoM

Гвардии младший лейтенант Роберт Абдульманов Заместитель командира штурмовой роты по военно‑политической работе 6‑го танкового полка 90‑й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» гвардии младший лейтенант Роберт Абдульманов ежедневно занимается подготовкой подразделения и идёт с ним в бой.

Офицер опирается на три основных принципа: индивидуальный подход, боевое братство и преодоление страха.

Замполит выстраивает доверительные отношения с каждым бойцом, напоминает, что в бою жизнь каждого зависит от действий товарищей, и помогает солдатам укрепить внутренний стержень и силу воли.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3ZR7A2aSY

Старший сержант Салахутдинов Сергей Старший сержант Сергей Салахутдинов — командир медицинского отделения штурмового отряда «Тайфун» группировки «Центр».

Ранее работал сельским фельдшером. После назначения прошёл интенсивную подготовку по тактической медицине и стал помогать обучать других.

Во время штурма он оказал помощь бойцу, подорвавшемуся на мине. Несмотря на угрозу дронов, вынес его на себе 10 км до эвакуации.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3dGHXEdgY

Гвардии капитан Юрченко Ефим Гвардии капитан медслужбы Ефим Юрченко с позывным «Линза» выполняет задачи СВО в составе 35-го медотряда Псковского десантно-штурмового соединения.

Будучи хирургом-офтальмологом, он спасает зрение раненым на передовой.

«Главная задача – не дать человеку ослепнуть. Моя победа – когда раненый видит лица медиков, читает сообщение жены или улыбается сыну», – рассказывает боец.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3s4n3-KP0

Прапорщик Милева Елена Прапорщик медицинской службы Елена Милева служит в составе 3-го отдельного медицинского батальона и с октября 2022 года выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

За это время она не раз оказывалась в опасных ситуациях. Перенесла два ранения и инсульт, но после восстановления неизменно возвращалась в строй, чтобы продолжать спасать жизни военнослужащих.

Елена признаётся, что именно спасённые бойцы придают ей силы двигаться дальше. Для неё это и есть главное в медицине. Свою работу она не считает подвигом — говорит, что просто делает то, что должна, как и каждый военный врач.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3iqtSKJ4Q

Военнослужащий Петунов Андрей Командир штурмового подразделения группировки «Центр» Андрей Петунов прошёл боевой путь начиная с должности рядового. Он провёл сотни эвакуаций военнослужащих под обстрелами и неоднократно штурмовал позиции противника в лесополосах и населённых пунктах.

Выполнял боевые задачи на Краснолиманском, Кременском, Авдеевском и Красноармейском направлениях.

Награждён медалями «За спасение погибавших» и «За храбрость» II степени.

До СВО Андрей работал медбратом в Красноярской городской больнице. Во время проведения частичной мобилизации у него была бронь как у медицинского работника. Но тогда он твёрдо решил для себя, что не может оставаться в стороне и пошёл в военкомат.

Подроднее читайте интервью корреспонденту газеты «Уральские военные вести»

https://max.ru/morf/AZ3xkprWFPM Старший сержант Николай Васильев, находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, который вел наблюдение за нашими позициями. Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, старший сержант открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения. Украинский дрон был поражен и упал на удалении от мест размещения личного состава и техники.

Благодаря бдительности и грамотным действиям старшего сержанта удалось не допустить атаки российских позиций с воздуха, избежать потерь среди личного состава, вооружения и техники.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3e9XP5DEU В ходе ведения воздушной разведки Денис Грязнов обнаружил пункт управления и запуска ударных БПЛА украинских боевиков, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. На основании данных, переданных расчетом разведывательного БПЛА, артиллерийским подразделением был нанесен огневой удар, в результате которого вражеский пункт управления был уничтожен.

Благодаря грамотным и своевременным действиям Грязнова боевики ВСУ лишились пункта управления и запуска ударных БПЛА, что существенно снизило их боевой потенциал на этом направлении.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3fLVZCKZM Рядовой Сергей Тамман вёл разведку местности и корректировал огонь артиллерии.

Под атаками вражеских ударных дронов он скрытно подобрался к позициям неприятеля и ликвидировал миномётный расчёт ВСУ.

Поставленная задача была успешно выполнена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3vFJ6bXnY Подразделение младшего сержанта Владимира Губенко во время разведки попало под артиллерийский обстрел противника. Несколько военнослужащих получили осколочные ранения.

Рискуя жизнью, Владимир вынес их на себе из-под огня и оказал первую медицинскую помощь. Жизни бойцов были спасены.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3vJgn0Eb8 Был студентом, а стал беспилотчиком! Честный рассказ парня из Кемеровской области, который учился в гражданском вузе, но теперь на контракте осваивает БПЛА. Что заставило его так круто поменять свою жизнь? См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ377KSaAMg Редкий «набор» наград на груди у сержанта Николая Куменова: сразу три Георгиевских креста — медали ордена святого Георгия IV, III и II степени. За каждой — история сложной боевой задачи.

Летом 2022 года Николай понял, что не может оставаться в стороне от СВО, и подписал контракт добровольца сроком на полгода. А когда первый контракт закончился, заключил новый, сразу на 5 лет.

С тех пор он на фронте бьет украинских националистов: не раз штурмовал опорники, брал пленных, отбивал вражеские атаки. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ3soySyR64 Лейтенант Артем Корзухин, когда ему исполнилось 18 лет, сразу пошел в военкомат, а после учебки попал в боевую часть, с которой довелось поехать в командировку в Сирию механиком-водителем «Солнцепека». Это было его первое боевое крещение.

Так Артем связал свою жизнь с Армией России. С начала специальной военной операции он выполняет свой воинский долг, награжден медалью «За отвагу» и Орденом Мужества. А дома его ждут жена, мама и новорожденный сынок. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ3SrQA7e9U Расскажем эпизоды из рассказа гвардии лейтенанта Константина Круподерова, командира десантно-штурмового взвода, выпускника Рязанского училища ВДВ. Он служит в Армии России уже больше 17 лет, из них 4 года принимает участие в специальной военной операции. Награжден медалями Жукова, Суворова и «За отвагу». См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ3X0rhJD-Q Анастасия Денисова, старший лейтенант медицинской службы, работает в зоне СВО с 2023 года. Она была непосредственным свидетелем той самой нашумевшей истории, когда хирурги 39 отдельного гвардейского медицинского отряда ВДВ достали из бедра раненого бойца 30-мм снаряд (спойлер: он всё-таки сдетонировал, но потом).

Сегодня её дом — блиндаж, её «топливо» — кофе. Суровые условия иногда утомляют, — признается наша героиня. Но и она сама, и её коллеги продолжают работать, спасать жизни и получать бесценный опыт, который будет записан в учебниках по военно-полевой хирургии. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ3c-SowfwY Иногда, что называется, солдатская удача может спасти жизни целой группе штурмовиков. Как раз о таком случае рассказывает наш сегодняшний герой Эмиль Хасанов. Он два года служил в зоне СВО, сначала в инженерном подразделении, затем в штурмовом. Трижды был ранен, награжден медалью «За отвагу».

Сегодня Эмиль — курсант Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного Ковельского Краснознаменного училища (НВВИКУ). См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ3x4YtBJW4 О боевых задачах в зоне СВО рассказывает кавалер двух Орденов Мужества, гвардии старший лейтенант Михаил Сухенко, замкомандира роты по военно-политической работе десантно-штурмового батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

Мы о нём писали в 109 выпуске, тогда он был лейтенантом.

Сегодня Михаил совмещает службу в ВС РФ с работой в Законодательном Собрании города Севастополя. Он входит в комитет по законодательству и поддержке участников спецоперации, задача которого — оказывать всестороннюю помощь и поддержку семьям наших защитников. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ3275WwYvE Гвардии ефрейтор Иван Анашкин с первых месяцев спецоперации находится «за ленточкой». За выполнение боевых задач удостоен государственных наград: Георгиевского креста IV степени, медалей Жукова и «За отвагу».

В этом видео Иван рассказывает о боевой задаче, за которую получена одна из его наград. И о том, кем работал до судьбоносного решения заключить контракт. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ4BBaXOBRc

Подполковник Саблин Дмитрий

доброволец Саблин Антон Герой России Дмитрий Саблин, сын Антон Саблин и дед Героя России Дмитрий Саблин. Коллаж АиФ

Продолжать дело дедов и прадедов – таков путь героев, которыми богата русская земля.

С почтением о предках говорит Герой России полковник запаса Дмитрий Саблин. Для него примером стал дед – подполковник авиации Дмитрий Иванович Саблин. В годы Великой Отечественной он оборонял Одессу, Севастополь и Новороссийск, а после служил в Феодосии, участвовал в разработке двигателей для военных вертолётов в лётно-испытательном центре. За доблесть Дмитрий Иванович был награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

9 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Дмитрию Саблину на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. Мы писали об этом в 156 выпуске.

У самого Героя России тоже множество наград: в арсенале – золотая звезда Героя России, золотая звезда Героя ДНР, медаль «За отвагу» ДНР, «За освобождение Мариуполя», орден Мужества. Дмитрий Саблин отправился в зону СВО в 2022 году, в начале спецоперации, командиром аэроразведки, а сегодня он командует бригадой беспилотной авиации «ГРОМ «Каскад».

«Сначала моей задачей стала масштабная гуманитарная операция в Мариуполе. За 10 дней мы вывезли из зоны боевых действий 196 тысяч человек. В Мариуполе я принял решение о формировании бригады беспилотной авиации», – рассказывает кадровый военный, в бригаде которого служит и его сын лейтенант Антон Саблин. Впервые 20-летний парень отправился в Донбасс в 2022 году волонтёром, а потом ушёл добровольцем на передовую. Награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», Георгиевским крестом.

https://aif.ru/society/people/ratnye-dinastii-istorii-geroev-svo-kotorye-poshli-po-stopam-otcov-i-dedov

Сержант Шелковой Александр Сержант Александр Шелковой и его дедушка Пётр Рябоконь. Фото: Коллаж АиФ

Сержант Александр Шелковой – кавалер ордена Мужества, участник СВО. Его дед Пётр Рябоконь сражался в рядах Красной армии, управляя танком Победы Т-34. Среди военных успехов – участие в Варшавско-Познанской операции. К реке Висле в ней танк Петра вышел первым. Пётр Павлович взял в плен 20 фашистов и встретил Победу в Берлине. Другой дед Александра, Василий Шелковой, ушёл на фронт в 16 лет, а вернулся домой с орденом Отечественной войны I степени и медалью Жукова. А отец участника СВО Владимир Шелковой посвятил себя службе в уголовном розыске. Сам Александр получил военную закалку в пограничном отряде особого назначения. В первые месяцы СВО ушёл на передовую добровольцем, получив позывной «Дед». Работал на самых опасных участках, был старшим разведчиком-снайпером. Как командир группы в апреле 2022 года во главе отряда занял опорный пункт противника. Был ранен, но удерживал позиции и эвакуировал раненых. Из госпиталя вернулся на передовую, где после тяжёлого ранения потерял ногу. Это не сломило дух выходца из славной династии героев. Сегодня Шелковой продолжает служить и на оборонном предприятии разрабатывает авиационные приборы. https://aif.ru/society/people/ratnye-dinastii-istorii-geroev-svo-kotorye-poshli-po-stopam-otcov-i-dedov