Территория Героев...(207)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Генерал-полковник Чайко АлександрАлександр Юрьевич Чайко — генерал-полковник, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России с мая 2026 года.
Александр Чайко родился 27 июля 1971 года в городе Голицыно Московской области.
В 1988 году окончил Московское суворовское военное училище.
Позже проходил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил России имени М.В. Фрунзе (2001) и Военной академии Генштаба (2012).
В 2015 году Чайко был назначен начальником штаба российской группировки войск в Сирии. В этой должности он отвечал за создание инфраструктуры, определения порядка службы на базах, взаимодействие с сирийскими союзниками и принимал участие в разработке планов по борьбе с боевиками.
Летом 2019 года Александр Чайко получил должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.
В 2020 году, Александр Чайко закрытым приказом был удостоен звания Героя России.
В июне 2021 года ему было присвоено звание генерал-полковника.
В ноябре 2021 года Чайко вернулся на службу в Восточный военный округ, где был назначен командующим. После начала военной операции подразделения Восточного военного округа (ВВО) участвовали в боях на севере Украины. В частности, они были задействованы в боевых действиях в Киевской области. 24 марта 2022 года Минобороны России сообщало, что командующий войсками ВВО Чайко лично прибыл «на передовые позиции в 30 км от Киева для постановки задач и уточнения обстановки».
В сентябре-декабре 2022 года, а также в ноябре 2024 года Чайко возвращался в Сирию в качестве командующего российской группировкой войск.
4 мая 2026 года Александр Чайко был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.
НаградыОрден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами Орден Суворова Орден «За военные заслуги» Звезда Героя России
https://www.rbc.ru/person/69f86ea59a7947d40c69236b
Рядовой Суворов АлександрРядовой Александр Суворов выполнял задачу по наблюдению за береговой линией. Обнаружив безэкипажный катер противника, боец лично уничтожил его барражирующим боеприпасом.
Благодаря мужеству и профессионализму Александра прорыв противника не был допущен, задача была выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3TfISVBto
Младший сержант Петрушин ВладиславМладший сержант Владислав Петрушин в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику.
В ходе работы он своевременно обнаружил вражеский беспилотник, направленный на расчёт, и из стрелкового оружия уничтожил его. Благодаря его действиям и слаженной работе расчёта были уничтожены штурмовая группа и артиллерийское орудие противника.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3TqFzGBHE
Рядовой Степаненко КонстантинРядовой Константин Степаненко в составе эвакуационной группы выехал к линии боевого соприкосновения, чтобы спасти раненого сослуживца. Прибыв на место, он оказал пострадавшему первую медицинскую помощь, стабилизировал его состояние и начал транспортировку до точки эвакуации.
По пути Степаненко заметил два ударных БПЛА противника, летевших в их сторону. Несмотря на опасную обстановку, он меткой стрельбой из личного оружия уничтожил оба дрона.
Благодаря мужеству и профессионализму Константина Степаненко жизнь раненого военнослужащего была спасена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ330GgqPjc
Младший сержант Горин АлександрМладший сержант Александр Горин в составе подразделения выполнял задачу по овладению вражескими позициями на важном направлении.
Несмотря на удары дронов и миномётный огонь, под его руководством группа зашла во фланг противника и приступила к зачистке. Горин первым вступил в бой, уничтожив нескольких боевиков.
После выполнения задачи противник попытался вернуть позиции, однако штурмовая группа под командованием Горина уничтожила большую часть подкрепления, вынудив остальных отступить.
В результате профессиональных действий младшего сержанта Горина подразделение овладело позициями и закрепилось на них.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ34B5i3IUI
Старший лейтенант Давлетшин ЭльмирСтарший лейтенант Эльмир Давлетшин, исполняя обязанности заместителя командира батальона, грамотно спланировал действия подразделений, обеспечил их взаимодействие, управление и огневую поддержку.
Непрерывно анализируя обстановку и корректируя действия, он наладил устойчивую связь, контролировал распределение сил и ресурсов, а также боеспособность личного состава.
Благодаря его профессионализму подразделения успешно выполнили задачи с минимальными потерями.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ38HrTqOGI
Гвардии сержант Сергей ЕфимовГвардии сержант Сергей Ефимов в составе штурмовой группы участвовал в захвате опорного пункта противника. Несмотря на артобстрел и удары FPV-дронов, группа скрытно заняла позиции и перешла к штурму.
Оценив обстановку, Ефимов огнём из штатного оружия уничтожил противника, что способствовало взятию опорного пункта. В дальнейшем он обеспечил огневое прикрытие при эвакуации раненых.
Благодаря его мужеству и решительным действиям задача была выполнена, созданы условия для развития наступления и освобождения населённого пункта.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ390odsaEg
Рядовой Рубцов ЛеонидРядовой Леонид Рубцов с штурмовой группой ночью, используя РЭБ, маскировку и защиту от БПЛА, скрытно обошёл фланг вражеского опорного пункта.
По его команде группа внезапным штурмом уничтожила противника. Сам Рубцов лично ликвидировал нескольких боевиков.
Благодаря его решительным действиям опорный пункт был взят.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4B6vhgQ1M
Сержант Беленко МихаилСержант Михаил Беленко во время боевой задачи обеспечивал устойчивую связь мотострелковых подразделений. Под обстрелом противника были повреждены антенна и ретранслятор, нарушив работу радиосети.
Несмотря на продолжающийся огонь, Михаил незамедлительно выдвинулся на место, устранил неисправности и в кратчайшие сроки восстановил связь.
Его профессионализм и мужество позволили штурмовым группам продолжить успешное продвижение.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4CIOmrfNM
Лейтенант Бурнашов АндрейКомандир взвода беспилотных систем Андрей Бурнашов выполняет задачи специальной операции уже не первый год. Ещё во время призыва он принял решение сразу заключить контракт на два года с 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.
Мы о нём писали в 76 выпуске. Вышел материал в газете «Красная звезда»
В настоящее время лейтенант Андрей Бурнашов проходит восстановление после тяжёлого ранения. В тот день их подразделение обнаружили вражеские FPV-дроны: один поразил автомобиль, второй разорвался в непосредственной близости.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3-QFVUGoM
Гвардии младший лейтенант Роберт АбдульмановЗаместитель командира штурмовой роты по военно‑политической работе 6‑го танкового полка 90‑й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» гвардии младший лейтенант Роберт Абдульманов ежедневно занимается подготовкой подразделения и идёт с ним в бой.
Офицер опирается на три основных принципа: индивидуальный подход, боевое братство и преодоление страха.
Замполит выстраивает доверительные отношения с каждым бойцом, напоминает, что в бою жизнь каждого зависит от действий товарищей, и помогает солдатам укрепить внутренний стержень и силу воли.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3ZR7A2aSY
Старший сержант Салахутдинов СергейСтарший сержант Сергей Салахутдинов — командир медицинского отделения штурмового отряда «Тайфун» группировки «Центр».
Ранее работал сельским фельдшером. После назначения прошёл интенсивную подготовку по тактической медицине и стал помогать обучать других.
Во время штурма он оказал помощь бойцу, подорвавшемуся на мине. Несмотря на угрозу дронов, вынес его на себе 10 км до эвакуации.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3dGHXEdgY
Гвардии капитан Юрченко ЕфимГвардии капитан медслужбы Ефим Юрченко с позывным «Линза» выполняет задачи СВО в составе 35-го медотряда Псковского десантно-штурмового соединения.
Будучи хирургом-офтальмологом, он спасает зрение раненым на передовой.
«Главная задача – не дать человеку ослепнуть. Моя победа – когда раненый видит лица медиков, читает сообщение жены или улыбается сыну», – рассказывает боец.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3s4n3-KP0
Прапорщик Милева ЕленаПрапорщик медицинской службы Елена Милева служит в составе 3-го отдельного медицинского батальона и с октября 2022 года выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.
За это время она не раз оказывалась в опасных ситуациях. Перенесла два ранения и инсульт, но после восстановления неизменно возвращалась в строй, чтобы продолжать спасать жизни военнослужащих.
Елена признаётся, что именно спасённые бойцы придают ей силы двигаться дальше. Для неё это и есть главное в медицине. Свою работу она не считает подвигом — говорит, что просто делает то, что должна, как и каждый военный врач.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3iqtSKJ4Q
Военнослужащий Петунов АндрейКомандир штурмового подразделения группировки «Центр» Андрей Петунов прошёл боевой путь начиная с должности рядового. Он провёл сотни эвакуаций военнослужащих под обстрелами и неоднократно штурмовал позиции противника в лесополосах и населённых пунктах.
Выполнял боевые задачи на Краснолиманском, Кременском, Авдеевском и Красноармейском направлениях.
Награждён медалями «За спасение погибавших» и «За храбрость» II степени.
До СВО Андрей работал медбратом в Красноярской городской больнице. Во время проведения частичной мобилизации у него была бронь как у медицинского работника. Но тогда он твёрдо решил для себя, что не может оставаться в стороне и пошёл в военкомат.
Подроднее читайте интервью корреспонденту газеты «Уральские военные вести»
https://max.ru/morf/AZ3xkprWFPMСтарший сержант Николай Васильев, находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, который вел наблюдение за нашими позициями. Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, старший сержант открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения. Украинский дрон был поражен и упал на удалении от мест размещения личного состава и техники.
Благодаря бдительности и грамотным действиям старшего сержанта удалось не допустить атаки российских позиций с воздуха, избежать потерь среди личного состава, вооружения и техники.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3e9XP5DEUВ ходе ведения воздушной разведки Денис Грязнов обнаружил пункт управления и запуска ударных БПЛА украинских боевиков, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. На основании данных, переданных расчетом разведывательного БПЛА, артиллерийским подразделением был нанесен огневой удар, в результате которого вражеский пункт управления был уничтожен.
Благодаря грамотным и своевременным действиям Грязнова боевики ВСУ лишились пункта управления и запуска ударных БПЛА, что существенно снизило их боевой потенциал на этом направлении.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3fLVZCKZMРядовой Сергей Тамман вёл разведку местности и корректировал огонь артиллерии.
Под атаками вражеских ударных дронов он скрытно подобрался к позициям неприятеля и ликвидировал миномётный расчёт ВСУ.
Поставленная задача была успешно выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3vFJ6bXnYПодразделение младшего сержанта Владимира Губенко во время разведки попало под артиллерийский обстрел противника. Несколько военнослужащих получили осколочные ранения.
Рискуя жизнью, Владимир вынес их на себе из-под огня и оказал первую медицинскую помощь. Жизни бойцов были спасены.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ3vJgn0Eb8Был студентом, а стал беспилотчиком! Честный рассказ парня из Кемеровской области, который учился в гражданском вузе, но теперь на контракте осваивает БПЛА. Что заставило его так круто поменять свою жизнь? См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ377KSaAMgРедкий «набор» наград на груди у сержанта Николая Куменова: сразу три Георгиевских креста — медали ордена святого Георгия IV, III и II степени. За каждой — история сложной боевой задачи.
Летом 2022 года Николай понял, что не может оставаться в стороне от СВО, и подписал контракт добровольца сроком на полгода. А когда первый контракт закончился, заключил новый, сразу на 5 лет.
С тех пор он на фронте бьет украинских националистов: не раз штурмовал опорники, брал пленных, отбивал вражеские атаки. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ3soySyR64Лейтенант Артем Корзухин, когда ему исполнилось 18 лет, сразу пошел в военкомат, а после учебки попал в боевую часть, с которой довелось поехать в командировку в Сирию механиком-водителем «Солнцепека». Это было его первое боевое крещение.
Так Артем связал свою жизнь с Армией России. С начала специальной военной операции он выполняет свой воинский долг, награжден медалью «За отвагу» и Орденом Мужества. А дома его ждут жена, мама и новорожденный сынок. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ3SrQA7e9UРасскажем эпизоды из рассказа гвардии лейтенанта Константина Круподерова, командира десантно-штурмового взвода, выпускника Рязанского училища ВДВ. Он служит в Армии России уже больше 17 лет, из них 4 года принимает участие в специальной военной операции. Награжден медалями Жукова, Суворова и «За отвагу». См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ3X0rhJD-QАнастасия Денисова, старший лейтенант медицинской службы, работает в зоне СВО с 2023 года. Она была непосредственным свидетелем той самой нашумевшей истории, когда хирурги 39 отдельного гвардейского медицинского отряда ВДВ достали из бедра раненого бойца 30-мм снаряд (спойлер: он всё-таки сдетонировал, но потом).
Сегодня её дом — блиндаж, её «топливо» — кофе. Суровые условия иногда утомляют, — признается наша героиня. Но и она сама, и её коллеги продолжают работать, спасать жизни и получать бесценный опыт, который будет записан в учебниках по военно-полевой хирургии. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ3c-SowfwYИногда, что называется, солдатская удача может спасти жизни целой группе штурмовиков. Как раз о таком случае рассказывает наш сегодняшний герой Эмиль Хасанов. Он два года служил в зоне СВО, сначала в инженерном подразделении, затем в штурмовом. Трижды был ранен, награжден медалью «За отвагу».
Сегодня Эмиль — курсант Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного Ковельского Краснознаменного училища (НВВИКУ). См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ3x4YtBJW4О боевых задачах в зоне СВО рассказывает кавалер двух Орденов Мужества, гвардии старший лейтенант Михаил Сухенко, замкомандира роты по военно-политической работе десантно-штурмового батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.
Мы о нём писали в 109 выпуске, тогда он был лейтенантом.
Сегодня Михаил совмещает службу в ВС РФ с работой в Законодательном Собрании города Севастополя. Он входит в комитет по законодательству и поддержке участников спецоперации, задача которого — оказывать всестороннюю помощь и поддержку семьям наших защитников. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ3275WwYvEГвардии ефрейтор Иван Анашкин с первых месяцев спецоперации находится «за ленточкой». За выполнение боевых задач удостоен государственных наград: Георгиевского креста IV степени, медалей Жукова и «За отвагу».
В этом видео Иван рассказывает о боевой задаче, за которую получена одна из его наград. И о том, кем работал до судьбоносного решения заключить контракт. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ4BBaXOBRc
Подполковник Саблин Дмитрий
доброволец Саблин АнтонГерой России Дмитрий Саблин, сын Антон Саблин и дед Героя России Дмитрий Саблин. Коллаж АиФ
Продолжать дело дедов и прадедов – таков путь героев, которыми богата русская земля.
С почтением о предках говорит Герой России полковник запаса Дмитрий Саблин. Для него примером стал дед – подполковник авиации Дмитрий Иванович Саблин. В годы Великой Отечественной он оборонял Одессу, Севастополь и Новороссийск, а после служил в Феодосии, участвовал в разработке двигателей для военных вертолётов в лётно-испытательном центре. За доблесть Дмитрий Иванович был награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
9 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Дмитрию Саблину на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. Мы писали об этом в 156 выпуске.
У самого Героя России тоже множество наград: в арсенале – золотая звезда Героя России, золотая звезда Героя ДНР, медаль «За отвагу» ДНР, «За освобождение Мариуполя», орден Мужества. Дмитрий Саблин отправился в зону СВО в 2022 году, в начале спецоперации, командиром аэроразведки, а сегодня он командует бригадой беспилотной авиации «ГРОМ «Каскад».
«Сначала моей задачей стала масштабная гуманитарная операция в Мариуполе. За 10 дней мы вывезли из зоны боевых действий 196 тысяч человек. В Мариуполе я принял решение о формировании бригады беспилотной авиации», – рассказывает кадровый военный, в бригаде которого служит и его сын лейтенант Антон Саблин. Впервые 20-летний парень отправился в Донбасс в 2022 году волонтёром, а потом ушёл добровольцем на передовую. Награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», Георгиевским крестом.
https://aif.ru/society/people/ratnye-dinastii-istorii-geroev-svo-kotorye-poshli-po-stopam-otcov-i-dedov
Сержант Шелковой АлександрСержант Александр Шелковой и его дедушка Пётр Рябоконь. Фото: Коллаж АиФ
Сержант Александр Шелковой – кавалер ордена Мужества, участник СВО.
Его дед Пётр Рябоконь сражался в рядах Красной армии, управляя танком Победы Т-34. Среди военных успехов – участие в Варшавско-Познанской операции. К реке Висле в ней танк Петра вышел первым. Пётр Павлович взял в плен 20 фашистов и встретил Победу в Берлине. Другой дед Александра, Василий Шелковой, ушёл на фронт в 16 лет, а вернулся домой с орденом Отечественной войны I степени и медалью Жукова. А отец участника СВО Владимир Шелковой посвятил себя службе в уголовном розыске.
Сам Александр получил военную закалку в пограничном отряде особого назначения.
В первые месяцы СВО ушёл на передовую добровольцем, получив позывной «Дед». Работал на самых опасных участках, был старшим разведчиком-снайпером. Как командир группы в апреле 2022 года во главе отряда занял опорный пункт противника. Был ранен, но удерживал позиции и эвакуировал раненых. Из госпиталя вернулся на передовую, где после тяжёлого ранения потерял ногу. Это не сломило дух выходца из славной династии героев. Сегодня Шелковой продолжает служить и на оборонном предприятии разрабатывает авиационные приборы.https://aif.ru/society/people/ratnye-dinastii-istorii-geroev-svo-kotorye-poshli-po-stopam-otcov-i-dedov
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
https://kemerovo.ru/archive/page/2025/04/МАЕВ.jpghttps://kemerovo.ru/archive/page/2025/04/10%20КАРАМУТДИНОВ_10.jpghttps://kemerovo.ru/archive/page/2025/04/ВОРОБЬЕВ.jpghttps://kemerovo.ru/archive/page/2024/02/АГЛУШЕВИЧ(замена).jpghttps://kemerovo.ru/archive/page/2025/01/Образцов%20МВ.jpghttps://kemerovo.ru/archive/page/2025/Ридель.jpghttps://kemerovo.ru/archive/page/2026/01/смена%2020%20шт_Щербаков.jpgГвардии рядовой
Штурмовик
рабочий посёлок Солнцево, Курская область
Родился в селе Мантурово, Курской области.
Выпускник Солнцевской средней общеобразовательной школы 2001г-2009г.
За время учебы в школе параллельно учился в школе искусств по классу хореографии, народные танцы, успешно закончил её. После поступления в колледж он продолжил занятие танцами, но уже увлекся современными танцами. С ансамблем не один раз занимали призовые места на различных конкурсах. В школьные годы увлекался авиомоделированием, не однократно представлял интересы школы на областных соревнованиях где занимал призовые места.
Успешно окончил Курский государственный политехнический колледж по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил в 54 Гвардейской ордена Кутузова 2-й степени ракетной дивизии.
Работал промышленным альпинистом в г Москва. В АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой»
3 января 2023 года добровольно заключил контракт с ЧВК «Вагнер».
Героически погиб в бою за город Артемовск 1 апреля 2023 года.
За проявленное мужество и героизм в ходе выполнения военной специальной операции Указом президента Российской Федерации Кукин Евгений Александрович награжден медалью «За Отвагу» посмертно.
Его отвага и мужество, проявленные в боях, отмечены внутренней наградой ЧВК «Вагнер» «Черный Крест-Проект» и благодарностью главы Луганской Народной Республики Л.И. Пасечника.
В колледже, где учился Евгений, открыли аллею памяти выпускников разных лет, погибших при выполнении воинского долга в зоне СВО. На мемориальных досках имена шести ребят, среди которых есть имя Кукина Евгения Александровича.
В городе Курске в день Ветеранов Боевых действий на мемориале «Скорбящая мать» после реконструкции открыли новые стелы, где высечены имена погибших патриотов в Специальной военной операции, где есть имя Кукина Евгения Александровича.
https://герои-сво.рф/geroi/kukin-evgenij-aleksandrovich/Старший прапорщик ушёл служить 02.09.2022 на специальную военную операцию. Служил наводчиком мотострелкового отделения, мотострелкового взвода, мотострелковой роты, мотострелкового батальона 72 отдельной мотострелковой бригады, войсковой части 13637.
Погиб 02.09.2025 при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики.
Гибель наступила в период прохождения действительной военной службы и связана с исполнением служебных обязанностей.
https://герои-сво.рф/geroi/cherkasov-aleksej-aleksandrovich/г. Ялта
10.01.1979 - 04.04.2026
Погиб: Курская обл., г.Суджа
Знаем не многое, спасал боевых товарищей, выносил с поля боя.
Есть медаль «За спасения погибающих»
https://герои-сво.рф/geroi/turskij-dmitrij-stanislavovich/
Гвардии сержант Кузовенко АлександрКузовенко Александр Васильевич (28.01.2001–10.09.2025) — гвардии сержант, заместитель командира взвода — командир 3‑го мотострелкового отделения 1‑й мотострелковой роты 1‑го мотострелкового батальона 126‑й Отдельной Гвардейской Бригады Береговой Обороны.
Александр родился 28 января 2001 года в рабочем посёлке Каргаполье Курганской области. В 2004 году его жизнь кардинально изменилась: он попал в приёмную семью и переехал в село Окуневское. Несмотря на непростое детство, Александр рос открытым и отзывчивым ребёнком.
В 2008 году поступил в Окуневскую основную школу. Учителя отмечали его активность и доброжелательность — он охотно участвовал в школьных мероприятиях, помогал одноклассникам и проявлял искренний интерес к учёбе.
После начальной школы в 2014г. он был переведён в Лебяжьевский Агропромышленный Техникум (казачий кадетский корпус), где получил первые навыки дисциплины и командной работы; продолжил обучение в Долговской школе (8–9 классы). Позже семья переехала в Салехард, и Александр поступил в Ямальский Полярный Агроэкономический Техникум, где осваивал профессию механика.
В 18 лет он вернулся на малую родину. Строительство стало его настоящим увлечением: Александр работал вахтовым методом, занимался ремонтом квартир, с удовольствием воплощал в жизнь различные идеи по обустройству жилья.
31 марта 2022 года он женился, у пары родился сын, что стало для Александра огромным счастьем и новой ответственностью.
23 мая 2022 года Александр был призван в Вооружённые Силы РФ. Начальный этап службы проходил в Курганинске (Краснодарский край). Здесь он прошёл базовую подготовку, освоил основы военной дисциплины и тактики.
6 сентября 2022 года принял осознанное решение подписать контракт, и был направлен в войсковую часть в Крыму (в/ч 12676, с. Перевальное, Симферопольского района). Именно в армии, как отмечали его сослуживцы, он по‑настоящему нашёл себя. Александр горел службой, говорил, что обрёл призвание, и ни разу не пожалел о своём выборе.
Командование отметило его заслуги: ему было присвоено звание гвардии сержанта и доверена должность заместителя командира взвода — командира отделения.
Александр мастерски освоил сапёрное дело. Он специализировался на борьбе с вражескими беспилотниками: умело минировал подходы, обезвреживал дроны, предотвращал их атаки на позиции подразделения.
Боевой счёт: 15 сбитых дронов типа «Баба Яга»; более 20 аппаратов типов «FPV» и «Mavic».
За проявленные героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность Александр был занесён на доску почёта части; представлен к медали «За храбрость» II степени; награждён медалью «За укрепление боевого содружества»; награждён медалью «Участнику специальной военной операции».
Гвардии сержант Александр Кузовенко (позывной «Турист») погиб 10 сентября 2025 года при выполнении боевого задания в районе острова Солонцовый, Херсонской области.
https://герои-сво.рф/geroi/kuzovenko-aleksandr-vasilevich/
Военнослужащий Умбреян АрутюнУмбреян Арутюн Гайкович
Командир РОН
13.10.1989 - 25.05.2022
Арутюн мечтал защищать свою Родину, и стал на её защиту, вступив в ряды ЧВК ВАГНЕР в 2016г.
Выполнял задачи в Сирии, имеет награды за «Возвращение Крыма»,медали «За борьбу против ИГИЛ».
В 2022г был призвал в качестве командира подразделения в ЛНР.
Погиб под миномётный обстрелом, отражая огонь противника (ЛНР, г.Первомайск).
Награжден «Орденом Мужества» посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/umbreyan-arutjun-gajkovich/
Рядовой Борцов ВасилийБорцов Василий Михайлович
Штурмовик
г. Краснодар
28.07.1980 - 19.11.2024
Приехал после ранения 4 ноября в часть, после отправили в Донецк, там неделю пробыл и ушёл на задание, 19 ноября погиб, Марьянский район, посёлок Антоновка.
https://герои-сво.рф/geroi/borcov-vasilij-mihajlovich/
Рядовой Путин СергейСтарший стрелок
Путин Сергей Алексеевич родился 1 марта 1994 года в Марксе, Саратовская область. Учился в средней школе Nº6. После окончания школы поступил в профессиональный лицей Nº18 (сейчас — Марксовский электротехнический колледж), где получил профессию сварщика.
Работал в строительной бригаде в Москве.
В октябре 2024 года Сергей добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. Рядовой Путин с позывным «Злой» служил в должности старшего стрелка стрелкового батальона.
Сергей погиб 27 марта 2025 года в поселке Озаряновка Артемовского района Донецкой Народной Республики.
Указом Президента РФ за смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Путин Сергей Алексеевич награжден орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/putin-sergej-alekseevich/
Рядовой Чурсин РоманЧурсин Роман Александрович
Штурмовик
Бердск, Новосибирская область
20.10.1979 - 11.08.2025
Воевал под Бахмутом, Авдеевкой, Часов яр
Получил медаль Суворова.
Воевал в составе военной части 62295 г Иваново
Под Часов яр погибла почти вся 8 рота.
https://герои-сво.рф/geroi/chursin-roman-aleksandrovich/
Ефрейтор Солоненко ПётрСолоненко Пётр Петрович
Старший стрелок
Родился 14.10.1975 в г. Камызяк, Астраханская область
Погиб 26 июня 2025 года выполняя задание на специальной военной операции, Донецк, Константиновский район, село Яблоновка.
За мужество и бесстрашие был награждён орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/solonenko-pjotr-petrovich/
Сержант Бочаров АнатолийБочаров Анатолий Владимирович
Миномётчик
08.05.1978 - 19.04.2025
Погиб: н.п.Новотроицкое ДНР
Родился, учился и жил в селе Утевка Нефтегорского района Самарской области.
Женат, пятеро детей, в марте 2026 родился внук.
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/bocharov-anatolij-vladimirovich-2/
Военнослужащий Расторгуев ИванРасторгуев Иван Вячеславович
Стрелок
село Воскресенское (Октябрьский сельсовет), Липецкая область
11.04.1990 - 08.08.2024
Указом Президента Российской Федерации, за проявленные мужество и героизм, Расторгуев Иван Вячеславович награжден орденом Мужества, посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/rastorguev-ivan-vyacheslavovich/
Гвардии младший сержант Демонов ДмитрийДемонов Дмитрий Сергеевич, позывной «Демон» (он же «Веном»)
Пулеметчик
08.12.1994 - 07.05.2025
Погиб: н.п. Горналь, Курская область
Дима родился в городе Изобильный, Ставропольский край, вырос в Невинномысске. С детства футбол был его главной страстью. Он никогда не проходил мимо тех, кого обижают. Вступался сразу, не думая о себе.
В 2014 году призван в армию, служил в Псковской области, в зенитном ракетном полку. В 2015-м подписал контракт. За плечами — Сирия.
В феврале 2025 года добровольцем заключил контракт для участия в СВО. Направлен в 810-ю бригаду морской пехоты (в/ч 13140), 382-й ОБМП, десантно-штурмовую роту. После учений в Севастополе, где освоил БТР, в апреле участвовал в штурмах на Курском направлении — Горналь, Тёткино.
На заданиях его знали как «Демона» — за характер, за то, что не отступал и прикрывал своих. Перед одним из выходов позывной сменили на «Веном», но по рации всё равно называли по-старому, по-родному.
Находясь на боевом задании, Дима в одиночку подорвал укрепленный участок с живой силой противника, сжёг вражескую БМП, а затем под огнём помогал эвакуировать раненых товарищей. Он вытащил их.
7 мая 2025 года он пропал без вести. Позже суд признал его погибшим — этой же датой.
https://герои-сво.рф/geroi/demonov-dmitrij-sergeevich/
Сержант Пойгин ВикторПойгин Виктор Вячеславович
Оператор ПТРК
Череповец, Вологодская область
26.04.1984 - 20.05.2024
Погиб: Кисловка, Купянский район, Харьковская область
Орден Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/pojgin-viktor-vyacheslavovich/
Рядовой Корчуганов ДмитрийКорчуганов Дмитрий Сергеевич
Разведчик
село Хлевное, Липецкая область
23.02.1997 - 31.01.2024
Погиб вызвав удар на себя спасая группу (Купянск).
Награды:
За боевые заслуги
Орден мужества
Рядовой Потребич ДанилаПотребич Данила Андреевич
БПЛА
г. Воронеж
26.01.2007 - 27.08.2025
Данила родился в г.Луганске,но в 2014 г., перехал из-за войны в Воронеж. Здесь он вырос, занимался плаванием и с 5 класса тайским боксом.
Ушёл на СВО в тайне от родителей, сообщил, когда подписал контракт.
Был очень отважным и смелым, добрым по жизни!
Погиб попав под обстрел, Новая Полтавка ДНР.
Был награждён посмертно орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/potrebich-danila-andreevich/
Рядовой Луков ДмитрийЛуков Дмитрий Александрович
Водитель механик
г. Астрахань
11.08.1978 - 24.10.2025
Погиб: Северск, Артёмовский мун.окр.
https://герои-сво.рф/geroi/lukov-dmitrij-aleksandrovich/
Гвардии старший сержант Некрасов ЛеонидНекрасов Леонид Борисович
Начальник директрисы БТР
село Ярково, Новосибирская область
29.07.1985 - 05.06.2022
В 1992 году пошёл в первый класс и в 2000 году успешно окончил 9 классов. После школы он решил связать свою жизнь с профессией сварщика и усердно учился в этой сфере.
В 2010 году Леонид продолжил своё образование, поступив на вечернее обучение в МБОУ «Ярковская СОШ №3 с кадетскими классами».
Вступил в брак с любимой женщиной. Вместе они стали счастливыми родителями двух сыновей и маленькой принцессы-дочки.
В 2003 году Леонид был призван на срочную военную службу и служил в рядах мотострелковых войск. После прохождения срочной службы он подписал контракт и продолжил служить дальше.
В 2016 году Леонид перевёлся в 24-й отдельный батальон специального назначения (24 ОБрСпН), ныне 24-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду специального назначения.
На протяжении своей службы Леонид неоднократно принимал участие в учениях, проводимых командованием Центрального военного округа с привлечением личного состава его части. Он постоянно совершенствовал свои навыки вождения и обучался контраварийной езде.
На учениях Леонид показал высокие результаты и заслужил признание командования, получив различные награды, в том числе «За отличие в военной службе».
В конце февраля 2022 года Президент РФ объявил о начале специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе, где разгорался военный конфликт. Леонид отличился преданностью и отвагой, выполняя свой служебный долг при защите своей родины и своих братьев по оружию.
5 июня 2022 года Леонид Борисович погиб при выполнении боевого задания (Украина, Луганская область, нп. Рубцы).
Указом Президента РФ Некрасов Леонид Борисович награждён орденом Мужества, посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/nekrasov-leonid-borisovich/
Ефрейтор Старицин ДмитрийСтарицин Дмитрий Валерьевич
Старший наводчик гранатометного отделения БТР
рабочий посёлок Каргаполье, Курганская область
09.05.1987 - 10.11.2024
В октябре 2024 года Дмитрий ушёл на своё последнее задание — в сторону города Селидово на территории ДНР. Задача: доставить штурмовые отделения на БТР к месту назначения и поддержать их огнём.
Рано утром, в темноте, заводили по шесть человек. Как вспоминают сослуживцы, «встретили нас плохо» — огонь, кассеты, дроны-камикадзе, сбросы. Бой был страшным и жестоким. Из лесопосадки примерно в трёх километрах вели массированный обстрел, одновременно атаковали по 15–17 дронов. Наши не дрогнули — ответили огнём.
https://герои-сво.рф/geroi/staricyn-dmitrij-valerevich/
Гвардии старший сержант Салимшаев ГригорийСалимшаев Григорий Шабольшавич.
ВДВ
Колпашево, Томская область
12.09.1965 - 22.12.2024
В 2023 году был контужен, в двадцать четвёртом году получил ранение, присвоен орден Мужества. Два ордена мужества.
Погиб при освобождении Курской области.
https://герои-сво.рф/geroi/salimshaev-grigorij-shabolshavich/
Рядовой Пальшин ВикторПальшин Виктор Игоревич
Штурмовик
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
12.09.1985 - 06.04.2025
Весёлый, жизнерадостный, верный друг. Не смог остаться, в стороне, пошел защищать свой народ.
Погиб во время штурма с. Поповка, Сумская область.
Награжден орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/palshin-viktor-igorevich/
Лейтенант Раджабов СалимРаджабов Салим Рамазанович
Командир штурмовой группы
село Косякино, Республика Дагестан
16.09.2000 - 05.06.2024
Погиб: Запорожская область, Россия
Орден мужества (посмертно)
https://герои-сво.рф/geroi/radzhabov-salim-ramazanovich/
Ефрейтор Попова ТатьянаПопова Татьяна Акакиевна
Разведчица
11.09.1982 - 02.07.2025
Дети: 3 мальчика и 2 девочки, замечательный муж и замечательный внук.
Погибла при разминировании снаряда (город Орехов, Запорожская область)
Награды:
За боевые заслуги
За разминирование
https://герои-сво.рф/geroi/popova-tatyana-akakievna/
Ефрейтор Загороднев РоманЗагороднев Роман Леонидович
Стрелок
Эртиль, Воронежская область
14.06.1976 - 31.03.2024
Погиб выполняя боевую задачу (ДНР, Краматорский район, Терны).
https://герои-сво.рф/geroi/zagorodnev-roman-leonidovich/
Рядовой Калиманов ЕвгенийКалиманов Евгений Викторович
село Труновское, Ставропольский край
12.05.2003 - 20.12.2024
Погиб: Донецкая Народная Республика, Артемовский район, село Красное
Имеет награды:
за Взятие Бахмута,
участника Бахмутской мясорубки,
За отвагу
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/kalimanov-evgenij-viktorovich/
Рядовой Асеев-Земцов ВиталийАсеев-Земцов Виталий Владимирович
село Укромное, Республика Крым
30.03.1979 - 24.05.2023
Награждён медалью За боевые отличия и Орденом мужества
https://герои-сво.рф/geroi/aseev-zemcov-vitalij-vladimirovich/
Сержант Сабуров СергейСабуров Сергей Иванович
Стрелок мотострелкового батальона153 танковогополка47 танковой дивизии 1 гвардейской танковой армии Западного военного округа
рабочий посёлок Мишкино, Курганская область
26.03.1986 - 12.03.2024
Погиб: Белгородская область, Грайворонский район, село Козинка
Орден Мужества посмертно
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Ох, нелёгок путь домой! АНДРЕЙ КУРЯЕВ
Предыдущие выпуски:
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии