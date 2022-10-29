«Без него у России могло не быть Тихого океана» - как Василий Завойко разгромил англо-французскую эскадру на Камчатке

210 лет назад родился выдающийся мореплаватель, один из пионеров освоения Дальнего Востока Василий Завойко. По словам историков, он был ярким представителем группы военных, которая вела борьбу с царедворцами и чиновниками, выступавшими против освоения берегов Тихого океана. Завойко сыграл важнейшую роль в развитии Камчатки и Николаевска-на-Амуре, а также пресёк попытки Англии и Франции вытеснить Россию с Дальнего Востока в годы Крымской войны.

27 июля 1812 года в селе Прохоровка Полтавской губернии (ныне Черкасская область Украины) родился выдающийся представитель российского военно-морского флота Василий Завойко. По словам историков, наиболее ярким моментом его биографии стала организация обороны Петропавловского порта (в наши дни — город Петропавловск-Камчатский) от англо-французской эскадры во время Крымской войны.

Начало карьеры

Василий Завойко родился в семье военного врача. Военно-морское образование он получил в Николаеве в Черноморском штурманском училище, по окончании которого был переведён на Балтийский флот. На корабле «Александр Невский» 15-летний мичман Завойко совершил переход в Средиземноморье и принял участие в Наваринском сражении против турецкого флота.

«Во время Наваринского сражения Завойко командовал четырьмя пушками на борту «Александра Невского», который вёл бой сразу с тремя вражескими судами.

Амбруаз-Луи Гарнре. «Морское сражение при Наварине». 1827 г. В ходе боя один из турецких кораблей затонул, а второй сдался», — рассказал RT методист тюменского исторического парка проекта «Россия — моя история» Василий Малов.Амбруаз-Луи Гарнре. «Морское сражение при Наварине». 1827 г.

Позднее Завойко участвовал в блокаде пролива Дарданеллы, после чего вернулся на Балтику и получил назначение на фрегат «Паллада», которым командовал Павел Нахимов.

«Служба на «Палладе» в то время была парадной и проходила в водах Финского залива. Это было Завойко не по душе, и он перевёлся на направлявшийся в Тихий океан транспорт «Америка», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН доктор исторических наук Андрей Богданов. Фрегат «Паллада», акварель Андрея Боголюбова, 1847 год

В 1834—1839 годах Завойко совершил два кругосветных путешествия, во время которых посетил тихоокеанские острова, Камчатку и северо-западные берега Америки. По словам Василия Малова, после возвращения из первого плавания Завойко хотели назначить командиром судна, выполнявшего посыльные поручения при командовании флота на Балтике, однако он отказался от повышения и добился повторной отправки в кругосветку.

В 1840-м Завойко перешёл на службу в Российско-американскую компанию, возглавив её факторию в Охотске. «Завойко вошёл в группу российских офицеров, считавших, что Россия должна утвердиться на Тихом океане. Можно сказать, что это был заговор, так как им пришлось вести борьбу с царедворцами и чиновниками Министерства иностранных дел, которые не видели в освоении Дальневосточного региона перспектив и мечтали сдать его американцам, англичанам, французам или китайцам», — рассказал Андрей Богданов.

Герой Петропавловской обороны

В 1849 году (в некоторых источниках указывается 1850 год) Завойко был назначен военным губернатором Камчатки и командиром Петропавловского порта. На новом месте службы он приступил к масштабным преобразованиям порта и всего региона.

Прибыв на Камчатку, В. С. Завойко, имеющий уже большой опыт работы в Охотске и Аяне, приступил к активному гражданскому и оборонному строительству в Петропавловском порту — единственной в ту эпоху военно-морской базе на северо-востоке России. Необходимых для многочисленных построек материалов — металла, древесины, кирпича и многого другого — в городе не было. Практичный Завойко на судах "Камчадал", "Байкал", "Охотск", "Иртыш" и "Курил" организовал вывоз из Охотска разобранных деревянных построек, кирпича, железных деталей и даже старых гвоздей. В Петропавловском порту он построил литейный цех для переплавки охотского "металлолома".

Конечно, нужно было искать и местные резервы, ведь на "поставках" с материка не проживешь. И в первую же зиму (1850/51 года) Завойко на собачьих упряжках отправился изучать полуостров. Его интересовал прежде всего строительный лес. В поисках леса он добрался до Нижнекамчатска. А летом он сам поехал в Тарьинскую бухту на поиски глины. В результате этих поездок под Нижнекамчатском зимой стали заготавливать лес, а в Тарьинской бухте открыли кирпичный заводик.

Без дополнительных средств Завойко организовал постройку шхуны "Анадырь", ботов "Алеут" и "Камчадал" и 12-весельного катера.

Под руководством Завойко в Петропавловском порту были возведены казармы и флигели для военнослужащих, строились частные дома, торговые лавки, литейные мастерские, были возведены пристань, кирпичный завод и здание казначейства. Кроме того, на Камчатке начали прокладывать дороги. Также Завойко инициировал вакцинацию населения от оспы и привлёк врачей морского ведомства к лечению проказы у местного населения.

Деятельность В. С. Завойко не ограничилась строительством Петропавловского порта и оборонительных сооружений. Он вел борьбу с грабительским отношением торговцев к местному населению, в чем он убедился лично, объезжая населенные пункты полуострова. По его инициативе под надзором чиновников стали проводиться торговые ярмарки, чтобы исключить обдирание камчадалов. Он привлек медиков для обследования и лечения местного населения от таких болезней, как цинга, оспа. Открыл лечебницу для прокаженных на Паратунских горячих источниках и восстановил лечебницу в Малках. По его инициативе из Охотска завезли коров и была создана Николаевская скотоводческая ферма. Стараниями В. С. Завойко в Ключах была построена мельница, а в Мильково — ткацкая мастерская по производству полотна из крапивы. От Петропавловского порта до села Авача прорубили дорогу. Численность населения Петропавловска с конца 1840-х годов до 1854-го выросла с 370 до 1594.

Как военный, В. С. Завойко лично обследовал Авачинскую губу, определил расположение будущих артиллерийских батарей и, без какой-либо существенной помощи от правительства, обходясь своими силами и средствами, приступил к их строительству.

Усердие, старательность, исполнительность губернатора Камчатки были замечены, и 25 июня 1853 года за отличие В. С. Завойко был произведен в генерал-майоры и утвержден в должности губернатора Камчатской области.

«Завойко практически с нуля построил в Петропавловске город. Но главной его задачей была, конечно, организация обороны порта и всей Камчатки», — подчеркнул Богданов.

Как рассказал Василий Малов, под руководством Завойко в Петропавловске был создан новый флотский экипаж и построено несколько судов.

Завойко мог бы многое и не делать — и имел бы на это моральное право: у него была большая семья. К лету 1854 года в ней было 9 детей: Жора, Василий, Степан, Иван, Паша, Маша, Катя, Варя и Юля. Старшему, Жоре, было 13 лет, а младшенькой, Юле, — несколько месяцев. Но губернатор весь отдавался служению Отечеству. Семейные заботы взяла на себя его жена Юлия Георгиевна.

Многодетная семья не позволяла первому губернатору Камчатки жить богато. Жили скромно. Питались в основном рыбой. Даже белые булки были большим лакомством, а чай пили вприкуску. Зимой семья ходила, как все на Камчатке, в кухлянках, торбасах и малахаях. Не был исключением и глава семьи — губернатор Камчатки В. С. Завойко.

«В 1854 году произошло самое яркое событие в славной биографии Василия Завойко. Ему было суждено возглавить оборону Камчатки от мощной англо-французской эскадры, направленной против российского Дальнего Востока Лондоном и Парижем в рамках Крымской войны», — заявил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров. Василий Завойко, портрет работы неизвестного художника, 1870-е годы

По словам историков, европейские державы планировали захватить российские владения на Дальнем Востоке, уничтожить военные базы России в регионе и отвлечь внимание от черноморского театра военных действий.

В англо-французскую эскадру, предназначенную для захвата Камчатки, входили три фрегата, пароходофрегат, корвет и бриг, оснащённые в общей сложности 218 артиллерийскими орудиями. Экипажи и десант кораблей насчитывали около 2,6 тыс. военнослужащих.

Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего шесть береговых батарей, насчитывавших 40 устаревших орудий, а также фрегат «Аврора» и транспортное судно «Двина», на которых в общей сложности было установлено 27 пушек. Гарнизон Петропавловского порта вместе с экипажами кораблей и местными добровольцами составлял 920 человек.

Вражеская эскадра подошла к Петропавловскому порту и начала перестрелку с береговыми батареями 30 августа 1854 года. На следующий день враг высадил десант численностью около 300 человек и захватил одну из батарей. Однако сводный отряд российских солдат и матросов численностью около 230 человек штыковой атакой сбросил вражеский десант в море. В тот же день было предотвращено ещё две попытки высадки англо-французских сил на берег.

5 сентября противник повторил попытку захвата Петропавловского порта. Подавив огнём две российские береговые батареи, корабли вражеской эскадры высадили на берег десант, состоявший примерно из 970 военнослужащих. Однако при попытке подойти к городу он был остановлен отрядом российских солдат и матросов. После четырёхчасового боя враг отступил. «Оборона Петропавловского порта», картина Андрея Боголюбова, XIX век

8 сентября вражеская эскадра отошла от Петропавловского порта. За время боёв англо-французские силы потеряли убитыми и ранеными около 400 человек, а защитники порта — 115.

«Поражение под Петропавловском стало для Англии и Франции огромным позором», — отметил Виталий Захаров.

Однако, по словам Василия Малова, английское и французское командование не оставляло надежд уничтожить российскую военно-морскую базу в Петропавловском порту. Поэтому, чтобы обезопасить гарнизон и жителей города, Завойко решил перенести базу в устье Амура. Срыв укрепления и уничтожив деревянные строения Петропавловского порта, Завойко погрузил людей, вооружение и ценности на несколько кораблей, которые смогли с боем прорваться мимо вражеских судов.

«Эскадра под командованием Завойко достигла Николаевского поста на Амуре (современный Николаевск-на-Амуре). За два с половиной месяца в этом месте были построены город и порт», — рассказал Андрей Богданов.

В дальнейшем Завойко был назначен командующим всеми морскими и сухопутными силами России в устье Амура. Год спустя его перевели в Санкт-Петербург, где он был включён в состав морского генерал-аудиториата (высшего военно-морского суда). По словам историков, во время службы в столице Завойко активно занимался научной деятельностью и стал членом-корреспондентом Российского географического общества. В 1874 году ему был присвоен чин адмирала. Умер Завойко в феврале 1898 года в своей усадьбе в селе Великая Мечетня Подольской губернии. Прожил он 88 лет.

Интересная история с могилой полководца.

Могила русского флотоводца, мореплавателя, адмирала Василия Степановича Завойко (1812-1898) находится в селе Велика Мечетня Кривоозерского района Николаевской области (ранее Балтский уезд Подольской губернии).

Адмирал Василий Степанович Завойко и его супруга Юлия Георгиевна с 1865 по 1898 г. проживали в селе Велика Мечетня. Усадьба расположена на участке площадью шесть гектаров. Включает одиннадцать комнат с окнами, выстроенными в виде судна с винтовой лестницей. На приусадебной территории адмирал высадил лес и сад из деревьев, привезенных с Камчатки. Вблизи находился небольшой пруд и родовое кладбище.

На свои средства адмирал держал лошадей, павлинов роскошной окраски, построил мельницу, двухэтажную школу, где под Новый год обряжали для сельских детишек елку и раздавали подарки.

Прошли годы, войны, революции… Старый сад вырубили под стадион, родовое кладбище Завойко погубили и разграбили, остались только разрытый склеп с останками героического адмирала и его жены, ржавые железные прутья, да полуразваленная плита из черного мрамора...

Лишь относительно недавно в Великой Мечетне узнали о своем земляке. В 1984 г. его могилу отыскала в чащобе, на заброшенном «барском» кладбище, сельская учительница Валентина Миронова. Прочитав статью в журнале «Русский флаг», она вспомнила, что где-то уже встречала эту редкую фамилию – Завойко.

2 сентября 1989 г. состоялось перезахоронение праха героя Петропавловской обороны. На площади в с. Великая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области, около его бывшей фамильной усадьбы, был установлен памятник.

«Роль Завойко в истории определяется просто: без него у России могло бы не быть Тихого океана, а возможно, и всей Восточной Сибири. Сначала он вместе со своими единомышленниками настоял на освоении этих территорий, а потом отстоял их в бою. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в её современных границах», — подытожил Андрей Богданов. Памятник Василию Завойко установлен в центре Петропавловска-Камчатского на берегу Култучного озера. Он отлит в металле, постамент из трех прямоугольных пилонов выполнен в железобетоне, облицован гранитом и мрамором. Высота памятника вместе с постаментом — 7 метров. Торжественное открытие памятника Василию Степановичу Завойко состоялось 4 ноября 2014 года в День народного единства. В тот год отмечалось 160-летие обороны Петропавловска от англо-французских захватчиков. Радует, что мы начинаем чтить свою историю!



https://russian.rt.com/science/article/1025282-vasilii-zavoi...

http://www.piragis.ru/biography/zavoiko-vasilii-stepanovich....

https://kamchatkamedia.ru/news/1087681/

http://monuments.top/mogila-v-s-zavoyko-v-velikoy-metchetne/