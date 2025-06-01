«Примус». Значит первый

Академик Евгений Примаков Primus inter pares — «первый среди равных». Самый старший человек в группе людей, имеющих одинаковую (аналогичную) должность или такой же статус.

Так в Древнем Риме называли Юлия Цезаря. Он был первым среди равных, таких же достойных граждан Рима, любой из которых номинально мог бы возглавить Республику. В свое время Ельцин клялся-божился, что дефолта не будет и все у него в стране отлично. Как оказалось, слова Ельцина не стоили ничего. Прошло всего несколько нервозных, взвинченных дня, и утром 17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных бумаг и переходе к плавающему курсу рубля в рамках широкого валютного «коридора».

Позже ЦБ фактически отказался от поддержки курса рубля, что крепко ударило по экономике и нанесло колоссальный урон благосостоянию населения страны.

В условиях политического и экономического шторма Б. Н. Ельцин дважды предлагал на пост главы правительства кандидатуру В.С. Черномырдина, но Государственная Дума дважды ее отклоняла. Точнее, так: Виктор Степанович не мог набрать необходимое число голосов.

Тогда президент предложил пост премьера Ю.Д. Маслюкову — министру промышленности и торговли РФ. «Красному», по определению сторонников Шоковых реформ и приватизации по Чубайсу.

Надо сказать, что у Юрия Дмитриевича был солидный опыт. На излете Советского Союза он являлся первым заместителем председателя Совета Министров, возглавляя Госплан СССР. Уже в «новой России» возглавлял Комитет по экономической политике Государственной Думы РФ.

Однако Ю. Д. Маслюков нашел в себе мужество отказаться. И заявил президенту, что готов работать первым заместителем главы правительства, если премьером станет Евгений Максимов Примаков, на тот момент — министр иностранных дел России.

Ельцину ничего не оставалось, как согласиться, и 10 сентября он вынес кандидатуру Е. М. Примакова на обсуждение парламента. Фракции, за исключением ЛДПР, поддержали предложенную кандидатуру. Однако Ю. Д. Маслюков нашел в себе мужество отказаться. И заявил президенту, что готов работать первым заместителем главы правительства, если премьером станет Евгений Максимов Примаков, на тот момент — министр иностранных дел России.Ельцину ничего не оставалось, как согласиться, и 10 сентября он вынес кандидатуру Е. М. Примакова на обсуждение парламента. Фракции, за исключением ЛДПР, поддержали предложенную кандидатуру.

Юность в Тифлисе

Евгений Максимович родился, согласно общепринятой информации, 29 октября 1929 года в Киеве. Хотя его дочь, Нана Евгеньевна, твердо говорит, что ее отец появился на свет в Москве. Полагаю, доверять нужно дочери, а не врушке «Википедии».

Отец, по словам Евгения Максимовича, носил фамилию Немченко, ушел из семьи, был репрессирован в 1937 году, его дальнейшая судьба неизвестна. Евгений Примаков с матерью Анной Яковлевной. Тифлис (Тбилиси). Фотоархив журнала «Огонёк»

Мать, Анна Яковлевна Примакова, через несколько дней после рождения сына, приехала в Тифлис, где работала акушером-гинекологом в больнице, а затем в женской консультации прядильно-трикотажного комбината.

Так что детство и юность Е.М. Примаков действительно провел в Тифлисе-Тбилиси, где жил с мамой в одной комнате, в коммуналке, — на Ленинградской улице.

Согласно воспоминаниям Е. М. Примакова, бабушка по материнской линии вопреки воле своего отца, владельца мельницы, вышла замуж за простого работника.

— С моей бабушкой по материнской линии — еврейкой — связана романтическая история. Обладая своенравным характером, она вопреки воле моего прадеда — владельца мельницы — вышла замуж за простого работника, к тому же русского, отсюда и фамилия Примаковых.

Бабушка проживала в Тифлисе, ее муж стал подрядчиком на дорожном строительстве в Турции, — погиб в стычке с грабителями.

В 1944 году Женя Примаков, окончив седьмой класс, поступил курсантов в Бакинское военно-морское подготовительное училище, практику проходил на учебном судне «Правда». Однако на втором курсе был отчислен — у него обнаружилась начальная стадия туберкулеза. Его забрала домой мама и долго лечила.

Арабист

Не став военным, Е.М. Примаков стал одним из крупнейших арабистов страны. Но прежде он поступил, а в год смерти Сталина окончил Московский институт востоковедения. На следующий год этот уникальный вуз был закрыт Хрущёвым.

И надо же такому совпасть, что морскую практику, как я уже сказал, Евгений Максимович проходил на судне «Правда», а в дальнейшем работал в главной газете страны под таким же названием и был ее собкором на Ближнем Востоке.

Весной 1970 года директор Института мировой экономики и международных отношений Н.Н. Иноземцев пригласил Е.М. Примакова к себе первым заместителем.

По поручению ЦК КПСС он участвовал в тайной дипломатии в ближневосточном регионе, действуя в качестве «аналитика под прикрытием» и корреспондента агентства ТАСС. Лично знал всех руководителей и ведущих деятелей Ближнего Востока.

В 1977-1985 годах — директор Института востоковедения Академии наук СССР, с 1979-го — одновременно профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.

В 1985-1989 годах — директор Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

В большой политике

«Перестройка» круто меняет биографию Е.М. Примакова. В 1989 году он избирается на Съезд народных депутатов СССР от КПСС, становится членом Верховного Совета. Горбачёв выдвигает его на пост одной из двух палат парламента — Совет Союза.

Евгений Максимович становится членом Президентского Совета СССР и до распада единой страны являлся членом Совета безопасности СССР. После университета карьера Примакова развивалась стремительно: сотрудник радиовещания на зарубежные страны, обозреватель газеты «Правда», собкор на Ближнем Востоке. Фотоархив журнала «Огонёк.

Е. М. Примаков входил в ту часть ближайшего окружения Горбачёва, которая летом 1991 года не поддержала ГКЧП. Был среди тех, кто 21 августа вылетел к президенту Горбачёву на дачу в Форос (Крым).

Осенью 1991-го Евгений Максимович возглавляет разведку Лубянки — Первое Главное управление КГБ СССР. От звания генерал-лейтенанта решительно отказался. Сказал:

«Спасибо, я уже академик».

Но в узком кругу признавался, что если бы президент предложил ему звание адмирала, то он бы согласился — любовь к морю у него осталась на всю жизнь.

В условиях развала силового блока Евгению Максимовичу удалось сохранить разведку как таковую: сначала в должности руководителя Центральной службы разведки СССР, а затем на посту директора СВР.

Во время «горячей осени» 1993 года Е.М. Примаков был не согласен с роспуском Верхового Совета РФ, но, как глава спецслужбы, не мог публично осудить этот шаг президента и последующий расстрел из танков Белого дома.

Однако в отставку Е.М. Примаков не ушел — решил, как он говорил, «до конца быть в упряжке», но главное — понимал, что если уйдет, то на его место «в лесу» может быть назначен временщик типа Бакатина, который разрушит все то, что удалось сохранить и запустить на новый лад.

Фундамент БРИКС

В дни Рождества 1996 года Е. М. Примаков переехал на Смоленскую площадь. Примечательно, что его назначение было весьма негативно воспринято на Западе. Дел в том, что политика, проводимая новым главой МИДа и получившая название «доктрины Примакова», привела к переходу России от атлантизма к курсу на многовекторную внешнюю политику. Насколько я могу судить, к этому стал склоняться и Б.Н. Ельцин.

До Примакова, вместо отстаивания собственных геополитических интересов российские дипломаты поддерживали позицию западных держав, насколько бы она не противоречила интересам самой России.

Возглавивший МИД Андрей Козырев стремился не просто к мирному сосуществованию с бывшими идеологическими противниками, но полностью следовал в фарватере США и их союзников по НАТО. При нем МИД был, по сути, филиалом Государственного департамента США.

Андрей Козырев вошел в историю как «мистер «Да»» в противовес своему советскому предшественнику — Андрею Андреевичу Громыко, известному как «господин «Нет»».

Нынешнему поколению такое трудно даже представить… Но такое было! И мы только в бессильной ярости наблюдали за тем, как Россия все больше и больше превращается в колонию Запада, разграбленную «новыми русскими» и криминалом, сырьевой придаток Запада — в страну без будущего…

Е. М. Примаков выступал за продолжение развития отношений России со странами Европы и Северной Америки, сохраняя за Россией право проводить независимую внешнюю политику в Китае, Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Насколько я могу судить, Е.М. Примаков первым предложил укрепить взаимное сотрудничество между Россией, Индией и Китаем, что стало основой для БРИКС. Иначе говоря, фундамент нынешней внешней политики России, какой она было при Путине до СВО, был заложен именно в те годы.

От края пропасти

Итак, дефолт. И — назначение Е.М. Примакова главой правительства. Премьер-министр Евгений Примаков беседует с прессой в аэропорту Белграда. 30 марта 1999 года. AP Photo/ITAR-TASS

Пять раз Евгений Максимович ответил отказом на предложение Ельцина, поскольку понимал всю глубину падения экономики и всю меру личной ответственности.

Перед угрозой роспуска парламента страны — тот дважды отклонил кандидатуру В.С. Черномырдина, узнав о тяжелой болезни главы государства (от дочери Ельцина), Евгений Максимович все-таки дал свое согласие.

Выступая на Охотном Ряду, академик Примаков обозначил базовые принципы в деятельности нового кабинета министров. Они вступали в жесткое противоречие со всем тем, что вытворяли со страной «гарвардские мальчики» — команда Егора Гайдара, Чубайса и прочих выразителей интересов Запада и криминально-олигархического режима.

Во-первых, Е.М. Примаков предложил двигаться к цивилизованным рыночным отношениям, но отказаться от вредных иллюзорных представлений о том, что главное — «броситься» в эти отношения, а рынок, дескать, «сам все организует».

Во-вторых, опора на собственные силы, усиление государственного регулирования с целью поднять промышленность и сельское хозяйство, защитить отечественного производителя.

В-третьих, достижение общественного согласия.

В-четвертых, социальна ориентация экономики.

В-пятых, создание надежных гарантий против того чтобы группа лиц могла наживаться, присваивая бюджетные средства за счет жульнических операций с приватизацией, банкротством предприятий.

Как мы видим, «доктрину Примакова» в дальнейшем постарался, насколько это было возможным, реализовать В.В. Путин.

Все те, кто грабили страну, кто отражал интересы, как иногда говорят, «вашингтонского обкома», — все эти бессовестные дельцы, преступники и представители «пятой колонны» делали все, чтобы торпедировать курс правительства Примакова. Среди них — «серый кардинал Кремля» Борис Березовский, являвшийся исполнительным секретарем СНГ.

Однако всего за девять месяцев Е.М. Примакову и его соратникам удалось отвести страну от пропасти. Президент России Владимир Путин и академик РАН Евгений Примаков. ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Россия была спасена. В этом заслуга Евгения Максимовича Примакова. И это пример того, что можно сделать при наличии мужества и политической воли.

Разворот над Атлантикой

24 марта 1999 года Е. М. Примаков отправился в Вашингтон с официальным визитом. Над Атлантикой он узнал по телефону от вице-президента США Альберта Гора, что в Вашингтоне принято решение бомбить Югославию.

Решение о начале операции под кодовым названием «Союзная сила» принял генсек альянса Хавьер Солана. Военную силу применили без резолюции Совбеза ООН.

Е. М. Примаков был потрясен. В ответ на агрессию НАТО против Югославии на это глава правительства решил отменить визит и распорядился о возвращении в Москву. Премьер приказал развернуть правительственный борт прямо над Атлантическим океаном и возвращаться в Москву.

Гор уговаривал Евгения Максимовича все же добраться до Вашингтона и там подписать соглашение об откладывании визита. Но российский премьер был непоколебим:

«Если бы я принял условия Гора, я был бы самым настоящим предателем».

Один из немногих американских государственных деятелей, признавших правоту Е. М. Примакова, — бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер.

«C точки зрения интересов России Примаков был прав, — сказал он.

— Действительно, если бы он оказался в Вашингтоне, ситуация стала бы неудобной… Если бы он продолжил полет, пришлось бы начать более чем открытое и публичное противостояние».

Б. Н. Ельцин поддержал примаковский разворот над Атлантикой.

«Фактически речь идет о попытке НАТО вступить в XXI век в униформе мирового жандарма. Россия с этим никогда не согласится», — заявил Б. Н. Ельцин на следующий день после начала бомбардировок Сербии.

Естественно, что демарш Примакова вызвал злобу олигархов, а в ангажированной прессе появилось много статей критического характера. Зато народ понял и по достоинству оценил этот мужественный поступок. Через несколько лет после бомбардировок Югославии последовали операции НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии…

И каждый раз Запад оправдывался, что вооруженное вторжение Альянса якобы спасло ту или иную страну от гуманитарной катастрофы или геноцида.

Однако ни в одной стране, куда натовские силы вторглись в нарушение норм международного права, порядок и стабильность не восстановлены до сих пор. Разве что Афгнистан, откуда янки позорно бежали, получил при талибах стабильность… на средневековый манер.

Как не раз отмечал В.В. Путин, именно с бомбардировок Югославии силами НАТО началось ухудшение отношений России и Запада.

«Вспомните, что происходило в Югославии, — отмечал российский лидер.

— Вот оттуда все и началось. Президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич, посол СРЮ в России Борислав Милошевич и Евгений Примаков. После переговоров в Москве, июнь 1998 года. Эдуард Песов/TAСС

Самолет над Атлантикой развернул не я, а Примаков. Ельцин всем был хорош для американцев, пока не занял жесткую позицию по югославскому конфликту. Российская сторона долго вела диалог с США, но Америка осталась при своих». Глава МИД Сергей Лавров написал стихи, посвященные Е.М. Примакову:

…Судьбы крутые повороты

Не изменили его суть.

Он сам большие самолеты

Был в состояньи развернуть.

Борьба с олигархами

12 мая 1999 года Е.М. Примаков был отправлен в отставку с поста председателя правительства. Свою роль сыграл Борис Березовский, который не уставал нашептывать «царю Борису», что популярный в народе премьер метит на его место.

Тяжелейший кризис был преодолен. Впервые за последние годы правительство сформировало профицитный бюджет. Но чем успешнее оно работало, тем большее раздражение это вызывало в Кремле.

Но главное, что помешало Е. М. Примакову, — это его борьба с криминальными олигархами. На одном из заседаний правительства премьер заявил, что надо «освободить места для тех, кого сажать будем за экономические преступления». Евгений Примаков с супругой Лаурой Харадзе, сыном Александром и дочерью Наной. Москва, 1960‑е год.

Березовский стал везде говорить, что в России начался 37-й год. Еще бы, ведь его собирались не только лишить возможности грабить страну, но могли посадить, его и ему подобных лиц.

Причем, против криминальной империи Березовского (и не только!) были предприняты конкретные шаги со стороны Генеральной прокуратуры РФ.

В книге «Президентский марафон» Б.Н. Ельцин говорит прямым текстом:

«Той весной многие российские граждане в массовом порядке начали паковать чемоданы. Стало окончательно ясно, что популярный премьер-министр, претендующий на роль общенационального лидера, живет в плену советских стереотипов».

…Мне было по-настоящему горько. Это была не вина, а трагедия Примакова. Евгений Максимович загонял и себя, и всех нас в тупик.

В стране происходили, как я уже говорил, довольно тревожные процессы. Возбуждались непонятные уголовные дела. Под арест попадали невиновные люди. Часть сотрудников спецслужб не скрывали при допросах и обысках бизнесменов, что ждут реванша за прежние годы. Почти весь российский бизнес, деловая элита пребывали в тоске и унынии по поводу своего ближайшего будущего. Эта ситуация грозила настоящим расколом страны в главном вопросе, вопросе экономических реформ», — заключает Борис Ельцин.

Да, это была прямая угроза теневому режиму, и Е.М. Примаков, спасший страну от дефолта, обеспечивший стабильность, был отправлен в отставку.

Данное решение было встречено резко отрицательно: 81% опрошенных фондом «Общественное мнение» заявили, что не одобряют ее. При этом большинство опрошенных выразили мнение, что правительству Примакова удалось добиться экономической и политической стабилизации в России. Борис Ельцин был вынужден согласиться на кандидатурой Евгения Примакова в качестве главы правительства России. Владимир Родионов/РИА Новости

«Бог избрал нас всех»

После отставки Е. М. Примаков был избран депутатом Государственной Думы, возглавляя фракцию «Отечество — Вся Россия».

Затем десять лет являлся главой Торгово-промышленной палаты России, которая за годы «шоковых реформ» пришла в крайний упадок.

Последние годы жизни Е. М. Примаков возглавлял созданный им «Меркурий клуб» — неформальном и дружеском собрании ветеранов «большой политики». Аналитические записки клуба, насколько я знаю, клались на стол президента.

Крестился Евгений Максимович уже в солидном возрасте, решение это принял осознанно, а не ради «моды». Крестил его Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

— Мне всегда были чужды как шовинизм, так и национализм, — говорил Е.М. Примаков.

— Я и сегодня не считаю что Бог избрал какую-либо нацию в ущерб другим. Он избрал нас всех, которых создал по Своему образу и подобию…

За год до кончины (он ушел из жизни 26 июня 2015 года) Евгений Максимович принимал у себя в гостях главу государства. Поздравляя с днем рождения, В.В. Путин подарил примус с надписью «Рекорд 1».

Дело в том, что те, кто близко знал патриарха российской политики, часто называли его «примусом». А по-латыни «примус» — это означает «первый». Евгений Максимович был растроган подарком.

Свой разворот над Атлантикой Евгений Максимович не считал каким-то выдающимся поступком:

«Это совершенно нормальное поведение человека, который считает, что ему не надо поощрять агрессию своим присутствием в это время и своим визитом.

Я выполнил просто ту функцию которую должен был выполнить любой нормальный премьер-министр…»

Е. М. Примаков скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни после тяжелой болезни: рак…

Отпевал р. Б. Евгения сам Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Тут же были глава государства и все руководители страны.

Смерть Евгения Максимовича я пережил тяжело. Хотя, конечно, не подавал вида. Прощались с ним в Колонном зале Дома Союзов. Учёный и практик. Исследователь. Аналитик высшей пробы. Прагматик. Жёсткий, когда того требовали обстоятельства. Патриот по делам, а не по словам. Фото пресс-службы СВР

Я принес большой букет красных роз, а потом был приглашен встать в почетный караул возле гроба — стоял как рядовой Кремлёвского полка, как рядовой сотрудник Группы «А» КГБ СССР.

Хоронили Евгения Максимовича как главу государства. И рядом с ним, теперь уже почившим, мы были действительно рядовые.

«Я твердо все решил…»

Когда я готовил очередное издание книги «Альфа» — моя судьба», то загорелся идеей — чтобы предисловие написал Е.М. Примаков. Созвонились, встретились. Евгений Максимович, как журналист с огромным опытом, тут же написал текст и расписался, — это предисловие, в память о моем хорошем знакомом, открывает и нынешнее издание книги.

Удивительно обаятельный, любитель застолий и дружеских компаний. Ученый и практик — одновременно. Исследователь. Аналитик высшей пробы. Разумный, выдержанный. Не повышал голоса. Прагматик. Жесткий, когда того требовали обстоятельства. Патриот по делам, а не по словам. Ненавидел корысть, лживость и предательство. Таким Евгений Максимович запомнился тем, кто его знал, кто с ним работал.

Мы были соседями: офис нашего Агентства безопасности «Альфа-95» находится в доме по тому же Скатертному переулку, где он некоторое время жил.

Октябрь 2016 года. В Скатертном переулке появилась мемориальная доска.



Директор Института мировой экономики и международных отношений АН СССР Евгений Примаков на переговорах. 16 января 1989 года. Юрий Сомов. Архив РИА Новости

Ее открыли глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

На бронзе написано: «Видный государственный деятель СССР и России, академик РАН Евгений Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 по 2015 год».

Авторами проекта стали народный художник России, скульптор Александр Рукавишников и архитектор Алексей Кочаковский.

Ну, а завершить этот рассказ я хочу стихотворением Е.М. Примакова: