Людмила Мокиевская - единственный командир бронепоезда в годы Гражданской войны. В октябре 1917 г. под именем Леонида Мокиевского студентка-психоневролог, считавшаяся черниговской дворянкой, вступила в Петроградскую Красную гвардию. В декабре, отправившись в Екатеринославскую губернию, сформировала там бронепоезд. Особенно отличилась Людмила Наумовна в боях с немцами под Харьковом и на Царицынском фронте против генерала-германофила Краснова. Главнокомандующий южным фронтом, революционер Антонов-Овсеенко отзывался о ней так:

«Наши части, успешно сражавшиеся на харьковском направлении, оказались отрезанными от основных сил Красной Армии. Тогда бронепоезд Мокиевской прорвался к Харькову и вывел из окружения штаб и оборонявшие город советские войска. Людмила отличалась хладнокровием в боях, самоотверженностью и героизмом».

Совершив прорыв немецкой линии, её "летучий голландец" вывез из окружения руководство Донецко-Криворожской республики во главе с Артёмом. Сохранились и свидетельства членов экипажа бронепоезда:

— Кто мы были? Простые заводские парни с Кайдак. Вы знаете, что это такое? То-то и оно! Мы на мордобой как на праздник ходили, к нам не подступись. Чуть деньги появятся - нам весь Екатеринослав по колено.

— Что и говорить, мы были не ангелы. От наших выражений, бывало, стекла дрожали. Она с нас мусор смела, не только командовала, но и лекции читала, культуру привила.

— Вы посмотрите на меня: в плечах до сих пор косая сажень, рост - метр восемьдесят; а она маленькая, стройненькая, интиллигентная, кажется дунь неосторожно - с ног сшибешь.. Ан нет! Крепкий орешек! Перемолола нас..

— Первое время мы еще пробовали прикладываться к самогонке, но скоро пришлось забыть как она и пахнет.

— Умела порядок навести. Мы уважали ее, гордились своим командиром, даже побаивались. Но чтобы кричать на нас, рядовых, как делали некоторые, - этого она не знала; раз пять было помнится, но в бою: такое не в счет.

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