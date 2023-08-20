Анна Ярославна, королева Франции, самая влиятельная женщина Европы XI века

Анна Ярославна, Агнесса или Анна Киевская (1032— 1075/1089) — младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской (Ингигерда (Ingegerd) 1001 — 10.02.1050 — княгиня, общественный и политический деятель Древней Руси, дочь короля Швеции Олафа Шётконунга, вторая жена Ярослава Мудрого, мать Анны Ярославны, королевы Франции и Елизаветы Ярославны, королевы Норвегии), супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Кем была эта загадочная русская княжна, ставшая королевой Франции? Самой влиятельной женщиной Европы своего времени, способствовавшей укреплению государственности Франции или жертвой, которая не смогла противостоять собственной страсти. А может быть она была просто непонятой женщиной, чье сердце разрывалось между долгом по отношению к мужу и любовью к его врагу.

Анна вела переписку с самим Папой Римским. Подданные чужой для неё Франции боготворили ее и называли Рыжей Агнессой. А история самой королевы достойна страниц любовного романа…

Дочери Ярослава мудрого стали королевами

Анна родилась в семье Великого князя Ярослава Мудрого. Ее детство прошло в роскошных княжеских палатах в окружении любящей семьи – родителей, многочисленных братьев и двух сестер. Она получила прекрасное домашнее образование, которым занимался инок Илларион, в будущем знаменитый митрополит Киевский. Дочери Ярослава Мудрого, как и их отец, мать, братья, воспитывались в атмосфере «книжности»: об их отце летопись сообщает, что Ярослав «насеял книжными гловесы» сердца близких ему людей. Княжеские дочери изучали арифметику, историю, учились рисовать и петь, знали греческий и латынь, разбирались в медицине. Ярослав Мудрый воспитывал из дочерей не просто хороших жен, а образованных будущих правительниц. Он не ошибся – все его дочери стали королевами и сыграли видную роль в политической жизни стран Европы. Старшая сестра Елизавета вышла замуж за короля Норвегии. Чтобы быть достойным Елизаветы Ярославны, Гарольд отправился в дальние страны добывать славу подвигами. Гарольд Смелый, совершив походы на Константинополь, Сицилию и в Африку, с богатыми дарами вернулся в Киев. Младшая сестра Анастасия стала королевой Венгрии.

Беззаботное детство Анны закончилось, когда девушке исполнилось 18 лет. Именно тогда в 1050 году состоялось ее сватовство и свадьба. Анну, в отличие от сестер, ожидал политический союз. То чувство, которое составляло основу семейной жизни ее сестры Елизаветы: пылкая страсть к своему избраннику, Гаральду Гардраду, – было ей неведомо. Ведь сестра выходила замуж по горячей любви и собственному выбору – Анна же по воле отца, из сугубо государственных соображений. Ее сосватали за сорокалетнего короля Франции Генриха I, который недавно овдовел (он царствовал с 1031 по 1060 год и представлял относительно новую династию Капетингов, всего каких-то тридцать лет назад пришедших на смену династии Каролингов). М. Клодт. Отъезд княжны Анны во Францию для венчания с королем Генрихом I

… В начале XI века Европа была похожа на большой разрезанный пирог. Франция, Италия, Германия, Британия вели бесконечные войны. Тут и там разгорались бунты оппозиционных феодалов и крестьян. Ослабла и власть великой Византии. Только на востоке Европы в тот момент существовало могущественное объединенное государство под властью князя – Киевская Русь. Породниться со столь могучим соседом мечтали все дворы Европы. Последней дочерью на выданье оставалась Анна. Своей любимице отец прочил в мужья самую лучшую партию.

Изначально Ярослав Мудрый и не думал отдавать свою Аннушку за не молодого Генриха I, который с трудом удерживал бразды правления Франции, раздираемой междоусобными войнами, и надеялся на укрепление престижа через матримониальную связь с сильным государством. Власть короля оспаривалась могущественными французскими феодалами. Причина шаткого положения короля проста. У него до сих пор нет жены и детей, а значит династия под угрозой. Еще немного и король мог не только лишиться престола, но и жизни. Ему был крайне необходим этот союз, который станет залогом государственной власти во Франции. Но королю не так-то просто было найти жену. Во всем виноваты хитросплетения династических правил. Король мог выбрать себе в жены только принцессу. Все королевские семьи в Европе того времени были буквально переплетены общими браками. Так что все принцессы соседних государств являлись Генриху либо двоюродными сестрами, либо тетками. Чтобы избежать кровосмесительного союза Генрих I должен был обратить свой взор к далеким землям Восточной Европы в сторону княжеской семьи Ярослава Мудрого. Надо сказать, что Генриху патологически не везло в любви. Согласно хроникам, одна его невеста умерла, так и не став женой, также как и его первая супруга, которая скоропостижно скончалась через год после свадьбы в результате неудачного кесарева сечения и не оставила потомства.

О красоте и уме младшей Ярославны ходили легенды и Генрих, безусловно, понимал, что его шансы на удачное сватовство с могущественным и богатым семейством не велики. Так и вышло, в первый раз безуспешное его посольство вернулось из Киева в 1044 году.

По сообщению немецкого хрониста, тогда Ярослав Владимирович пытался заключить династический союз с Германией, но получил отказ. Поэтому настойчивый Генрих I одержал неожиданную победу в состязании за руку и сердце восточно-славянской красавицы. В 1048 году его вторые сваты, во главе с епископом Готье, убедили киевского князя принять предложение короля Франции.

Анна Ярославна, королева Франции

Так Анна Ярославна отправилась к будущему мужу через две тысячи километров. Ее поездка заняла почти два месяца. По дороге невеста короля старательно изучала французский и читала. С собой девушка везла богатое приданное – драгоценные камни, дорогие меха, ковры, монеты и большое количество ценных книг, а среди них – самая ценная, которую она собиралась подарить своему жениху. Именно на этой книге с того времени будут присягать народу французские короли.

Прибытие Анны Ярославны на землю Франции обставили торжественно. Жених и невеста встретились в древнем французском городе Реймс. Но… невеста была обескуражена – оказалось, что ее выдали замуж за «престарелого» человека. В наше время 40-летний Генрих считался бы в самом расцвете сил, но в XI веке средняя продолжительность жизни была меньше, поэтому король считался уже пожилым. Тучный, молчаливый и угрюмый – вот какой жених предстал перед 18-летней русской красавицей.Миниатюра. Свадьба Генриха и Анны

До того как Анна и король увиделись, для последнего самым важным был политический мотив брака. Брак с Анной Ярославной мог способствовать укреплению власти Генриха I и обеспечению надежных союзнических связей. К тому же сестры Анны были женами европейских королей. Сам князь Ярослав был могущественен и очень богат. Король и не надеялся на то, что кроме всего перечисленного Анна будет такой красивой. Хроники упоминают о стиле ее поведения. Она вела себя современно и независимо. Поэтому король сразу влюбился. Увидев Анну, хмурый обычно Генрих, король улыбнулся. Кроме красоты, Анна была умна и образованна: свободно владела греческим, да и французский выучила быстро. Кроме того, она знала латынь — официальный язык того времени, на котором писало и говорило образованное общество в Западной Европе. На брачном контракте Анна написала свое имя, ее же супруг король вместо подписи поставил «крестик». 19 мая 1051 года состоялась свадьба Анны Ярославны и Генриха I. Церемония коронации проходила в Реймсском соборе Святого Креста, в котором собрались тысячи подданных короля. При появлении новобрачных по собору пронесся восхищенный шепот – «прекрасная Агнесса Рыжая». Однако Анна нарушила традиционный сценарий церемонии, отказавшись присягать на латинской Библии. Она решила, что православная должна присягать на русском Евангелии, которое привезла с собой. Это вызвало всеобщее негодование, что поставило свадьбу под угрозу. Но поскольку королю Франции был необходим этот брак, он, скрепя сердце, пошел на уступки. Евангелие, на котором присягала Анна Ярославна до сих пор храниться в Соборе и называется Реймсским Евангелием.

На Реймсском Евангелии многие последующие короли Франции приносили присягу при вступлении на престол. Существует предание, что его показывали Петру I в знак того, что память об «Анне Русской» живет по-прежнему во Франции.

Под влиянием обстоятельств Анна затем примет католичество, и в этом дочь Ярослава проявит мудрость — и как французская королева, и как мать будущего короля Франции, Филиппа Первого. А пока на голову Анны была возложена золотая корона, и она стала королевой Франции. Неизвестный художник. Анна, королева Франции

Приехав в Париж, новобрачная ужаснулась. Анна Ярославна не сочла его красивым городом. Хотя к той поре Париж из скромной резиденции каролингских королей превратился в главный город страны и получил статус столицы. В письмах к отцу Анна Ярославна писала, что Париж хмурый и некрасивый; она сетовала, что попала в деревню, где нет дворцов и соборов, какими богат Киев.

Известно, что неприятным открытием для нее стала неграмотность супруга и всего двора. Грамота, как выяснилось, не входила в список рыцарских добродетелей.

Пройдет совсем немного времени и Анна Ярославна станет соправительницей Генриха I. О растущем авторитете Анны во французском обществе говорит и тот факт, что ей было предоставлено право ставить свою подпись на документах государственной важности. Ее четкие, ясные, написанные русским «уставом» буквы стоят рядом с крестами неграмотных королевских чиновников, придворных и самого короля — Генриха I. Иногда, на некоторых актах Генриха по его распоряжению ставятся приписки «с согласия моей жены» или «в присутствии королевы Анны». Эта привилегия Анны была уникальным явлением для французского королевского двора XI в.

Под чутким правлением супругов Генриха и Анны Франция начала расцветать. В стране начался экономический подъем, возрождаются старые города — Бордо, Тулуза, Лион, Марсель, Руан. Процесс отделения ремесла от земледелия идет быстрее. Города начинают освобождаться от власти сеньоров, то есть от феодальной зависимости. Это повлекло за собой развитие товарно-денежных отношений: налоги с городов приносят государству доход, который способствует дальнейшему укреплению государственности. Франция налаживала дипломатические связи, в том числе обменивалась посольствами со многими странами, в том числе с Древнерусским государством, Англией, Византийской империей.

Ярославна унаследовала все самые лучшие качества своего отца Ярослава Мудрого. Она не стала долго горевать на чужой стороне. Ее решительный и властный нрав в сочетании с неженским умом сделал из Анны идеального государственного деятеля. Она начала участвовать в государственных делах, не ограничиваясь номинальной ролью супруги короля. Французские источники дают высокую оценку королеве Анне, отмечая, в частности, ее благочестие. Анна стала единственной женщиной, растопившей усталое сердце короля, а также единственной женщиной средневековой Европы, которая вела переписку с самим Папой Римским. К этому времени относится письмо к ней римского папы Николая II (1059 г.), в котором, в частности, говорится:

«Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великой радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом».

Летом 1053 года Анна спасла династию Капетингов, наконец-то родив королю первенца — сына Филиппа. Вскоре у супругов появились еще трое детей: мальчики – Робер и Гуго, и единственная дочь — Эмма. Теперь король Генрих мог не волноваться за свой род.

Однако весь двор шептался о том, что молодая королева слишком много внимания уделяет врагу короля – блестящему рыцарю, невоспитанному и властному графу Раулю де Валуа. Он был одним из первых претендентов на престол, в случае неудачи Генриха. Граф потомок Карла Великого (то есть принадлежал к прошлой королевской династии Каролингов) Рауль де Крепи де Валуа, которого за жестокий нрав прозвали не иначе, как «дьявол». Рауль организовал и длительное время поддерживал сопротивление королю Генриху I, но попав в плен, перешел на его сторону. Он слыл одним из самых непокорных вассалов (опасный род Валуа и раньше старался низложить основателя династии Гуго Капета), но тем не менее всегда оставался приближенным к королю. Граф Рауль де Валуа — сеньор многих владений, да и воинов имел не меньше, чем король. По романтической версии, Анна познакомилась с ним почти сразу по приезду во Францию. Граф Рауль влюбился в Анну с первых дней ее появления. Он был редкостный гордец и нахал. Рауль славился и смелостью, и жестокосердием. Немало пролил крови, подавляя малейшее возмущение в своих землях. А однажды разграбил и сжег почти дотла город Верден лишь потому, что епископ Верденский не заплатил ему как сеньору положенной дани в двадцать ливров. Этот обворожительный внешне, но душевно скорее отталкивающий, чем привлекательный человек разглядывал королеву отнюдь не с почтением, а оценивающе. Позже Анна узнала, что Валуа злейший враг ее мужа, а также и то, что этот галантный, утонченный кавалер слыл заядлым сердцеедом, который сам сердца начисто лишен, жестоким распутником, безжалостным насмешником… и лучшим любовником из всех, которые только жили в то время во Франции.

Тем временем важнейшей заботой мужа Анны Ярославны было дальнейшее воссоединение земель франков. Генрих I, как и его отец Роберт, вел экспансию на восток. Пока Генрих был на войне, Анна воспитывала детей и управляла государством. Вскоре на нее обрушилось несчастье – в Киеве умер ее отец – князь Ярослав. Анна не смогла поехать на похороны отца, поскольку в тоже время тяжело заболел и умер ее средний сын – Робер.

Вернувшись с войны, Генрих приказал готовить коронацию своего старшего сына – семилетнего Филиппа. Чтобы укрепить свою власть, Капетинги утвердили принцип наследственности и соправительства королевской власти. Для этого наследника, сына, приобщали, как уже говорилось, к управлению страной и короновали еще при жизни короля. Во Франции в течение трех веков именно соправительство сохраняло корону.

Кроме того, стареющего короля одолевали страшные предчувствия близкой смерти. Через год после коронации сына (в 1060 году) Генрих I умер от сердечного приступа. Последняя воля почившего короля удивила всех. Дело в том, что опекуншей сына он назначил Анну – королеву-мать. Так Генрих попрощался с женой, отдав в ее руки всю власть. Но по законам того времени это было запрещено. Право быть опекуном и управлять страной имели только мужчины. Поэтому Анна — мать молодого короля — осталась королевой и стала регентшей, но опекунство, по обычаю того времени, она не получила: опекуном стал шурин Генриха I граф Фландрский Бодуэн.

После смерти короля 28-летняя вдова и королева-мать политическим и военным баталиям предпочла уединенную жизнь в Санлисе, небольшом замке к северу от Парижа, который любила за «царствующий там благорастворенный воздух и за прекрасную охоту», к которой «она питала большое расположение». Здесь она за собственный счет начинает строить костел и женский монастырь Святого Винсента. В XVII в. на перестроенном портике Санлисской церкви было воздвигнуто лепное изображение русской княжны во весь рост с маленькой моделью основанного ею храма. Надпись на цоколе гласит: «Анна Русская, королева Франции, основала этот собор в 1060 г.». Страной Анна руководила отдаленно из своего замка. Дальнейшая судьба Анны делает ее похожей на героиню рыцарского романа. Два года спустя после смерти Генриха I Анну похитил из Санлисского замка граф Рауль де Валуа. В церкви замка Крепи их обвенчал — не без угроз Рауля — местный священник.

Известно, что похищение было по договоренности, поскольку никто из сопровождавших королеву слуг не пострадал.

Через несколько месяцев в Европе разразился страшный скандал. Законная жена графа — Алинора обратилась с жалобой на мужа к папе Александру II. Так все узнали, что вдова короля Франции оставила детей и обвенчалась с женатым мужчиной – заклятым врагом своего покойного мужа. Именно тогда от Папы Римского молодоженам пришло последнее письмо. Оно было адресовано графу Раулю, которого в письме Папа называл «дьяволом-искусителем». Также он извещал, что отлучает Валуа от церкви, приказывал отослать назад похищенную королеву, а их брак объявлял недействительным. Женившись на королеве, Валуа официально обесчестил предыдущую жену, брак с которой не был аннулирован. За этот поступок его и осудила церковь. Но супруги пренебрегли этим письмом. Рауль ждал королеву 10 лет и не собирался никому отдавать. Тогда папа отлучил графа от церкви. В то время это считалось страшной карой, которая должна была ввергнуть отлученного после смерти в ад. Вопреки увещеванию церкви, Анна жила в замке Рауля.

«То, что происходило с ней в объятиях Рауля, не имело названия в человеческом языке, не имело цены – то есть за это душу не жаль было отдать на поругание врагу рода человеческого, а не только имя – на осмеяние! А впрочем, никто не решился бы смеяться над матерью короля и над человеком, подобным сеньору Раулю де Крепи», — напишет много веков спустя автор исторического романа.

Они про­жили в его зам­ке нес­коль­ко лет. И да­же де­ти в пос­ледс­твии смог­ли прос­тить ее. По Фран­ции хо­дили са­мые раз­ные слу­хи, кто то осуж­дал ее, кто то под­держи­вал. Она на­поми­нала ма­лень­кую де­воч­ку из по­рядоч­ной семьи, хо­рошо вос­пи­тан­ную, но влю­бив­шу­юся в не­кого ху­лига­на, пос­то­ян­но оп­равды­вая его. И в кон­це кон­цов она смог­ла его воз­вы­сить, что и по­доба­ет нас­то­ящей жен­щи­не.

Де­тей ры­жая Аг­несс боль­ше ро­дила, но по­гова­рива­ют, что все сы­новья ее имен­но от Ра­уля, а не Ген­риха, и что они бы­ли лю­бов­ни­ками уже ра­нее. Из­вес­тно, что Ра­уль с Ан­ной и с деть­ми пос­то­ян­но вмес­те, он за­нима­ет­ся их вос­пи­тани­ем и раз­ви­ти­ем. Как оно бы­ло на са­мом де­ле – мы ни­ког­да не уз­на­ем. Эту тай­ну ко­роле­ва унес­ла с со­бою в мо­гилу на­веки.

За это время она успела достроить монастырь и, как свидетельствуют ее подписи на официальных документах, помогала сыну Филиппу править страной.

Жизнь Анны Ярославны с графом Раулем была почти счастливой, ее беспокоили лишь отношения с детьми. Сыновья Рауля от первого брака, Симон и Готье, не скрывали своей неприязни к мачехе. Детей от графа у Анны не было. Анна с незаконным мужем сопровождала маленького короля в поездках по стране. Тогда Анна еще активнее приобщилась к делам политического управления: среди документов, освещающих ее деятельность, немало данных монастырям, хартий, под которыми имя ее стоит или рядом с именем сына «Филипп и королева, мать его», или самостоятельно — «Анна, мать короля Филиппа».

Со своим возлюбленным – Раулем Анна прожила около 10 лет. В 1074 году королева нашла Валуа мертвым. Он умер, как и король Генрих, от сердечного приступа. Незадолго до этого их брак был признан папой Григорием VII законным (после того, как Рауль оформил развод с предыдущей женой). Не желая зависеть от сыновей Рауля, Анна покинула замок Валуа и вернулась в Париж к сыну-королю. Она была принята, как королева-мать. Сын окружил стареющую Анну вниманием — ей было уже больше 40 лет. Младший ее сын, Гуго, женился на богатой наследнице, дочери графа Вермандуа. Женитьба помогла ему узаконить захват земель графа.

Анна, вернувшись ко двору сына, судя по некоторым источникам, снова погрузилась в государственные дела. Последняя грамота, подписанная экс-королевой Анной, датируется 1075 годом. А потом она просто исчезла со страниц истории. Никто не знает, где королева-мать провела последние годы своей жизни и где место ее захоронения.

В последние годы Анне Ярославне жилось тоскливо, ее больше не ждали никакие значительные события. Ушли из жизни отец и мать, многие братья, родные и близкие люди. Во Франции умер ее учитель и наставник епископ Готье. Погиб муж любимой сестры Елизаветы, король Норвегии Гарольд. Не осталось никого, кто некогда прибыл с юной Анной Ярославной на французскую землю: кто умер, кто возвратился на Русь.

Некоторые исследователи истории Франции XI в. склонны считать, что в конце жизни Анна Ярославна, гонимая тоской, вернулась на Русь и, прожив на Родине несколько лет, умерла там. Маловероятно, считают другие, чтобы такое событие, как возвращение на родину дочери Ярослава Мудрого, прошло для киевлян незамеченным. В XVII в. появлялось сообщение о том, что один монах аббатства Виллье отыскал могилу, как он полагал, «королевы Анны» в Санлисе. Но еще Н. М. Карамзин сомневался в достоверности «находки». Среди мест, где могла находиться ее могила, также называют Париж и Реймс. Филипп I. Фрагмент надгробия из аббатства Флёри

Так или ина­че – прав­ды нам уже не уз­нать. Но вот дос­то­вер­ный факт о том, что че­рез ты­сяче­летие она спас­ла от ги­бели Храм Свя­той Со­фии, не­ког­да ус­та­нов­ленный ее от­цом Ярос­ла­вом Муд­рым. В 30-е го­ды ХХ ве­ка, Ста­лин при­казал снес­ти этот Храм – сим­вол Ки­ев­ской Ру­си, что бы на его мес­те пос­тро­ить боль­шую пло­щадь. Ни ис­то­рики, ни ар­хи­тек­то­ры не смог­ли пов­ли­ять на его ре­шение не де­лать это­го. Тог­да в де­ло вме­шива­ет­ся кон­сул Фран­ции и про­сит то­вари­ща Ста­лина не сно­сить лю­бимый Со­бор, пос­тро­ен­ный от­цом их Ко­роле­вы Ан­ны Ярос­лавны. Это ос­та­нав­ли­ва­ет Вож­дя. Ина­че был бы не­мину­ем дип­ло­мати­чес­кий кон­фликт. Спа­сибо Ко­роле­ве Ан­не, че­рез ве­ка она спас­ла Со­бор от раз­ру­шения, нес­мотря на то, что ник­то не зна­ет, где рас­по­ложе­на ее мо­гила. Ко­роле­ва Ан­на, столь прек­расна и ве­личес­твен­на, она на са­мом де­ле из­ме­нила ход ис­то­рии Фран­ции, сде­лав эту стра­ну дей­стви­тель­но ве­ликой как са­ма, так и че­рез сво­их по­том­ков.

Анна Ярославна оставила яркий след в мировой истории и истории Франции. Известно, что ученый Чарльз Дарвин ведет свой род от королевы Анны Ярославны, являясь потомком ее младшего сына Гуго. Судьба предназначила Анну Ярославну продолжить королевскую власть Капетингов. Она стала прабабушкой около 30 французских королей. От Ан­ны Ярос­лавны свой род ве­дут 11 ко­ролей ди­нас­тии Ка­петов, 13 из ди­нас­тии Ва­луа, 7 из ди­нас­тии Бур­бо­нов. А ее пос­ледний по­томок: Ко­роль Лю­довик Фи­липп Ор­ле­ан­ский, он пра­вил стра­ной до са­мой Фран­цуз­ской Ре­волю­ции. Есть еще один из­вес­тный по­томок ве­ликой ко­роле­вы, это Карл VII. Имен­но его, бы­ло ска­зано не­бес­ны­ми го­лоса­ми, Жан­не Дарк за­щищать и под­нять вой­ско про­тив ан­гли­чан за спа­сение Фран­ции.

https://she-win.ru/istoria/402-anna-jaroslavna-biography/

https://diana-travel.com/velikaya-koroleva-francii-anna-yaro...