Пока пипл хавает - с США договорились

Пока пипл каждый день хавает очередную порцию про драконовские санкции, угрозу мировой войны и т.д. - обсудим реальную геополитику. Вот что пишет New York Times в статье «Когда США перестанут лгать себе о мировой политике?»: "Мексика, чья протяжённая граница с Соединёнными Штатами напоминает близость Украины к России, может публично не соглашаться с внешней политикой США, но она не может присоединиться к военному союзу с противниками США. Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде.….Высшими приоритетами Америки должны быть предотвращение более масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина оставалась свободным обществом внутри себя. И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы добиться этих приоритетов, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето…"

А вот что пишет Foreign Affairs в материале «НАТО пора захлопнуть свои двери»: "НАТО плохо приспособлена для Европы XXI века… Причина в том, что НАТО страдает от серьёзных изъянов в планировании. Глубоко погружаясь в котёл восточноевропейской геополитики, эта организация становится слишком большой, слишком неоднозначной и провокационной, чтобы быть действенной.

Огромные размеры альянса и нечёткая формулировка его миссии грозит вовлечением в большую европейскую войну. Чтобы упростить свою стратегическую цель и повысить обороноспособность, НАТО должна публично и открыто отказаться от принятия новых членов. Альянс должен чётко заявить, что длительная фаза расширения закончена. Непредвиденные опасности расширения НАТО усугубляются политикой открытых дверей… НАТО не в состоянии справиться с конфликтом между страной, желающей вступить в оборонительный альянс…, и ядерной державой, стремящейся этого не допустить. Это конфликт, который НАТО может только проиграть и который может даже поставить под угрозу само существование альянса. НАТО должно изменить курс, публично и открыто отказавшись принимать в свои ряды новые государства-члены… Включение Украины было бы стратегическим безумием. Соединённым Штатам нужна новая стратегия противодействия России в Восточной Европе, которая не будет опираться в первую очередь на НАТО. В складывающемся мировом порядке не будет безраздельного господства западной модели. Соединённым Штатам, а также их европейским союзникам и партнёрам следует предложить новый институт для консультаций с Россией… НАТО не должно играть в нём никакой роли".

Обращаю ваше внимание — это пишут не маргинальные консерваторы, не Такер Карлсон на Фокс ньюз отжигает, нет. Это вещают системные демократические рупоры. Одна «Нью-Йорк Таймс» чего стоит. А Forreign Affairs — авторитетнейшее внешнеполитическое издание, которое десятилетиями проводит жёсткий курс на глобальную американскую гегемонию.

Или вспомним недавний материал в Politico про необходимость нового европейского порядка с участием России. То, что они все пишут сейчас, было немыслимо ещё несколько месяцев назад. Это тектонические сдвиги в сознании и подходах. Не слушайте тарахтение газет и «экспертов» с избитыми геополитическими штампами. Оставьте это медийное дерьмо поедателям дерьма — псевдо-«патриотической общественности» и прочим лузерам.

Мы — русские. Значит, мы должны думать по-русски. То есть быть на голову умнее их всех и зрить в корень. Очень понравился отрывок из NYT: «нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признаёт право вето России на военные союзы Украины…, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето…» Это именно то, о чём пишет "Теремок": в ультиматуме Путина самое важное — факт озвучки. В этом и был смысл — поставить мир в известность о новом европейском раскладе сил. С правом вето у России. С американцами, судя по всему, уже договорились.

Исторические слова Дж. Байдена по поводу готовящейся кары России «всё будет зависеть от того, что она сделает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение…» — бухнули в американской медиасфере лучше вулкана Тонга.

Американские патриоты (в том числе и зарубежные) совершенно искренне задаются уже который час вопросом, какой компромат у В.В. Путина нашёлся на американского президента. Почему Байден вдруг разрешил Путину вторгаться?

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