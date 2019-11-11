Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Генерал армии Иван Черняховский c боевыми соратниками обсуждает план штурма Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
Среди документов — журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на участников освобождения Вильнюса и статьи в прессе об ужасах "нового порядка", установленного оккупантами, а также фотографии о паническом бегстве гитлеровцев.
Кроме того, представлены свидетельства того, как жители встречали красноармейцев.
В разделе также опубликованы выводы специально созданной комиссии, которая рассматривала свидетельства очевидцев и изучала места массовых захоронений на "Базе" - фабрике смерти в местечке Панары, где за три года были уничтожены более 200 тысяч человек.
В отряд карателей входили и местные жители-прибалты, их имена приводятся в обнародованных документах.
Какие еще материалы рассекретило Минобороны
Минобороны регулярно публикует на своем сайте рассекреченные материалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В частности, 3 июля были обнародованы документы, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Представленные документы повествуют о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии раньше поставленных сроков, о проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепленным районам и позициям войск противника.
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