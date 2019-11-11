Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Генерал армии Иван Черняховский c боевыми соратниками обсуждает план штурма Вильнюса

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Среди документов — журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на участников освобождения Вильнюса и статьи в прессе об ужасах "нового порядка", установленного оккупантами, а также фотографии о паническом бегстве гитлеровцев.

Кроме того, представлены свидетельства того, как жители встречали красноармейцев.