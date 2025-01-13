Асуанская ГЭС — триумф советской гидроэнергетической школы

Неординарные технические решения
Асуанская ГЭС на реке Нил в Египте стала триумфом советской гидроэнергетической школы.Асуанская ГЭС
К 1950-м годам на Ниле было построено несколько низконапорных плотин. Наиболее высокая из них — Асуанская высотой 53 м в районе первого Нильского порога с ёмкостью водохранилища 5 млрд м.
В 1952 году английскими фирмами началось проектирование новой плотины на Ниле. Но к середине 1950-х отношения между Египтом и западными странами резко обострились, дело дошло до войны Египта с Францией и Англией в 1956 году (известной как «Суэцкий кризис»). Одновременно Египет стал быстро сближаться с СССР. В итоге в 1958 году на строительстве Асуанской ГЭС между Египтом и СССР было заключено соглашение, согласно которому Советский Союз оказывал техническую и финансовую помощь в строительстве станции. Проект Асуанской ГЭС был разработан институтом «Гидропроект» под руководством главного инженера проекта Н.А. Малышева и прошел международную экспертизу.
Условия строительства станции были беспрецедентно сложными. Высотную плотину предстояло возвести на песчаном основании толщиной 130 метров, без использования перемычек и осушения основания, в действующем водохранилище глубиной 35 метров. Все это потребовало применения целого ряда неординарных технических решений.Схема Асуанской плотины
В предложенных условиях мог быть реализован только один тип плотины — грунтовая. В ее центре размещена песчаная насыпь, водопроницаемость которой (а также песчаного основания до коренных пород) обеспечивается мощнейшей цементационно-глинистой завесой. В песок через специальные скважины под давлением закачивали цементный раствор и глинистую суспензию, которые превращали песок в водонепроницаемый монолит. При высоте 165 метров и общем объеме заинъектированных грунтов в 2,1 миллиона кубометров завеса является уникальной и не имеющей аналогов.
Над песчаной насыпью в центре плотины размещено глиняное ядро, упорные призмы плотины отсыпаны из камня. Высота плотины— 111 метров, длина — 3820 метров, в ее тело уложено более 41 миллиона кубометров грунта (это объем шестнадцати пирамид Хеопса).Укладка глины в ядро плотиныВысотная Асуанская плотина.1968 г.
Строительство Асуанской ГЭС началось в 1960 году и велось быстрыми темпами. На стройплощадке работали более 30 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч советских специалистов. Основное оборудование станции (радиально-осевые турбины и гидрогенераторы) было изготовлено в СССР.
Река на строительстве ГЭС была перекрыта 15 мая 1964 года. В этот день строительную площадку посетили Никита Сергеевич Хрущёв, президент Алжира Ферхат Аббас и президент Ирака Абдул Салам Ареф.Н. С. Хрущёв и президент Египта Гамаль Абдель Насер на церемонии перекрытия Нила на Асуанской плотине 15 мая 1964 года
Верхняя Дамба была закончена 21 июля 1970 года, однако водохранилище начало заполняться уже с 1964 года, когда был завершён первый этап постройки дамбы.Начало возведения здания ГЭС
Водохранилище поставило под угрозу исчезновения многие памятники археологии, поэтому была предпринята спасательная операция под эгидой ЮНЕСКО, в результате которой 24 основных памятника были перемещены в более безопасные места или переданы странам, которые помогли с работами (Храм Дебод в Мадриде, Храм Дендур в Нью-Йорке, Храм из Тафиса).Асуанская плотина
Торжественное открытие Асуанской плотины состоялось 15 января 1971 года при участии президента Египта Анвара Садата.
Поговорим о конструктивных особенностях Асуанской ГЭС, узнаем, в чем заключается её отличие от других гидроэлектростанций.Асуанская ГЭС
Напорный фронт Асуанского гидроузла образуется каменно-набросной плотиной длиной по гребню 3600 м, состоящей из 3-х участков.Панорама сооружений со стороны верхнего бьефаКаменно-набросная плотина
Правобережный и левобережный участки плотины высотой 30 м имеют скальное основание, русловой участок длиной 550 м, высотой 111 м, имеет песчаное основание. Толщина залегания песков в основании 130 метров. Русловая плотина включает в себя непроницаемое ядро, инъекционную завесу, выполняемую под ядром на глубину 180 метров, а также горизонтальный водонепроницаемый понур. Ядро и понур плотины выполнены из так называемых асуанских глин.Схема плотины Асуанской ГЭС
Здание ГЭС расположено на правом берегу, на участке, сложенном скальными породами.Схема плотины Асуанской ГЭС
Оно впервые в мире для таких напоров совмещено с донными водосбросами, что позволило исключить специальные водосбросные сооружения из состава гидроузла.Здание ГЭС. Разрез
Вода к турбинам и водосбросам подводится с помощью тоннелей диаметром 15 метров. Особенностью водосбросов является то, что они отводят воду под уровень нижнего бьефа, не как обычно, а в атмосферу с отбросом струи на расстояние 120-150 м. Расход воды, выбрасываемой 12 водосбросными отверстиями, достигает 5000 м³ в секунду. Энергия потока гасится за счёт подъёма струи на 30 м выше уровня воды нижнего бьефа с последующим падением в канал глубиной около 20 м.Водосбросы, совмещенные со зданием ГЭС (разрез)
Мощность Асуанской ГЭС 2100 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 10 млрд. кВт ч. В здании ГЭС установлено 12 агрегатов по 175 МВт с радиально-осевыми турбинами (диаметр рабочего колеса 6,3 м), работающих при колебаниях напора от 35 до 77 метров. Изготовление и поставку турбин осуществил Ленинградский металлический завод, генераторов – Ленинградский завод «Электросила».Машинный зал
Передача энергии, вырабатываемой Асуанской ГЭС, согласно проекту осуществляется по ЛЭП напряжением 500 (две основные линии на Каир), 220 и 132 кВ через 15 подстанций.ОРУ (открытое распределительное устройство)
Крупнейшая ГЭС Египта
Какую роль сыграла Асуанская ГЭС в жизни Египта?
На момент пуска последнего агрегата в 1967 году Асуанская ГЭС стала 6-й по мощности ГЭС в мире — гидроузел вырабатывал более половины всей электроэнергии в стране.Водосброс Асуанской плотины
Сегодня эта ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией Египта и одной из самых мощных на Африканском континенте, она сыграла огромную роль в экономическом развитии страны. Электроэнергия отсюда направляется по ЛЭП во многие районы Египта, что позволило не только завершить электрификацию населенных пунктов, но и создать крупные электроемкие производства.Место на реке Нил, до строительства Асуанской ГЭС в 1960 годуМесто на реке Нил после строительства Асуанской ГЭС в 1968 годуВид на Каир, столицу Египта
Плотина станции образовала водохранилище площадью 5250 квадратных километров и полным объемом 157 кубических километров — одно из крупнейших в мире. Это водохранилище многоцелевого назначения и служит для регулирования стока Нила, для орошения, получения электроэнергии, судоходства и рыболовства.Озеро Насер сегодня
Благодаря поступлению воды на поля многие районы Верхнего Египта перешли с бассейнового (сезонного) орошения на круглогодичное, что позволило снимать по два-три урожая в год. А общий прирост площади орошаемых земель составил 800 тыс. га. Водохранилище защитило огромные густонаселенные территории от разрушительных наводнений.Берег озера Насер в Африке
Кроме того, водохранилище изменило к лучшему условия судоходства на реке. Оно же стало важным рыбопромысловым водоемом; для этой цели используются главным образом мелководные лиманы. Намного увеличился и приток туристов.Круизный лайнер на озере Насер
«Цветок Асуана»
Поговорим о роли Советского союза и наших отечественных инженеров в строительстве станции.Монумент«Цветок Асуана» или «Цветок лотоса», установленный в знак советско-египетской дружбы в Асуане в 1975 годуАсуанская ГЭС с "цветком Асуана" на заднем плане
Сразу после подписания в 1958 году первого соглашения и выделения Советским Союзом финансовых средств на строительство ГЭС, институт «Гидропроект» в сотрудничестве с арабскими инженерами приступил к выполнению проектных работ, а также к подготовке рабочих чертежей по основным сооружениям.Асуанская высотная плотина. Проект.
Эта работа велась под руководством Николая Александровича Малышева, главного инженера проекта. Как мы писали в предыдущих публикациях, турбины для станции были изготовлены на Ленинградском Металлическом Заводе, а генераторы – на «Электросиле». Трест «Гидромонтаж» Министерства энергетики и электрификации СССР изготовил на своих заводах гидромеханическое оборудование.Николай Александрович Малышев, главный инженер проекта Асуанской ГЭС
Советские специализированные организации совместно с арабскими инженерами и рабочими внесли вклад в осуществление туннельных работ, механомонтажных, гидромеханизационных и инъекционных работ. Свыше 1800 советских специалистов принимали участие в строительстве Асуанской плотины. Особую помощь оказали Петр Степанович Непорожний, Министр энергетики и электрификации СССР, Александр Петрович Александров, главный советский эксперт по сооружению высотной Асуанской плотины в Египте.Петр Степанович Непорожний, Министр энергетики и электрификации СССРАлександр Петрович Александров, главный советский эксперт по сооружению высотной Асуанской плотины в Египте
В изготовлении различного оборудования для основных сооружений, а также строительных материалов приняло участие свыше 300 заводов.
После успешного перекрытия русла реки Нил и отвода его вод на бетонные сооружения гидроузла арабские и советские специалисты были отмечены правительственными наградами Объединенной Арабской Республики (союзом Египта и Сирии 1958-1961-х годов) и Советского Союза.Хрущев и Насер на церемонии перекрытия Нила
В 1975 году в знак советско-египетской дружбы в Асуане был установлен «Цветок Асуана» или «Цветок лотоса».«Цветок Асуана» или «Цветок лотоса».
Он стал символом благодарности Египта своим советским друзьям за оказанную помощь в строительстве Асуанской плотины. Лепестки лотоса возвышаются на высоту в 75 метров, выше 15-этажного дома. А на 46-метровой высоте расположена специальная смотровая площадка, с которой открывается удивительная панорама не только Асуанской плотины, но и окрестностей города.«Цветок Асуана» или «Цветок лотоса».
На центральном пилоне выбиты слова Президента Насера: «За долгие годы совместного труда выковалась и закалилась Арабо-советская дружба, не уступающая по своей прочности самой высотной Асуанской плотине».Центральный пилон со словами Президента Насера: «За долгие годы совместного труда выковалась и закалилась Арабо-советская дружба, не уступающая по своей прочности самой высотной Асуанской плотине».В середине мая 2014 года в Египте широко отмечалось 50-летие перекрытия Нила — ключевого события в совместном строительстве высотной Асуанской плотины. В праздновании приняла участие представительная делегация российской общественности.Смотровая площадка "Цветка Асуана", вид снизу"Пилоны цветка Асуана" изнутри.
Памятник советско-египетской дружбе Асуана и по сей день прославляет труд, который выполнили арабские и советские специалисты, объединившись воедино, а монумент ежедневно посещает тысячи людей.
https://ok.ru/hydromuseum/topic/157494885647861
https://ok.ru/hydromuseum/topic/157524326450677
https://ok.ru/hydromuseum/topic/157555002082805
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