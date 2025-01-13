Асуанская ГЭС — триумф советской гидроэнергетической школы

Неординарные технические решения

Асуанская ГЭС на реке Нил в Египте стала триумфом советской гидроэнергетической школы. Асуанская ГЭС

К 1950-м годам на Ниле было построено несколько низконапорных плотин. Наиболее высокая из них — Асуанская высотой 53 м в районе первого Нильского порога с ёмкостью водохранилища 5 млрд м.

куб. была построена британцами.

В 1952 году английскими фирмами началось проектирование новой плотины на Ниле. Но к середине 1950-х отношения между Египтом и западными странами резко обострились, дело дошло до войны Египта с Францией и Англией в 1956 году (известной как «Суэцкий кризис»). Одновременно Египет стал быстро сближаться с СССР. В итоге в 1958 году на строительстве Асуанской ГЭС между Египтом и СССР было заключено соглашение, согласно которому Советский Союз оказывал техническую и финансовую помощь в строительстве станции. Проект Асуанской ГЭС был разработан институтом «Гидропроект» под руководством главного инженера проекта Н.А. Малышева и прошел международную экспертизу.

Условия строительства станции были беспрецедентно сложными. Высотную плотину предстояло возвести на песчаном основании толщиной 130 метров, без использования перемычек и осушения основания, в действующем водохранилище глубиной 35 метров. Все это потребовало применения целого ряда неординарных технических решений. Схема Асуанской плотины

В предложенных условиях мог быть реализован только один тип плотины — грунтовая. В ее центре размещена песчаная насыпь, водопроницаемость которой (а также песчаного основания до коренных пород) обеспечивается мощнейшей цементационно-глинистой завесой. В песок через специальные скважины под давлением закачивали цементный раствор и глинистую суспензию, которые превращали песок в водонепроницаемый монолит. При высоте 165 метров и общем объеме заинъектированных грунтов в 2,1 миллиона кубометров завеса является уникальной и не имеющей аналогов.

Над песчаной насыпью в центре плотины размещено глиняное ядро, упорные призмы плотины отсыпаны из камня. Высота плотины— 111 метров, длина — 3820 метров, в ее тело уложено более 41 миллиона кубометров грунта (это объем шестнадцати пирамид Хеопса). Укладка глины в ядро плотины Высотная Асуанская плотина.1968 г.

Строительство Асуанской ГЭС началось в 1960 году и велось быстрыми темпами. На стройплощадке работали более 30 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч советских специалистов. Основное оборудование станции (радиально-осевые турбины и гидрогенераторы) было изготовлено в СССР.

Река на строительстве ГЭС была перекрыта 15 мая 1964 года. В этот день строительную площадку посетили Никита Сергеевич Хрущёв, президент Алжира Ферхат Аббас и президент Ирака Абдул Салам Ареф. Н. С. Хрущёв и президент Египта Гамаль Абдель Насер на церемонии перекрытия Нила на Асуанской плотине 15 мая 1964 года

Верхняя Дамба была закончена 21 июля 1970 года, однако водохранилище начало заполняться уже с 1964 года, когда был завершён первый этап постройки дамбы. Начало возведения здания ГЭС

Водохранилище поставило под угрозу исчезновения многие памятники археологии, поэтому была предпринята спасательная операция под эгидой ЮНЕСКО, в результате которой 24 основных памятника были перемещены в более безопасные места или переданы странам, которые помогли с работами (Храм Дебод в Мадриде, Храм Дендур в Нью-Йорке, Храм из Тафиса). Асуанская плотина