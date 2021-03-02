Бедность жителей США

Ежегодно в Америке становится всё больше людей, вынужденных жить в картонных коробках, палатках или в приюте для бездомных. Бедность в США с каждым годом становится всё более обыденным явлением.

Под бедностью понимается тяжёлое экономическое положение человека. Оно не позволяет ему удовлетворять даже минимальные потребности для существовании.

По мнению Всемирного банка, общемировой уровень бедности определяется при доходах меньше 1,25 долларов США/24 ч.

Для тупоголовых с кастрюлей на башке, салом вместо мозга и портретом Навального на стене, сразу уточню. Всемирный Банк, как и МВФ измеряет всё в ППС, а не в абсолютных величинах.

Почему? Читай следующую строчку.

Совсем для тупых - смотрите индекс Биг Мак. Принцип подсчёта схожий.

Согласно статистике, за порогом бедности в Соединённых Штатах проживает 32% населения страны.

Кассир в среднем получает $29000/12 мес (до налогообложения), полицейский – $62000/12 мес. Около 40 млн. американских граждан получают з/п меньше прожиточного минимума. Доходы 18,5 млн. американцев в 2 раза ниже порогового значения.

Бедность в Европе

Доля бедняков в странах ЕС составляет 17%. Это равняется примерно 85 млн.

человек. «Хит-парад» стран, в которых коэффициент бедности продолжает медленно, но верно ползти вверх, выглядит так:

Латвия – 27%. Румыния – 24%. Болгария – 22%. Литва – 21%. Германия – 16%. Швеция – 13%. Дания – 13%. Австрия – 12%. Чехия – 9%.

Как живут бедные американцы

Сегодня население США пытается выбраться из очередного экономического кризиса, по причине которого уровень безработицы резко возрос.

4 из 5 американцев, приближающиеся к черте бедности, вынуждены жить на пособие.

1/3 населения Соединенных Штатов получают продовольственную помощь, которая субсидируется из федерального бюджета.

Каждый 5-й несовершеннолетний американец живёт на системе продовольственных талонов.

Талоны на еду это настоящее достижение последней свехдержавы )))

Жизнь 50 млн. граждан США на 67% заключается в простаивании в очередях за продуктами по продовольственным талонам. Очередь сформировывается уже в 5-6 утра.

60% учащихся гос.школ не могут себе позволить завтракать в столовой. (срочно вызвать Фургала)

Около 20% бедных людей в США имеют «отрицательный капитал». Это означает, что общая сумма их задолженности превышает сумму реально имеющихся у них средств. Фактически это уже банкроты, потому что никогда не смогут погасить свою задолженность, но финансовая система США тащит их за уши чтобы спаси самих себя иначе придется списать триллионы долгов банкротов.

П.с. К чему это всё? Спросит читатель.

Это Информация для размышления. В.В. Путин, выступая на Давосском форуме вскользь коснулся этой темы. Он лишь мягко наполнил у кого экономика в развалинах и кто лидер по темпам роста нищих на планете. Видимо Путин В.В., как человек скромный, не стал макать жителей США в их дерьмо информации и не стал их унижать на весь мир, про их "сладкую" жизнь. А нам зачем стесняться? Это то что могло прозвучать, но не стали совсем унижать США. Иначе бы это выглядело невежливо.

Пс.2. Вы видели в России очереди за бесплатной едой? Вы видели в России живущих людей на улице?

Это вы называете американской мечтой? Д.Б.