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Печальная судьба Людмилы Марченко

Молодую актрису Людмилу Марченко называли «советской Одри Хепберн». Хрупкая девушка с широко распахнутыми глаза в обрамлении длинных ресниц на экране выглядела воплощением невинности и чистоты, но в жизни ей как раз этих качеств и не хватало.
Ряд ошибок, совершенных в молодости, привел к тому, что она быстро растеряла всю красоту, пристрастилась к выпивке и рано ушла из жизни абсолютно несчастным и одиноким человеком.

Людмила Марченко родилась 20 июня 1940-го в селе Архипо-Осиповке, расположенном в Краснодарском крае. Пережив войну, девочка вместе с родителями переехала оттуда в Москву. Еще в раннем детстве, едва научившись выговаривать слова, малышка заявила, что будет артисткой, и в этом никто не сомневался. В 135-й столичной школе Люда стала примой самодеятельного театра.
После вручения школьного аттестата выпускница, как и планировала, отправилась поступать в лучшие московские театральные учебные заведения. Будущая актриса прошла в знаменитые Щепкинское и Щукинское училища и во ВГИК, и ей посоветовали остановить выбор на последнем. Марченко прислушалась и не ошиблась.
Людмиле несказанно повезло: студентка училась у самого Михаила Ромма. Вместе с ней в его мастерской постигали тайны киноискусства Андрей Кончаловский и Владимир Ивашов. В 1963-м, когда молодой артистке вручили диплом, она уже успела стать знаменитостью.
Уже на первом курсе ВГИКа хорошенькую студентку Людмилу Марченко стали приглашать сниматься в кино.
Кинематографическая биография Людмилы началась довольно рано. Уже на 2-м курсе ВГИКа обаятельную студентку со вздернутым носиком заметил Григорий Козинцев. Режиссер предложил артистке небольшую роль в своей эпохальной ленте «Добровольцы», прогремевшей вскоре на всю страну. Люде достался образ пламенной комсомолки, работницы метростроя.Спустя год, в 1959-м, третьекурсницу пригласили сняться в картине Льва Кулиджанова «Отчий дом». В одночасье Марченко превратилась в звезду. Режиссер не прогадал. Юная актриса сумела передать всю палитру чувств, полагающуюся ее героине, воспитывавшейся в приемной семье и узнавшей о настоящей. Удивительно, но и боль, и несчастную любовь она сыграла блестяще, хотя ничего подобного в своей жизни не переживала. Теперь артистку знали в Советском Союзе, прозвав «советской Одри Хепберн» за нежность, хрупкость и лучезарную улыбку. На некоторых сохранившихся фото у Людмилы такая же прическа, как и у западной звезды.В 1958 году картина "Отчий дом" с участием Люды имела огромный зрительский успех и сделала девушку популярной. Именно в это время на Марченко обратил внимание известный режиссер Иван Пырьев.
Людмила Марченко и Иван Пырьев
Считалось, что внимание этого человека послужило причиной стремительного взлета карьеры Людмилы до заоблачных высот и одновременно бедой всей ее жизни. 58-летний Пырьев, увидев Марченко в «Отчем доме», понял, что эта талантливая актриса как никто иной подходит на роль Настеньки в вынашиваемом им проекте «Белые ночи» по произведению Федора Достоевского. Иван Александрович утвердил артистку на роль без единой пробы.
Врожденное режиссерское чутье не подвело мэтра. Молодая исполнительница блестяще перевоплотилась в предлагаемый образ. Играя в этом фильме, Людмила настолько глубоко вошла в роль, что постоянно плакала и часто находилась в подавленном состоянии духа. С другими эмоциями играть образы Достоевского на экране сложно.
Актриса, жившая ролью, не сразу услышала сплетни и пересуды за своей спиной. Новую страсть всемогущего Пырьева заметили все. Да и он особо не скрывался. Людмиле, когда она поняла причину странных взглядов коллег, поначалу было смешно. Она не верила, что человек такого возраста действительно влюбился в нее.
Несмотря на жену, знаменитую актрису Марину Ладынину, Пырьев, пользуясь своим высоким положением, принуждал молоденьких артисток к отношениям, а если они не соглашались, не задумываясь ломал их карьеру.
Зная об этом Людмила долгое время не могла сказать "нет" 58-летнему режиссеру и он решил, что Марченко его последняя любовь. Пырьев задаривал девушку дорогими подарками и водил в ресторан, а она страдала от любви к женатому Олегу Стриженову, с которым у нее был тайный роман.
Людмила влюбилась в партнера по фильму «Белые ночи» Олега Стриженова. Их кинолюбовь перетекла в реальную жизнь. Марченко мало волновало, что актер женат и старше нее на 11 лет. Артистка была уверена, что тот бросит семью. Остальное для Людмилы не имело значения.
Людмила Марченко была влюблена в Олега Стриженова и надеялась, что он женится на ней
Любовники жили в квартире, которую специально для Людочки снимал престарелый режиссер. Притом Пырьев даже не догадывался, для каких целей девушка использует жилье.
Дело в том, что как только Пырьев собирался ехать на съемную квартиру, Стриженову и Марченко мгновенно докладывали об этом, и они успевали покинуть тайное гнездышко до того, как там появлялся Пырьев.
Узнав о беременности Людмилы, Стриженов настоял на аборте
Людочка наивно надеялась, что Стриженов бросит жену и наконец-то женится на ней. Однако в планы Олега не входила свадьба со студенткой. Поэтому, когда Марченко сообщила любовнику о своей беременности, он послал ее на подпольный аборт. Операция вызвала осложнения и привела к бесплодию. Таким образом 20-летняя девушка лишилась возможности иметь детей.
Несмотря на строжайшую конспирацию Пырьев однажды все же узнал о романе Люды с Олегом Стриженовым. Он так распереживался, что схватил инфаркт и попал в больницу.
Людмила Марченко и Иван Пырьев
Чувствуя за это вину, Людмила навещала его в больнице, а затем и в санатории. Режиссер это воспринял как свою победу. И он решив, что Люда сдалась на его уговоры, быстро развелся с женой, помог девушке купить кооперативную квартиру и принялся обхаживать ее родных, чтоб дали разрешение на брак.
В ответ на очередные пылкие признания Пырьева в любви Людмила почему-то не отказывала прямо, а только молчала, улыбалась и продолжала принимать подарки. В характере девушки было много детской наивности, доверчивости и влюбчивости, но не хватало решительности, чтоб отказать, и она продолжала играть с любовью пожилого поклонника. Возможно, она боялась за свою актерскую карьеру, ведь отказавшим в свое время Пырьеву Екатерине Савиновой и Кларе Румяновой был перекрыт кислород: в кино их по указке всемогущего директора «Мосфильма» не снимали.
Марченко: как и героини, которых она играла, была мягкой, нерешительной и всегда ждала помощи со стороны. Однако мама актрисы была категорически против свадьбы.
«Вы на себя в зеркало смотрели? Даже я бы в свои 45 лет за вас не пошла, хоть бы вы мне миллионы посулили», — заявила она режиссеру.
А тут еще наш дед выглянул из своей комнаты и говорит Пырьеву: «Привет, дедуля! Ты мой ровесник, и на Людке хочешь жениться?» В общем, ушел Иван Александрович несолоно хлебавши. Но попыток своих не оставил. Кажется, он был от Люды зависим, как наркоман, — рассказывала сестра Марченко.
Карьера Стриженова после этого случая тоже пострадала: на «Мосфильме» ему долгое время не предлагали больших ролей. С женой актер развелся лишь в 1968 году, затем был женат еще раз, и по иронии судьбы в 1976 году женился на последней жене Пырьева — актрисе Лионелле Скирда.
Оправившись после проблем с сердцем, Пырьев подал на развод с Мариной Ладыниной, которая в свою очередь написала письмо в Центральный комитет партии, в котором просила пропесочить своего аморального супруга. На партсобрании разбирали щекотливое дело: маститого режиссера и директора «Мосфильма» обвиняли в развращении молодой артистки и даже грозили исключить из партии, на что сам Пырьев ответил, что любит Марченко и собирается на ней жениться. За глаза Людмиле дали прозвище — Пырченко, а она продолжала уверять своих знакомых, что все это лишь шутки режиссера.
Но и кроме Пырьева у молодой актрисы всегда было много ухажеров. Еще в институте ей делал предложение режиссер Юрий Чулюкин, который впоследствии снял фильм «Девчата».
В Марченко были влюблены актер Анатолий Ромашин и режиссер Виктор Туров.
Но совершенно неожиданно в 1961 году Людмила выскочила замуж за студента МГИМО Владимира Вербенко. Узнав об этом, взбешенный Пырьев бросился в ее квартиру, взломал дверь, и устроил погром. Он крушил мебель и выкидывал одежду, которую привозил для возлюбленной из заграничных командировок. Испуганные соседи-актеры видели буйство своего начальника, но вызвать милицию или хотя бы вмешаться боялись.
Режиссер испортил всю одежду актрисы и чтобы ехать на гастроли, Марченко пришлось одалживать вещи у подруг.
Мужчины засматривались на Людмилу
Первый брак актрисы просуществовал меньше года. Увидев на съемках фильма "Младший брат" Людмилу рядом с Пырьевым Владимир Вербенко подал на развод. Впрочем, вскоре в актерской тусовке девушка познакомилась с геологом Валентином Березиным. Он так интересно рассказывал об экспедициях и душевно пел, что Людмила согласилась стать его женой.
В это время Иван Пырьев предпринял очередную попытку покорить красавицу. Встретив девушку в коридоре Мосфильма режиссер поставил актрисе ультиматум:
«Даю на размышление три дня!»
А узнав, что Марченко уже живет с Березиным, запретил другим режиссерам ее снимать.
Иван Пырьев запретил режиссерам снимать Людмилу
Ослушаться всемогущего мэтра не посмел никто. Леонид Гайдай, пробовавший актрису на роль Нины в «Кавказскую пленницу», взял Наталью Варлей. Людмилу не пускали в Дом кино и на «Мосфильм» — пропуска аннулировали.
За семь следующих лет она сыграла лишь совсем небольшие роли или эпизоды в 7 фильмах, среди которых «Стряпуха» (Таисья), «Айболит-66» (рыжий клоун), первая экранизация «Цыгана» (жена Будулая). Спасением была работа на киностудиях других союзных республик: она снялась в драме «Человек бросает якорь» на «Азербайджанфильме» и в фильме «Разведчики» на киевской киностудии Довженко.
Оставшись без любимой работы, Людмила впала в депрессию. Актриса пыталась наладить личную жизнь, но и здесь возникли проблемы. Валентин очень хотел детей, однако из-за ранее сделанного аборта Людмила не могла родить и боялась признаться в этом мужу.
А однажды Березин, услышав очередную сплетню про Люду и Пырьева, вернулся домой и зверски избил супругу, изуродовав ей лицо.
После жестокого избиения и неудачной пластики на лице Людмилы Марченко остались жуткие шрамы.
В институте Склифосовского, куда привезли сестру, никто не узнал в ней, изуродованной, популярную актрису. Им не было дела до сохранения ее красоты, надо было спасать ее жизнь! В итоге и на голове, и на лице остались шрамы. Когда мы с мамой увидели Люду — расплакались! Мама, выйдя из палаты, воскликнула: «Ей ведь только двадцать шесть лет!» Приходили, конечно, в палату и следователи, но Людмила твердила: «Это автомобильная катастрофа», — рассказывает сестра актрисы.
Выписавшись из больницы Людмила вернулась к мужу и стала сильно пить. А потом они развелись. Спустя 2 года актриса узнала, что у избившего ее Березина имеется внебрачный ребенок. Знаменитость молча собрала вещи супруга и выставила их за дверь.
 Предпоследним супругом актрисы стал администратор Москонцерта Виталий Войтенко.
Когда Людмила Марченко умерла, на ее похороны пришло 5 человек...
Решив "исправить" Людмиле лицо, он нашел пластического хирурга, который сделал артистке две операции, но стало только хуже. Тем не менее любящий муж помог жене найти хоть какое-то применение талантам, организовывал творческие встречи Людмилы со зрителями. А потом Марченко вместе с Владимиром Высоцким отправилась в гастрольный тур по стране. Но главным вопросом, которым истязали поклонники звезду, оказывался один, которого та боялась больше всего:
"Над чем вы сейчас работаете?"
Однако надежда на счастливое будущее исчезла, как только супруги развелись.
И актриса сломалась окончательно, начала пить и снова осталась одна.
Бывшую звезду ненадолго приютил Театр-студия киноактера. Здесь артистке доверили играть небольшие роли в двух спектаклях. Но начала сказываться травма головы после избиения: Марченко заметила, что ухудшается слух.
И все-таки личное счастье заглянуло к знаменитости еще раз. В 1975-м артистка вышла замуж за художника-графика Сергея Соколова.Людмила Марченко с последним мужем Сергеем Соколовым и сестрой Галиной.
Супруги прожили вместе 21 год, до самой смерти Сергея. Людмила оказалась для живописца музой, которую тот боготворил. Черты Марченко появились во многих картинах творца. Соколов делал иллюстрации и обложки к книгам. Их узнавали в его княжне Мери, купринской Олесе и Суламифи.
Соколов приложил максимум сил, чтобы излечить жену от алкоголизма. Каждую весну и на все лето супруги уезжали в деревню под Тверью, где художник рисовал полотна, а Людмила копалась в огороде, кормила птиц, читала книги и разговаривала со своими кошками. В жаркий июльский день 1996 года у Сергея случился внезапный сердечный приступ. Муж, который 21 год боролся за Людмилу, умер практически мгновенно у нее на руках. Похоронили его на деревенском кладбище. Ее жизнь теперь перестала иметь какой-то смысл, она снова стала пить. 
Через несколько месяцев после ухода мужа не стало и Людмилы Васильевны. Артистка умерла зимой, 21 января 1997 года. Причиной смерти оказался грипп. Незадолго до болезни Марченко с нескрываемой горечью призналась, что кинематограф ей ничего не дал. Она умирает в бедности, без детей, с изуродованным лицом и поломанной жизнью. Вытянутый в молодости счастливый билет оказался пустой бумажкой.
Кажется, актриса, прожив неполных 57 лет, хотела умереть. Знаменитость запретила близким проведывать ее, чтобы те не заразились гриппом, при этом не вызывала врача и не принимала никаких лекарств. Союз кинематографистов, когда-то возглавляемый Пырьевым, выделил на похороны актрисы 200 рублей. Могила знаменитости расположилась на Ваганьковском кладбище.Умерла Марченко  23 января 1997 года. 

г. Москва
советское кино
актеры
г. Тверь
Краснодарский край
Светлана Митленко

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