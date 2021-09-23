Фильм "Небесный тихоход"

В 1944 году уже было понятно, что конец войны не за горами. Правительство СССР дало киностудиям указ снять «весёлый, радостный фильм о наших доблестных воинах», и за съёмки взялась студия «Ленфильм», которая к тому времени уже вернулась из эвакуации. Режиссёром и сценаристом стал Семён Тимошенко, снявший один из самых известных довоенных фильмов — комедию «Вратарь». «Небесный тихоход», к/с «Ленфильм», 1945, реж. С. Тимошенко

На роли Булочкина и Тучи без проб были утверждены популярные на тот момент Николай Крючков — на тот момент он уже получил Заслуженного артиста и Сталинскую премию — и Василий Меркурьев. А вот исполнителя роли Кайсарова режиссёр нашел среди преподавательского состава театрального училища — Василий Нещипленко преподавал биомеханику. В кино он снимался мало и только в эпизодических ролях. «Небесный тихоход», к/с «Ленфильм», 1945, реж. С. Тимошенко

На роль журналистки Вали Петровой была утверждена студентка театрального училища Алла Парфаньяк. На съёмочной площадке закрутился роман — Николай Крючков был настолько очарован юной актрисой, что после съёмок развелся с женой. «Небесный тихоход», к/с «Ленфильм», 1945, реж. С. Тимошенко

Небольшую роль военного врача в «Небесном тихоходе» сыграла Фаина Раневская. Ни сценарий, ни режиссёр, ни тема ей не нравились, но сняться пришлось по указу сверху — новой комедии была нужна уже знаменитая комедийная актриса.

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Однако, когда фильм раскритиковали как легкомысленный, и сам Сталин назвал его «безыдейным и пустым», актриса горячо вступилась за материал. Внимательные зрители могут заметить, что актриса говорит не своим голосом. Дело в том, что героиню было решено переозвучить в 1970-м году во время реставрации фильма. После реставрации фильм стал на 10 минут короче. «Небесный тихоход», к/с «Ленфильм», 1945, реж. С. Тимошенко

Фильм снимали на аэродроме Левашово, для съёмок использовали действующие самолёты, а в качестве консультантов и дублёров были только что вернувшиеся с фронта лётчики. Один из полётов в перерыве между съёмками чуть не закончился трагедией. Алла Парфаньяк уговорила одного из лётчиков покатать её на самолете и показать трюки. При этом актриса не пристегнулась, и, когда летчик решил показать ей «мёртвую петлю», чуть не выпала из кабины… «Небесный тихоход», к/с «Ленфильм», 1945, реж. С. Тимошенко

Звезда советского кино Николай Крючков специально для этого фильма научился управлять самолётом.

Сергей Никоненко, актёр:

– Это был харизматичный актёр с мощнейшим мужским началом. С бесконечным совершенно. Он был уже пожилой, но женщины на него засматривались. Имя второго актёра в то время тоже было известно многим, но настоящую славу ему принёс именно "Небесный тихоход". Василий Меркурьев сыграл старшего лейтенанта по фамилии Туча.

Николай Буров, актёр, ученик Василия Меркурьева:

– По Литейному проспекту Василий Васильевич не мог пройти спокойно, потому что останавливались трамваи, люди показывали пальцами и кричали. Особенно после триумфального выхода кинофильма "Небесный тихоход". Его Туча – это было что-то. По сценарию "святой мужской союз" состоял из трёх друзей. Третьего друга сыграл Василий Нещипленко. На тот момент этого актёра никто не знал. Он мало снимался до "Небесного тихохода" и, как оказалось, после.

Алла Золотухина, искусствовед:

– Он преподавал биомеханику у Мейерхольда. Тимошенко вспомнил об этом, нашёл его и позвал сниматься в кино. Главные женские роли сыграли жена режиссёра, актриса Людмила Глазова, и студентка театрального института Алла Парфаньяк. Девушка настолько приглянулась Николаю Крючкову, что их роман в фильме закончился свадьбой в жизни. Но брак оказался не слишком крепким. Они прожили вместе около 10 лет.

Людмила Касаткина, актриса:

– Один человек мне рассказал, как они расходились. Он сказал ей: "Я оставляю тебе всё. Разреши мне взять только концертный костюм и туфли". Разве это не достойное поведение мужчины? Небольшую роль в фильме сыграла Фаина Раневская.

Алла Золотухина, искусствовед:

– Она сказала, что ненавидит эту картину, ненавидит эту роль и вообще ей всё это не нравится. Но когда картину начали критиковать, она встала на её защиту. Фильм должен был выйти на экраны в 1945 году. По традиции перед премьерой его показали Сталину. Тот комедию не оценил, назвав её безыдейной и пустой. "Небесный тихоход" мог вообще не появиться на экранах, если бы не Раневская. Она написала вождю письмо, которое подписали все актёры фильма. И это сыграло свою роль.

Алла Золотухина, искусствовед:

– Картину выпустили 1 апреля 1946 года, прямо накануне первой годовщины победы в войне. Её посмотрел 21 миллион зрителей. "Небесный тихоход" – это не просто фильм, а национальный хит. Композитор Василий Соловьёв-Седой за свою жизнь написал более 400 песен, многие из которых можно назвать народным достоянием. В их числе оказались и песни из "Небесного тихохода".

«Петербургский дневник» совместно с киностудией «Ленфильм» рассказывает, как появился один из самых известных фильмов послевоенного времени

Фото: «Ленфильм»

1 апреля 1946 года на экраны СССР вышел фильм «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, который в одночасье полюбился зрителям трудного послевоенного времени. Это, наверное, один из самых известных фильмов о военных летчиках, который снят в нашей стране. Как все знают, картина повествует о трех неунывающих фронтовых друзьях-пилотах, которые поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых красивых девчат». «Первым делом самолеты! Ну а девушки потом», - провозглашает тройка. Однако одному из них по состоянию здоровья после ранения запрещено летать на скоростных самолетах, и он вынужден продолжать службу в ночной бомбардировочной авиации на легких «У-2». Столкнувшись благодаря этому с летчицами женской эскадрильи и журналисткой газеты «Пионерская правда», трое друзей по одному влюбляются и нарушают свою клятву. За создание этой картины взялся режиссер Семен Тимошенко, в то время уже хорошо известный по фильмам «Три товарища» и «Вратарь», он же и написал к нему сценарий. Правда, когда фильм был снят, его раскритиковали. По легенде, сам Сталин назвал фильм «безыдейным и пустым». Многие современники Семена Алексеевича признавали, что он умел чувствовать публику и действительно один из немногих, кто действительно делал зрительское кино. Он умел находить непрерывный контакт со зрителем. Этот дар у него был еще с 1920-х годов, когда на эстраде он прославился как мастер разговорного жанра в театре «Балканчик». Тимошенко всегда умел предугадывать зрительскую реакцию на ту или иную фразу и сцену. На главные роли летчиков Булочкина и Тучи без проб были утверждены два поистине выдающихся актера - Николай Крючков, на тот момент уже заслуженный артист и лауреат Сталинской премии, и Василий Меркурьев. Третьего – капитана Сергея Кайсарова – сыграл Василий Нещипленко. Интересный факт: В 1974 году вышел детский фильм «Верный друг Санчо» с участием Василия Меркурьева. Его герой — постаревший старший лейтенант Туча из «Небесного тихохода». В одной из сцен он поёт «Пора в путь-дорогу…», а в его комнате висят военные фотографии, среди которых есть снимки фронтовых товарищей — капитана Кайсарова, майора Булочкина и старшего лейтенанта Кутузовой на фоне «небесного тихохода» У-2. «Верный друг Санчо», Рижская к/с, 1974, реж. Я. Стрейч Василий Нещипленко, сыгравший роль капитана Кайсарова, профессиональным актером не был, он преподавал биомеханику в театральном училище имени Мейерхольда, где его и нашел Семен Тимошенко. На главную женскую роль журналистки Вали Петровой пробовалось огромное количество самых разных актрис, среди которых была Алла Парфаньяк. На тот момент она еще была студенткой Театрального училища имени Щукина, но ее утвердили. На роль Катерины Кутузовой взяли Людмилу Глазову, у которой за плечами уже имелся довольно приличный опыт работы в кино, - она начала сниматься в 1929 году. На роль Маши Светловой, супруги Кайсарова, взяли Тамару Алешину, которая хоть и снялась после «Небесного тихохода» еще в нескольких фильмах, запомнилась зрителям именно как Светлова. Фото: «Ленфильм»

В фильме также сыграла небольшую роль Фаина Раневская. По воспоминаниям современников, ни сценарий, ни режиссер, ни военная тематика фильма актрисе не нравились, и, по слухам, сниматься в этом фильме ее заставили «указом сверху». Но, возможно, благодаря ей фильм и дошел до зрителей - после того, как картину раскритиковали, Раневская выступила в ее защиту. На съемочной площадке фильма действительно была любовь. Исполнитель главной роли Николай Крючков женился на партнерше по фильму Алле Парфаньяк. Вместе они прожили 10 лет, но развелись. Парфаньяк так и не смогла стать звездой кино первой величины, но стала женой и музой великого артиста Михаила Ульянова, с которым они прожили 50 лет. Исполнительница другой женской роли Людмила Глазова к началу съемок уже была женой режиссера Тимошенко. Он снимал ее еще в своем предыдущем фильме «Вратарь». Их творческий союз продолжался много лет. Хотя после «Небесного тихохода» у режиссера начались непростые времена. В сценах празднования встречи летчиков и летчиц снимались артисты танцевального коллектива под руководством Аркадия Обранта. Коллектив возник незадолго до войны в Ленинградском Дворце пионеров, был воссоздан в годы войны и провел около 3000 выступлений в воинских частях и в осажденном Ленинграде. Военная форма для исполнителей главных ролей была взята с настоящих воинских складов. Фронтовой ансамбль продолжал свои выступления и в воинских частях, продвигавшихся все дальше на Запад – в Польше и Германии. В начале мая 1945 г., после нескольких таких выступлений в Берлине, танцоры были срочно доставлены в Ленинград для участия в праздничном концерте на Дворцовой площади. 9 мая 1945 г. «обрантовцы» танцевали там свой знаменитый номер «Марш Победы», задуманный еще в 1943 г. «Зимний дворец и арка Главного штаба освещались прожекторами, которые затмевали призрачное свечение белой ночи, – писал об этом Ю. Л. Алянский в своем очерке «Танец в огне». – Ребята танцевали на высоком помосте посреди огромной толпы, запрудившей площадь от края до края». 20 мая 1945 г. в Доме Красной Армии им. С. М. Кирова состоялся их трехтысячный концерт со времени основания коллектива. В фильме снимались и реальные летчики. Кроме настоящих самолетов и настоящих летчиков, в фильме использовали и настоящую военную форму — ее не шили специально, а брали на военном складе, и пусть она была не совсем новая, зато не заношенная. Фильм снимали в Ленинграде, который только-только освободился от блокады. «Ленфильм», находившийся в эвакуации в Алма-Ате, стал одним из первых предприятий города, которые вернулись после снятия блокады и возобновили работу еще во время войны. Снимали фильм под Ленинградом. Аэродром – в Левашово. Больницу – на Елагином острове, где в первых кадрах виден пострадавший от обстрелов Елагин дворец. Снимали фильм под Ленинградом, на аэродроме Левашово, а в качестве консультантов выступали летчики, только что вернувшиеся с фронта, они же были «дублерами» — заменяли в кадре артистов, когда нужно было поднимать самолеты в воздух.



Однажды чуть не случилась трагедия: Алла Парфаньяк уговорила одного летчика покатать ее на самолете, да не пристегнулась, и когда летчик пошел на «мертвую петлю», чуть не выпала из кабины.



Кроме настоящих самолетов и настоящих летчиков, в фильме использовали и настоящую военную форму — ее не шили специально, а брали на военном складе, и пусть она была не совсем новая, но и не так чтобы заношенная



Критики встретили фильм неодобрительно, посчитав его легкомысленным, а зрители, наоборот, восторженно приняли комедию с участием любимых артистов и с новыми веселыми и запоминающимися песнями. «Небесный тихоход» стал одним из лидеров проката 1946 года, собрав у экранов более 21 миллиона зрителей.

Песни, которые исполняются в фильме, особенно полюбились зрителю. «Пилоты», «Перелетные птицы», «Пора в путь-дорогу» до сих пор являются одними из любимых у жителей нашей страны всех возрастов, и нет такого человека, кто не слышал и не знал бы наизусть припев хоть одной из них. В 1970 году на «Ленфильме» картина была восстановлена: отреставрировано изображение и переозвучены большинство эпизодов. При этом были удалены или сокращены некоторые сцены, из-за чего фильм стал на 10 минут короче. Кроме того, героиня неподражаемой Фаины Раневской — профессор медицины, выписывавшая из госпиталя Булочкина, была озвучена другой актрисой. Фильм восстановили на киностудии «Ленфильм» в 1970 году. Картина переозвучивали с участием тех же основных актеров, однако «режет слух», когда героиня Фаины Раневской говорит «не своим» голосом: в оригинальной версии она настойчиво картавит. К 2012 году по заказу «Первого канала» были завершены работы по реставрации и колоризации фильма. В цветной версии фильм был показан 6 мая 2012 года. Эта версия была без купюр, включая оригинальные голоса персонажей, в том числе и голос Фаины Раневской. Тема Великой Отечественной войны занимает особое место в истории «Ленфильма», старейшей киностудии страны. Уже летом 1941-го кинематографисты работали над боевыми киносборниками. А в Алма-Ате, куда эвакуировался «Ленфильм», – эшелон с кинематографистами успел выехать в последние часы перед тем, как замкнулось кольцо блокады, – появились фильмы «Воздушный извозчик», «Актриса», «Она защищает Родину», которые вскоре вошли в «золотой фонд» студии. Потом военная тема стала приоритетной для ленинградских кинематографистов – кто не знает такие шедевры, как «Дорогой мой человек», «Балтийское небо», «Женя, Женечка и «катюша», «Блокада», «Торпедоносцы», «Проверка на дорогах»… Фото: «Ленфильм»

Фильм «Небесный тихоход» глазами историка

Про фильм «Небесный тихоход» писать — букв не надо, можно обойтись одними восклицательными знаками. И можно быть уверенным, что такое мнение совпадёт с подавляющим большинством зрителей. По жанру это комедия, и хотя к комедии отношение особое, тем не менее, в этом фильме есть немало интересного с исторической точки зрения.

Во всяком случае, некоторые моменты могут послужить поводом для небольшого рассказа.

Мастер «беспарашютного» спорта.

Фильм, как известно, начинается с уникального случая. Летчик Булочкин таранит бомбардировщик противника и покидает свой горящий истребитель на парашюте. Но парашют сгорает в воздухе, и Булочки совершает падение с высоты в 6000 метров. Причём, остается жив и даже возвращается к полетам.

Наверняка тысячи и миллионы зрителей восприняли этот эпизод, помня, что они смотрят комедию. Ну, мало ли что в комедии показывают, не воспринимать же всерьёз.

А теперь факты.

Лётчик-истребитель Борис Ковзан с начала войны сбил 3 немецких самолета – тараном. Причем после всех таранов он смог посадить свой самолет. 13-го августа 1942 года в бою был подбит, направил свой горящий Ла-5 на немецкий бомбардировщик, от удара вылетел из кабины. Парашют не смог полностью раскрыться и капитан Ковзан с высоты 6000 метров упал в болото. Со сломанной ногой и ребрами, попал к партизанам. Там его подлечили, но поврежденный глаз спасти не смогли. Из партизанского отряда его эвакуировали на У-2. Ковзан добился разрешения вернуться к полетам, но только во вспомогательной авиации.

Оказывается, и придумывать ничего не надо, просто изучаем биографии Героев Советского Союза и любой Голливуд отдыхает.

«Тысячу двести в вашу честь!»

Яркая сцена с Фаиной Раневской, играющей профессора медицины, не могла не запомниться всем, кто фильм смотрел.

Летчик Булочкин от восторга, что его выписывают, обещает в честь доктора в первом полете дать тысячу сто, и даже тысячу двести километров в час.

Однако, выясняется, что такие скорости Булочкину противопоказаны. Генерал предлагает его пересадить с истребителя на штурмовик, у которого скорость «пустяк, всего пятьсот пятьдесят», а когда и это оказывается «противопоказано», то следует предложение о бомбардировщике, со скоростью четыреста километров в час. И наконец, предлагается У-2 со скоростью сто километров в час.

В том, что касается скоростей бомбардировщиков и штурмовиков, то тут скорость хоть и завышена, но не так высоко на 100-150 километров. А вот откуда взялись такие «тысячи» у истребителей непонятно. Все-таки фильм снимали в 1945-м году, тогда о таких скоростях даже не мечтали. Самые скоростные немецкие истребители «оседлали» скорость в 700 км/час, но чтобы её уверенно превзойти уже понадобились реактивные самолеты. Люди, писавшие сценарий к фильму, о существовании таких машин ещё просто не подозревали. По фильму Булочкин летал на истребителях Ла-5 или Ла-7, а это в первом случае максимально 593 км/час у земли и 648 км/час на высоте, а во втором — 597 км/час у земли и 680 км/час на высоте. Если брать серийные истребители Як, то они таких скоростей не имели.

Так что, по большому счету, Булочкин сильно «загнул», пообещав скорость в два раза большую, чем сам когда-либо развивал.

«Может немцам фанеры не хватает?»

О том, что самолёт У-2 был сделан из фанеры, в фильме упоминается не раз, да ещё и в крайне насмешливой форме. Что, если честно, вызывает недоумение, так как фильм ведь снимался в 45-м году, на реальном военном аэродроме. И самолеты, которые видит зритель на экране, это не макеты и не копии. Некоторые из них реально воевали.

И насмешки именно летчиков-истребителей вообще непонятны. Если они летали на упомянутом выше Ла-5, то этот самолёт делали целиком из дерева. А если на Як-9 или ещё каком-то «Яке», то те имели смешанную конструкцию. Каркас из стальных труб обтянут полотном, а часть обшивки фанерная (боже, на чем только летали наши предки!!!). Так что, уж кто бы говорил.

В Советском Союзе ещё до войны были проблемы с «крылатым металлом», а уж когда немцы заняли Украину, где производилась большая часть алюминиево-магниевых сплавов, то стало совсем тяжело. В этой ситуации даже дальним бомбардировщикам и штурмовикам пытались деревянные хвосты приделать.

И не следует думать, что только в СССР летали деревянные самолеты. К примеру, был в британской авиации такой бомбардировщик под названием «Веллингтон». К началу Второй Мировой основной средний бомбардировщик английских ВВС. Так вот, как я помню, одна из статей про этот самолет имела говорящее название: «Полотняная летающая крепость». Потому как деревянный набор фюзеляжа был обтянуто полотном. А это вам не У-2, эти самолеты Берлин бомбили.

Когда-то каждый второй мальчишка в нашей стране мечтал стать пилотом. Было в этой профессии что-то правильное, настоящее, высокое, романтичное. Время шло, на смену пилотам пришли космонавты, а потом как-то незаметно в своих мечтах о будущем дети все чаще стали видеть себя актерами и бизнесменами. Небо стало никому не нужно, теперь в первую очередь людей прельщает слава и деньги, и современные мечты становятся куда более приземленными…

Вряд ли можно назвать 41-45 года золотой эпохой отечественного кинематографа, однако то, что именно в это тяжелое время были сняты потрясающие картины, многие из которых отличались поразительной душевностью, легкостью и особым жизнерадостным настроем, отрицать невозможно. Ленту «Небесный тихоход», созданную в конце войны, можно по праву считать одним из наиболее ярких из представителей кино того времени. В ней наравне с хорошо известными актерами блистают даже те, кто в кино пришел совсем недавно. В ней песни и музыка настолько органично вплетаются в сюжетную канву, что без них фильм представить уже просто невозможно. В картинах, подобных этой царит гармония: все здесь кажется к месту.

Потому, потому, что мы пилоты,

Небо – наш, небо – наш родимый дом

Эти строки из хорошо известной песни неоднократно звучащей в фильме и являющейся своеобразным лейтмотивом всей картины, могут послужить ответом сразу не несколько вопросов, касательно жизни и поведения ее героев. Например: «Почему вы каждый день рискуете собой, закладывая невообразимые виражи перед самым носом у врага?». Или: «Почему вы порой чувствуете себя уверенней в небе, нежели на земле?» А может быть даже: «Почему вы так дорожите своей свободой?».

Самый позитивный фильм о войне увидел в свет в апреле 1946, хотя и был снят еще в 45. Критика ругала его за чрезмерную и даже неуместную легкость, за плохую операторскую работу, за невыразительность женских образов, за концовку, которая должна была быть иной – претензии были высказаны по отношению едва ли не каждого аспекта фильма. Зрители же восприняли его на ура. Потому что это была именно та картина, которая способна была вызвать улыбку на лице уставших от тяжести войны людей. Типичное противостояние обычных зрителей и всезнающих критиков тогда закончилось ничем, каждый остался при своем мнении. Однако этот спор рассудило время – картина и сейчас смотрится отличной комедией. Другое дело, что смотрит ее все меньше и меньше молодых людей. Хочется крикнуть: «Вот она комедия, где градус юмора порой действительно зашкаливает, где кадр украшают очаровательные барышни на любой вкус и брутальные мужчины в цвете лет! Смотреть – одно удовольствие!» Да ведь никто не услышит. Может юмор этот чрезмерно тонкий, хотя на первый взгляд такого впечатления не возникает, может – современный человек, воспитывающийся в иных реалиях, уже просто не способен оценить подобное кино.

Перед нами типичный водевиль, поэтому ни о какой серьезности и, более того, глубине образов говорить не приходится. Все предельно просто. Трое убежденных холостяков («Легче Медного всадника в ЗАГС свести, чем одного из нас!») и по совместительству первоклассных летчиков, пилотирующих самые быстрые самолеты, дают клятву не обращать внимания на женский пол до окончания войны. Да-да, слова из песни:

Чтоб с тоскою в пути не встречаться,

Вспоминая про ласковый взгляд,

Мы решили, друзья, не влюбляться

Даже в самых красивых девчат

пришли именно отсюда. Однако у судьбы на каждого из них, разумеется, были свои планы. После того, как самолет пилота Булочкина оказался сбит, а сам он весьма эффектно спасся, буквально отлетев на огромное расстояние из взорвавшейся секундой позже авиамашины (что, конечно же, маловероятно, данный опыт даже проводили в программе «Разрушители легенд»), врач, подозрительно напоминающая Фаину Раневскую, сообщает, что этот бравый летчик больше не может управлять истребителями и скоростными самолетами, в связи с проблемами с сердцем. Единственное, что ему остается – «кукурузник», У-2, скорость которого просто оскорбительна для летчика такого класса. Попав на новое место службы, Булочкин получает новый удар, когда понимает, что отныне будет возглавлять не простой отряд, а отряд, сплошь состоящий из представительниц прекрасного (и отнюдь не слабого!) пола. Среди этих милых барышень найдут свое счастье оба его верных товарища, а сам Булочкин вряд ли сможет устоять перед обаянием юной журналистки, знающей наизусть все названия как советских, так и зарубежных самолетов.

Киношный роман как-то аккуратно перешел в мир реальный. Исполнитель роли Булочкина, один из лучших советских актеров Николай Крючков, расходится со своей женой и создает пару с Аллой Парфаньяк. К этой молодой актрисе, чей дебют как раз и состоялся в данной ленте, в то время было выдвинуто много претензий. Критики, один за другим, признавали ее роль заваленной, образ неудавшимся, винили ее в том, что она казалась в этом, по большому счету, отличном актерском ансамбле чем-то инородным… Зрители же, наоборот, понимая, что она немного другая, что она отличается от всех, восприняла эту молодую свежую девушку очень хорошо. Быть может, она действительно играла немного более серьезную героиню, нежели было необходимо для столь легкого позитивного фильма, впрочем, и в этом можно найти свои плюсы. Особенно если учесть, что она единственная среди главных героев являлась представительницей другой профессии. Считается, что и для оператора ленты Александра Сигаева работа над картиной стала испытанием. Комедия – особый жанр, и снимать подобный материал тоже надо по-особому. Он же до этого специализировался на фильмах серьезного жанра, что, по мнению критиков того времени, наложило отпечаток на его манеру съемки. Впрочем, для непосвященного во все эти тонкости зрителя, все это, к счастью, так и останется незамеченным.

Монтаж в некоторых сценах выглядит грязным из-за неровных стыковок кадров и сцен, впрочем, этим грешит едва ли не половина созданных в ту эпоху картин. Меня как современного зрителя удивило другое. В фильме есть потрясающая сцена – встреча друзей Булочкина с девчатами и последующие за этим танцы под еще одну хорошо известную песню:

Пора в путь-дорогу,

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.

Над милым порогом

Качну серебряным тебя крылом.

Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!

Ты к сердцу только никого не допускай.

Следить буду строго, -–

Мне сверху видно все, -– ты так и знай!

Чтобы передать динамику, веселость происходящего, создатели картины прибегли едва ли не к клиповому монтажу, который сейчас в моде как никогда. Благодаря этому, сцена танца кажется настолько живой, что зритель и сам вот-вот готов изобразить пару самых невероятных па.

Очередное недовольство критиков вызвал тот факт, что лента, по сути являющаяся музыкальной комедией, не завершается традиционно песней. Красивая и полюбившаяся народом музыка В. Соловьева-Сeдого и потрясающие стихи А. Фатьянова и С. Фогельсона объединились в картине в две незабываемые песни. Картину венчает весьма пафосная концовка, что, по мнению критиков, было недопустимо. Однако, несмотря на то, что песня «Перелетные птицы» так и не прозвучала в конце, она все и по сей день является одной из самых популярных военных песен, равно как и другая, «Пора в путь-дорогу», так же исполненная в фильме.

Что же касается главной претензии, высказанной по отношению к фильму, так это обвинение картины в безыдейности. Как можно так сказать о картине, идея которой высказывается прямым текстом одним из героев: во время войны жизнь не останавливается! Врагу не удастся сделать так, чтобы все вокруг вдруг бросили думать, мечтать, любить. Так, в годы войны люди влюблялись, рождались… В конце концов – снимали фильмы. «Небесный тихоход» доказывал, что для того, чтобы совершить подвиг, главное не отчаиваться. Главный герой Булочкин понимает, что летать и выполнять боевые задания можно не только на истребителях, но и на простом «кукурузнике». Более того, порой бывают такие ситуации, когда на другом самолете выполнить поставленную цель вообще невозможно. Не стоит судить о вещах предвзято – быть может, фильм как раз об этом? Женский отряд способен не только печь блины, но и летать, а у самых закоренелых холостяков на самом деле большое любящее сердце, которое только и ждет, когда же на горизонте появится та самая, единственная…

В 70-м году фильм отреставрировали и заново переозвучили. С одной стороны, подобное возвращение старых шедевров идет на пользу, таким образом, популяризируется старое кино. Однако с другой – слишком различным получились переходы между сценами фильма в плане звукового оформления. К тому же не все смогли участвовать при переозвучивании. Фильм пролил настоящий чудодейственный бальзам на израненные войной души людей. В нем много жизни, несмотря на условности и порой неприкрытую неправдоподобность. Бывают такие ленты – своеобразные таблетки для поднятия настроения, «Небесный тихоход» – одна из них. И то, что подобных картин сейчас практически не снимают, возможно, не так плохо. В какой-то степени это говорит, что нынешний зритель в них просто не нуждается. Поэтому, остается только улыбнуться и поднять тост «За бесстрашного истребителя, мастера беспарашютного спорта…!» и его верных друзей.

Дождливым вечером, вечером, вечером,

Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, -–

Мы приземлимся за столом,

Поговорим о том, о сем

И нашу песенку любимую споем.

КУПЮРЫ РЕДАКЦИИ 1970 ГОДА



Сцена откровенного флирта друзей-женоненавистников с медсестрой была вырезана. В результате получалось очень смешно — сестра подавала майору Булочкину бутылку с микстурой, а забирала стакан.



Сцена с профессором медицины, которого играет Фаина Раневская подверглась не только переозвучанию, но и перемонтажу — был вырезан фрагмент, где рассказывается о романах, флиртах и семейных драмах. А чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, сюда переставили фрагмент эпизода, в котором генерал незаметно наливает в стакан Булочкина молоко.



Сцена посещения Булочкина друзьями с шуткой про «мёртвый час» была полностью выброшена. Также было пропущено полторы минуты фильма с выразительнейшей сценой. Сцена вырезана, вероятно, для сокращения хронометража восстановленной версии.



Вырезана шутка про «Пионерскую правду». Сцена вырезана по понятной причине — в ней упоминается проимпериалистическая газета «Times» да ещё и сравнивается с «Пионерской правдой» (не в пользу последней).



Выброшен фрагмент сцены с жующим папиросу лейтенантом Тучей.

Также были упразднены подробности спасения капитана Кайсарова. Дело в том, что в его реплике «Так, тихоходом — то над тучками, то под тучками» обыгрывается название фильма.



«Новое секретное орудие», по-видимому, показалось редакторам восстановления слишком бутафорским и устаревшим. Действительно, подобная модель пушки «Берта» использовалась ещё в Первую мировую войну. Тем не менее, исторические параллели здесь есть — более современная модель «Берты» обстреливала Ленинград во время блокады.

Полностью вырезанной оказалась и сцена награждения. Вполне возможно, что раздражающим фактором стала игра Василия Меркурьева, не подобающая важности момента.



Интересная деталь — во время награждения Булочкин единственный раз за весь фильм обращается к генерал-майору Петрову по имени-отчеству, причём реальному, из жизни. Актёра Скоробогатова звали Константин Васильевич.



Чересчур игривые моменты танца лейтенанта Тучи и Екатерины Кутузовой решили не показывать советской публике.



Интересные факты о фильме «Небесный тихоход»



В эпизоде праздничного ужина в честь визита Кайсарова и Тучи танцевальные номера вместе с актерами исполнили участницы ленинградского танцевального ансамбля под руководством Аркадия Обранта. В годы войны этот коллектив провел около трех тысяч выступлений для фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда.



В начале фильма в кадре виден Елагин дворец, который в 1945 году еще находился в разрушенном состоянии, так как к его восстановлению еще не приступили.



Одну из главных ролей, штурмана эскадрильи У-2 Екатерину Кутузову сыграла жена режиссера Семена Тимошенко, актриса Людмила Глазова.



ИЗ ФИЛЬМА СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ:



— А скорость какая?

— 400.

— Противопоказано, ре-ши-тель-но противопоказано!



— Вижу у немцев пушечка стоит, калибром этак 210. Ну, значит, мы летим – она стоит. Потом летим мы назад – она уже больше не стоит.

— Вот если б у вас еще пушечка была такая, как вы мне отливаете, вы бы его точно сбили. — Легче Медного всадника в ЗАГС свести, чем одного из нас!



— Обстановка у вас располагающая – письма Онегину писать.

— А вы знаете, некогда: летаем много.

— Простите, Вы для детишек писать будете?

— Для газеты.



— Старик имеет отношение к авиации?

— Старику сорок восемь лет, и он генерал-майор авиации.

— Стулья гостям, кресло мне.



— Цветник! Международный женский день!

— Это ехидна в шлеме, воздушный иуда!

— За бесстрашного истребителя, мастера беспарашютного спорта,…!

— А где ж его здесь возьмешь, хорошего-то? Тут ведь ас нужен,а не у-двас.



— Мне истребители противопоказаны.

— У меня головокружение часто. И сердце.



— Вы на меня такими трассирующими глазками не смотрите. Ничего не выйдет. У меня тут, знаете, броня.

— Туча — это кремень! Я скорее в землю — ха! ха! — чем нарушу клятву.



—Я предателей уничтожаю морально и физически!

— Ой, вхожу в штопор.

— Во время войны только финтифлюшки романами занимаются.

— Пить можно, голубчик, пить можно. Молоко, знаете, ситро, понимаете там, фруктовые воды. Квас в неограниченном количестве.

Смешные моменты из фильма:

Ну и наконец, как сложились судьбы актеров легендарного фильма «Небесный тихоход».

Вообще я поражаюсь нашим соотечественникам… Какими силами и уверенностью в завтрашнем дне должны были обладать те люди, кто снял и поставил этот великолепный фильм в жестких условиях суровой и беспощадной войны. Люди, пережившее это - настоящие герои как в жизни так и в кино.

Актеры, которых подобрал режиссер Семен Тимошенко, сыграли как будто «жили» своими героями всю жизнь. Такие «монстры» кино как Крючков и Меркурьев беспроигрышный вариант любой картины, они любимцы не только зрителей, но и высшего руководства страны, их знают, их помнят, ими восхищаются. Сегодня в преддверии 75-ти летия Великой Победы я хочу вспомнить этот легендарный фильм и рассказать как сложились судьбы главных актеров.

НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ (майор Булочкин)

Великий актер, Народный артист СССР, Лауреат Сталинской премии 1 степени, Герой Социалистического Труда Николай Афанасьевич Крючков родился в Москве, в семье обычных рабочих с завода на Красной Пресне. Работая на фабрике, ходил в художественную студию, откуда поступил в школу актерского мастерства театра рабочей молодежи. Начав с небольших ролей в театре «ТРАМ», стал штатным актером «Мосфильма», а после ВОВ и киностудии им. Горького. Великий актер, Народный артист СССР, Лауреат Сталинской премии 1 степени, Герой Социалистического Труда Николай Афанасьевич Крючков родился в Москве, в семье обычных рабочих с завода на Красной Пресне. Работая на фабрике, ходил в художественную студию, откуда поступил в школу актерского мастерства театра рабочей молодежи. Начав с небольших ролей в театре «ТРАМ», стал штатным актером «Мосфильма», а после ВОВ и киностудии им. Горького.

В течении 47-ми лет был актером театра-студии киноактера. Имеет массу правительственных наград и званий. А главное, что его помнят и любят огромное количество благодарных зрителей. За карьеру снялся более чем в 120-ти фильмах. Умер легендарный актер у себя в Москве на 83-м году жизни в 1994 году.



ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ ( Семен Туча)

У Василия Васильевича Меркурьева не такая большая фильмография как у Николая Крючкова, но эти 79 фильмов, в которых снялся великий педагог, режиссер, мастер кино и дубляжа, Лауреат трех Сталинских премий, Народный артист СССР, стали настоящим событием страны. У Василия Васильевича Меркурьева не такая большая фильмография как у Николая Крючкова, но эти 79 фильмов, в которых снялся великий педагог, режиссер, мастер кино и дубляжа, Лауреат трех Сталинских премий, Народный артист СССР, стали настоящим событием страны.

Это яркий неповторимый характерный талант, которые рождаются раз в сто лет. Появившись на свет в городке Остров Псковской области, Меркурьев почти 20 лет двигался постепенно к признанию и успеху и именно фильм «Небесный тихоход» дал всесоюзную славу и признание.

Был женат на дочери самого Мейерхольда, переживал всю жизнь личную трагедию( 5 родных братьев погибли или были репрессированы совсем молодыми). Но те 73 года жизни, что прожил мэтр, стали праздником для его поклонников. Не стало легендарного актера в 1978 году… Я ставила уже его биографию.



ВАСИЛИЙ НЕЩИПЛЕНКО ( капитан Кайсаров)

Василий Дмитриевич не стал знаменитым как его коллеги, ведь он в первую очередь посвятил свою жизнь своей семье и в кино довольствовался проходными ролями, никак не свойственными его таланту и характеру. «Небесный тихоход» сделал из него звезду масштаба огромной страны, девушки со всей страны писали мешками письма красавцу актеру. В 1949 -м году актер стал Лауреатом Сталинской премии 2 степени за роль в туркменском фильме «Далекая невеста». Василий Дмитриевич не стал знаменитым как его коллеги, ведь он в первую очередь посвятил свою жизнь своей семье и в кино довольствовался проходными ролями, никак не свойственными его таланту и характеру. «Небесный тихоход» сделал из него звезду масштаба огромной страны, девушки со всей страны писали мешками письма красавцу актеру. В 1949 -м году актер стал Лауреатом Сталинской премии 2 степени за роль в туркменском фильме «Далекая невеста».

До 1953 года работал в разных театрах, был в течении 14 лет актером «Мосфильма». Всего на счету Василия Дмитриевича 15 ролей в кино. Умер актер в 1975-м году на 68-м году жизни и упокоился в селе Ромашково Одинцовского района Московской области…

АЛЛА ПАРФАНЬЯК (Валя, журналистка газеты)

Для Аллы Петровны этот фильм стал ее визитной карточкой. По нему ее помнили и узнавали. В ее фильмографии всего 10 картин, она яркая театральная актриса, с 50-х годов играла на сцене Московского театра им. Вахтангова, где сыграла множество интересных разноплановых ролей. Для Аллы Петровны этот фильм стал ее визитной карточкой. По нему ее помнили и узнавали. В ее фильмографии всего 10 картин, она яркая театральная актриса, с 50-х годов играла на сцене Московского театра им. Вахтангова, где сыграла множество интересных разноплановых ролей.

Ее первым мужем был партнер по фильму Николай Крючков, а вторым - великий актер Михаил Ульянов, с которым они прожили вместе более 45-ти лет. Не стало актрисы через 2 года после смерти своего мужа в 2009 -м году. Актрисе было 86 лет…



ЛЮДМИЛА ГЛАЗОВА (Екатерина Кутузова)

В фильм «Небесный тихоход» Ленинградская актриса попала благодаря своему мужу Семену Тимошенко, который был режиссером фильма. Но и сама Глазова была уже к этому моменту знаменитой и узнаваемой актрисой. Фильм «Руслан и Людмила» где актриса сыграла главную роль Людмилы имел оглушительный успех и признание не только зрителей, но и многочисленных критиков (первая, еще довоенная картина). В фильм «Небесный тихоход» Ленинградская актриса попала благодаря своему мужу Семену Тимошенко, который был режиссером фильма. Но и сама Глазова была уже к этому моменту знаменитой и узнаваемой актрисой. Фильм «Руслан и Людмила» где актриса сыграла главную роль Людмилы имел оглушительный успех и признание не только зрителей, но и многочисленных критиков (первая, еще довоенная картина).

Сама Людмила Сергеевна была штатной актрисой Ленинградской студии актера, хоть снималась и не часто. Подкосило ее личное горе, года ее 12-ти летний сын трагически погиб, утонув в озере рядом с дачей. Потом потеря мужа... Сама актриса так до конца жизни не смогла оправиться от потери единственного сына.

Всего Глазова снялась в 23-ти кинофильмах. Умерла в 1981-м году у себя в квартире в Ленинграде от утечки газа. Ей было 73 года…

ТАМАРА АЛЕШИНА (Мария Светлова)

Тамара Ивановна как и ее коллеги стала известна благодаря роли в фильме «Небесный тихоход». Для Ленинградской актрисы и выпускницы Ленинградского театрального института эта роль стала одной из главных в жизни. В Ленинградском театре им. Пушкина, в котором актриса прослужила 55 лет, у нее хватало ролей, где она себя проявляла более ярко чем в кино. Тамара Ивановна как и ее коллеги стала известна благодаря роли в фильме «Небесный тихоход». Для Ленинградской актрисы и выпускницы Ленинградского театрального института эта роль стала одной из главных в жизни. В Ленинградском театре им. Пушкина, в котором актриса прослужила 55 лет, у нее хватало ролей, где она себя проявляла более ярко чем в кино.

Всего в карьере актрисы 24 роли в кино, ее мужем был Народный артист Юрий Толубеев, а сын пошел по стопам родителей и стал прекрасным актером театра и кино. Не стало актрисы в 1999-м году, ей было 80 лет…

https://cccp.temadnya.com/2229333196702484764/kak-slozhilis-...

https://www.domkino.tv/news/10339

https://spbdnevnik.ru/news/2019-04-01/pervym-delom-samolety-...

http://cinemafirst.ru/nebesnyj-tihohod-1945/

https://www.liveinternet.ru/users/4231626/post432252553/

https://nastroenie.tv/episode/145630