Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне! Военная медицина: aliis inserviendo consumor — наш арт в поддержку ВС РФ

Глупо отрицать, что в ВС РФ есть потери. Специальная военная операция медленно, но верно достигает своих целей именно благодаря не военной технике, не крылатым ракетам, а людям, которые оплачивают победу своей кровью.

И благодаря военным медикам удаётся сохранить людские жизни: если бы не развернутый на полную мощь военно-медицинский аппарат, потерь было бы куда больше. На передовой они спасают жизни не только военнослужащих, но и гражданских, собственноручно вытаскивая попавших под обстрелы мирных жителей и удерживая их в нашем мире.

Aliis inserviendo consumor (лат.Светя другим, сгораю) — эти слова принадлежат голландскому врачу Николасу ван Тюльпу. Ещё в XVII веке он предложил сделать их девизом самоотверженных врачевателей, а символом врачей сделать горящую свечу. И если мы говорим про российских военных врачей, то это именно тот девиз, который максимально точно описывает их подвиг в зоне проведения специальной военной операции. https://t. me/rybar/34839

Военная разведка: работа по ту сторону — наш арт в поддержку ВС РФ

О деятельности подразделений и частей специального назначения ВС РФ широкой общественности практически неизвестно. В поле зрения обывателя бригады спецназа попадают зачастую тогда, когда их используют наравне с пехотой.

На деле это лишь верхушка айсберга: группы специального назначения берут «языков», устраивают диверсии на критически важных объектах инфраструктуры противника, действуют в качестве передовых авиационных и артиллерийских наводчиков.

Подразделения специальной разведки не просто качественно работают за передним краем — они там живут. Согласно положениям мобилизационных документов, как только группа уходит на выполнение боевой задачи, должен начинаться процесс формирования и обучения группы на замену — потому как по умолчанию считается, что группа не вернётся.

И это лишний раз подчёркивает серьёзность выполняемых военной разведкой задач. https://t.me/rybar/34840

Ракетные войска и артиллерия: мы умеем удивлять врага — наш арт в поддержку ВС РФ Современные конфликты в Сирии и на Украине лучше всего охарактеризовать как противостояние артиллерии. Применяются высокоточные боеприпасы, разрабатываются и внедряются комплексы разведки, управления и связи, реализуется принцип разведывательно-ударного контура.

И если на наводчиков на местах, а также расчеты БЛА возложена задача по подаче первичной информации, то именно на уровне расчета того или иного орудия работа двух предыдущих звеньев доводится до логического завершения.

Российские артиллеристы прошли обкатку во время сирийской кампании. На Украине они получили возможность показать свои знания на практике.

Сегодня пусковые установки реактивных систем залпового огня, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, миномёты и артиллерийские орудия составляют основу огневой мощи противоборствующих сторон. Какой бы ни была точной авиация, каким бы ни был мощным огонь танковых войск и мотострелков, именно ракетные войска и артиллерия могут полностью метр за метром выжечь абсолютно любой укрепрайон противника. https://t.me/rybar/34841

Мотострелковые войска: фронт держится на нас — наш арт в поддержку ВС РФ Мобильность и маневренность — два слова, характеризующие мотострелковые войска. Именно они являются костяком вооруженных сил, участвуя во всех вооруженных конфликтах от Чеченских войн до Сирийской кампании и прокладывая путь через оборонительные рубежи противника на передовой.

Массированные удары ракетных и артиллерийских подразделений не будут так эффективны без последующего наступления. Именно мотострелки идут в бой несмотря ни на что и зачищают районы от оставшихся сил врага, принимая основной удар на себя.

Пехота успешно прорывает самую прочную оборону врага во всех видах боестолкновений. А захваченные рубежи будут надежно удержаны даже в условиях длительного боя без какой-либо поддержки. Потому что приказ должен быть выполнен любой ценой. https://t.me/rybar/34884

Истребительная авиация: воздушные фехтовальщики — наш арт в поддержку ВС РФ

Именно с истребителями в первую очередь ассоциируются военно-воздушные силы. У этого рода авиации есть красивые мощные самолеты, видео с крутыми виражами и даже две пилотажные группы.

Только летчики-истребители в полной мере могут оценить «сверхманевренность» и напомнить, что на истребителях летали самые первые космонавты.

И именно истребители делают так, чтобы любые летательные аппараты противника держались подальше от линии фронта или прижимались к полям из-за опасности получить ракету в борт. И чтобы их коллеги на земле и в воздухе знали: сегодня небо будет чистым.

Истребительная авиация делает все, чтобы «призраки Киева» так и оставались бумажным мифом из-за отсутствия у вражеской авиации любых других успехов. https://t.me/rybar/34910

Войска РХБЗ: после нас никого — наш арт в поддержку ВС РФ Ещё до начала СВО «военные химики» выполняли широкий спектр задач. Неспроста РХБЗ-войска называют подразделениями двойного назначения: военные химики обеспечивают защиту войск и гражданского населения России от угроз техногенного характера как в мирное, так и военное время.

В условиях активной разработки биологического оружия на постсоветском пространстве роль войск РХБ защиты возросла многократно. Незаметный на первый взгляд труд военных химиков позволяет оберегать нашу страну и своевременно реагировать на возникающие угрозы.

А ещё подразделения РХБ защиты обладают достаточной огневой мощью и участвуют в боевых действиях наравне с артиллерией. На вооружении мобильных бригад стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сжигающие все на своем пути. https://t.me/rybar/34962

Военные кинологи: преданность и честь — наш арт в поддержку ВС РФ Каждому знакома фраза «Собака — друг человека». Но для кинологов она выходит далеко за рамки афоризма и обретает профессиональный оттенок.

Долгие тренировки и бережное отношение к животному позволяет создать эффективную боевую единицу. Тогда собака заблаговременно обнаружит взрывное устройство, в нужный момент учует человека или набросится на нарушителя периметра важного объекта.

Военные кинологи — уникальные специалисты, которые делают магию: благодаря им природа спасает людей. https://t.me/rybar/35030

Танковые войска: мы ломаем стены — наш арт в поддержку ВС РФ Танковые войска наравне с авиацией стали визитной карточкой российских Вооруженных Сил.

Сперва в 2014 году заговорили о «боевых бурятах»-«отставниках», которые ещё тогда помогали защищать Донбасс. Потом русские танки проходили обкатку в Сирии: да, их использовали не регулярные войска, а дружественные подразделения с сирийскими и иранскими экипажами да отряды российских ЧВК. Но русские танки — новые, современные — там были.

И сегодня на Украине в специальной военной операции русские танки участвуют уже полноценно в составе дивизий и танковых армий. Чего только стоит 90 танковая дивизия, которая сперва отметилась в Черниговской области, потом участвовала в штурме Лимана, а затем замыкала Лисичанский «котёл».

Расчет ПТРК: смерть с тепловым наведением — наш арт в поддержку ВС РФ Сперва советские, а потом и российские противотанковые ракетные комплексы наравне с Автоматом Калашникова стали визитной карточкой ближневосточных конфликтов.

«Корнеты», «Фаготы», «Конкурсы» и «Метисы» используются как регулярными войсками, так и военизированными формированиями по всему миру.

В ходе специальной военной операции на Украине ПТУРами метко поражаются техника и укрепрайоны противника, происходит точечное уничтожение позиций ВСУ на крышах домов в жилой застройке. https://t.me/rybar/35146

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