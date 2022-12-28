Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

К званию Героя России посмертно представлен 34-летний пилот боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» майор Алексей Боровиков. По одной версии, его вертолет сбили украинской ракетой, запущенной установкой «Бук», по другой – с украинского самолета. Момент поражения вертолета попал на видео.

https://vk.com/video-30836155_456240681



Алексей Боровиков – уроженец поселка Звезда Слободо-Туринского района Свердловской области. Telegram-каналы пишут, что Боровиков, имевший позывной Борода, был лучшим пилотом российских ВКС: «Экипаж Бороды был самым результативным. Они были лучшими из лучших. Легендарные. Шесть орденов Мужества на двоих». Боровиков был награжден тремя орденами Мужества и многими медалями. Посмертно Алексей Боровиков и второй член экипажа – оператор вооружения, фамилия которого не называется, - представлены к званию Героя России. Летчик Боровиков погиб 5 декабря, однако пока неизвестно, какого числа тело героя доставят домой для похорон.

https://eanews.ru/news/k-zvaniyu-geroya-rossii-posmertno-pre...

Лейтенант Кудрявцев Иван Андреевич командир мотострелкового взвода.

Выпускник Московского Военного Командного Училища – 2022г.

Не побоявшись, одним из первых выпускников, отправился на границу.

Командир взвода лейтенант Кудрявцев погиб при минометном обстреле Запорожской области. Его взводу была поставлена задача оборонять опорный пункт.

В ходе сосредоточенного огня артиллерии противника, взвод лейтенанта Кудрявцева не покинул своих позиций и продолжил выполнять поставленные задачи.

Под непрекращающимся огнём со стороны ВСУ, лейтенант Кудрявцев лично выносил раненых в зону эвакуации, внушая своими действиями мужество и стойкость своим подчинённым. 21-летний парень, выполняя свой долг перед страной, защищая нас с вами, борясь за мирное небо над головой отдал самое дорогое, что есть у него - ЖИЗНЬ!

К сожалению, одна из мин разорвалась рядом с командиром. Спасти его не удалось.

Героев должны знать в лицо.

https://t.me/rsotmdivision/3068

Рядовой Кадачев Максим Александрович военнослужащий 126 гвардейской отдельной бригады береговой обороны.

29 августа в результате наступления «немца» на Криворожском направлении в н.п. Крещеновка. Исполняя обязанности наводчика орудия Д-30, прикрывал подразделение 3 роты МСБ(г), которой командовал Алексей Ищенко (Хирург). Впоследствии прилетов недалеко от позиции орудия загорелось поле и стали взрываться «лепестки».

Ведение огня стало невозможным, когда к орудию вплотную подступил огонь. Пришлось откатиться. Спустя время в результате переговоров по связи стало понятно,что арта большей дальности не прикрывает сектор Хирурга. Пехоте необходима была поддержка артиллерии и Максим это понимал.

Он вернулся на обгоревшее орудие и осмотрев его ,понял что возможно с него работать. Спустя пару минут прозвучал взрыв и его ранило. Когда его эвакуировали с места он был 300,но пока везли до медиков-Макса не стало. Медики помочь не смогли. Я хочу чтобы люди знали настоящих Героев в лицо. Максу было 20 лет https://t.me/rsotmdivision/3060

Привет админ, хочу к посту про Макса добавить что мы стояли там со 126 бригадой, во второй линии, когда 1 октября в Крещеновке укропы прорвались мы отошли на запасные позиции и ночью поехали занимать их обратно. На следующий день у нас много погибло парней, в течение всего октября через нас пытались прорваться хохлы, 1 , 2 , потом 15 , 19 . 15 и 19 пизды они получали очень плотно, хоть и у нас было много потерь. Наступали они намного превосходящими силами 80я бригада.

https://t.me/rsotmdivision/3063

Мамонтов Михаил Анатольевич,

Гвардии ефрейтор, старший гранатометчик-сапёр.

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк, г. Ставрополь.

Награждён орденом мужества посмертно.

03.09.2000 - 26.02.2022.

Больше никаких сведений нет.

Но я хочу еще показать насколько была проделана кропотливая работа. Портрет сделан на основе вот этой фотографии, предоставленной родными Во-первых, очень маленького размера, а во вторых много чего пришлось исправлять, чтоб получить портре, который можно не просто увеличить, но и сделать плакат или банер.

Следующий портет, земляка Вадима, тоже был сделан с маленького фото, вот отсюда из соцсетей В Первоуральске простились с Данилом Нарбутовских, погибшим на Украине. 31-летнего мобилизованного похоронили 8 декабря — прямо в день рождения его молодой супруги. «Для меня это больше не праздник», — говорит Екатерина. Перед траурной церемонией она нашла в себе силы встретиться с журналистами E1.RU и рассказала, как пыталась вернуть мужа со спецоперации и почему до сих пор продолжает его ждать. Данилу Марбутовских в Первоуральске знали многие. В 18 лет парень вместе с другом задержал маньяка, который изнасиловал и задушил трех школьниц. В тот день преступник как раз пытался скрыться с места убийства. Тогда Данил получил свою первую награду за мужество. Ко второй герой был представлен уже посмертно.

— Мы прощаемся с мобилизованным по указу президента наводчиком стрелкового взвода, до конца выполнившим свой воинский долг, — сказал во время прощания военком Первоуральска Евгений Наумов.

На прощании с Данилом собралось около сотни жителей Первоуральска, но среди них не оказалось представителей городской власти. И хотя в мэрии нашей редакции заявили, что администрация выразила соболезнования близким и принимала участие в организации похорон, по словам родственников погибшего героя, с ними никто не связывался.

— Это очень неприятно, — сказала Екатерина, вдова Данила. — Изначально был назначен прием у мэра. Я собралась уже ехать — мне написали, что он отменил встречу. Без объяснения причины. И до сих пор мне не звонили, не писали. Ко мне приходили только из военкомата, когда принесли извещение. Но я узнала об этом раньше, от руководства части.

Под частичную мобилизацию Данил попал 28 сентября. Екатерина в деталях помнит, как муж получил повестку.

— Он очень долго ждал, каждый день звонил маме, спрашивал: была, не было? Он боялся, честно. И каждый раз он как на пороховой бочке был [в ожидании повестки]. Он звонил, мама ему говорит — нет, он выдыхал: «Хоть еще один день я буду дома», — вспоминает Екатерина. — В итоге это ожидание начало его съедать изнутри, и он решил после ночной смены заехать сам в военкомат. Поменять адрес в данных. Заехал — и ему сразу вручили повестку. Он приехал домой — на нем лица не было. Он был раздавлен.

До мобилизации Екатерина с мужем больше шести лет жили в гражданском браке. Они мечтали накопить денег на шикарную свадьбу, но перед отправкой Данил настоял на официальной регистрации. Они поженились на скорую руку и сразу поехали в военторг закупать форму и спальник.У мужчины осталось трое детей: старшая дочка от первого брака, пятилетний сын Марк и малышка Майя — от второй жены. Девочке нет еще и года. Отсрочку от мобилизации для многодетных отцов утвердили, когда Данил был уже на учениях. Супруга пыталась вернуть его домой, но у нее не получилось.

— Я разговаривала с Данилом по этому поводу, говорила: «Давай я тебя верну домой, нам очень тяжело без тебя». И он мне сказал: «Я пока на учениях, давай я туда уеду, а там, если что, я тебе дам знак. Либо позвоню, либо напишу», — вспоминает вдова. — В итоге я не дождалась, начала звонить сама. Мне сказали, что уже поздно, к сожалению, потому что он уже был на поле боя. Сказали, надо было раньше об этом думать.

Хоронили погибшего рядового в открытом гробу, хотя в родной город его доставили в цинковом: жена настояла на том, чтобы гроб вскрыли. Она до последнего отказывалась верить, что ее муж мертв.

— Я надеялась, что нет, это не он. Мне недостаточно было увидеть его в этом окошке стеклянном. Гроб вскрыли, я увидела руки, татуировку на шее. Убедилась, что это мой муж, — говорит сквозь слезы Екатерина. — Но вот даже сегодня похороны, а я всё равно не верю, понимаете? Я надеюсь, что это какая-то злая шутка, что я приеду, он встанет, скажет: «Кать, ну как ты могла поверить?» Последние разы, когда мы разговаривали, он обещал, что приедет домой в марте. И даже если сейчас я его похороню, я буду ждать этот долбаный март. Я буду каждый день сидеть и ждать его.

Ждать чуда продолжает и сынишка погибшего. В этом году он уже написал письмо Деду Морозу и попросил вовсе не гору игрушек. У пятилетнего мальчишки всего одно заветное желание — чтобы его папа вернулся домой.

Редакция E1.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего уральца.

https://www.e1.ru/text/politics/2022/12/09/71882987/ Командир танкового батальона майор Иван Додосов рассказал о своих подвигах и подвигах личного состава в ходе специальной военной операции на одном из направлений. За успешные проявленные личные и профессиональные качества он был удостоен звания Героя России.

«При прорыве одного из населенных пунктов необходимо было прорвать эшелонированную оборону, забетонированную, где находилась многоуровневая система оборонительного эшелонирования», - сказал он.

По словам Додосова, силы противника на данном участке практически вдвое превосходили. В лоб атаковать не получилось, поэтому бойцам пришлось пройти через лес, чтобы выйти в тыл неприятеля.

«Прошли через лес, то есть прорубили лес машинами и вышли в тыл врага. После этого получилось закрепиться на данном рубеже, тем самым сорвали оборону. Тут же не знали, что находится во втором эшелоне танковая рота, которая вышла естественно в контратаку против наших трех машин», - добавил Герой России.

Несмотря на многочисленные попадания по нашей технике, личный состав показал себя с лучшей стороны, добавил майор.

«Эту дуэль танковый взвод против танковой роты выдержал с честью и достоинством, победил, уничтожил. Практически семь машин были уничтожены, две завоеваны и одна сгорела просто на месте», – поделился он. Додосов принимает участие с первого дня спецоперации. Майор получил орден Мужества за освобождение одного из наиболее важных населенных пунктов, где первыми вошли именно танкисты его подразделения.

https://lostworlds.mirtesen.ru/blog/43103741916/-Prorubili-les-mashinami-Geroy-Rossii-rasskazal-o-pobede-nad-pre?utm_referrer=mirtesen.ru

Командир противотанкового взвода Сергей Беляев был награжден орденом Мужества. Он спас товарищей и продолжил бой с боевиками, несмотря на тяжелое ранение. Офицер рассказал, как расставляются приоритеты на поле боя.

«Мы действовали в составе батальонно-тактической группы, выполняли задачу по освобождению населенного пункта. Мое подразделение наносило удар прицельный в оборонительные позиции противника. Тем самым мы ослабили оборону противника, чтобы выполнить поставленную задачу. Националисты вели ответный огонь по нашим позициям. Один из снарядов упал на нашу позицию. Получил множественные осколочные ранения», - сказал Беляев.

После этого, по словам капитана, он эвакуировал своего раненого товарища до медиков и продолжил руководить подразделением.

«Поставленные задачи - это понятно, но самое главное - это жизнь подчиненных», - отметил российский военнослужащий.

Также командир заявил, что планирует отправиться к своим боевым товарищам, помочь выполнять поставленные задачи.

https://tvzvezda.ru/news/20221129217-wrjxA.html В Севастополе простились с военным, участвовавшим в спецоперации

Гвардии младший сержант запаса Валерий Воробьёв погиб, защищая Запорожскую область.

«В сентябре он решил стать добровольцем, чтобы участвовать в специальной военной операции на Украине. Не мог оставаться в стороне от происходящих событий», - сообщил губернатор СевастополяМихаил Развожаев.

https://zp-news.ru/society/2022/11/23/59430.html

К огромному сожалению, дополнительных сведений о герое не найдено.

В зоне проведения специальной военной операции на территории бывшей Украины в результате обстрела погиб командир орудия самоходно-артиллерийской батареи десантно-штурмового батальона 104 гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка гвардии сержант Ващенко Сергей Николаевич.

За плечам у гвардии сержанта 22 года службы в Воздушно-десантных войсках. Участник контртеррористической операции на территории Чеченской республики, специальной военной операции на территории Сирийской Арабской республики и иных специальных операций. 18 июля 2022 года был ранен, от госпитализации отказался, остался в строю!!!

За мужество и героизм проявленные в ходе проведения специальной военной операции награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-vashhenko/

В зоне проведения специальной военной операции погиб Губин Антон Сергеевич 27.12.1985г.р.

«Если со мной что-то случится, то не забывай, любимая, что у тебя останутся дети, вы должны будете взять себя в руки и пережить.» - написал он жене...

https://zpobeda.ru/anton-gubin-2/ Кабаков Дмитрий Павлович проходил службу в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии, 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк . Командир экипажа, старший механик-водитель БМД4.

Дмитрий принимал участие в специальной операции в Сирии, имеет ряд наград, одна из них «За укрепление боевого содружества».

В 2022 году среди первых вызвался добровольцем для участия в спецоперации на Украине.

Дмитрий Кабаков был честным, добропорядочным и дружелюбным человеком, готовым всегда прийти на помощь.С детства грезил о службе в ВДВ, очень любил технику

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kabakov/ 3 декабря во время военной спецоперации ВС России на Украине погиб 26-летний российский военнослужащий Антон Капуцкий из Назарова Красноярского края.

Сообщается, что контрактника воспитывали тётя, бабушка и дедушка. Молодой человек окончил школу №2 и был призван в армию. После службы он поступил в Ачинский техникум нефти и газа.

Погибший был контрактником ВДВ, в спецоперации он служил в звании младшего сержанта. У мужчины остались жена и маленькая дочь.

https://solenka.info/26-letnij-kontraktnik-iz-nazarova-krasn... В Амурской области в мае похоронили выпускника Специализированного учебно-научного центра НГУ (физико-математическая школа), лейтенанта 24-летнего Михаила Ножкина, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Михаил после окончания 10 класса поступил в СУНЦ, куда он приехал из села Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. Друзья называли его творческим, добрым и отзывчивым человеком.

После СУНЦ НГУ он поступил в Военный университет Министерства обороны РФ, по окончанию которого подписал пятилетний контракт. Михаил Ножкин был в командировке в Сирии, в этом году принял участие в спецоперации, командовал десантно-штурмовым взводом.

Михаил Ножкин дважды награжден орденами Мужества. Один он получил при жизни, второй – посмертно. Первую награду он получил за выполнение задачи по удержанию плацдарма.

Погиб 15 апреля во время наступления на село Сулиговка под городом Изюм. «В ходе штурма опорного пункта противника гвардии лейтенант Ножкин М. Н., проявляя мужество и отвагу, командуя десантно-штурмовым взводом, лично уничтожил более 10 националистов. Героически погиб от осколочного ранения», – говорится в наградном листе.

Друг вспоминает, что помимо увлечения спортом, Михаил был творческим человеком.

— У него хорошая физическая подготовка, а еще он писал песни и стихи, рэп, накладывал бит. Показывал друзьям. Он добрый, очень хороший человек, который всегда поможет, — вспоминает Влад.

Сестра Инрина говорит:

— У него золотые руки. Позолоченные, как он сам говорил. Он мог построить и отремонтировать всё что угодно. На первом курсе он научился по роликам на ютьюбе ремонтировать телефоны и ремонтировал их всему университету за символическую плату. Играть на гитаре он научился сам, причем тоже на ютьюбе. У него была невероятная тяга к знаниям. Нам передали его дневник. Там есть запись, сделанная в Сирии в 2021 году. В ней он пишет: «Нужно обязательно изучить всё о танках. Хочу разговаривать с танкистами на одном языке», — делится сестра.

По словам девушки, по медицинским показателям ее брат не должен был стать военным.

— У него очень плохое зрение. Он не должен был поступить туда как минимум по этой причине. Чтобы пройти окулиста, он выучил таблицу для проверки зрения. А еще у него было повышенное давление тогда — у мальчишек в период роста такое бывает. Врачу он тогда сказал, что это впервые и произошло из-за волнения. Медкомиссию в итоге он прошел, — вспоминает сестра.

В вузе Михаил встретил верных друзей. Ирина сообщила, что сейчас в живых нет двух человек из пяти.

— Я не думаю, что ему нравилась строгая атмосфера военного вуза, но у них с первого курса сложилась компания — пять мальчишек — они дружили до последнего момента. Думаю, именно дружба была для него самым ярким событием за все время учебы, — размышляет Ирина.

— Мы до последнего не понимали, что в Сирии тоже было страшно. Говорил: мы сидим, нам скучно, прекрасная погода, мы загораем, красим траву. Он настолько берег меня и маму, что никогда ничего нам не рассказывал. Лишь один раз он поднял эту тему. Он вернулся из полугодовой командировки в Сирию, и я наедине его спросила: «Миш, тебе было там страшно?» — «Пару раз», «Ты мне когда-нибудь расскажешь?» — «Скорее всего нет», — вспоминает девушка.

Более полный рассказ можно прочесть тут: https://ngs.ru/text/world/2022/05/24/71346062/

https://rberega.info/archives/82803

Заместитель командира БМД, наводчик-оператор Магомед Рашидов – уроженец Дагестана, но большую часть своей жизни проживал в Ферзиковском районе Калужской области, учился в Октябрьской средней школе. Затем был призван в ряды Вооруженных Сил России, а после завершения службы подписал контракт. Он принимал участие в военной операции в Сирии. После начала спецоперации был отправлен на Украину. Его жизнь трагически оборвалась 20 апреля 2022 года во время боя на Донбассе. Гвардии ефрейтор Магомед Рашидов был награжден медалями Министерства Обороны РФ за участие в военной операции в Сирии и Параде Победы на Красной площади. Указом президента ему посмертно вручен Орден Мужества.

Мемориальную доску с изображением Магомеда Рашидова разместили на фасаде Октябрьской школы, где сейчас учатся его младшие сестры. В открытии принял участие депутат Законодательного Собрания области Сослан Такаев.

«С сегодняшнего дня в его честь на территории школы, где учился Магомед Рашидов, благодарные калужане смогут отдать дань уважения герою. Важно помнить и чтить память тех людей, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами. Они живы, пока мы о них помним!»

- сказал Сослан Русланбекович.

https://m.vest-news.ru/news/187455 На Украине в ходе специальной военной операции погиб камышанин Константин Тер-Мкртчян. Об этом в своём телеграмм-канале сообщает администрация города.

Уточняется, что Константин Гайкович служил в звании гвардии старшего сержанта. Он мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.

Администрация Камышина скорбит вместе с семьёй павшего. Родным и близким адресованы слова поддержки и искренние соболезнования.

Известно, что Константин увлекался футболом. Он играл в камышинской Любительской футбольной лиге.

https://infokam.su/gvardii-starshij-serzhant-konstantin-ter-... Гвардии майор Денис Черняков с первых дней принимал участие в специальной военной операции.

Военнослужащий соединения Воздушно-десантных войск майор Денис Черняков поделился историями подвигов, совершенных во время наступательных действий, штурма и удержания стратегически важных объектов в рамках специальной военной операции на Украине. Интервью с кавалером 3-х орденов Мужества публикует Министерство обороны России.

Одной из первых задач, стоявших перед военнослужащим, было удержание стратегически важного объекта. По словам майора Чернякова, боеприпасы доставлялись только по воздуху. Денис вместе с сослуживцем захватили трофейный автомобиль, и на нем подвозили боеприпасы, эвакуировали раненых под непрекращающимся минометным и артиллерийским обстрелами.

«На одном из участков мы выполняли задачи по продвижению вперед. Я находился на БПУ соединения. Корректировал артиллерию. Наш пункт управления был (подвергся) артиллерийскому обстрелу. Ряд личного состава получили ранения. Но несмотря на это мы продолжили выполнять поставленную задачу. Велась корректировка артиллерии и мы продолжили уничтожать противника. Личный состав получал, как осколочные, так и огнестрельные ранения», - описывает военнослужащий.

Медицинская помощь при этом всегда оказывалась своевременно, однако эвакуция была возможна не всегда, говорит Денис. Майор Черняков отметил, что многие военнослужащие из его соединения были представлены к государственным наградам.

«Наше соединение с доблестью и честью выполнило данную задачу. Никто не дрогнул. Все с честью выполняли все задачи, которые были поставлены нашему соединению», - отметил он.

https://tvzvezda.ru/news/202212101434-wkay4.html Этих двух людей представлять особо и не надо.

Николай Петрович Бурляев — советский и российский актёр, кинорежиссёр, писатель, общественный деятель; народный артист РФ (1996). Лауреат премии Ленинского комсомола (1976). Член Союза писателей России, член Патриаршего Совета по культуре. Депутат Государственной Думы VIII созыва (с 2021 года).

В марте 2022 года подписал обращение в поддержку действий России по поводу Украины.

Стал одним из соавторов законопроекта, запрещающего пропаганду так называемого образа жизни «чайлдфри» и популяризацию «нетрадиционных сексуальных отношений». Выступает за введение цензуры в области искусства: «Не надо бояться слова «цензура». Цензура в переводе означает «строгое суждение, взыскательная критика» <…> Я первый буду выступать против политической цензуры, но я за общественный контроль, за «строгое суждение и взыскательную критику», когда речь идет о грядущих поколениях».

Иван Иванович Охлобыстин — советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно (с 2010 года) отстранённый от служения по собственному желанию.

В 2022 году Иван Охлобыстин поддержал российских военных во время Спецоперации, а также организовал флэшмоб «Работайте, братья», в рамках которого зачитал стих из фильма «Брат 2».

Был вместе с женой в Донецке. Не раз встречался и поддерживал военнослужащих не толькл в госпиталях, но и во фронтовой полосе.

На вопрос: Чем, на ваш взгляд, окончится военная операция России на Украине?

Ответил:

— Однозначно закончится нашей победой. Да, идёт битва между Россией и Западом. То, что страдают и погибают люди, конечно, ужасно.

Но это нам объявили войну, а мы ограничиваемся всего лишь спецоперацией. Это вынужденное обстоятельство.

Мы не должны уподобляться им (западному миру. — NEWS.ru) и ненавидеть в ответ. Большинство русских людей христиане, а христианам надо прощать своих врагов и в идеале — любить. Тем более западный мир нам даже не враги. Они чужие, они безумны, ненавидят всё русское. Но мы обязаны учиться отстаивать свои интересы. Сейчас это делает армия. Я хочу сказать нашим военным: работайте, братья! Всё остальное — слюни.

Нас зажали, поэтому по нашей русской ментальности мы обречены стать счастливыми. Я верю в возрождение России. У нас всегда так: сначала большой кипеж, а потом возрождение.

https://news.ru/culture/ivan-ohlobystin-v-rossii-vsegda-tak-...

Хочу еще привести рассказ Гарика Сукачева об Охлобыстине. Сам Иван не станет рассказывать об этом. Гарик Сукачев – о том, что так сильно повлияло на Ивана Охлобыстина: Иван, его жена, его дочь и друг дочери ездили в Донецк снимать фильм. И ездили там, где идет война.

Им дали охрану, двух мужиков, которые с 2014 года в окопах. Донецкие шахтеры, такие простые мужики. На линию фронта приходят, воюют люди, потом свежие войска приходят, меняются. Вот этих ребят дали им на три дня. Полные мужики были такие, они подшучивали над ними.

А через два дня им дали других ребят, потому что эти опять пошли на фронт. Приехали следующие ребята, они с ними опять ездили, снимали. И через день спрашивают: «ну а как там наши?» Им говорят: «они оба погибли!»

Ивану там выдали пистолет и сказали: «вы находитесь там, где идут военные действия. И ты, Иван, в случае чего должен застрелить жену, дочь, этого парня, а потом себя. Потому что в плен – вы себе даже не представляете, что с вами сделают»

И две недели человек жил с пистолетом – вот жена, вот дочь, вот молодой человек. Мы с вами не находились там, а он находился.

https://t.me/c/1524001401/4517

Портреты артиста Бурляева и Охлобыстина сделаны в цикле работники культуры - фронту.

И еще один портрет герою России Александру Николаевичу Попову

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