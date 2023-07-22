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История киностудии "Ленфильм"

История киностудии
Более ста лет назад, 30 апреля 1918 года, в Санкт-Петербурге была основана старейшая государственная киностудия "Ленфильм".
Тогда решением наркома просвещения А.В. Луначарского киностудия получила название Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун.

А всего за время своей жизни киностудия сменила много разных имен: Петроградский окружной фотокиноотдел, фабрика "Севзапкино", ателье "Кино‑Север", Ленинградская фабрика "Госкино", фабрика "Ленинградкино", Ленинградская фабрика "Совкино", Ленинградская фабрика "Союзкино", Ленинградская фабрика "Росфильм", Ленинградская фабрика "Союзфильм" и только в 1934 году киностудия наконец получила привычное нам название ‑ "Ленфильм".
Итак, как всё начиналось…

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ КИНОСТУДИИ. ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ
Земля, на которой сейчас находится Ленфильм, была занята частными огородами, которые до постройки Троицкого моста зеленели на Петербургской стороне повсеместно. И вот в 80-х годах 19 века эта земля выкупается купцом, филантропом и меценатом - Георгием Александровичем Александровым. Личностью он был незаурядной с бурной судьбой. Бывший крепостной из тверской губернии, он приехал в Петербург в поисках лучшей жизни. Начав мальчиком на побегушках в ресторане братьев Лейнер, что стоял на Невском, продвинулся по карьерной лестнице до мастер-кухмистера. А через некоторое время становится уже совладельцем нескольких ресторанов и увеселительных заведений.

Кульминацией его дела становится "Аквариум". Планы были амбициозные: планировалось соорудить изящное здание с огромным аквариумом внутри, где содержались бы различные виды экзотических рыб и представителей морской фауны.
История киностудии
Однако, в силу сложности проекта, первоначальный план был отвергнут и вместо аквариума был разбит красивый сад и построен ресторан. Там же позднее стали проходить театрализованные выступления и музыкальные концерты. А уже в 1891 году здесь было воздвигнуто уже отдельное строение для театральных выступлений. Имя ему дали "Аквариум" в честь памяти о так и не свершившихся первых планах.

4 июля 1886 года газета «Свет» сообщала, что «новое увеселительное заведение «Аквариум» с прекрасным оркестром под управлением г-на Энгеля и русским хором г.Архангельского начинает входить в моду и собирать довольно многочисленную публику».
История киностудии
Ажиотаж к "Аквариуму" был разогрет благодаря неутомимой фантазии предприимчивого купца. Так в июне из сада был запущен аэростат Технического общества. Накачивание шара длилось целый день, почти в 5 раз больше, чем планировалось в начале. Некто Эвальд и двое других отважных воздухоплавателей, ранним летним утром эффектно взмыли с территории сада в корзине аэростата и плавно понеслись, гонимые легким ветерком, в сторону Озерков.

12 июля на садовой эстраде дебютировали мандолинисты братья Прейс и Генриетта Прейс — эквилибристка на проволоке. А в августе в саду было устроено благотворительное празднество в пользу «Общества попечения о бедных и больных детях».История киностудии История киностудии
2 сентября 1886 года в саду собралось более тысячи посетителей, «с большим усердием слушавших очень хороший оркестр, исполнение разнообразной и со вкусом составленной капельмейстером г.Энгелем программы, игру молоденьких виртуозок на скрипке — сестер Миланолло и хор цыган. Концертное отделение закончилось незабываемым огненным шоу и залпами фейерверков.
С большой долей творчества и эротизма был "декорирован" сад. Так, отдельное внимание гостей было приковано к статуям, которых изображали неподвижно стоящие нагие женщины, их тело было покрыто сначала мелом, потом мрамором, а в конце бронзовой краской.История киностудии
В каменном же театре "Аквариум" часто проходили "ночи благотворительности" с музыкой, танцами, в которых принимали участие актеры императорских театров, такие звезды, как А.Вяльцева, В.Давыдов, К.Варламов. Такие ночи оканчивались разноцветным маскарадом и оглушительным фейерверком под открытым небом в саду.
В 1912 году театр «Аквариум» переоборудовали под круглогодичный искусственный каток. В годы первой Мировой войны в нем был организован лазарет для раненых и больных.

Но шли годы, и жизнь в "кафешантане" стала замирать. Наступало новое время и пелись новые песни.
В 1914 году в здании театра размещается военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, демонстрируются познавательные и документальные фильмы.

РЕВОЛЮЦИЯ
После Октябрьской революции все имущество кинематографического отдела, включая технику и киноленты, было передано в распоряжение Петроградского кинокомитета, и уже в 1918 году снимается первый советский фильм «Уплотнение (1918)».История киностудии Кадр из фильма

В 1922 году здание театра переделывается под нужды ателье кинофабрики. До 1925 года на улице Красных Зорь работал кинематограф, а вскоре здесь поселилась фабрика Совкино, предшественник Ленфильма.История киностудии
25 декабря 1923 года еженедельник «Театр» сообщал: «П.Т.У. постановило передать помещения б. «Аквариума» Севзапкино для организации в последнем "кино-производственного городка».
В 1923 году «Севзапкино» размещалось на Сергиевской 32, киноателье — в доме 30, а Школа экранных искусств — в доме 24. Отсюда в 1924 году кинофабрика, которая уже стала называться «Ленинградкино», возвратилась на Каменноостровский (тогда, впрочем, ул. Красных Зорь) и, поменяв целый ряд названий, превратилась в «Ленфильм».

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Несмотря на критическое состояние на фронтах, киностудия «Ленфильм» продолжала работать даже в самые тяжелые годы начала Великой Отечественной войны. Так летом 41-го кинематографисты снимали "боевой киносборник (1941)". Небольшой сборник историй о солдатской жизни, подвигах и военных тяготах. Эти фильмы поддерживали наших бойцов и вселяли в них доблесть и героизм, когда это было особенно важно!

Фашистские части всё ближе подходили к городу на Неве, всё чаще ночное небо города разрывал рёв сирен и всё чаще бомбы падали на улицах Ленинграда. В верховной ставке понимали, что работать под бомбами киностудия не может, есть вероятность и вовсе потерять её. Потеря крупнейшей в стране киностудии была бы невосполнимой утратой, которую допустить было никак нельзя. Поэтому 27 августа 1941-го года было принято решение об эвакуации "Ленфильма" в Алма-Ату. Эшелон, увозивший имущество киностудии и самих кинематографистов, успел покинуть город в последние часы перед тем, как надолго замкнулось кольцо блокады...

Город Алма-Ата был выбран неслучайно – Ленфильм уже давно сотрудничал с казахскими кинематографистами. Первый совместный фильм был снят в 1928 году из казахстанского материала на киностудии «Совкино» по роману Дмитрия Фурманова «Мятеж».История киностудии Кадр из фильма.

В 1938 году на «Ленфильме» был снят первый казахский художественный фильм под названием «Амангельды (1938)».История киностудии Кадр из фильма

15 ноября 1941 сотрудники «Ленфильма» были эвакуированы в Казахстан, где вместе с коллегами из «Мосфильма» вошли в единый состав ЦОКС – Центральной Объединенной Киностудии. Несмотря на объединение разных киностудий, фильмы под маркой «Ленфильма» продолжали выходить, а сами ленинградские кинематографисты называли себя не иначе как Ленфильмовцы. Видеооператоры "Ленфильма" вели документальные съемки в ожесточенных сражениях на фронтах и в осажденном Ленинграде.

Центральная Объединённая киностудия (ЦОКС) работала в Алма-Ате до 1944 года и выпускала в годы войны 80 % всех отечественных художественных фильмов. В Алма-Ате появились фильмы: «Воздушный извозчик (1943)», «Актриса», «Небесный тихоход (1945)», которые вскоре вошли в «золотой фонд» студии. 25 января 1944 года Алма-Атинская киностудия была переименована в Алма-Атинскую киностудию художественных и хроникально-документальных фильмов. В 1945 году после реэвакуации «Мосфильма» и «Ленфильма» Алма-Атинская киностудия художественных и хроникально-документальных фильмов начала работать самостоятельно.

ЭМБЛЕМА «ЛЕНФИЛЬМА»История киностудии История киностудии История киностудии
Название и марка "Ленфильм" существуют с 1934 года, когда на экраны вышел фильм "Чапаев".
История киностудии В 1965 года киностудия стала выпускать свои кинофильмы с эмблемой — «Медный всадник», надписью «Ленфильм» и расходящимися лучами.История киностудии
В середине 50-х годов газеты несколько раз объявляли конкурс на лучшую эмблему киностудии «Ленфильм». До этого в начале фильма обычно писали: Кинокомбинат, кинофабрика «Ленфильм». В 60-е годы появилась надпись «Ленфильм» с буквой «Ф» в виде пленки.История киностудии
В середине 60-х годов объявили конкурс среди профессионалов кинематографа в газете «Кадр». Поступило множество предложений: Ленин на броневике, Петропавловский собор и многие другие. В итоге конкурса, проходившего в три этапа, победил проект художника киностудии «Ленфильм» Марины Бологовской. Вместе с оператором комбинированных съёмок Эдгаром Штырцкобером она приступила к созданию заставки.

"Сначала скульптуру «Медного всадника» работы Этьена Фальконе снимал Эдгар Штырцкобер. Задачей Штырцкобера было найти нужный ракурс, и после долгих поисков, он его сделал. Далее будущий логотип обрабатывала Бологовская. Тогда не было компьютеров — всё ретушировали и подкрашивали вручную. Затем, уже на мультстанке, методом покадровой съёмки, раздвигая лучи, снимали кадр за кадром и, в результате, получилось плавное расхождение лучей света софитов."
— Александр Поздняков, историк кино

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ КИНОСТУДИИ:
1922—1925 — Фабрика «Севзапкино» (в здании на Невском, 80, во дворе которого находился кинотеатр «Паризиана»)
1923—1925 — Ателье «Кино-Север»
1924—1926 — Ленинградская фабрика «Госкино»
1925—1926 — Фабрика «Ленинградкино»
1926—1930 — Ленинградская фабрика «Совкино»
1930—1932 — Ленинградская фабрика «Союзкино»
1932—1933 — Ленинградская фабрика «Росфильм»
1933—1934 — Ленинградская фабрика «Союзфильм»
1934—1935 — Ленинградская фабрика «Ленфильм»
1935—1936 — Ленинградская ордена Ленина кинофабрика «Ленфильм»
1936—1976 — Ленинградская ордена Ленина киностудия «Ленфильм»
1976—1993 — Ленинградская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени киностудия «Ленфильм»
1994—1996 — Санкт-Петербургская киностудия «Ленфильм»
1996—2003 — Санкт-Петербургское Государственное Унитарное предприятие «Киностудия „Ленфильм“»
2003—2004 — Федеральное Государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение «Киностудия „Ленфильм“»"
с 2004 — Открытое акционерное общество «Киностудия „Ленфильм“»

За все десятилетия на киностудии «Ленфильм» было снято больше полутора тысяч кинокартин, многие из них награждены мировыми наградами и стали достоянием мирового киноискусства.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ КИНОСТУДИИ "ЛЕНФИЛЬМ":

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1979)
Двенадцать месяцев (1972)
Свадьба в Малиновке (1967)
Полосатый рейс (1961)
Собачье сердце (1988)
Максим Перепелица (1955)
Молодая жена (1978)
Старик Хоттабыч (1956)
Зимняя вишня (1985)
На войне как на войне (1968)
Здравствуй и прощай (1972)
Трижды о любви (1981)
Собака на сене (1977)
Пацаны (1983)
Остров сокровищ (1982)
Влюблен по собственному желанию (1982)
Сладкая женщина (1976)
Чужая родня (1955)
Укротительница тигров (1954)
Человек-амфибия (1961)
Единственная (1975)
Небесный тихоход (1945)
Медовый месяц (1956)
Человек-амфибия (1961)
Приключения принца Флоризеля (1979)
Республика ШКИД (1966)
Большая семья (1954)
Дорогой мой человек (1958)
Поднятая целина (1959)
Трое в лодке не считая собаки (1979)
Дело Румянцева (1955)
Начальник Чукотки (1966)
Хроника пикирующего бомбардировщика (1967)

Сейчас в главном здании киностудии открыт киноцентр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященном истории российского кинематографа и самой студии. Большинство экспонатов музея, за исключением раритетов из известных кинокартин, продолжает использоваться в съемочном процессе. Первый этаж здания продолжает выполнять свою основную функцию – это главный вход на «Ленфильм». Также здесь расположен сувенирный киоск и пространство «Гараж» — часть выставочной экспозиции с игровым транспортом студии. На втором этаже экспозиция военных фильмов, костюмов, реквизита и мебели. Там же находится зал для совещаний и пресс-конференций. На третьем этаже – кинозал, оборудованный по последнему слову техники, и кафе «Дранковъ», названное в честь первого российского продюсера кино. В пространстве кинотеатра часто проходят специализированные и фестивальные показы.

Киноцентр «Ленфильм» активно принимает участие во всех общегородских акциях, организует выставки и специальные показы для жителей и гостей города, благотворительные экскурсии и праздники для воспитанников детских домов и пенсионеров. Во время акции «Ночь музеев» киноцентр в среднем посещают до 10 тысяч человек.

 Главное здание «Ленфильма»  на Каменноостровском проспекте – самая значимая работа архитектора Георгия Петрова, творческая биография которого включает в основном объекты, связанные с кинопроизводством (фильмохранилище «Ленкинопроката» на Пискаревском проспекте, кинокопировальная фабрика на Каменном острове, комплекс «Ленфильма-2» в Сосновой Поляне, кинообъекты в других городах Советского Союза).В Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследияВ Петербурге появился новый объект культурного наследия

https://oli-da.livejournal.com/1837405.html
https://ok.ru/group2yamirova/topic/158730012329984
https://www.lenfilm.ru/news/2016/05/Odin_iz_simvolov_goroda
https://dzen.ru/a/XjBKy4PV1Sx1oDvt
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/news/179682/

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