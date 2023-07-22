История киностудии "Ленфильм"



Более ста лет назад, 30 апреля 1918 года, в Санкт-Петербурге была основана старейшая государственная киностудия "Ленфильм".

Тогда решением наркома просвещения А.В. Луначарского киностудия получила название Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун.



А всего за время своей жизни киностудия сменила много разных имен: Петроградский окружной фотокиноотдел, фабрика "Севзапкино", ателье "Кино‑Север", Ленинградская фабрика "Госкино", фабрика "Ленинградкино", Ленинградская фабрика "Совкино", Ленинградская фабрика "Союзкино", Ленинградская фабрика "Росфильм", Ленинградская фабрика "Союзфильм" и только в 1934 году киностудия наконец получила привычное нам название ‑ "Ленфильм".

Итак, как всё начиналось…



ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ КИНОСТУДИИ. ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ

Земля, на которой сейчас находится Ленфильм, была занята частными огородами, которые до постройки Троицкого моста зеленели на Петербургской стороне повсеместно. И вот в 80-х годах 19 века эта земля выкупается купцом, филантропом и меценатом - Георгием Александровичем Александровым. Личностью он был незаурядной с бурной судьбой. Бывший крепостной из тверской губернии, он приехал в Петербург в поисках лучшей жизни. Начав мальчиком на побегушках в ресторане братьев Лейнер, что стоял на Невском, продвинулся по карьерной лестнице до мастер-кухмистера. А через некоторое время становится уже совладельцем нескольких ресторанов и увеселительных заведений.



Кульминацией его дела становится "Аквариум". Планы были амбициозные: планировалось соорудить изящное здание с огромным аквариумом внутри, где содержались бы различные виды экзотических рыб и представителей морской фауны.



Однако, в силу сложности проекта, первоначальный план был отвергнут и вместо аквариума был разбит красивый сад и построен ресторан. Там же позднее стали проходить театрализованные выступления и музыкальные концерты. А уже в 1891 году здесь было воздвигнуто уже отдельное строение для театральных выступлений. Имя ему дали "Аквариум" в честь памяти о так и не свершившихся первых планах.



4 июля 1886 года газета «Свет» сообщала, что «новое увеселительное заведение «Аквариум» с прекрасным оркестром под управлением г-на Энгеля и русским хором г.Архангельского начинает входить в моду и собирать довольно многочисленную публику».



Ажиотаж к "Аквариуму" был разогрет благодаря неутомимой фантазии предприимчивого купца. Так в июне из сада был запущен аэростат Технического общества. Накачивание шара длилось целый день, почти в 5 раз больше, чем планировалось в начале. Некто Эвальд и двое других отважных воздухоплавателей, ранним летним утром эффектно взмыли с территории сада в корзине аэростата и плавно понеслись, гонимые легким ветерком, в сторону Озерков.



12 июля на садовой эстраде дебютировали мандолинисты братья Прейс и Генриетта Прейс — эквилибристка на проволоке. А в августе в саду было устроено благотворительное празднество в пользу «Общества попечения о бедных и больных детях».

2 сентября 1886 года в саду собралось более тысячи посетителей, «с большим усердием слушавших очень хороший оркестр, исполнение разнообразной и со вкусом составленной капельмейстером г.Энгелем программы, игру молоденьких виртуозок на скрипке — сестер Миланолло и хор цыган. Концертное отделение закончилось незабываемым огненным шоу и залпами фейерверков.

С большой долей творчества и эротизма был "декорирован" сад. Так, отдельное внимание гостей было приковано к статуям, которых изображали неподвижно стоящие нагие женщины, их тело было покрыто сначала мелом, потом мрамором, а в конце бронзовой краской.

В каменном же театре "Аквариум" часто проходили "ночи благотворительности" с музыкой, танцами, в которых принимали участие актеры императорских театров, такие звезды, как А.Вяльцева, В.Давыдов, К.Варламов. Такие ночи оканчивались разноцветным маскарадом и оглушительным фейерверком под открытым небом в саду.

В 1912 году театр «Аквариум» переоборудовали под круглогодичный искусственный каток. В годы первой Мировой войны в нем был организован лазарет для раненых и больных.



Но шли годы, и жизнь в "кафешантане" стала замирать. Наступало новое время и пелись новые песни.

В 1914 году в здании театра размещается военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, демонстрируются познавательные и документальные фильмы.



РЕВОЛЮЦИЯ

После Октябрьской революции все имущество кинематографического отдела, включая технику и киноленты, было передано в распоряжение Петроградского кинокомитета, и уже в 1918 году снимается первый советский фильм «Уплотнение (1918)». Кадр из фильма



В 1922 году здание театра переделывается под нужды ателье кинофабрики. До 1925 года на улице Красных Зорь работал кинематограф, а вскоре здесь поселилась фабрика Совкино, предшественник Ленфильма.

25 декабря 1923 года еженедельник «Театр» сообщал: «П.Т.У. постановило передать помещения б. «Аквариума» Севзапкино для организации в последнем "кино-производственного городка».

В 1923 году «Севзапкино» размещалось на Сергиевской 32, киноателье — в доме 30, а Школа экранных искусств — в доме 24. Отсюда в 1924 году кинофабрика, которая уже стала называться «Ленинградкино», возвратилась на Каменноостровский (тогда, впрочем, ул. Красных Зорь) и, поменяв целый ряд названий, превратилась в «Ленфильм».



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Несмотря на критическое состояние на фронтах, киностудия «Ленфильм» продолжала работать даже в самые тяжелые годы начала Великой Отечественной войны. Так летом 41-го кинематографисты снимали "боевой киносборник (1941)". Небольшой сборник историй о солдатской жизни, подвигах и военных тяготах. Эти фильмы поддерживали наших бойцов и вселяли в них доблесть и героизм, когда это было особенно важно!



Фашистские части всё ближе подходили к городу на Неве, всё чаще ночное небо города разрывал рёв сирен и всё чаще бомбы падали на улицах Ленинграда. В верховной ставке понимали, что работать под бомбами киностудия не может, есть вероятность и вовсе потерять её. Потеря крупнейшей в стране киностудии была бы невосполнимой утратой, которую допустить было никак нельзя. Поэтому 27 августа 1941-го года было принято решение об эвакуации "Ленфильма" в Алма-Ату. Эшелон, увозивший имущество киностудии и самих кинематографистов, успел покинуть город в последние часы перед тем, как надолго замкнулось кольцо блокады...



Город Алма-Ата был выбран неслучайно – Ленфильм уже давно сотрудничал с казахскими кинематографистами. Первый совместный фильм был снят в 1928 году из казахстанского материала на киностудии «Совкино» по роману Дмитрия Фурманова «Мятеж». Кадр из фильма.

В 1938 году на «Ленфильме» был снят первый казахский художественный фильм под названием «Амангельды (1938)». Кадр из фильма



15 ноября 1941 сотрудники «Ленфильма» были эвакуированы в Казахстан, где вместе с коллегами из «Мосфильма» вошли в единый состав ЦОКС – Центральной Объединенной Киностудии. Несмотря на объединение разных киностудий, фильмы под маркой «Ленфильма» продолжали выходить, а сами ленинградские кинематографисты называли себя не иначе как Ленфильмовцы. Видеооператоры "Ленфильма" вели документальные съемки в ожесточенных сражениях на фронтах и в осажденном Ленинграде.



Центральная Объединённая киностудия (ЦОКС) работала в Алма-Ате до 1944 года и выпускала в годы войны 80 % всех отечественных художественных фильмов. В Алма-Ате появились фильмы: «Воздушный извозчик (1943)», «Актриса», «Небесный тихоход (1945)», которые вскоре вошли в «золотой фонд» студии. 25 января 1944 года Алма-Атинская киностудия была переименована в Алма-Атинскую киностудию художественных и хроникально-документальных фильмов. В 1945 году после реэвакуации «Мосфильма» и «Ленфильма» Алма-Атинская киностудия художественных и хроникально-документальных фильмов начала работать самостоятельно.



ЭМБЛЕМА «ЛЕНФИЛЬМА»

Название и марка "Ленфильм" существуют с 1934 года, когда на экраны вышел фильм "Чапаев".

В 1965 года киностудия стала выпускать свои кинофильмы с эмблемой — «Медный всадник», надписью «Ленфильм» и расходящимися лучами.

В середине 50-х годов газеты несколько раз объявляли конкурс на лучшую эмблему киностудии «Ленфильм». До этого в начале фильма обычно писали: Кинокомбинат, кинофабрика «Ленфильм». В 60-е годы появилась надпись «Ленфильм» с буквой «Ф» в виде пленки.

В середине 60-х годов объявили конкурс среди профессионалов кинематографа в газете «Кадр». Поступило множество предложений: Ленин на броневике, Петропавловский собор и многие другие. В итоге конкурса, проходившего в три этапа, победил проект художника киностудии «Ленфильм» Марины Бологовской. Вместе с оператором комбинированных съёмок Эдгаром Штырцкобером она приступила к созданию заставки.



"Сначала скульптуру «Медного всадника» работы Этьена Фальконе снимал Эдгар Штырцкобер. Задачей Штырцкобера было найти нужный ракурс, и после долгих поисков, он его сделал. Далее будущий логотип обрабатывала Бологовская. Тогда не было компьютеров — всё ретушировали и подкрашивали вручную. Затем, уже на мультстанке, методом покадровой съёмки, раздвигая лучи, снимали кадр за кадром и, в результате, получилось плавное расхождение лучей света софитов."

— Александр Поздняков, историк кино



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ КИНОСТУДИИ:

1922—1925 — Фабрика «Севзапкино» (в здании на Невском, 80, во дворе которого находился кинотеатр «Паризиана»)

1923—1925 — Ателье «Кино-Север»

1924—1926 — Ленинградская фабрика «Госкино»

1925—1926 — Фабрика «Ленинградкино»

1926—1930 — Ленинградская фабрика «Совкино»

1930—1932 — Ленинградская фабрика «Союзкино»

1932—1933 — Ленинградская фабрика «Росфильм»

1933—1934 — Ленинградская фабрика «Союзфильм»

1934—1935 — Ленинградская фабрика «Ленфильм»

1935—1936 — Ленинградская ордена Ленина кинофабрика «Ленфильм»

1936—1976 — Ленинградская ордена Ленина киностудия «Ленфильм»

1976—1993 — Ленинградская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени киностудия «Ленфильм»

1994—1996 — Санкт-Петербургская киностудия «Ленфильм»

1996—2003 — Санкт-Петербургское Государственное Унитарное предприятие «Киностудия „Ленфильм“»

2003—2004 — Федеральное Государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение «Киностудия „Ленфильм“»"

с 2004 — Открытое акционерное общество «Киностудия „Ленфильм“»



За все десятилетия на киностудии «Ленфильм» было снято больше полутора тысяч кинокартин, многие из них награждены мировыми наградами и стали достоянием мирового киноискусства.



ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ КИНОСТУДИИ "ЛЕНФИЛЬМ":



Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1979)

Двенадцать месяцев (1972)

Свадьба в Малиновке (1967)

Полосатый рейс (1961)

Собачье сердце (1988)

Максим Перепелица (1955)

Молодая жена (1978)

Старик Хоттабыч (1956)

Зимняя вишня (1985)

На войне как на войне (1968)

Здравствуй и прощай (1972)

Трижды о любви (1981)

Собака на сене (1977)

Пацаны (1983)

Остров сокровищ (1982)

Влюблен по собственному желанию (1982)

Сладкая женщина (1976)

Чужая родня (1955)

Укротительница тигров (1954)

Человек-амфибия (1961)

Единственная (1975)

Небесный тихоход (1945)

Медовый месяц (1956)

Человек-амфибия (1961)

Приключения принца Флоризеля (1979)

Республика ШКИД (1966)

Большая семья (1954)

Дорогой мой человек (1958)

Поднятая целина (1959)

Трое в лодке не считая собаки (1979)

Дело Румянцева (1955)

Начальник Чукотки (1966)

Хроника пикирующего бомбардировщика (1967)

Сейчас в главном здании киностудии открыт киноцентр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященном истории российского кинематографа и самой студии. Большинство экспонатов музея, за исключением раритетов из известных кинокартин, продолжает использоваться в съемочном процессе. Первый этаж здания продолжает выполнять свою основную функцию – это главный вход на «Ленфильм». Также здесь расположен сувенирный киоск и пространство «Гараж» — часть выставочной экспозиции с игровым транспортом студии. На втором этаже экспозиция военных фильмов, костюмов, реквизита и мебели. Там же находится зал для совещаний и пресс-конференций. На третьем этаже – кинозал, оборудованный по последнему слову техники, и кафе «Дранковъ», названное в честь первого российского продюсера кино. В пространстве кинотеатра часто проходят специализированные и фестивальные показы.

Киноцентр «Ленфильм» активно принимает участие во всех общегородских акциях, организует выставки и специальные показы для жителей и гостей города, благотворительные экскурсии и праздники для воспитанников детских домов и пенсионеров. Во время акции «Ночь музеев» киноцентр в среднем посещают до 10 тысяч человек.

Главное здание «Ленфильма» на Каменноостровском проспекте – самая значимая работа архитектора Георгия Петрова, творческая биография которого включает в основном объекты, связанные с кинопроизводством (фильмохранилище «Ленкинопроката» на Пискаревском проспекте, кинокопировальная фабрика на Каменном острове, комплекс «Ленфильма-2» в Сосновой Поляне, кинообъекты в других городах Советского Союза).

https://oli-da.livejournal.com/1837405.html

https://ok.ru/group2yamirova/topic/158730012329984

https://www.lenfilm.ru/news/2016/05/Odin_iz_simvolov_goroda

https://dzen.ru/a/XjBKy4PV1Sx1oDvt

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/news/179682/