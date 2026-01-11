Москва на полотнах

Картина художника Фёдора Алексеева «Иллюминация на Соборной площади в честь коронации Александра I». Картина была написана в 1801 году.

1830-1840-е. Симонов монастырь



1850-1860-е. Нескучный (Александринский) дворец



1850-1860-е. Петровский дворец



1850-е. Панорама Кремля и Замоскворечья от Тайницкой башни



1850-е. Станция железной дороги



1860-1870-е. Вид церкви Рождества Богородицы в Путинках



1860-1870-е. Церковь Николы на Ильинке



1867. Вид Спасской башни Московского Кремля



1870-1880-е. Вид Старых Торговых рядов в Москве



1877. Страстной монастырь



1880-е. У Кремлевской стены



1889. Гончары



1890-е. Владимирская башня Китайгородской стены



1890-е. Старая площадь. Толкучий рынок



1894. Лубянская площадь в Москве осенью



1900-е. Новоспасский мост. В марте



1900-е. Старая Москва. Улица Арбат



1905. Никитская улица



1911. Вид на Москворецкий мост



Кремль зимой. Кутафья и Троицкая башни Густав Шварц. Иллюминация Воскресенских ворот и Кремля в 1856 г. Константин Маковский. Иллюминация Москвы в 1883 г. по случаю коронации Александра III Алексей Боголюбов. Во время коронационных торжеств 1896 года Москва выглядела так:



Несколько картин Альберта Бенуа







Николай Алексеевич Богатов, «Кремль. Иллюминация», конец 19 века Георгий Храпак «У Малой Бронной», 1962 Вениамин Дородницын, «Ленинградский вокзал», 1953 Юрий Пименов, «У киоска с газированной водой», 1948 Анастасия Нестерова, «Московское лето. Алексеевская слобода», 2017 Юрий Пименов, «Утренние окна», 1959 Эдуард Браговский, «Москва трудовая», 1975 Александр Лабас, «Метро», 1935 Николай Кузнецов, «Комсомольская площадь», 1953

«Вид на Москву с Серпуховской заставы», 19 век Юрий Малков, «Яузская улица» Георгий Храпак, «У Сокола», 1964 Алёна Дергилёва «Поварская, дом 26. Дом, где жил Бунин» Иван Гринюк, «У большого каменного моста», 1976 Георгий Храпак, «Москва вечерняя», 1963 Никифор Тамонькин, «Вид села Коломенского», 1948 Сергей Герасимов, «На Масловке. Вечер», 1958 Юрий Пименов, «Огни университета», 1959

