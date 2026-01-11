Картина художника Фёдора Алексеева «Иллюминация на Соборной площади в честь коронации Александра I».Картина была написана в 1801 году.
1830-1840-е. Симонов монастырь
1850-1860-е. Нескучный (Александринский) дворец
1850-1860-е. Петровский дворец
1850-е. Панорама Кремля и Замоскворечья от Тайницкой башни
1850-е. Станция железной дороги
1860-1870-е. Вид церкви Рождества Богородицы в Путинках
1860-1870-е. Церковь Николы на Ильинке
1867. Вид Спасской башни Московского Кремля
1870-1880-е. Вид Старых Торговых рядов в Москве
1877. Страстной монастырь
1880-е. У Кремлевской стены
1889. Гончары
1890-е. Владимирская башня Китайгородской стены
1890-е. Старая площадь. Толкучий рынок
1894. Лубянская площадь в Москве осенью
1900-е. Новоспасский мост. В марте
1900-е. Старая Москва. Улица Арбат
1905. Никитская улица
1911. Вид на Москворецкий мост
Кремль зимой. Кутафья и Троицкая башниГустав Шварц. Иллюминация Воскресенских ворот и Кремля в 1856 г.
Несколько картин Альберта Бенуа
Николай Алексеевич Богатов, «Кремль. Иллюминация», конец 19 векаГеоргий Храпак «У Малой Бронной», 1962Вениамин Дородницын, «Ленинградский вокзал», 1953Юрий Пименов, «У киоска с газированной водой», 1948Анастасия Нестерова, «Московское лето. Алексеевская слобода», 2017Юрий Пименов, «Утренние окна», 1959Эдуард Браговский, «Москва трудовая», 1975Александр Лабас, «Метро», 1935 Николай Кузнецов, «Комсомольская площадь», 1953
«Вид на Москву с Серпуховской заставы», 19 векЮрий Малков, «Яузская улица»Георгий Храпак, «У Сокола», 1964Алёна Дергилёва «Поварская, дом 26. Дом, где жил Бунин»Иван Гринюк, «У большого каменного моста», 1976Георгий Храпак, «Москва вечерняя», 1963Никифор Тамонькин, «Вид села Коломенского», 1948Сергей Герасимов, «На Масловке. Вечер», 1958Юрий Пименов, «Огни университета», 1959
И на сегодня все.
Москва на полотнах
