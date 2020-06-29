Расовые различия на генетическом уровне

Разные конструкции мозга

Люди не одинаковы с биологической точки зрения, и это нормально. Люди разных рас – белой, жёлтой, красной и чёрной – появились на Земле в разное время и уже изначально имели совершенно разные уровни эволюционного развития. Из религиозного единения народов ничего не получится.

Разные конструкции мозга. У носителей и наследников кочевой культуры, к которым относятся большинство народов, приверженных исламу, один тип строения мозга, а у носителей православного христианства совершенно иной. Это видно на энцефалограммах представителей разных рас.

У народов индоевропейской группы языков «правое» – синоним слова «хорошо», «правильно», а «левое» имеет негативный оттенок значения. «Левое» значит «плохое», отсюда «левый товар», «левая работа», «левые деньги» и многое другое. В Индии брахманы, высшая каста, считают свою левую руку нечистой. И такое отношение к левой стороне у кельтов, германцев, славян, индусов, парсов, греков. И так же мы пишем: слева направо, так ходит часовая стрелка.

Сверху – вид в профиль мозга готтентотской Венеры, снизу – вид в профиль мозга математика

Но есть народы, у которых всё наоборот: у них левое предпочтительнее. Это особенности семитской и монголоидной расы, то есть арабов, евреев, китайцев, японцев, монголов. Поэтому говорить: «Вы правы, это правильно», – хорошо с точки зрения народов большой индоевропейской расы, а с точки зрения других народов – всё наоборот.

Расовые различия коренятся на уровне архетипов, глубинных подсознательных процессов. И они не могут быть объяснены никакими культурными различиями. Психолингвисты, психоневрологи по этим различиям провели огромное количество исследований на уровне асимметрии строения полушарий головного мозга.

Правое полушарие отвечает за эмоциональные функции мозга, левое – за логическое мышление. Ценности, связанные с прагматическим поведением, в том числе денежные и финансовые сферы и их применение, связаны с левым полушарием. Сегодня мы живём в среде преобладания ценностей левого полушария. Правое полушарие, создающее идеальный образ, своеобразную икону, как идеал, в современном мире находится как бы в подавленном состоянии.

Левое полушарие отвечает и за символическое видение мира. Поэтому евреи написали мистическую «Каббалу», а арабы создали алгебру. В исламе и иудаизме запрещены изображения человека. Это нельзя объяснить культурными нормами, это объясняется психоневрологией. Правое полушарие отвечает в организме за ориентацию процессов в собственном теле.

Возьмите сказки и легенды индоевропейских народов, в них полностью отсутствуют понятия половых извращений.

Возьмите Библию – там сплошное скотоложство и все виды половых извращений.

Они не могут принять наши культурные нормы, а мы – их. Симбиоз и мирное сожительство ни культур, ни религий невозможны. Всё равно передерёмся. Кто сильней, тот и выиграет. Законов естественного отбора никто отменить не сможет.

Извилины – след от фуражки

В Австралии коренное население не призывают в армию, потому что они не умеют ходить строем, а вес головного мозга около 900 граммов: в полтора – два раза меньше, чем у европейца. Местные фермеры не делают на калитках щеколд и задвижек, потому что аборигены не могут сообразить, как их открывать. Наш выдающийся антрополог Алексеев назвал австралийских аборигенов тупиковым путём эволюции.

Вес различных частей мозга у разных рас неодинаков. У японцев и европейцев, например, двигательные центры находятся в разных полушариях. Наш знаменитый нейрофизиолог и психолог Лурия доказал, что при разговорах и мыслях на разных языках, принадлежащих к разным языковым группам, активизируются разные части головного мозга. У европейцев языки построены в основном на звуковых ассоциациях, у монголоидов – на видеообразах. Поэтому монголоиды пишут иероглифами.

Человек с конструкцией мозга, предрасположенной к политеизму, никогда не поймёт человека с мозгом для монотеизма. Если у человека такие предпочтения, что ему нравится монотеизм, то не надо ему навязывать политеизм, более широкий взгляд на природу вещей. Всё это надо делать в рамках своей наследственности.

Наследственность нельзя поменять. Если кочевым арабам легче существовать в условиях монотеизма, то не надо делать из них политеистов.

Но и в Москву, и в Россию не надо экспортировать свои религиозно-культурные предпочтения и показывать ритуал перерезания бараньего горла. Протяжное завывание муэдзинов европейцу физиологически неприятно. И картины Шагала, и «Чёрный квадрат» Малевича не могут для меня служить эстетическим примером.

«Им» неприятны и неприемлемы мои нормы, а мне неприятны их нормы, и это объективные ощущения, и ничего в этом оскорбительного нет – потому что это кроется в наших биологических различиях.

У многих рас и народов наши Зевсы и Венеры вызывают ярость. И первое, что сделали турки, захватив Грецию, – разрушили скульптуры. Они просто физиологически не могли видеть эти рукотворные, божественные творения, перед которыми мы преклоняем колени. Но такие же чувства во мне пробуждают торговцы шаурмой, когда у них в палатке ещё пиликает зурна. Я не могу слушать музыку со сплошными синкопами.

Музыка рэп, драйв, джаз – для людей с иной, не индоевропейской кровью. У нас в крови, в подкорке ладовая музыка, построенная на единице гармонии. Это доказано с помощью научных методов. Это факты, их можно замерить.

Негр не играет в хоккей

Известно, что негры не бегают на коньках, не играют в хоккей. У них по-другому устроен вестибулярный аппарат. Они не могут быть лётчиками-пилотами. Но и в силовых видах спорта африканцы также не блещут. Где штангисты-негры? Они присутствуют только в тех видах спорта, где нужны длинные конечности, длинный рычаг: баскетбол, волейбол, футбол, бокс. Там, где требуется короткое, силовое действие, негров нет. Это определяется различиями расовой конституции.

По своему происхождению арабы – это гибрид, по-научному: «вторичный половой изолят белой расы». У них другая биохимия. Поэтому в стрелковых видах спорта, даже в стрельбе из лука, и в автомотогонках представителей цветных рас нет. (Хотя при помощи таблеток для «больных» спортсменов и чудесных спортивных наркотиков, этот недостаток почти преодолён!)

У них скорость нервной реакции ниже. Вот потому нет японцев автогонщиков и китайцев чемпионов в стрельбе. Они устроены по-другому. И охотниками они не могут быть хорошими – это достижение белого человека. Поэтому и в битве за Североамериканский континент индейцы проиграли в позапрошлом веке белым янки. Хотя и сражались на родной земле, у себя дома.

Многие народы не любят плавать, хотя и живут на берегах морей и океанов. Они не ходили за море открывать другие континенты. Это народы Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Например, у непальских стрелков, которых набирают в Британскую армию для службы в горах, так у них даже нет слов, обозначающих «плавание».

Прежде чем взять их на службу, непальцев заставляют приседать с камнями: развивать икроножные мышцы. У цветных народов плохо развиты икры. Они им не нужны, у них другое строение ноги. Поэтому нет представителей Азии в художественной гимнастике, у них есть некоторые успехи в других видах спорта, куда их усиленно впихивали глобалисты, так же как в киноиндустрии США, сплошь забитой евреями, стало железным правилом изображать негров только в положительном виде и умнее белых.

Язык до космоса не доведёт

Какие народы занимаются техническим и научным творчеством, представители каких рас получают патенты на изобретения? Это русские, немцы, французы, в меньшей степени англосаксы, совсем мало японцев. Монголоиды занимаются усовершенствованием уже изобретённого, а чаще научным плагиатом.

Остальные народы вообще ничего не изобретают. У них нет такой потребности. То же самое можно сказать и о достижениях в области естественных наук, отмеченных Нобелевской премией. Среди физиков, химиков, биологов нет африканцев, мало азиатов. Последний китаец получил эту премию в 1949 году. Но работал в западном научном центре и мыслил на неродном языке.

Абстрактные и математические понятия с трудом можно изложить на многих языках, на которых говорят миллиарды людей. У большинства народов Азии в языке отсутствует такое абстрактное понятие, как «есть», «имеется», без которого невозможна математика.

На Земле живут народы, неспособные к счёту. Они могут изложить понятия, связанные со счётом в пределах трёх-пяти реальных предметов. Язык отражает многие не только мыслительные, но и физиологические процессы, например, у арабов по сравнению с европейцами ослаблено цветоощущение: чёрный, коричневый и зелёный у них обозначаются одним прилагательным.

Аборигены съели Кука

В эпоху Великих географических открытий первопроходцы столкнулись с людоедством, которое было нормой на многих территориях. Поначалу мир двинулись осваивать французы, португальцы и испанцы, а позднее голландцы и англосаксы. Так вот, оказалось, что аборигены поведали своим белым друзьям, что они различают расы и народы по вкусу! На вкус европейцы оказались разными. Племенной вождь из Океании утверждал, что англичане вкуснее французов!

Это данные научных этнографических экспедиций. То, что многие народы и даже расы были изначально каннибалами, подтверждается и такими данными: у человека европейской расы средняя длина кишечника около 9 метров 60 сантиметров, а у африканцев на метр короче.

Это говорит о том, что африканцы по своей натуре мясоеды и длительное время были каннибалами, а европейцы в большей степени вегетарианцы, отсюда и длина кишечника больше. У китайцев кишечник тоже короче, чем у европейцев. На территориях Китая и европейского Средиземноморья в неолите зафиксированы массовые случаи каннибализма.

Это вы можете прочитать в «Истории человечества» (2003 г.), изданной под эгидой ЮНЕСКО. Но у негров ещё к тому же и печень на 15% легче, чем у европейцев, что служит косвенным подтверждением того, что они более приспособлены к питанию мясом.

Есть у женщин-бушменок другая особенность в строении тела – стеопегия. Это своеобразный горб, как у верблюда, только у них он располагается на тазовой части. Это резервуар для воды и пищи на случай засухи. То есть у бушменов совершенно отличная от других расовых групп биохимия организма.

В неврологии имеется такой показатель, о котором почему-то не любят говорить. Это соотношение веса мозга к весу периферийной нервной системы. И чем выше организм в эволюционном развитии, тем этот показатель выше. Чем примитивнее организм, тем вес периферийной нервной системы больше, а мозга – меньше.

У европеоида по отношению к другим расам этот показатель выше, чем у других рас. Чем более развита периферическая система, тем более примитивные инстинкты двигают существом. Это установленный факт.

Люди не равны с биологической точки зрения, но это не значит, что надо трансформировать это в политическое неравенство.

Люди приезжают со всего мира в Европу и живут, но не стремятся постигать Баха и Курчатова с Менделеевым. Они хотят торговать шаурмой и пловом, продавать наркотики. С этим сталкивается Европа, с этим сталкиваются повсеместно и русские на своей земле.

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