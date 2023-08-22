Советские шпионы в Африке

Как КГБ усилил влияние СССР на континенте во время холодной войны

Во времена холодной войны Советский Союз стремился наладить связи с Африкой на основе общих экономических интересов и недоверия к Западу. СССР тратил огромные ресурсы на лояльность африканских режимов. В дружественные страны Чёрного континента отправились советские культурные и торговые миссии, а из Африки в Союз — полезные ископаемые. В вузах СССР учились африканцы, которые по возвращении тепло отзывались о Стране Советов, распространяли социалистическую идеологию или занимали руководящие государственные должности.

Однако СССР не всегда удавалось добиться целей коммунистической агитацией и деньгами — иногда приходилось применять агентов, дезинформацию и оружие.

VATNIKSTAN публикует перевод статьи французского издания «Франс 24» о секретных операциях Советского Союза в Африке во время холодной войны. Советские военные на фоне Пирамиды Хефрена и Большого Сфинкса, 1972 год

Французский фейк: де Голль и КГБ в Алжире

В 1961 году дипломатические отношения между Францией и США переживали не лучшие времена. Президент США Джон Кеннеди едва не отменил государственный визит в Париж, запланированный на май. Ни США, ни Франция в то время не знали, что размолвка была результатом дезинформации, подброшенной агентами КГБ, чтобы дискредитировать Вашингтон и посеять недоверие между западными союзниками.

В то время Фронт национального освобождения (ФНО) Алжира уже семь лет вёл войну против Франции, в результате которой страна завоевала независимость от колониального господства. К январю 1961 года ФНО начал переговоры с руководством метрополии, но группа французских генералов выступила против мирного соглашения и в апреле попыталась свергнуть де Голля. Во время визита де Голля в Алжир. 10–11 декабря 1960 года

Среди этого хаоса советские агенты разместили статью с заголовком «Был ли военный переворот в Алжире подготовлен после консультаций с Вашингтоном?» в апрельском номере итальянской левой газеты «Паэзе Сера». Авторы статьи утверждали, что один из лидеров путча, генерал Морис Шалле, был агентом ЦРУ, так как служил в штаб-квартире НАТО и занимал проамериканскую позицию.

Фейковые новости, подброшенные КГБ в «Паэзе Сера», быстро и широко разошлись. Главные советские СМИ «Правда», ТАСС и радио «Москва» опубликовали материалы, в которых утверждалось, что ЦРУ поддерживало мятеж. Затем французская новостная газета «Ле Монд» подхватила эту историю, написав: «Теперь, вероятно, установлено, что американские агенты поощряли Шалле».

Позже газета спешно опубликовала опровержение, но ущерб уже был нанесён. Министру иностранных дел Франции Морису Куве де Мюрвилю пришлось опровергать эти обвинения в парламенте, чтобы погасить растущую напряжённость в отношениях с Вашингтоном.

Этот эпизод был «прекрасным примером того, как коммунисты с большим эффектом используют ложные новости», заявил в июне 1961 года помощник заместителя директора ЦРУ Ричард Хелмс во время своего отчёта перед подкомитетом по внутренней безопасности Сената США.

Операция «Алекс»: неудачная миссия в Гане

Гана была первой африканской страной, получившей независимость от британского колониального господства — это произошло в 1957 году. К концу 1960‑х, в разгар холодной войны, страна занимала влиятельное положение на континенте.

Первый премьер-министр страны Кваме Нкрума был тесно связан с советским режимом. Отстранение Нкрумы от власти в результате переворота в 1966 году стало ударом по кремлёвскому влиянию, так как его преемником стал проамериканский генерал Джозеф Артур Анкра.

За железным занавесом советские шпионы вынашивали планы по восстановлению Нкрумы на посту главы государства. Одной из попыток была операция «Алекс» — она продемонстрировала, насколько важна Африка для секретных служб СССР и его сателлитов.

Операция началась с яиц. Чехословацкий шпион под дипломатическим прикрытием Карел Хотарек в 1967 году отправился на ферму недалеко от столицы Аккры, принадлежащую его соотечественникам. Хотарек приехал под предлогом покупки свежих яиц, но на самом деле у него была встреча с Кофи Батсой, писателем и политическим активистом, тесно связанным с Нкрумой.

Хотарек обсудил все детали и покинул собрание, взволнованный планом. «Начальство» дипломата одобрило этот план и выделило финансирование, операция «Алекс» должна была начаться в октябре 1968 года. Близкие к Москве контакты сообщили Нкруме, что он должен готовиться к возвращению во власть.

Но со временем Хотарек и советская военная разведка ГРУ становились всё более подозрительными к Батсе и даже арестовали его в августе 1968 года — за два месяца до того, как должна была начаться операция. Шпионы из стран Восточного блока опасались, что они передали советское оружие и деньги ненадёжному демагогу, который не способен провести секретную операцию.

Арест Кофи Батсы не остановил Москву, которая планировала провести операцию в союзе с другими сообщниками.

Но прошли месяцы, а контрпереворота так и не случилось. Официального объяснения этому нет, и даже ключевые фигуры проекта задавались вопросом, что же произошло. «Я не могу понять, почему ничего не получилось, — писал Нкрума в письме историку Джун Милн в декабре 1968 года. — Мне дали понять, что примерно в это время что-то должно было произойти, но переворота не было».

Советская идеологическая обработка: военная подготовка в Крымском центре 165

Поздно ночью в Крыму приземлялись незарегистрированные рейсы из дружественных СССР африканских стран с группами молодых людей от 15 до 30 лет на борту. На взлётной полосе их уже ждали автобусы с опущенными шторами, чтобы отвезти новых «студентов» в Центр 165 в посёлок Перевальное.

С 1965 года там располагался крупнейший советский центр подготовки бойцов африканских освободительных движений, в котором одновременно могло обучаться 500 человек.

За время существования лагеря — 26 лет — здесь прошли подготовку около 15 тысяч бойцов, в том числе из Африканской партии за независимость Гвинеи и Кабо-Верде, Народного движения за освобождение Анголы, Африканского национального конгресса и Фронта освобождения Мозамбика. Президент Анголы Антонио Агостиньо Нето и советские военные специалисты

Подготовка была интенсивной и частично контролировалась КГБ. Курсанты должны были вставать каждый день в шесть утра и час заниматься гимнастикой перед завтраком, за которым следовала пятичасовая боевая подготовка. После обеда «студенты» изучали русский язык, марксизм-ленинизм и историю революций по всему миру или работали на территории, а затем смотрели советские фильмы. Боевая подготовка продолжалась и после наступления ночи: курсанты, например, осваивали такие навыки, как пересечение минных полей в темноте.

Поскольку центр находился в 20 километрах от прибрежного города Алушты, окрестности также служили идиллическим фоном для знакомства с коммунистическими ценностями в реальной жизни: раз в месяц курсанты центра посещали колхозы, магазины и школы.

Хотя считалось, что центр эффективно способствует распространению советской идеологии, он исчез после распада СССР в 1991 году.

Курсанты, прошедшие там обучение и «иногда все ещё занимающие руководящие должности в военном аппарате своей страны, например, в Анголе, не признаются, что проходили обучение в Советском Союзе», — написала в 2017 году историк Наталья Крылова в исследовании об учебном центре «Перевальное».

Оружие за информацию: секретные агенты Альтер и Секретарь

Сотрудничество между советскими агентами и борцами за освобождение Африки могло быть выгодно обеим сторонам. Об этом свидетельствуют отношения между двумя шпионами времён холодной войны, известными как Альтер и Секретарь.

Альтер, он же Мирослав Адамек, был чехословацким шпионом, работавшим под дипломатическим прикрытием в столице Гвинеи Конакри.

Секретарём был Амилкар Кабрал, влиятельная фигура среди лидеров африканских освободительных движений 1960–1970‑х годов и основатель Африканской партии за независимость Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК).

Адамек и Кабрал впервые встретились в ноябре 1960 года. Двое мужчин вместе поужинали, после чего чешский шпион сказал, что нашёл их беседу «весьма обнадёживающей», и предложил начальству завербовать Кабрала в качестве «тайного информатора» под кодовым именем Секретарь.

Кабрал, который, как было известно, вдохновлялся марксистской идеологией, воспользовался этой встречей, чтобы попросить финансовой и материально-технической помощи для поддержки восстания против португальских колониальных властей в Гвинее. Москва, стремившаяся заполучить новых союзников, согласилась.

Отношения были взаимовыгодными. Кабрал получил оружие, которое увеличило военную силу ПАИГК. Его брата отправили изучать медицину в Московский университет Патриса Лумумбы, а его дочь Иву приняли в престижную школу-интернат недалеко от советской столицы.

Взамен Москва и Прага получали инсайдерскую информацию с мероприятий, на которые был приглашён Кабрал. Они также смогли получить более глубокое представление о лидерах освободительных движений по всей Африке.

Но отношения секретных служб Чехословакии и СССР охладели после вторжения русских танков и подавления Пражской весны в августе 1968 года. В дальнейшем чехословацкие шпионы не так активно поддерживали Москву, в том числе и в Африке.