«ВСУ в обиде, наверное, на мой пулемёт»: как разведчик 76-й десантно-штурмовой дивизии прошёл от Чернобыля до Запорожья

Разведка ВДВ всегда работает только на переднем крае. Там, куда они отходят на отдых, у других подразделений уже первая линия. Корреспондент RT поговорил с разведчиком 175-го отдельного разведбатальона в Запорожской области о его боевом пути. RT

Холод пробирается сквозь пятый слой одежды, через флиску, китель и термобельё, а пронизывающий ветер не оставляет никаких шансов согреться. Кажется, вокруг нет ничего, что не было бы покрыто льдом. Скат от горячего чая отказывается. Это чтобы потом лишний раз не расстёгиваться: удобства — на улице.

Сейчас Скат — инструктор по боевой подготовке, готовит контрактников 76-й десантно-штурмовой дивизии, уже прибывших на СВО.

«Вот у меня был недавно человек из ЧВК «Вагнер», сейчас уже в [разведывательной] группе работает. Я его спрашиваю:

«Зачем ты-то сюда пришёл? Разве ты своё уже не отвоевал?»

Он говорит:

«Да меня внук спросил:

«Дед, а привезёшь мне медаль?»

Я ему:

«Так её надо заработать».

Тогда внук спрашивает:

«А ты заработаешь мне медаль?» Ну собрался, пошёл контракт подписывать. Буду внуку медаль зарабатывать», — говорит собеседник RT.

Инструктором Скат стал не так давно. На его правом плече — два шеврона. Летучая мышь, принадлежность к разведке, и круглый патч под ней отдельного разведывательного батальона с фразой на латыни: «Храбрым помогает судьба».

С самого начала СВО он выполнял задачи как командир разведотделения в 175-м отдельном разведывательном батальоне. RT

«Ровно в шесть утра полетели ракеты, — рассказывает он.

— Мы в машины прыгнули и погнали на Киев через Чернобыль. Не через сам город ехали, конечно, а по окраине. Но всё равно видели все эти реакторы, всё, про что в книжках пишут, игры компьютерные делают, — там как будто до сих пор остался СССР».

Подразделение Ската шло впереди всех и выполняло задачи по разведывательно-поисковым действиям, очищая дороги и населённые пункты от всего, что могло помешать передвижению российских войск.

«Море украинских «коктейлей Молотова» разбили, — вспоминает разведчик.

— Там на дорогах они прямо ящиками стояли, и всё заминировано было. В конечном счёте мы вышли на точку, когда до Киева оставалось всего 5 км».

За выполнение задач на Киевском направлении Скат получил медаль Суворова. Дальше была Харьковская область. Там десантники тоже проводили разведку и засадные действия. В мае 2022 года подразделение Ската добралось до Попасной.

«Начали двигаться на Васильевку, и мне почти сразу плечо насквозь пробило. Сначала удар, а только потом взрыв. Подумал, что, может, камень какой отлетел. Гляжу на плечо: вроде нормально всё, а потом как стало кровью затекать. Со мной рядом сослуживец лежал, он это увидел и стал доставать ножницы, чтобы рубашку мою разрезать. Я до этого как раз хотел себе новую купить. Посмотрел цены: хорошие рубашки стоят как крыло от самолёта. А он резать собрался. Я говорю:

«Нет, брат, ничего подобного. Есть уже дырочка, и пусть будет. Я лучше так сниму», — со смехом вспоминает Скат.

«У меня было семь гранат»

Раненого Ската эвакуировали. Две недели он провёл в госпитале, потом ушёл в отпуск и вернулся в зону СВО уже на Херсонское направление.

«Была задача, когда мы двое суток против танка работали, — рассказывает разведчик.

— Надо было забрать обратно лесополосу, выровнять фронт. Зашли мы туда тремя группами: с 1-й роты, 2-й роты и СпН (специального назначения. — RT). 29 человек, а сами выйти смогли только девять. Забрать лесополосу удалось только после того, как подключились наши танки. Потом мы всю ночь 700 м туда-обратно ползали, вытаскивали наших «двухсотых» и «трёхсотых» вдевятером. Естественно, вытащили всех, никого не оставили».

За выполнение этой задачи Скат был награждён медалью «За спасение погибавших». Затем была Кременная.

«Там задачи были разного характера — то штурм, то на наблюдательном посту сидишь: штурм — НП, штурм — НП, — продолжает собеседник RT.

— Наблюдательные посты в 50—100 м от противника были. Сидишь порой и слышишь, как они там разговаривают, всякую ерунду несут, своего же Зеленского ругают. А как дивизия наступает, так сразу разведбат пошёл вперёд».

Свои крайние штурмы на Кременной Скат называет самыми тяжёлыми. На одной из задач он остался в траншее один, командир не выходил на связь, да ещё и по рации передали, что украинские военные уже запрыгнули в траншею и направляются к разведчику. RT

«А у меня РПК (ручной пулемёт Калашникова. — RT) был такой зачётный, лупил вообще нормально. ВСУ в обиде, наверное, на него. Но он у меня тогда заклинил. Нас как начали закидывать, бомбить — туда песка насыпалось. Сижу, пытаюсь прочистить. У меня было семь гранат. Шесть, думаю, сейчас откидаю, а одну под мышку положу, потому что сейчас же и защита шеи, и наплечники, и напашники, и бронежилеты — в случае чего и не подорвёшь себя», — говорит Скат.

Но, к счастью, делать этого не пришлось. С тыла подошла подмога, продолжив бой за траншею и дав Скату возможность откатиться.

«Вспоминаешь после задачи, сидишь и смеёшься: «Что за дурацкие мысли приходили мне там в голову?» — добавляет он.

После Кременной подразделение Ската заехало в Запорожье — и сразу в Вербовое. Десантникам была поставлена задача вернуть контроль над позициями, утраченными после мощной контратаки ВСУ.

«Зашли, заняли подвал, наблюдательный пост выставили. Там с нами было ещё человек 30 полковых, с которыми мы вошли во взаимодействие. Отразили пару атак с украинской стороны, с танком их познакомились, — продолжает Скат.

— 11 дней там поработали, более-менее выровняли линию фронта, и после этого зашёл уже наш полк. Он уже нормально поработал, неплохо дав прикурить неприятелю».

За 11 дней штурмов на Запорожском направлении Скат заработал орден Мужества. Его подразделение вывезли в тыл на море, чтобы дать бойцам отдохнуть. Привезли на место в пять утра, но в 11 они уже снова выехали на задачу. RT

«Отправили нас на лесополосу, прошли, наверное, метров 200, — вспоминает разведчик.

— Украинцы нас заметили и начали закидывать со всего: «кассетки», «стволка», снова танк. Стали бегать, искать, где укрытия. В темноте упал в окоп — и ногу там чуть вывернул. Пока противник перезаряжался, меня вытащили оттуда и направили в тыл. Сейчас уже не воюю, занимаюсь подготовкой новых контрактников».

В вооружённых силах Скат уже 20 лет. Ещё находясь на срочной службе, выполнял задачи в Чечне, получил там медаль «За отвагу». Много позже была и командировка в Сирию, а его боевой путь в зоне СВО и вовсе не оставляет никаких сомнений: он действительно может многому научить только что подписавших контракт военнослужащих.

19 января 2024 Никита Расторгуев

https://russian.rt.com/ussr/article/1260066-razvedka-rabota-...